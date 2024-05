Strengthening our movement in times of crisis: a historic task of the Palestinian liberation movement The Palestinian struggle is at a critical juncture. We must come together to breathe conviction and clarity into our movement. Join us May 24-27 for The People’s Conference for Palestine!



Der palästinensische Kampf ist an einem kritischen Punkt angelangt. Wir müssen zusammenkommen, um unserer Bewegung Überzeugung und Klarheit zu verleihen. Kommt vom 24. bis 27. Mai zur Konferenz des Volkes für Palästina!

Die Stärkung unserer Bewegung in Zeiten der Krise: eine historische Aufgabe der palästinensischen Befreiungsbewegung

Von der Palästinensischen Jugendbewegung

19. Mai 2024

Bis zu 400.000 Pro-Palästina-Demonstranten gehen in Washington DC auf die Straße, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zu zeigen und einen Waffenstillstand und ein Ende des Völkermords in Gaza zu fordern, 13. Januar 2024. (Foto: Eman Mohammed)

Bis zu 400.000 pro-palästinensische Demonstranten gehen in Washington DC auf die Straße, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zu zeigen und einen Waffenstillstand und ein Ende des Völkermords in Gaza zu fordern, 13. Januar 2024. (Foto: Eman Mohammed)

Zweihundert Tage nach dem zionistischen Angriffskrieg auf Gaza befindet sich der palästinensische Kampf in einer kritischen Phase. Seit Monaten stärken und leiten Organisationen in Nordamerika eine Massenbewegung, um die Sache der nationalen Befreiung Palästinas aus dem Inneren des imperialen Kerns heraus voranzutreiben. Der volksnahe und revolutionäre Charakter der Bewegung wurde durch Millionen von Straßenmärschen, direkte Aktionen in allen größeren Städten, neue und neu belebte sektorbezogene Organisierungs- und Kampagnenaktionen, Siege in ideologischen und medialen Kämpfen und zuletzt durch Studentenlager mit der Forderung nach Desinvestition an den Universitäten und Colleges deutlich gemacht. Durch diese Entwicklungen wurden Tausende von Menschen in den Kampf einbezogen, die durch die Abscheulichkeit des von den USA geführten und finanzierten Völkermordes und die moralische Klarheit des palästinensischen Widerstandes zum Handeln bewegt wurden.

Inmitten dieser Massenbewegung haben wir den Märtyrertod von über 50.000 Palästinensern, die Zerstörung des Gazastreifens und die konzertierten Bemühungen des Zionismus und des westlichen Imperialismus erlebt, den palästinensischen Widerstand zu brechen und unser Volk von seinem Land zu trennen. Einen andauernden Völkermord mitzuerleben, bedeutet, mit Gefühlen der Verzweiflung und Verwirrung zu kämpfen; die Aufgabe, uns unter diesen schwierigen Bedingungen für politische Klarheit einzusetzen, ist zwar entmutigend, aber nach wie vor unerlässlich.

Am 18. Oktober 1975 fand in al-Nasra (Nazareth) die größte öffentliche Versammlung von Palästinensern in Israel seit der Nakba von 1947-49 statt, die sich gegen die zionistischen Pläne zur Beschlagnahme von arabischem Land in ganz Galiläa richtete. Diese Konferenz war führend an den Aufständen beteiligt, die heute von den Palästinensern als „Tag des Bodens“ begangen werden. Sie brachte zahlreiche Resolutionen hervor, legte den Grundstein für einen Generalstreik und gründete Ausschüsse zur Umsetzung ihrer politischen Ziele. Er ist einer von vielen Knotenpunkten in einer langen Geschichte, in der Palästinenser Konferenzen nutzten, um strategische Ziele zu konkretisieren und sich in ideologischen Fragen zu konsolidieren, die bis in die Zeit vor der Nakba zurückreicht: vom Ersten Arabischen Frauenkongress am 26. Oktober 1929 bis zu den Jugendkongressen in Jaffa am 4. Dezember 1932 und in Haifa am 10. Mai 1935, die alle den Widerstand gegen die britische und zionistische Kolonisierung bekräftigten und die Große Bauernrevolution von 1936-39 unterstützten. In Momenten der Krise und der Revolution haben sich die Palästinenser an Konferenzen gewandt, um unser Volk und unsere Bewegungen zusammenzubringen und um den Organisationen und der Zivilgesellschaft Überzeugung und politische Klarheit zu verleihen.

