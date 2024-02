‚Scale of destruction and loss is staggering‘ in north Gaza Strip: UNRWA ‚This is an unprecedented level of destruction and forced displacement, taking place in front of our eyes,‘ says UNRWA.

Israels Krieg gegen Gaza live: Blinken in Ägypten, während die Angst vor einem Angriff in Rafah wächst

Von Nils Adler, Urooba Jamal und Umut Uras

6. Februar 2024

US-Außenminister Blinken besucht Ägypten und Katar, um auf ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Gefangenen in Gaza und palästinensischen Gefangenen in Israel zu drängen.

„Es ist nichts mehr übrig“, sagt das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, und beschreibt die zerstörte Infrastruktur im nördlichen Gazastreifen.

Ein UN-Lastwagen mit Lebensmitteln wird von der israelischen Marine beschossen.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 27.585 Menschen getötet und 66.978 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

vor 4m (11:10 GMT)

Der Zyklus der Zerstörung geht weiter

Hani Mahmoud

Bericht aus Rafah, südlicher Gazastreifen

Die israelischen Angriffe auf die Menschen in Gaza reißen nicht ab. Nicht nur die Menschen, die in Gaza-Stadt auf Hilfe warten, sondern auch andere, die aus ihren Häusern fliehen und anderswo Schutz suchen. Sie werden entweder von Angriffsdrohnen oder schweren Maschinengewehren beschossen. Gepanzerte Fahrzeuge stürmen auch Evakuierungszentren in Vierteln von Gaza-Stadt und anderen nördlichen Gebieten.

Hungrige, frierende und traumatisierte Menschen warteten gestern auf Hilfslieferungen, als die israelischen Streitkräfte in Gaza-Stadt das Feuer auf sie eröffneten. Viele von ihnen waren Frauen und Kinder, die versuchten, das Nötigste zu ergattern. Die Verwundeten wurden in das Al-Shifa-Krankenhaus gebracht, das überfüllt und fast außer Betrieb war. Die überwiegende Mehrheit der dort Eingetroffenen kam ums Leben.

In der südlichen Stadt Khan Younis wiederholt sich genau dasselbe Szenario: mehr Bombardierungen, mehr Tote, mehr Verstümmelte. Der Zyklus der Zerstörung geht weiter.

Video Dauer 05 Minuten 16 Sekunden 05:16

Israelische Streitkräfte eröffnen das Feuer auf eine palästinensische Menschenmenge während der Verteilung von Hilfsgütern

Vor 9m (11:05 GMT)

UNWRA-Bericht über Anschuldigungen gegen Mitarbeiter wird im März erwartet

Ein vorläufiger Bericht zu den israelischen Vorwürfen, ein Dutzend UN-Mitarbeiter habe sich an dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober beteiligt, wird Anfang nächsten Monats vorliegen.

Dorothee Klaus, UNRWA-Vertreterin im Libanon, sagte, sie erwarte, dass die Geber, die nach den israelischen Anschuldigungen die Mittel gestrichen haben, ihre Entscheidung überdenken werden, sobald der Bericht vorliegt.

Viele westliche Länder – darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Kanada – gehörten zu den Ländern, die die Finanzierung der Hilfe für palästinensische Flüchtlinge, insbesondere für diejenigen, die von Israels Krieg gegen den Gazastreifen betroffen sind, ausgesetzt haben.

Video Dauer 12 Minuten 45 Sekunden 12:45

Das ist unmoralisch: UN-Sonderberichterstatter über UNRWA-Finanzierungskürzungen

vor 14m (11:00 GMT)

Sechs Palästinenser in Khan Younis getötet

Ein Korrespondent von Al Jazeera und lokale Quellen berichteten, dass ein israelischer Bombenanschlag auf ein Auto im Viertel Buraq, westlich der Stadt Khan Younis, fünf Menschen tötete.

In der Gegend von al-Mawasi wurde eine palästinensische Frau von einem Scharfschützen niedergeschossen. Damit stieg die Zahl der seit dem Morgen getöteten Palästinenser in der südlichen Stadt auf 14.

Khan Younis steht bereits die dritte Woche in Folge unter israelischem Beschuss.

Vor 19 Minuten (10:55 GMT)

Spanischer Außenminister trifft katarischen Emir und unterstützt Zweistaatenlösung

Jose Manuel Albares hat den Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, getroffen, um die bilateralen Beziehungen zu besprechen.

In einem Beitrag auf X erklärte der spanische Außenminister, er habe während des Treffens in Doha das feste Engagement Spaniens für „Frieden und Stabilität in der Region“ bekräftigt.

Er fügte hinzu, dass dies die Freilassung von Gefangenen und einen Waffenstillstand sowie eine Zweistaatenlösung im israelisch-palästinensischen Konflikt mit einer friedlichen Koexistenz von Israel und Palästina einschließen würde.

Vor 22m (10:52 GMT)

Al-Quds-Brigaden sprengen nach eigenen Angaben israelisches Fahrzeug im westlichen Gazastreifen in die Luft

Es gibt weitere Berichte über das Engagement der al-Quds-Brigaden, des bewaffneten Flügels des palästinensischen Islamischen Dschihad, mit der israelischen Armee.

Wie die Gruppe auf Telegram mitteilte, sprengten ihre Kämpfer ein israelisches Militärfahrzeug in der Nähe des Haidar-Kreisels im Westen des Gazastreifens mit einem Sprengsatz in die Luft.

Außerdem beschossen sie einen Merkava-Panzer mit einem Panzerfaustwerfer im Stadtteil al-Amal, westlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen, so die Gruppe.

Die Al-Quds-Brigaden hatten zuvor erklärt, sie hätten sich in Khan Younis „heftige Zusammenstöße“ mit israelischen Soldaten und Militärfahrzeugen geliefert.

Vor 34m (10:40 GMT)

Drohbriefe an zwei Likud-Politiker verschickt

Die israelische Nachrichtenagentur Haaretz berichtet, dass anonyme Drohbriefe an zwei Politiker der Likud-Partei geschickt wurden.

In den Briefen, die von „The Israeli Revenge Organisation“ unterzeichnet sind, werden Eli Dalal und Eliyahu Revivo gewarnt, dass sie für die Ereignisse des 7. Oktobers bezahlen müssten.

Die so genannte Organisation machte die beiden Politiker und andere Regierungsmitglieder für die Anschläge verantwortlich, ebenso wie militärische Befehlshaber, „die Warnungen über die Vorbereitungen der Hamas ignoriert haben“.

Haaretz berichtete, die Briefe enthielten persönliche Informationen über mehrere Minister sowie Informationen über deren Familienmitglieder.

vor 39m (10:35 GMT)

Infografik

Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen

Fast 75 Prozent der Gebäude im nördlichen Gazastreifen sind zerstört, und 85 Prozent der Bevölkerung der belagerten Enklave sind Binnenvertriebene, denen es an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten mangelt, da die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen anhalten.

INTERACTIVE – Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen-1707213623

vor 45m (10:30 GMT)

PRCS: Al-Amal-Krankenhaus hat keinen Treibstoff, keinen Sauerstoff und keine medizinischen Hilfsmittel mehr

Der Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmonds im Gazastreifen teilte Al Jazeera mit, dass dem al-Amal-Krankenhaus in Khan Younis nach zweiwöchiger Belagerung durch die israelischen Besatzungstruppen der Treibstoff, der Sauerstoff und alle medizinischen Vorräte ausgegangen seien.

Mohammed Abu Mosbeh sagte, dass etwa 8.000 Vertriebene aus dem Krankenhaus und dem PRCS-Hauptquartier evakuiert worden seien.

„Nur 40 ältere Vertriebene blieben zurück, dazu etwa 80 Kranke und Verwundete sowie 100 Mitarbeiter aus Verwaltung und Medizin“, sagte er.

Am vergangenen Freitag erklärte das PRCS, die israelischen Streitkräfte hätten seit Beginn der Belagerung seines Hauptsitzes 43 Menschen getötet, darunter drei seiner Mitarbeiter.

