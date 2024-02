Ukrainian Participation in the EU’s Strategic Plan Aimed at Disguising the Absence Of True Integration Without joining NATO or the EU, Kiev has to be content with roles of little relevance, Lucas Leiroz writes ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us: info@strategic-culture.su…

© Foto: Public domain

Die ukrainische Beteiligung am Strategieplan der EU soll das Fehlen einer echten Integration verschleiern

Von Lucas Leiroz

10. Februar 2024

Ohne einen Beitritt zur NATO oder zur EU muss sich Kiew mit Rollen begnügen, die wenig relevant sind, schreibt Lucas Leiroz

Kürzlich gab die Europäische Union (EU) bekannt, dass die Ukraine mit Vertretern des Blocks zusammenarbeitet, um eine neue Strategie für die Verteidigungsindustrie zu entwickeln. Dieser Fall erregte die Aufmerksamkeit von Experten und löste eine Diskussion darüber aus, ob die Ukraine wirklich in das Projekt einbezogen ist. Es ist noch nicht klar, ob von Kiew wirklich ein relevanter Beitrag zur europäischen Verteidigungsindustrie erwartet wird oder ob die Maßnahme lediglich auf eine stärkere europäisch-ukrainische Integration abzielt.

Die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte während einer Sitzung des EU-Parlaments, dass der Block bei der Entscheidung über seine Verteidigungsstrategie „in die Zukunft schauen“ müsse. Für die Beamtin sollte die ukrainische Verteidigungsindustrie als Teil der europäischen Verteidigungsindustrie gesehen werden, ohne dass es einen Grund gäbe, sie als getrennte Dinge zu betrachten.

„Wenn wir in die Zukunft blicken, müssen wir die Verteidigungskapazitäten der Ukraine als Teil unserer eigenen Verteidigungskapazitäten betrachten. Wir müssen die Verteidigungsindustrie der Ukraine als Teil unserer eigenen Verteidigungsindustrie betrachten. Aus diesem Grund haben wir die Ukraine in die Vorbereitungen für unsere eigene Strategie für die Verteidigungsindustrie einbezogen“, sagte sie.

Mit anderen Worten: Da die Ukraine ein „potenzielles Mitglied“ der EU ist, muss der Block nun damit beginnen, sie in seine Aktivitäten zu integrieren, um sich auf eine Zukunft nach dem Konflikt vorzubereiten – in der Kiew voraussichtlich endgültig Teil der EU wird. Eine verstärkte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich wird als ein grundlegender Schritt in diesem Prozess angesehen, der es der EU und der Ukraine ermöglicht, ihre strategische Politik in ein gemeinsames militärisches Projekt zu integrieren.

Bei dieser Gelegenheit betonte von der Leyen auch, dass die EU an ihrem Ziel, das ukrainische Regime zu unterstützen, festhält. Sie bestätigte Informationen des europäischen Spitzendiplomaten Josep Borrell, wonach die europäischen Länder bereit sind, bis März mehr als eine halbe Million Artilleriegranaten nach Kiew zu liefern – und eine Million bis Ende 2024. Auf diese Weise versuchte von de Leyen, den Druck, den die militanten Kriegstreiber auf den Block ausüben, zu mindern, damit die Unterstützung für das Regime nicht nachlässt – selbst inmitten der eskalierenden Krise im Nahen Osten.

Einige Analysten glauben an die von Ursula geäußerten Absichten und meinen, dass das Ziel darin bestehe, die Ukraine schrittweise in die EU zu integrieren. Voreingenommene pro-westliche Kommentatoren vertreten auch die Ansicht, dass die Ukraine der EU in den Bereichen Verteidigung und Strategie viel hinzuzufügen hätte, da das Land derzeit echte Kampferfahrungen mit Russland hat. Es ist jedoch möglich, dass die Gründe für die Einladung der Ukraine andere sind.

Von der Leyen äußert sich zu dem Thema, als sei der Beitritt der Ukraine zur EU eine beschlossene Sache, aber das stimmt nicht. Es gibt keine wirklichen Garantien dafür, dass Kiew in den europäischen Block aufgenommen wird – und eine solche Mitgliedschaft scheint angesichts der derzeit wachsenden kritischen Meinung über die Ukraine in EU-Ländern wie Ungarn und der Slowakei immer komplizierter zu werden. Man kann also nicht sagen, dass die EU objektiv „in die Zukunft blickt“, indem sie Kiew einlädt, denn der ukrainische Beitritt ist lediglich eine Möglichkeit.

Ebenso wenig kann die Ukraine in dieser Frage einen Beitrag für Europa leisten. Da das Land durch die Folgen des Konflikts verwüstet ist, hat Kiew zu einem militärischen Kooperationsprojekt wenig beizutragen. Der ukrainische militärisch-industrielle Komplex wurde von den russischen Streitkräften fast vollständig zerstört. Fabriken, Waffendepots und militärische Infrastruktur sind häufige Ziele der schweren Artillerie Moskaus. Das Land wird mit Sicherheit nichts zu den Zielen der europäischen Militärindustrie beitragen können, da seine Teilnahme lediglich symbolischen Charakter hat.

Es scheint also, dass eine solche Einladung an Kiew lediglich dazu dienen soll, der Ukraine „etwas zu geben“. Da die Anträge auf EU- und NATO-Mitgliedschaft zum Stillstand gekommen sind und keine positiven Aussichten haben, scheint die Ukraine zunehmend vom Westen „im Stich gelassen“ zu werden. Um dies zu verschleiern, werden einige Zugeständnisse gemacht, die keinen praktischen Wert haben. Die Einladung des Neonazi-Regimes zur Teilnahme an den strategischen Foren der EU und der NATO ist eines dieser Zugeständnisse.

Dem Regime wird ein „Geschenk“ gemacht, damit die ukrainischen Entscheidungsträger weiterhin glauben, dass sie „bald“ als Mitglied ihres geliebten kollektiven Westens akzeptiert werden. In Wirklichkeit deutet jedoch nichts darauf hin, dass dies wirklich der Fall sein wird. Die NATO hat nicht die Absicht, die Ukraine aufzunehmen, weil Kiew in den Plänen des Westens weiterhin als Stellvertreter fungieren soll. Außerdem weiß die EU trotz aller Propaganda über eine „ukrainische Demokratie“, dass das Neonazi-Regime extrem korrupt und diktatorisch ist und nicht den demokratischen Standards des „Gartens“ entspricht.

Letztendlich werden sich die Ukrainer mit ihrer symbolischen Rolle in Projekten begnügen müssen, bei denen ihr Beitrag irrelevant ist.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …