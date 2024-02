https://www.middleeastmonitor.com/20240206-the-us-courts-gaza-and-genocide-expose-the-dangers-of-complicity/

US-Präsident Joe Biden hält eine Kabinettssitzung im Weißen Haus in Washington, DC, am 02. Oktober 2023 [von Kevin Dietsch/Getty Images]

Die US-Gerichte, Gaza und der Völkermord zeigen die Gefahren der Komplizenschaft auf

von Dr. Binoy Kampmark

6. Februar 2024

Die Außenpolitik eines Landes vor Gericht zur Rechenschaft zu ziehen, vor allem in Strafsachen, kann eine unüberwindbare Herausforderung sein. Richter scheuen sich traditionell, politische Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie dies inoffiziell immer wieder tun. Das Centre for Constitutional Rights (CCR), eine in New York ansässige Bürgerrechtsgruppe, ließ sich jedoch nicht entmutigen, insbesondere im Hinblick auf die unermüdliche Unterstützung der Regierung Biden für Israel und dessen Krieg gegen die Palästinenser in Gaza.

In einer im November beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereichten Klage beantragte die CCR, die eine Reihe palästinensischer Menschenrechtsorganisationen vertritt, darunter auch Palästinenser in Gaza und in den Vereinigten Staaten, eine Anordnung, „die den Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Außenminister und den Verteidigungsminister dazu verpflichtet, den sich abzeichnenden Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza zu verhindern und nicht zu fördern“.

Eine solche Pflicht, die sich aus der UN-Völkermordkonvention von 1948 ergibt, „ist als zwingende Norm des Völkergewohnheitsrechts gerichtlich einklagbar“.

In der Klageschrift wurde behauptet, dass die völkermörderischen Zustände in Gaza „bisher durch die bedingungslose Unterstützung [Israels] durch die namentlich genannten bevollmächtigten Angeklagten in diesem Fall“, nämlich Präsident Joseph Biden, Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin, ermöglicht worden seien.

Zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens hatte die israelische Kampagne im Gazastreifen, die als Reaktion auf die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober eingeleitet worden war, bereits 11.000 palästinensische Zivilisten das Leben gekostet, „mehr als 4.500 davon Kinder, sowie ganze Familien, zahlreiche Journalisten und UN-Mitarbeiter“. Die Bombardierung habe kritische Infrastrukturen lahmgelegt, zur Vertreibung von 1,6 Millionen Menschen geführt und sei „von einer totalen Belagerung des Gazastreifens begleitet worden, die den Palästinensern im Gazastreifen die für das menschliche Überleben notwendigen Lebensbedingungen vorenthält: Nahrung, Wasser, Medizin, Treibstoff und Elektrizität.“ (Derzeit liegt die Zahl der vertriebenen Palästinenser bei über zwei Millionen, die Zahl der Toten bei über 27.000).

Bei seiner Entscheidung, den Fall aus Gründen der Zuständigkeit abzuweisen, räumte Jeffrey S. White ein, dass dies die „schwierigste“ Entscheidung seiner Laufbahn gewesen sei. Er bestätigte die Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel, in der argumentiert wird, dass Israels Vorgehen gegen die Palästinenser im Gazastreifen die rechtlichen Voraussetzungen für eine Einstufung als Völkermord erfüllt.

In der vom IGH erlassenen einstweiligen Verfügung vom 26. Januar wird Israel ausdrücklich aufgefordert, die Völkermordkonvention einzuhalten, die Verantwortlichen für die direkte und öffentliche Anstiftung zum Völkermord zu bestrafen, grundlegende humanitäre Hilfe und lebenswichtige Dienstleistungen für den Gazastreifen zuzulassen, einschlägige Beweise für mögliche Völkermordhandlungen zu sichern und dem IGH innerhalb eines Monats einen Bericht über die Einhaltung der Konvention vorzulegen. Im internationalen Recht werden diese vorläufigen Maßnahmen als verbindlich anerkannt.

Der IGH zeigte sich auch skeptisch gegenüber der Behauptung, Israel habe angemessene Maßnahmen ergriffen, um den Schaden für die palästinensische Zivilbevölkerung so gering wie möglich zu halten und auf Fälle zu reagieren, in denen eine Aufstachelung zum Völkermord unterstellt werden könnte. Keine der bis dahin ergriffenen Maßnahmen habe das Risiko eines nicht wiedergutzumachenden Schadens beseitigt; die bloße Behauptung der Einhaltung sei kein ausreichender Beweis dafür.

In Whites Worten: „Die unbestrittenen Beweise, die dem Gericht vorliegen, stimmen mit den Feststellungen des IGH überein und deuten darauf hin, dass die derzeitige Behandlung der Palästinenser im Gazastreifen durch das israelische Militär plausibel einen völkerrechtswidrigen Völkermord darstellen kann.“ Die Anwälte der Regierung verzichteten auch auf ein Kreuzverhör der Zeugen, mit Ausnahme eines Holocaust-Gelehrten, der aussagte, dass Israels Vorgehen im Gazastreifen als Völkermord eingestuft werden könnte. Zum Leidwesen der Kläger warfen die in diesem Fall vorgebrachten Forderungen, bei denen es um Streitigkeiten über die Außenpolitik ging, „grundsätzlich nicht justiziable politische Fragen“ auf. Die US-Regierung zu zwingen, die militärische und finanzielle Unterstützung Israels einzustellen, waren Angelegenheiten, die „eng mit der Außenpolitik und der nationalen Sicherheit verbunden sind“.

Die Kläger waren auf die große Einschränkung gestoßen, die der Oberste Richter Marshall 1803 formuliert hatte: „Fragen, die ihrer Natur nach politisch sind oder die nach der Verfassung und den Gesetzen der Exekutive unterstehen, können niemals vor dieses Gericht gebracht werden“. Ein solches Vorgehen würde gegen die Gewaltenteilung verstoßen. Die Judikative sei, so White, „nicht mit der Intelligenz oder dem Scharfsinn ausgestattet, die notwendig sind, um im Namen der Regierung außenpolitische Entscheidungen zu treffen“.

Obwohl er an gewichtige Präzedenzfälle und Urteile in früheren Fällen gebunden ist, schloss White mit einem Plädoyer. Der IGH habe es für „plausibel gehalten, dass Israels Verhalten einem Völkermord gleichkommt“. Der Richter forderte die „Beklagten auf, die Folgen ihrer unermüdlichen Unterstützung der militärischen Belagerung gegen die Palästinenser in Gaza zu untersuchen“. Nicht schlecht für jemanden, dem es angeblich an Intelligenz oder Scharfsinn fehlt, um außenpolitische Entscheidungen zu treffen.

Brad Parker, ein leitender Berater einer der klagenden Organisationen, Defence for Children International Palestine, zeigte sich zwar enttäuscht über Whites Entscheidung, sah aber auch einen Silberstreif am Horizont. Zusammen mit der Entscheidung des IGH „und der zunehmenden Erkenntnis, dass es sich bei dem, was Israel tut, um einen Völkermord handelt und die USA an diesen völkermörderischen Handlungen mitschuldig sind, denke ich, dass die deutliche Sprache eines US-Bundesrichters zunehmend dazu beiträgt, Israels Handlungen zu isolieren und auch Druck auf die Regierung Biden auszuüben, ihren Kurs zu ändern.“

Bis heute geht das Gemetzel in Gaza jedoch weiter. Israelische Politiker und Militärs behaupten nach wie vor, dass die mörderisch innovative Vorgehensweise bei der Tötung palästinensischer Zivilisten per Definition kein Völkermord sei. Doch die Mauern der gerechtfertigten Straffreiheit, auf die sich Israel in seiner rechtschaffenen Mission der Selbstverteidigung so stolz beruft, erweisen sich als zunehmend durchlässig.

