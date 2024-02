Too little, too late: UN genocide office breaks silence on Gaza Palestinian rights groups urge investigation of Alice Wairimu Nderitu’s dereliction of duty.

Zu wenig, zu spät: UN-Büro für Völkermord bricht sein Schweigen zu Gaza

Von Ali Abunimah

12. Februar 2024

Die Sonderberaterin des UN-Generalsekretärs für die Verhinderung von Völkermord hat endlich ihr monatelanges Schweigen über Israels anhaltende Vernichtungs- und Zerstörungskampagne in Gaza gebrochen.

Aber die verspätete Antwort von Alice Wairimu Nderitu hat wenig dazu beigetragen, palästinensische Menschenrechtsverteidiger zufrieden zu stellen, die ihren Chef, Generalsekretär António Guterres, aufgefordert haben, eine Untersuchung über die „Vernachlässigung ihrer Pflichten und Verantwortlichkeiten, die ihr Mandat verlangt“, einzuleiten.

Nderitu gab letzte Woche ihre erste Erklärung zur Lage in Gaza seit einer Erklärung im Oktober ab, die wegen ihrer starken pro-israelischen Ausrichtung scharf kritisiert worden war.

In ihrer Mitteilung vom 9. Februar „wiederholt“ Nderitu ihre israelfreundliche Erklärung vom Oktober, sagt aber auch, dass sie sich einer Erklärung von Guterres‘ Büro vom letzten Monat „anschließt“, in der er das Urteil des Internationalen Gerichtshofs „zur Kenntnis nimmt“, in dem Israel aufgefordert wird, das zu stoppen, was die Richter glaubhaft als Völkermord einstufen.

Nderitu’s Reaktion wird jedoch als zu wenig und zu spät bezeichnet.

„Diese Erklärung unterstreicht das Versagen der Sonderberaterin für die Verhinderung von Völkermord, ihr Mandat ohne Voreingenommenheit oder Doppelmoral sinnvoll zu erfüllen“, sagte die in Gaza ansässige palästinensische Menschenrechtsgruppe Al Mezan.

„Sie ignoriert auch die 100.000 Palästinenser, die in den letzten vier Monaten in Gaza getötet, verletzt oder unter den Trümmern vermisst wurden.“

Al-Mezan ist eine von mehr als einem Dutzend palästinensischer Menschenrechtsgruppen, die sich letzte Woche schriftlich an Guterres gewandt haben, um Maßnahmen zu fordern, weil Nderitu ihr Mandat des UN-Sicherheitsrates nicht erfüllt hat, Situationen zu untersuchen und zu warnen, in denen ein glaubwürdiges Risiko eines Völkermordes besteht.

Die Gruppen stellen fest, dass sie Warnungen und Erklärungen zu verschiedenen Konflikten in der Welt abgegeben hat, während sie das von Israel verübte Blutbad ignorierte.

„Das eklatante Fehlen jeglicher Maßnahmen als Reaktion auf die anhaltenden Massengrausamkeiten, die die Palästinenser im Gazastreifen erdulden müssen, gibt Anlass zu erheblichen Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von [Nderitu], ihr Mandat mit der gebotenen Wirksamkeit und Unparteilichkeit auszuführen“, schrieben die Gruppen am 7. Februar.

„Dieses Fehlen ist besonders eklatant, wenn man bedenkt, dass der Internationale Gerichtshof (IGH) den Völkermord, den Israel an den Palästinensern in Gaza begangen hat, als plausibel anerkennt und die Palästinenser der Gefahr eines nicht wiedergutzumachenden Schadens aussetzt“.

Palästinenser ignorieren

Die Menschenrechtsgruppen forderten Guterres auf, zu untersuchen, warum Nderitu auch angesichts der zunehmenden Warnungen zahlreicher unabhängiger UN-Experten und Menschenrechtsorganisationen vor dem sich anbahnenden Völkermord geschwiegen hat.

Nderitu hat alle Bemühungen palästinensischer Menschenrechtsorganisationen, mit ihr in Kontakt zu treten, ignoriert.

„Unsere wiederholten Bemühungen, mit der Sonderberaterin oder dem Büro für die Verhinderung von Völkermord in Kontakt zu treten und ein Treffen zu vereinbaren, waren leider erfolglos“, so die Gruppen.

Ihre öffentliche Kritik könnte Nderitu jedoch dazu veranlasst haben, ihre jüngste Erklärung abzugeben, vielleicht in dem Bemühen, ein Mindestmaß an Glaubwürdigkeit zu bewahren. Ihr Büro ignorierte auch wiederholte Bitten von The Electronic Intifada um einen Kommentar zu einem früheren Artikel.

„Das Büro für Völkermordverhütung und Schutzverantwortung muss mit angesehenen Personen besetzt werden, die auf Gräueltaten achten und nicht durch politische Voreingenommenheit motiviert sind“, sagten die Palästinenserrechtsgruppen und fügten hinzu, dass „diejenigen, die diese Kriterien nicht erfüllen, schnell durch kompetente Fachleute ersetzt werden müssen, die in der Lage sind, das Mandat unparteiisch und ohne Voreingenommenheit auszuführen“.

Keine Unabhängigkeit

Craig Mokhiber, ein ehemaliger UN-Beamter, der an der Einrichtung des UN-Büros für Völkermord mitgewirkt hat, forderte jedoch, dass es aufgelöst wird.

Im Dezember sagte Mokhiber im Livestream von The Electronic Intifada, dass Nderitu’s Schweigen die Politik von Guterres selbst widerspiegelt.

Mokhiber erklärte, dass das Büro für Völkermord ursprünglich unabhängig sein sollte, aber stattdessen unter der politischen Kontrolle des Generalsekretärs stand.

„Es ist ein schwaches, nicht unabhängiges, politisch kontrolliertes Büro“, sagte Mokhiber gegenüber The Electronic Intifada.

Selbst der Rücktritt von Nderitu würde das Problem nicht lösen“, sagte Mokhiber. „Das Problem ist die Politisierung von Menschenrechtsfragen durch den Generalsekretär in New York.“

„Ich denke, dieses Büro sollte aufgelöst werden“, fügte Mokhiber hinzu. Er sagte, das Mandat zur Überwachung und Warnung vor potenziellen Völkermorden müsse in die unabhängigen Menschenrechtsinstitutionen der UNO verlagert werden, „wo es Sonderberichterstatter [und] Untersuchungskommissionen gibt, Menschen, die tatsächlich mit Prinzipien handeln können, ohne vom Generalsekretär oder dem politischen Büro kontrolliert zu werden.“

Mokhiber sorgte im Oktober weltweit für Schlagzeilen, als er von seinem Posten als Direktor des UN-Menschenrechtsbüros in New York zurücktrat und die Untätigkeit der Weltorganisation angesichts des sich anbahnenden Völkermords in Gaza begründete.

