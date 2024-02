Netanyahu says Unrwa mission ‚must be terminated‘ Prime minister’s comments follow Israel’s claim that 12 of Unrwa’s 30,000 staff members were involved in Hamas-led 7 October attack

Ein Mann sammelt Müll ein, während er eine Jacke mit dem Unrwa-Logo auf einer Straße in der Stadt Jenin im besetzten Palästina trägt, am 30. Januar 2024 (AFP)

Krieg gegen Gaza: Netanjahu sagt, die Unrwa-Mission müsse „beendet werden

Die Äußerungen des Premierministers folgen auf die Behauptung Israels, dass 12 der 30.000 Unrwa-Mitarbeiter an dem von der Hamas angeführten Angriff vom 7. Oktober beteiligt waren

Von MEE-Mitarbeitern

31. Januar 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Mittwoch, dass die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) geschlossen werden müsse.

„Es ist an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft und die UNO selbst verstehen, dass die Mission der Unrwa beendet werden muss“, sagte Netanjahu laut einer Erklärung seines Büros vor UN-Delegierten.

„Sie versucht, das Problem der palästinensischen Flüchtlinge zu erhalten. Wir müssen die Unrwa durch andere UN-Organisationen und andere Hilfsorganisationen ersetzen, wenn wir das Gaza-Problem so lösen wollen, wie wir es vorhaben.“

Thomas White, der Direktor der Unrwa in Gaza, sagte am Mittwoch, dass seine Mitarbeiter aufgrund der heftigen Kämpfe der vergangenen Woche gezwungen waren, aus Khan Younis zu fliehen.

„Wir haben eine Krankenstation und wichtige Unterkünfte verloren – Einrichtungen, die die Menschen in Khan Younis unterstützen“, sagte White auf X, früher bekannt als Twitter.

Anfang dieser Woche haben mehrere Länder, darunter die USA und das Vereinigte Königreich, ihre Finanzhilfe für Unrwa ausgesetzt.

Diese Entscheidung, die weltweit und von palästinensischen Vertretern kritisiert wurde, folgte auf die Behauptung Israels, dass 12 der 30 000 Unrwa-Mitarbeiter an den von der Hamas geführten Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober beteiligt waren.

Krieg gegen Gaza: Palästinensische Beamte verurteilen die Entscheidung der USA und Großbritanniens, die Finanzierung der Unrwa zu stoppen

Mehr lesen “

Washington kündigte an, die Finanzierung der Agentur bis zur Klärung der Vorwürfe auszusetzen.

„Das Außenministerium hat die weitere Finanzierung der Unrwa vorübergehend ausgesetzt, während wir diese Anschuldigungen und die Schritte der Vereinten Nationen zu ihrer Behebung prüfen“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Matthew Miller.

Am Mittwoch unterzeichneten die Leiter von UN-Organisationen und Nichtregierungsorganisationen eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Länder aufforderten, die Aussetzung der Mittel für die Unrwa zu überdenken.

„Jeder UN-Mitarbeiter, der in Terrorakte verwickelt ist, wird zur Rechenschaft gezogen werden“, schrieben die Leiter der UN-Organisationen am Dienstag in einer Erklärung.

„Wir dürfen jedoch nicht eine ganze Organisation daran hindern, ihr Mandat zu erfüllen und Menschen in verzweifelter Not zu helfen.“

Sie sagten, dass die Einstellung der Mittel „katastrophale Folgen“ für den Gazastreifen haben würde, und forderten die Länder auf, dies zu überdenken.

Der Brief wurde unter anderem von Martin Griffiths, Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten (Ocha), der Leiterin des Welternährungsprogramms Cindy McCain und dem Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus unterzeichnet.

Am Montag beschuldigte der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Michael Fakhri, die Länder, die das Programm nicht finanzieren, der „kollektiven Bestrafung“ der Palästinenser.

Fakhri schrieb auf X, dass im Gazastreifen „eine Hungersnot unmittelbar bevorstehe“ und aufgrund der Entscheidung, die Finanzierung auszusetzen, nun „unvermeidlich“ sei.

Unrwa ist der zweitgrößte Arbeitgeber in Gaza, an erster Stelle steht die Hamas. Die Unrwa hat insgesamt 30.000 Beschäftigte, davon 13.000 im Gazastreifen.

Die Agentur ist in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Bildung und humanitäre Hilfe für Palästinenser im Gazastreifen, im besetzten Westjordanland, in Jordanien, Syrien und im Libanon tätig.

Israelis unterstützen Blockierung der Hilfe für Gaza

Eine neue israelische Meinungsumfrage, die am Dienstag veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass eine Mehrheit der Israelis die vollständige Aussetzung der Hilfe für den Gazastreifen befürwortet, bis die restlichen Gefangenen, die am 7. Oktober in den Gazastreifen zurückgebracht wurden, zurückgebracht sind.

In der von der israelischen Nachrichtenagentur News12 in Auftrag gegebenen Umfrage wurden die Teilnehmer gefragt, ob die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen eingestellt werden sollte, bis die Gefangenen nach Israel zurückgekehrt sind.

Zweiundsiebzig Prozent sagten, dass die Hilfe eingestellt werden sollte, 21 Prozent sagten, dass sie nicht eingestellt werden sollte, und sieben Prozent sagten, sie wüssten es nicht.

Die Umfrageergebnisse wurden einen Tag nach einem Video veröffentlicht, in dem israelische Reservisten den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant aufforderten, „keine Angst vor der Besatzung“ zu haben und „keine Hilfe für Gaza“ zu leisten.

In der vergangenen Woche hatten israelische Demonstranten, darunter auch Angehörige der am 7. Oktober in Gaza gefangen genommenen Menschen, den Zugang von Hilfsgütern zur Enklave über den Grenzübergang Kerem Shalom blockiert.

Nach Berichten israelischer Medien hatten die Demonstranten die nach Gaza fahrenden humanitären Lastwagen mit Streikposten besetzt und gefordert, dass die Hilfslieferungen so lange unterbrochen werden, bis die restlichen Gefangenen freigelassen werden.

Die Gruppe von Demonstranten durchbrach eine Straßensperre und lief mehrere Kilometer in Richtung des Grenzübergangs. Die Demonstranten haben die Regierung aufgefordert, jegliche humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu unterbinden.

Sie hielten mehr als 100 Lastwagen auf, von denen einige schließlich umgeleitet und gezwungen wurden, einen alternativen Einreisepunkt in Ägypten zu finden, wodurch sich die Hilfslieferungen weiter verzögerten und zu weiteren Kontrollen gezwungen wurden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …