Defunding UNRWA is worse than collective punishment Cutting funding for UNRWA at this time means furthering the Israeli genocide in Gaza.

Palästinensische Kinder tragen Töpfe, während sie in Rafah im Gazastreifen am 14. Dezember 2023 in einer Schlange stehen, um von einer Wohltätigkeitsküche gekochte Mahlzeiten zu erhalten [Saleh Salem/Reuters].

|

Israels Krieg gegen Gaza

Die Kürzung der Mittel für das UNRWA zum jetzigen Zeitpunkt bedeutet, dass der israelische Völkermord in Gaza fortgesetzt wird.

Die Streichung der Mittel für das UNRWA ist schlimmer als eine Kollektivbestrafung

Moncef Khane

31 Jan 2024

Am 26. Januar, dem Tag, an dem der Internationale Gerichtshof (IGH) ein Zwischenurteil über die Klage Südafrikas gegen Israel wegen Völkermordes am palästinensischen Volk erließ, warf die israelische Regierung eine Bombe ab. Dabei handelte es sich nicht um den üblichen 900 kg schweren Bunkerbuster aus US-amerikanischer Produktion, sondern um eine weitaus tödlichere Bombe: Sie beschuldigte 12 Mitarbeiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA), Verbindungen zur Hamas zu unterhalten oder an deren Operation vom 7. Oktober beteiligt zu sein. Dies führte dazu, dass mehr als ein Dutzend Länder ihre finanzielle Unterstützung für das Hilfswerk einstellten und der Chef des UNRWA, Philippe Lazzarini, neun der Beschuldigten entließ (von den übrigen drei ist einer tot und zwei sind nicht auffindbar).

Angesichts der spärlichen Hilfe, die in den Gazastreifen fließt, und der drohenden Hungersnot der Bevölkerung, insbesondere im nördlichen Gazastreifen, ist die Streichung der Mittel für das UNRWA schlimmer als eine kollektive Bestrafung – sie könnte für viele mittellose und hungernde Palästinenser ein Todesurteil bedeuten.

Das UNRWA wurde 1949 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen gegründet, um allen Palästina-Flüchtlingen zu helfen, die ursprünglich als „Personen, die zwischen dem 1. Juni 1946 und dem 15. Mai 1948 in Palästina wohnten und durch den Krieg von 1948 sowohl ihre Heimat als auch ihre Lebensgrundlage verloren haben“ definiert wurden. Die Definition wurde erweitert und umfasst nun auch Personen, die durch die „Feindseligkeiten von 1967 und danach“ vertrieben wurden.

Heute beschäftigt das UNRWA 30 000 Mitarbeiter, hauptsächlich palästinensische Ärzte, Krankenschwestern, Erzieher, Hilfskräfte, Fahrer, Ingenieure, Logistiker usw., die Millionen von Palästina-Flüchtlingen im gesamten Nahen Osten humanitäre Hilfe, Gesundheitsversorgung, Bildung und andere Unterstützung leisten. In Gaza haben die 13 000 Mitarbeiter des UNRWA fast alle Aspekte des palästinensischen Lebens unterstützt, insbesondere nachdem Israel 2007 mit Unterstützung Ägyptens eine Blockade des Gazastreifens verhängt hatte.

Kritiker haben darauf hingewiesen, dass die Vereinten Nationen dem UNRWA wichtige völkerrechtliche Verpflichtungen übertragen haben, die ansonsten Israel als Besatzungsmacht obliegen würden. Nach den Genfer Konventionen ist der Besatzungsstaat für grundlegende Dienstleistungen wie Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Bildung in besetzten Gebieten verantwortlich. Somit hat die UNO die israelische Besatzung der Palästinenser subventioniert und möglicherweise verlängert.

Aus israelischer Sicht ist das UNRWA ein weiterer Feind, der den palästinensischen Widerstand gegen die Besatzung verlängert hat. Es ist ein „Hindernis“ für die Lösung des palästinensischen Flüchtlingsproblems durch eine einfache Umsiedlung palästinensischer Flüchtlinge in andere Länder, wofür es jetzt offen eintritt. Für alle israelischen Regierungen ist die Umsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und des Völkerrechts über das unveräußerliche „Recht auf Rückkehr“ der Palästinenser, die 1948 von zionistischen Milizen und später von der israelischen Armee gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen, ein Gräuel für Israels Existenz.

Die Anschuldigungen gegen die 12 UNRWA-Mitarbeiter sollten in diesem Kontext gesehen werden; es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, wer sie vorbringt. Israel ist eine Besatzungsmacht, die sich mit dem Vorwurf des Völkermords konfrontiert sieht, den der IGH für plausibel hält. Israelische Streitkräfte haben wiederholt von den Vereinten Nationen geschützte Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser angegriffen und dabei Tausende von Zivilisten, vor allem Kinder und Frauen, die auf dem Gelände des UNRWA Zuflucht gesucht haben, sowie 152 UNRWA-Mitarbeiter getötet. Israel erhebt seit langem unbegründete Anschuldigungen gegen UNRWA-Mitarbeiter und wurde im Zusammenhang mit dem aktuellen Konflikt wiederholt bei Lügen über angebliche Verbrechen von Palästinensern ertappt (z. B. die Enthauptung von 40 Babys am 7. Oktober).

Gestützt auf die übereilten Entscheidungen der UNO, die getroffen wurden, ohne dass eine Untersuchung einen Anscheinsbeweis erbracht hätte, behauptet Israel nun, dass 10 % der im Gazastreifen tätigen Mitarbeiter Verbindungen zu „militanten Gruppen“ hätten.

Nach den internen Regeln der UNO ist ein ordnungsgemäßes Verfahren vorgeschrieben, wenn ein Fehlverhalten vermutet wird. Werden schwerwiegende Anschuldigungen gegen UN-Mitarbeiter vorgebracht, die durch unwiderlegbare Beweise gestützt werden, ist der UN-Generalsekretär befugt, die fristlose Entlassung der beschuldigten Mitarbeiter anzuordnen. Solche extremen Fälle sind jedoch selten.

In allen anderen Fällen wird in der Regel ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, der die schwerwiegendsten Fälle untersucht, oder die Anschuldigungen werden von der internen Ermittlungsabteilung der UNO aufgegriffen, die auf der Grundlage vorläufiger Beweise eine formelle Untersuchung einleiten kann. In der Zwischenzeit kann der Bedienstete, dem ein Fehlverhalten vorgeworfen wird, suspendiert werden.

Im Fall der 12 von Israel beschuldigten UNRWA-Mitarbeiter ist die fristlose Entlassung eine überraschende Entscheidung, zumal die Umstände der Fälle – ein totaler Krieg und möglicherweise ein Völkermord – und die Glaubwürdigkeit der beschuldigenden Partei zu einem vorsichtigen Vorgehen zwingen sollten.

Dennoch hat die UN-Führung die Unschuldsvermutung für ihre Mitarbeiter schnell über Bord geworfen. Am 28. Januar gab UN-Generalsekretär Antonio Guterres eine Erklärung ab, in der er darauf hinwies, dass von den „12 beschuldigten Personen neun sofort identifiziert und vom Generalkommissar des UNRWA, Philippe Lazzarini, entlassen wurden; ein Todesfall ist bestätigt, und die Identität der beiden anderen wird derzeit geklärt. Jeder UN-Mitarbeiter, der in Terrorakte verwickelt ist, wird zur Rechenschaft gezogen werden“. In seiner Erklärung erklärt Guterres weiter, dass „die verabscheuungswürdigen angeblichen Taten dieser Mitarbeiter Konsequenzen haben müssen“.

Der Generalsekretär hat den Fall scheinbar bereits verurteilt und „Konsequenzen“ versprochen. Er hat keine derartige Empörung gezeigt oder Rechenschaft für die Ermordung seiner eigenen Mitarbeiter durch das israelische Militär gefordert – als ob derartige Kriegsverbrechen keine abscheulichen Handlungen wären, die Konsequenzen erfordern.

Die willkürliche Entlassung von Mitarbeitern allein aufgrund von „Anschuldigungen“, wie Guterres einräumt, ist beunruhigend und sollte allen Mitarbeitern und Gewerkschaften der Vereinten Nationen Anlass zur Sorge geben.

Noch beunruhigender und folgenschwerer ist jedoch die rasche Entscheidung der Vereinigten Staaten, Österreichs, Australiens, Kanadas, Finnlands, Deutschlands, Italiens, Japans, der Niederlande, Islands, Schwedens, der Schweiz, Rumäniens und des Vereinigten Königreichs, ihre Finanzmittel für das UNRWA auszusetzen, während gegen die Menschen, zu deren Schutz es gegründet wurde, ein regelrechter Krieg tobt.

Schlimmer noch, wenn Israel auf der Anklagebank des IGH sitzt und sich mit plausiblen Anschuldigungen eines Völkermordes konfrontiert sieht, könnten solche Entscheidungen sogar als Verstoß dieser Staaten gegen ihre Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention von 1948 gewertet werden. Dies sollte jedoch nicht überraschen, da einige der gleichen Regierungen die zahlreichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von Israel begangen werden, übersehen und den Angriff auf Gaza, der sich nun schon im vierten Monat befindet, weiterhin militärisch unterstützen.

Selbst wenn die 12 angeklagten Mitarbeiter schwerer Verbrechen für schuldig befunden werden, rechtfertigt dies kaum, dem UNRWA die Mittel zu entziehen, wenn es versucht, die Palästinenser in Gaza vor dem Hungertod zu retten. Einen siebzigjährigen Olivenbaum zu fällen, weil er vielleicht 12 „schlechte“ Oliven trägt, ist nicht nur eine kollektive Bestrafung – es ist die Förderung eines Völkermordes.

Moncef Khane ist ein ehemaliger Beamter der Vereinten Nationen, der als politischer Direktor des Büros des gemeinsamen Sondergesandten für Syrien (2012-2014), als Verbindungsoffizier zur Partei des Demokratischen Kampuchea (Khmer Rouge) (1992-1993) und im Exekutivbüro von Generalsekretär Kofi Annan tätig war.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …