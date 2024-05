https://www.middleeastmonitor.com/20240520-nakba-commemoration-is-taking-on-a-new-meaning/



Pro-Palästina Menschen versammelten sich in der Nähe des Kapitols der Vereinigten Staaten, um gegen die zionistische Politik Israels im Gazastreifen zu protestieren, in Gedenken an den 76. Jahrestag der Nakba in Washington DC, Vereinigte Staaten am 18. Mai 2024. (Celal Güneş – Anadolu Agency)

Das Gedenken an die Nakba bekommt eine neue Bedeutung

von Dr. Amira Abo el-Fetouh

20. Mai 2024

Der Jahrestag der palästinensischen Nakba von 1948 hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Beigeschmack: Der zionistische Staat wurde in den vergangenen acht Monaten durch die gewalttätigste und längste Militäroffensive gedemütigt, die Israel seit seiner Gründung im Land Palästina gegen arabische Gegner geführt hat. Seine Kriege waren schnell, dauerten nur wenige Tage, in denen es einige flüchtige Siege errang und sich mit seiner „unbesiegbaren“ Armee rühmte. Doch seit Oktober letzten Jahres ist es dem legitimen palästinensischen Widerstand in Gaza gelungen, den Mythos von der „moralischsten Armee der Welt“ zu zerstören und Israel als das zu entlarven, was es ist: ein Siedler- und Kolonialstaat, der Völkermord betreibt.

Ja, wir haben Palästina im Mai 1948 verloren, aber der Countdown zu seiner Rückgewinnung hat im Oktober 2023 begonnen. Wir erleben den Anfang vom Ende des Apartheidstaates und den Beginn der Gerechtigkeit für seine Opfer, vom Fluss bis zum Meer.

Wir dürfen nie vergessen, dass der 15. Mai, der Nakba-Tag, der Tag ist, an dem uns das Herz des arabischen Volkes entrissen und unser Land in Palästina vor den Augen der ganzen Welt gestohlen wurde, die den Usurpator-Staat absegnete, der eigens geschaffen wurde, um die Ziele der Großmächte nach dem Zweiten Weltkrieg zu erreichen. Seine Anerkennung durch den UN-Sicherheitsrat wurde im Eiltempo vollzogen. Der erste Staat, der Israel anerkannte, war die Sowjetunion, gefolgt von den USA, und nicht umgekehrt, wie viele Leute glauben. Ost und West arbeiteten zusammen, um die arabische Welt mit Hilfe von Kollaborateuren in der Region niederzustrecken, ohne deren Verrat der Westen nicht in der Lage gewesen wäre, seine Verschwörung im arabischen Palästina zu verwirklichen.

Entgegen der ständigen Behauptung der zionistischen Propaganda, die Gründung des zionistischen Staates sei notwendig gewesen, weil die Juden während des Holocausts unter den Nazis gelitten hätten, wurde der Staat mindestens fünfzig Jahre früher geplant, nämlich mit der Veröffentlichung des Buches Der Judenstaat von Theodor Herzl, einem atheistischen österreichischen Journalisten. Die zionistische Lobbyarbeit in den Kolonialstaaten, insbesondere im Vereinigten Königreich, führte zur berüchtigten Balfour-Deklaration, einem Schreiben des britischen Außenministers, in dem er am 2. November 1917 seine Unterstützung für die „Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina“ versprach – mehr nicht.

Dies war im Grunde ein Versprechen eines Volkes, das das Land Palästina weder besaß noch beherrschte, es dennoch einem Volk zu geben, das es nicht verdiente – und auch nicht verdient -.

Die Bedingung für diese Unterstützung war, dass „klar verstanden wird, dass nichts getan werden darf, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina beeinträchtigen könnte“, was die Befürworter des zionistischen Staates vom ersten Tag an ignoriert haben.

Es ist eine Tatsache, dass die Palästinenser seit dem 15. Mai 1948 und sogar noch vor diesem schicksalhaften Tag unendliche Qualen erdulden mussten, mit dem Verlust von Menschenleben und Land durch die Hand der zionistischen Feinde, die seit Balfour gegen jedes erdenkliche Gesetz verstoßen haben, um ihren völkermörderischen Staat zu errichten, aufrechtzuerhalten und zu erweitern. Darüber hinaus haben sich die arabischen Herrscher 76 Jahre lang gegen den Kampf des palästinensischen Volkes für seine Rechte, einschließlich seines Rechts auf Rückkehr in sein Land, verschworen und es verraten. Die internationale Gemeinschaft hat den Kampf für Gerechtigkeit und die Wahrung des Völkerrechts aufgegeben, um die zionistische Hegemonie im Nahen Osten zu sichern. Die Großmächte, allen voran die USA, unterstützen das zionistische Gebilde, während die arabischen Machthaber zur Verteidigung seiner Grenzen herangezogen werden, wie wir jetzt im Gaza-Krieg deutlich sehen können. Selbst der jüngste Gipfel der Schande in Bahrain ist den Palästinensern nicht gerecht geworden. Anstatt das Problem an der Wurzel zu packen – die israelische Besatzung Palästinas – griff der Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde, dem die Sicherheitskoordination mit dem Besatzungsstaat „heilig“ ist, Mahmoud Abbas, den legitimen Widerstand an und machte die Hamas für die israelische Militäroffensive nach dem Oktober und die Zerstörung des Gazastreifens verantwortlich.

76 Jahre später leben die Palästinenser immer noch die Nakba – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Ausnahmslos alle arabischen Herrscher haben die palästinensische Sache genutzt, um ihr Volk hinter sich zu scharen und ihre eigene Machtposition zu festigen. Was hinter den Kulissen geschieht, ist jedoch etwas ganz anderes. Dies wurde in den Friedensabkommen deutlich, die Ägypten 1979 und Jordanien 1994 mit dem zionistischen Feind unterzeichneten.

Zwischen diesen beiden Abkommen unterzeichnete die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) am 13. September 1993 das Abkommen von Oslo mit Israel, in dem der zionistische Staat anerkannt und der bewaffnete Kampf zur Befreiung Palästinas vom Fluss bis zum Meer aus der palästinensischen Nationalcharta gestrichen wurde. Im Gegenzug wurde die Palästinensische Autonomiebehörde eingerichtet, die jedoch nur eine Fassade zum Schutz des zionistischen Feindes und zur Unterwerfung der Bevölkerung des besetzten Palästina ist. Der in Oslo versprochene unabhängige Staat Palästina ist immer noch nicht verwirklicht, während das Land, das er verwalten soll, von Tag zu Tag kleiner wird. Weniger als 20 Prozent des historischen Palästinas könnten eines Tages zu dem so genannten „Staat“ werden, den Oslo ins Auge gefasst hat.

Im Rahmen des so genannten Abraham-Abkommens von 2020 haben die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko Frieden mit Israel geschlossen (sie haben sich natürlich nie wirklich im Krieg befunden), ebenso wie der Sudan, obwohl das Abkommen nicht ratifiziert wurde.

Die Realität ist, dass die verfluchten Osloer Abkommen auch zu mehr Morden und Verhaftungen von Palästinensern geführt haben, die ihr legitimes Recht auf Widerstand gegen die Besatzung ausüben.

Die Aqsa-Intifada im Jahr 2000 hat dem palästinensischen Volk unter dem verstorbenen Führer Jassir Arafat, der von den USA und den nachfolgenden israelischen Premierministern auf Schritt und Tritt frustriert wurde, den Geist des Widerstands zurückgegeben. Als er von einem Treffen in Camp David mit US-Präsident Bill Clinton und Premierminister Ehud Barak nach Hause kam, hatte er endlich begriffen, dass Friedensabkommen mit den Zionisten sinnlos sind, dass sie nur dazu dienen, dem Besatzungsstaat mehr Zeit zu verschaffen, um sich noch mehr palästinensisches Land anzueignen.

Die Hamas wurde 1987, während der ersten Intifada (1987-1993), gegründet und hat nie die Überzeugung aufgegeben, dass Widerstand mit allen Mitteln für Freiheit und Gerechtigkeit unerlässlich ist. Der Besatzungsstaat ermordete ihre Gründer und Führer, darunter Scheich Ahmed Jassin und Dr. Abdel Aziz Al-Rantisi, aber andere traten an ihre Stelle und die Bewegung blühte auf, so dass sie 2006 die Wahlen zum Palästinensischen Legislativrat gewann und der derzeitige Führer der Bewegung, Ismail Haniyeh, ordnungsgemäß zum Premierminister der Palästinensischen Autonomiebehörde gewählt wurde. Weder Israel noch seine Verbündeten akzeptierten den demokratischen Willen des palästinensischen Volkes und verhängten einen Boykott und eine Belagerung des Gazastreifens, wo Haniyeh ansässig war. Diese Belagerung wurde im vergangenen Oktober verschärft, nachdem Hamas-Kämpfer aus dem als Gaza bekannten „Gefangenenlager“ ausgebrochen waren und einen bewaffneten Überfall auf die Zionisten verübt hatten. Die Kritiker des Überfalls vergessen die 76 Jahre israelischer Besatzung und Brutalität sowie die Militäroffensiven des zionistischen Staates gegen den Gazastreifen in den Jahren 2008/9, 2012, 2014 und 2021 sowie zahlreiche bewaffnete Überfälle und Tötungen. Während der Proteste des Großen Marsches der Rückkehr im Jahr 2018 tötete Israel beispielsweise 200 Palästinenser – darunter Journalisten und Sanitäter – und verwundete 6.000 weitere. Die Palästinenserinnen und Palästinenser haben Lasten getragen, die kein anderes Volk auf der Welt ertragen konnte, und haben um ihrer Freiheit, Würde und Gerechtigkeit willen unermesslich gelitten. Mit ihrem Mut, ihrer Beharrlichkeit und ihrer Entschlossenheit, in ihrem Land zu bleiben, haben sie die Herzen und den Verstand und vor allem die Unterstützung gewissenhafter Menschen in aller Welt gewonnen.

Die frühen Zionisten sagten, sie bräuchten sich nicht um die Palästinenser zu sorgen, die durch die Gründung Israels auf ihrem Land vertrieben worden seien, denn „die Alten werden sterben, und die Jungen werden vergessen“. Ja, die Alten sind gestorben, aber die Jungen haben nicht vergessen, und sie werden es auch nicht. Diejenigen, die sich heute gegen die israelische Besatzung wehren, sind die Enkel und Urenkel der Palästinenser, die 1948 ethnisch gesäubert wurden. Seitdem kämpfen sie für ihre Rückkehr, was ihr gutes Recht ist. Palästina und seine Sache leben in ihren Herzen weiter. Es ist das Land, das sie niemals aufgeben werden; sie werden es nicht vergessen, ebenso wenig wie ihre Kinder und Enkelkinder. Die Schlüssel zur Rückkehr werden immer noch von Generation zu Generation weitergegeben, und jede Generation macht sich die Sache des Widerstands und der Freiheit zu eigen. Das palästinensische Volk ist ein Volk, das nicht einfach umkippen und sterben wird; es wird niemals besiegt werden.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …