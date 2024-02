https://www.middleeastmonitor.com/20240213-the-un-is-complicit-in-the-forced-displacement-of-the-palestinians/

Palästinenser, darunter auch Kinder, sammeln in den schwer beschädigten Gebäuden nach israelischen Angriffen in Rafah, Gaza, am 12. Februar 2024 brauchbare Gegenstände ein [Yasser Qudih – Anadolu Agency]

Die UNO ist mitschuldig an der Vertreibung der Palästinenser

von Ramona Wadi

13. Februar 2024

Trauen Sie niemals, niemals, dem Konzept der UNO von Menschenrechten. Während Israel seinen Völkermord in Rafah fortsetzt, einer angeblich sicheren Zone, die von Israel selbst ausgewiesen wurde, während es die Hamas in anderen Gebieten des Gazastreifens jagt, hielt die UNO ihr tägliches Pressebriefing ab und bediente sich dabei ihres üblichen Jargons, wobei sie sorgfältig jeder Erklärung auswich, die als Reaktion auf Israels Kriegsverbrechen interpretiert werden könnte.

Man würde erwarten, dass die UNO, nachdem Israel Zehntausende von Palästinensern getötet und fast die gesamte Bevölkerung in Rafah zusammengetrieben hat, um sie bequem zu vernichten, sich zumindest stärkerer Worte bedienen würde. Doch wie der Sprecher des UN-Generalsekretärs, Stephane Dujarric, erklärte, haben die humanitären Kollegen des Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) „die Sorge vor einer Eskalation in der südlichsten Stadt des Gazastreifens, wo Hunderttausende Palästinenser Zuflucht gesucht haben, verstärkt“.

Erhöhte Besorgnis? Es kommt noch schlimmer.

„Wir haben gestern wieder gesehen, wie Palästinenser getötet wurden. Was wir brauchen, ist ein humanitärer Waffenstillstand“, sagte Dujarric auf eine weitere Frage zur Situation in Rafah. „Der Generalsekretär hält eine solche humanitäre Waffenruhe für äußerst wichtig. Wir haben gestern auch die Freilassung von zwei israelischen Geiseln erlebt, was wir sehr begrüßen. Und es ist wichtig, dass alle verbleibenden Geiseln sofort und bedingungslos freigelassen werden.“

Die Palästinenser werden von Israel abgeschlachtet, und die UNO tilgt ihre Präsenz sogar aus Erklärungen, die sich mit dem Völkermord befassen sollten, den sie erleben und durch den sie sterben. Die israelische Geiselnahme wird als Ablenkungsmanöver benutzt, nicht zuletzt deshalb, weil die Hamas einen Plan vorgeschlagen hat, den Israel rundweg ablehnte. Die UNO sendet eine klare Botschaft: Jede humanitäre Waffenruhe wäre strikt an die Freilassung der israelischen Geiseln gebunden, und zwar nur, wenn der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu zustimmt. Bislang hat Netanjahu deutlich gemacht, dass die verbleibenden israelischen Geiseln bereits Kollateralschäden des Völkermords an den Palästinensern im Gazastreifen sind.

Eine weitere Frage bezog sich auf die Bitte Israels um Hilfe der UNO bei der Zwangsumsiedlung von Palästinensern: „Wir wollen sicherstellen, dass alles, was geschieht, unter voller Achtung des Völkerrechts und der Zivilbevölkerung geschieht“, sagte Dujarric. „Wir werden uns nicht an der Zwangsvertreibung von Menschen beteiligen. In beiden Punkten falsch. Vielleicht muss die UNO erfahren, dass sie Israels Verstöße gegen das Völkerrecht, einschließlich des Völkermordes, unterstützt und dass sie an der gewaltsamen Vertreibung des palästinensischen Volkes beteiligt ist und immer war, seit sie die zionistische Kolonialideologie übernommen und den Teilungsplan von 1947 ausgearbeitet hat.

Dujarrics Worte klingen nicht nur hohl, wenn es um die angebliche Sorge der UNO um Palästina geht, die sie nicht hat, sondern er versucht auch, die historische Rolle der UNO bei der Zwangsvertreibung der Palästinenser zu verschleiern. Die Rolle der UNO bei der Gründung Israels – einem kolonialen Gebilde auf gestohlenem palästinensischem Land – ist gleichbedeutend mit Komplizenschaft bei Zwangsvertreibung, ethnischer Säuberung und jetzt auch Völkermord. Und doch wurden die Palästinenser von der UNO selbst gezwungen, sich den internationalen Forderungen und Vermutungen zu unterwerfen. Von der Gründung Israels und der anschließenden internationalen Anerkennung bis hin zum gescheiterten Zwei-Staaten-Kompromiss – das Ergebnis, das die Palästinenser zu ernten gezwungen waren, ist ihre eigene Vernichtung mit dem vollen Segen der UNO. Jeder Beamte oder jede Einrichtung, die die Palästinenser auffordert, sich an das Völkerrecht zu halten, war schon immer ein Heuchler. Zum jetzigen Zeitpunkt sollte jeder, der sich nicht für einen dauerhaften Waffenstillstand, die volle Anerkennung des Rechts der Palästinenser auf antikolonialen Widerstand und ihre vollen politischen Rechte auf ihr Land und ihre Befreiung einsetzt, besser schweigen. Die Kolonisierten haben das Recht, sich gegen die Kolonisatoren zu verteidigen. Die UNO sollte das begreifen.

