De-Zionising the Union of Jewish Students and the National Union of Students The NUS has historically been a mechanism for blunting the edge of student democracy. But at times, this has been challenged.

Entzionisierung der Union jüdischer Studenten und der National Union of Students

David Müller

Quelle: Al Mayadeen Englisch

21. Mai 2024

xDie NUS ist seit jeher ein Mechanismus, der den Einfluss der studentischen Demokratie abschwächt. Aber manchmal wurde dies in Frage gestellt.

Der Aufstand auf dem Campus breitet sich nicht nur geografisch aus. Er ist auch ein Blitzableiter für einen beschleunigten Lernprozess in der Studentenbewegung. Ideen, die noch vor wenigen Monaten an den Rand gedrängt wurden, rücken in der Studentenbewegung nicht mehr in den Mittelpunkt. Dies ist nicht nur in den USA, sondern auch im Vereinigten Königreich zu beobachten.

In der Tat ist der blitzschnelle Austausch von Wissen, Ideen, Taktiken und Slogans unübersehbar. Slogans wie „Disclose, divest, we will not stop, we will not rest“ sind in LA und Edinburgh, von New York bis London zu hören.

Es findet eine Radikalisierung statt, die die alternde Führung der Solidaritätsbewegung schnell überholt. Die Unterstützung für das Recht auf Widerstand ist landauf, landab zu hören, wie in den Sprechchören: Wenn Menschen besetzt sind. Widerstand ist gerechtfertigt.

Ein Schlüsselbereich, der die behäbige Führung von Stop the War und der Palästina-Solidaritätskampagne herausfordert, ist die Verwendung des Z-Wortes. Der Zionismus war die Form des Rassismus, deren Namen sie nicht auszusprechen wagten. Jetzt sind im ganzen Land Aufrufe zur „Zerschlagung des Zionismus“ zu hören, ebenso wie Verweise auf die „zionistische Entität“ und Sprechchöre wie „Hey ho, hey ho, der Zionismus muss weg“ und „sagt es laut und deutlich, wir wollen keine Zionisten hier“.

Der Antizionismus hat sich in der Studentenpolitik durchgesetzt. Die zionistische Presse hat sogar in perlenschnurartiger Manier berichtet, dass bei einem Breakout-Meeting auf der Konferenz der National Union of Students (NUS) „mit überwältigender Mehrheit“ für einen antizionistischen Antrag gestimmt worden sei. Einem anonymen anwesenden Zionisten zufolge wurde der Antrag „mit großer Mehrheit unterstützt“.

Der Antrag stellte die Legitimität der Zugehörigkeit der Union jüdischer Studenten zur NUS wegen ihrer „pro-israelischen Haltung“ in Frage. Natürlich gaben die feigen Karrieristen an der Spitze des NUS am nächsten Tag eine wehleidige Entschuldigung an die UJS heraus.

Auf der NUS-Konferenz hatten die Anti-Völkermord-Studenten Berichten zufolge richtig argumentiert, dass der einzige Weg zum Frieden in der „Zerschlagung des israelischen Staates“ besteht, der auf „ethnischen Säuberungen“ beruht, und dass der Zionismus eine „rassistische Ideologie“ und ein „koloniales Projekt“ ist.

Es ist nicht länger akzeptabel zu sagen, dass die Union jüdischer Studenten das Recht haben sollte, selbst zu entscheiden, ob sie einen Völkermord unterstützt oder nicht. Völkermord muss bekämpft werden, ohne Wenn und Aber.

Wenn die Union of Jewish Students nicht von ihrer „kritikfreien“ Haltung gegenüber dem zionistischen Gebilde abrückt, wenn sie nicht aus der zionistischen Bewegung austritt und sich bereit erklärt, alle jüdischen Studenten zu vertreten, dann muss sie als Organisation aufgelöst und durch eine Organisation ersetzt werden, die alle Juden vertritt. Die UJS muss entzionisiert werden.

Die NUS war in der Vergangenheit ein Mechanismus, um die studentische Demokratie zu unterdrücken. Dies wurde jedoch zuweilen in Frage gestellt. Infolgedessen hat das politische Establishment die Studentenbewegung als eine Bedrohung angesehen.

Die Enthüllungen im Rahmen der Spycops-Untersuchung zeigen, dass die National Union of Students in den 1990er Jahren von verdeckten Ermittlern unterwandert wurde.

Dies war gegen Ende einer Periode, die 1982 begann und 2000 endete, als die NUS von Labour-Studenten geführt wurde – ein Instrument zur Unterdrückung der Linken.

Zu den Karrieristen, die in dieser Zeit Präsident waren, gehörten Stephen Twigg, der spätere Vorsitzende der Labour Friends of Israel (LFI), Lorna Fitzsimons, die später die zionistische Lobbygruppe BICOM leitete, und Jim Murphy, der spätere Vorsitzende der LFI.

Der zionistische Aktivist Wes Streeting wurde im April 2008 von Labour Students mit Unterstützung der Union of Jewish Students gewählt. Unter seiner Führung gab die NUS ihr langjähriges Engagement für freie Bildung auf.

Die ständige Bürokratie der Angestellten der NUS ist ein ständiges Hindernis für die Umsetzung des demokratischen Willens der Studierenden.

Dies hat sich zwischen 2014 und heute bewährt, als die Gewerkschaft versuchte, eine fortschrittlichere Politik zu Islamophobie, Krieg und Palästina einzuführen. Diese wurden auf Schritt und Tritt von der zionistischen Lobby, dem Druck der Regierung und internen Verrätern blockiert.

Malia Bouattia war die erste schwarze und muslimische Frau, die 2016 als Kandidatin der „Befreiungslinken“ zur Präsidentin gewählt wurde. Sie wurde durch externen zionistischen Druck effektiv zerstört.

Die nächste Kandidatin, die von den Zio,nisten massiv angegriffen wurde, war Shaima Dallali, eine muslimische Hijabi-Frau, die 2021 zur Präsidentin gewählt wurde – ebenfalls auf der Plattform der „Befreiungslinken“.

Sie wurde unerbittlich mit erfundenen Anschuldigungen des Antisemitismus angegriffen, die sich auf einen Tweet bezogen, den sie als Teenager gesendet hatte.

Ein interner Bericht, der von der NUS bei Rebecca Tuck, einer zionistischen KC, in Auftrag gegeben wurde, diente dazu, die ordnungsgemäß gewählte Präsidentin der NUS zum ersten Mal abzusetzen. Während dieser Zeit wurde Dallali von der Gewerkschaft insgeheim versichert, dass sie nicht entlassen werden würde, und sie wurde dadurch ermutigt, das Verfahren nicht anzufechten.

Dallali verklagte die NUS vor einem Arbeitsgericht und kündigte im Mai dieses Jahres einen Vergleich an, in dessen Rahmen die Gewerkschaft ihr eine beträchtliche Summe zahlte. Die NUS erklärte, sie akzeptiere nun, dass „pro-palästinensische und antizionistische Überzeugungen ebenso wie pro-zionistische Überzeugungen geschützt sein können“.

Leider ließ sich Dallali einschüchtern und akzeptierte, dass ihr Tweet „antisemitisch“ gewesen sei, obwohl dies „nicht ihre Absicht“ gewesen sei.

Die Lehre für die Zukunft ist, dass Zionisten auf Schritt und Tritt bekämpft werden müssen, auch wenn sie versichern, dass ihre Kampagnen nicht erfolgreich sein werden.