Zu Ehren dieser Tradition werden vom 24. bis 26. Mai 2024 14 einberufende Organisationen und über 300 unterstützende Organisationen – darunter palästinensische Organisationen, die die Massenbewegung für Palästina in Nordamerika angeführt haben – in Detroit, Michigan, zur Volkskonferenz für Palästina zusammenkommen. Detroit, eine Stadt, der die Plünderungen des amerikanischen Kapitalismus nicht fremd sind, ist seit Jahrzehnten ein Ort des revolutionären Kampfes. Sie ist Gastgeberin der League of Revolutionary Black Workers (und ihrer Teilnahme an der historischen National Black Economic Development Conference, die erstmals im April 1969 in der Stadt stattfand) und einer der größten Schauplätze des arabischen Diasporalebens.

Die Volkskonferenz für Palästina findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem der Befreiungskampf in Gaza überall auf der Welt revolutionäre Energien freigesetzt hat. Dieser Ruf wurde erhört: In der Arbeiterbewegung, an den Universitäten und auf den Straßen werden die Menschen in einem im 21. Jahrhundert noch nie dagewesenen Tempo für Palästina und die damit verbundenen imperialen Widersprüche politisiert. Die Volksaktionen der letzten sieben Monate haben auch wichtige Fragen zur Konsolidierung, zur Einheit, zum Umfang und zur strukturellen Form aufgeworfen, insbesondere in Bezug darauf, wie der Kampf auf den bestehenden Massenmobilisierungen aufbaut und zu einer tieferen Organisation führt. Eine organisierte Bewegung ist eine wirksame Bewegung, die besser in der Lage ist, die Errungenschaften des Massenbewusstseins zu politisieren und aufrechtzuerhalten, die langfristigen Beziehungen aufrechtzuerhalten, die für den Aufbau einer Basis und die Lobbyarbeit erforderlich sind, sich vor staatlicher Repression zu schützen und ihr zu widerstehen und sich über die verschiedenen Kampfsituationen hinweg zu koordinieren, die sich durch ihren Umfang und ihre historische Besonderheit auszeichnen.

Die Frage der Organisation ist besonders wichtig angesichts der anhaltenden Angriffe auf die Institutionen des palästinensischen sozialen und politischen Lebens, die durch die neoliberale Post-Oslo-Periode beschleunigt wurden, die zu einem Zusammenbruch der Stärke und Militanz des Kampfes im Westen geführt hat. Diese Bedingungen werden von einer Bewegung in Frage gestellt, die von politisch engagierten Palästinensern wieder aufgebaut und angeführt wird, die diese Konferenz zusammen mit Journalisten und Entwicklungshelfern in Gaza, Aktivisten aus Palästina, Ältesten der Antikriegsbewegung und Studentenführern einberufen haben, um jeden Ort des Kampfes bei der Entwicklung seiner eigenen Einschätzung der Bedingungen und Ziele zu unterstützen.

Die Sitzungen, Versammlungen und Teach-ins der Konferenz werden sich auf den Aufbau starker politischer Organisationen, die Konfrontation mit Zionismus und Imperialismus im Herzen des Imperiums, die Förderung des ideologischen Kampfes durch Kunst, Kultur, Medien und Bildung sowie die Unterstützung der Studentenbewegung bei der Ausübung von Druck innerhalb und außerhalb ihrer Universitäten konzentrieren. Durch die direkte Spendensammlung, bei der alle Anmeldegebühren nach Gaza überwiesen werden, hat die Konferenz bereits über 100.000,00 USD gesammelt und damit unterstrichen, dass die palästinensische Diaspora eine historische Rolle im nationalen Befreiungskampf zu spielen hat, nicht nur im Bereich der politischen Organisation, sondern auch im Hinblick auf die Unterstützung der Standhaftigkeit unseres Volkes – ein Konzept, das im Arabischen als ta3ziz al sumud bekannt ist.

Diese Formen des Kampfes sind nicht nur entscheidend für den Widerstand gegen die Schrecken des anhaltenden Völkermordes, sondern auch für die historische Herausforderung, die Unterstützung der USA für das zionistische Projekt zu beenden, die Belagerung des Gazastreifens aufzuheben und das palästinensische Land und Volk zu befreien, bis unsere Rückkehr erreicht ist. Wir hoffen, dass Sie sich uns anschließen werden!

Palästinensische Jugendbewegung

Die Palästinensische Jugendbewegung ist eine länderübergreifende, unabhängige Basisbewegung junger Palästinenser und Araber, die sich für die Befreiung unserer Heimat und unseres Volkes einsetzt. Wir bestehen derzeit aus 15 Ortsgruppen in Nordamerika und Europa.

Übersetzt mit deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …