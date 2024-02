U.S. admits it hasn’t verified Israel’s UNRWA claims, media ignores it Secretary Blinken admits that the U.S. has been unable to investigate the „evidence“ presented by Israel claiming 13 of UNRWA’s 13,000 Gaza employees participated in October 7. Biden took Israel’s word for it anyway.

Mitarbeiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) bereiten medizinische Hilfsgüter für die Verteilung an Notunterkünfte vor, Deir al-Balah, 4. November 2023. (Foto: Suliman El-Fara/APA Images)

Minister Biden gibt zu, dass die USA nicht in der Lage waren, die von Israel vorgelegten „Beweise“ für die Beteiligung von 13 der 13.000 UNRWA-Mitarbeiter in Gaza am 7. Oktober zu überprüfen. Biden nahm Israel trotzdem beim Wort.

Die USA geben zu, dass sie Israels UNRWA-Behauptungen nicht überprüft haben, und die Medien ignorieren sie

Von Mitchell Plitnick

3. Februar 2024 0

In der jüngsten Demonstration der grenzenlosen Grausamkeit von US-Präsident Joe Biden und seiner verabscheuungswürdigen Regierung haben sie das Rückgrat der wenigen Hilfe, die die Palästinenser im Gazastreifen erhalten, in einen politischen Fußball verwandelt, mit dem gespielt und umhergeschlagen werden soll, während die Unterstützung für Menschen gefährdet wird, die bereits an der Grenze dessen sind, was ein Mensch, wie tapfer er auch sein mag, ertragen kann.

Dies ist die jüngste Folge des gefühlt ewigen Kreislaufs, in dem die Vereinigten Staaten und Israel das UN-Hilfswerk (UNRWA) für politische Zwecke missbrauchen. Im Laufe der Jahre gab es viele Anhörungen auf dem Capitol Hill, in denen das UNRWA beschimpft und entweder eine vollständige strukturelle Überarbeitung des Hilfswerks oder seine Auflösung und Eingliederung in das größere UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) gefordert wurde.

Der Grund für die Angriffe vor dem 7. Oktober 2023 war der einzigartige Auftrag des UNRWA, der darin besteht, ausschließlich palästinensischen Flüchtlingen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen – einschließlich Nahrungsmitteln, Unterkünften, medizinischer Hilfe und der Aufgabe, die seit Jahren den größten Teil des Budgets in Anspruch nimmt, nämlich Bildung. Aufgrund dieses Mandats machen Israel und seine Unterstützer das UNRWA für die Definition des Begriffs „Flüchtling“ im palästinensischen Kontext verantwortlich, die nicht nur diejenigen einschließt, die durch die Kriege von 1948 und 1967 zu Flüchtlingen wurden, sondern auch deren Nachkommen, die in den Flüchtlingsstatus geboren wurden.

Viele Anhänger der israelischen Rechten und der israelischen Mitte sind der Meinung, dass die Abschaffung des UNRWA es Israel im Wesentlichen ermöglichen würde, die palästinensischen Flüchtlinge abzuschaffen, weil sie glauben, dass das UNRWA das einzige ist, das diese Generationendefinition aufrechterhält.

Da liegen sie natürlich falsch. Das internationale Recht ist in diesem Punkt eindeutig, wie die UNO feststellt: „Nach internationalem Recht und dem Grundsatz der Einheit der Familie gelten auch die Kinder von Flüchtlingen und ihre Nachkommen als Flüchtlinge, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist. Sowohl das UNRWA als auch das UNHCR erkennen Nachkommen auf dieser Grundlage als Flüchtlinge an, eine Praxis, die von der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der Geber und der Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, weitgehend akzeptiert wird. Palästina-Flüchtlinge unterscheiden sich nicht von anderen langwierigen Flüchtlingssituationen wie in Afghanistan oder Somalia, wo es mehrere Generationen von Flüchtlingen gibt, die vom UNHCR als Flüchtlinge betrachtet und als solche unterstützt werden. Langwierige Flüchtlingssituationen sind das Ergebnis des Versagens, politische Lösungen für die zugrunde liegenden politischen Krisen zu finden.

Das ist unmissverständlich, aber das hat die Kontroverse nicht beendet. Dem UNRWA wird immer wieder vorgeworfen, die Palästinenser als Flüchtlinge zu halten und ihnen nicht die Mittel an die Hand zu geben, um ein unabhängiges Leben als Individuen zu führen. Dies ist eine wichtige ideologische Komponente bei der Leugnung der Verantwortung Israels für die anhaltende Enteignung der Palästinenser. Es spricht Israel von jeglicher Verantwortung für die anhaltende Armut und Hoffnungslosigkeit frei, die Jahrzehnte der Enteignung, Besatzung und Belagerung in Gaza und im Westjordanland verursacht haben.

Doch während amerikanische Politiker nicht lange überlegen, wenn es darum geht, mit der Verunglimpfung des UNRWA zu punkten, wussten die Israelis schon immer, dass sie das Hilfswerk brauchen, trotz all ihrer hasserfüllten Rhetorik gegen es. Jahrelang hat Israel das UNRWA in den Medien gnadenlos verunglimpft, den Vereinigten Staaten aber immer wieder erklärt, dass die Arbeit des Hilfswerks notwendig sei, insbesondere im Gazastreifen. Ohne das UNRWA müsste Israel dafür sorgen, dass es nicht zu einer humanitären Katastrophe kommt, also braucht Israel das Hilfswerk.

Im Jahr 2018 änderte Netanjahu, ermutigt durch eine rücksichtslose US-Regierung unter Donald Trump, plötzlich seine Position und forderte die USA auf, ihre Unterstützung für das UNRWA drastisch zu kürzen. Trump tat dies eifrig. Der plötzliche Sinneswandel Netanjahus überraschte und beunruhigte viele in seiner eigenen Regierung, die mit dieser Entscheidung nicht einverstanden waren. So ziemlich der einzige positive Schritt, den Joe Biden bei seinem Amtsantritt unternahm, war die Wiederherstellung der Finanzierung des UNRWA. Doch durch Trumps Handeln wurde die Frage der UNRWA-Finanzierung noch stärker politisch aufgeladen als sie es ohnehin schon war.

Unfähig zu ermitteln

Der alte Zyklus scheint sich fortzusetzen, aber diesmal ist die hochbrisante Politik in Washington noch komplizierter.

Am 26. Januar tauchten israelische Anschuldigungen gegen ein Dutzend UNRWA-Mitarbeiter auf. Das Hilfswerk entließ sofort neun von ihnen und erklärte zwei weitere für tot, in der Hoffnung, dass ihr schnelles und präventives Handeln ein überstürztes Handeln der USA verhindern würde. Nichtsdestotrotz setzten die Vereinigten Staaten und eine Reihe anderer Länder sofort die Finanzierung des UNRWA aus, weil 12 der über 30.000 Mitarbeiter, von denen 13.000 in Gaza arbeiten, entlassen worden waren.

Es lohnt sich, bei dieser letzten Tatsache einen Moment innezuhalten. Zwölf von 13.000 Mitarbeitern im Gazastreifen haben all dies verursacht, und das auf der Grundlage von Beweisen, die nicht veröffentlicht wurden. In der Medienberichterstattung, die wieder einmal israelische Behauptungen als erwiesene Tatsachen behandelt, würde man das nie erfahren. Auch die Reaktion der USA lässt das nicht vermuten. Außenminister Antony Blinken erklärte: „Wir hatten nicht die Möglichkeit, [die Anschuldigungen] selbst zu untersuchen. Aber sie sind sehr, sehr glaubwürdig“.

Das ist eine verblüffende Aussage. Sie nehmen Israel einfach beim Wort, und auf dieser Grundlage setzen sie die Hilfe für fast zwei Millionen Menschen aus, die diese Hilfe mehr als alle anderen auf der Welt brauchen.

Es sei daran erinnert, dass Israel im Oktober 2021 sechs palästinensische Organisationen als mit „terroristischen Gruppen“ in Verbindung stehend bezeichnete und sich dabei insbesondere auf die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) bezog. Die von Israel vorgelegten „Beweise“ waren so fadenscheinig, dass die europäischen Länder sie als unbegründet abtaten, und selbst die Regierung Biden, die wiederholt israelische Behauptungen unterstützt hat, die sich als falsch herausstellten, konnte die israelischen Anschuldigungen nicht akzeptieren, auch wenn sie es vermied, Israels Täuschungsversuch ausdrücklich zu benennen.

Doch nun hat Israel ein „Dossier“ vorgelegt, das seine Anklage gegen die zwölf UNRWA-Mitarbeiter enthält. Die tatsächlichen Beweise wurden nicht veröffentlicht, und selbst die Vereinigten Staaten haben, wie oben erwähnt, zugegeben, dass sie die israelischen Behauptungen nicht überprüfen können. Dennoch setzten die USA die Finanzierung des UNRWA aus und veranlassten siebzehn andere Länder, diesem Beispiel zu folgen.

Nicht in Israels unmittelbarem Interesse

Israel sah jedoch eine besorgniserregende Entwicklung der Dinge. Die Aussetzung der Finanzierung ermöglicht es dem UNRWA, noch bis Februar zu arbeiten, so dass noch Zeit bleibt, diese Entscheidungen rückgängig zu machen. Und Israel ist besorgt, dass sich die humanitäre Lage sonst so verschlimmern könnte, dass Europa und vielleicht sogar die Vereinigten Staaten dem Druck der empörten Bevölkerung nicht mehr standhalten können und schließlich gezwungen sein werden, auf einen dauerhaften Waffenstillstand zu drängen.

Nicht nur die humanitären Bemühungen des UNRWA würden eingestellt, sondern auch die UNRWA-Infrastruktur, die von anderen Gruppen zur Verteilung der Hilfe genutzt wird, stünde nicht mehr zur Verfügung. Dadurch würde sich der ohnehin schon krisenhafte Zustand des Hungers, der Unterernährung, der Gefährdung, der Infektionen, der heilbaren Krankheiten, des Mangels an sauberem Wasser und all der anderen Bedingungen, die die Palästinenser mit zunehmender Geschwindigkeit, aber viel leiser als israelische Bomben und Kugeln töten, noch erheblich beschleunigen.

Aus Angst, zur Beendigung seiner Militäroperationen gedrängt zu werden, erklärte ein israelischer Beamter gegenüber der Times of Israel: „Das UNRWA ist derzeit die internationale Organisation, die bei der Einreise und der Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza die wichtigste Rolle spielt, und da es derzeit keine Alternative gibt, drängt Israel nicht darauf, das UNWRA zu schließen.“

Der israelische Beamte machte deutlich, wie die Netanjahu-Regierung argumentiert. „Wenn das UNRWA seine Arbeit vor Ort einstellt, könnte dies zu einer humanitären Katastrophe führen, die Israel zwingen würde, seinen Kampf gegen die Hamas einzustellen. Das wäre nicht im Interesse Israels und auch nicht im Interesse der Verbündeten Israels“.

Die Vereinigten Staaten haben die Botschaft schnell verstanden. Noch bevor der israelische Beamte mit der Times of Israel sprach, änderte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Linda Thomas-Greenfield den amerikanischen Ton. „Wir müssen uns die Organisation ansehen, wie sie in Gaza arbeitet, wie sie ihr Personal verwaltet und sicherstellen, dass Menschen, die kriminelle Handlungen begehen, wie diese 12 Personen, sofort zur Verantwortung gezogen werden, damit das UNRWA seine wichtige Arbeit fortsetzen kann“, sagte sie.

Es ist nicht klar, was „zur Rechenschaft gezogen“ in diesem Zusammenhang bedeutet, da das UNRWA die fraglichen Mitarbeiter bereits entlassen hat und sogar signalisiert hat, dass es offen für die strafrechtliche Verfolgung von Personen ist, die „Terrorakte“ begehen. Thomas-Greenfield sagte auch, dass „grundlegende Änderungen“ erforderlich seien, damit die Finanzierung wiederhergestellt werden könne. Dies ist eine vage Formulierung, die in der Vergangenheit schon oft in Bezug auf das UNRWA verwendet wurde. Es ist unklar, was es hier genau bedeutet, aber der allgemeine Tenor ihrer Rede war, dass die Finanzierung wiederhergestellt werden sollte.

„Wir sollten nicht zulassen, dass [die Anschuldigungen] die großartige Arbeit des UNRWA trüben“, sagte Thomas-Greenfield. „Das UNRWA hat dem palästinensischen Volk wichtige humanitäre Hilfe geleistet, und das UNRWA ist die einzige Organisation vor Ort, die in der Lage ist, diese Hilfe weiterhin zu leisten.“

Es sieht also so aus, als ob die Vereinigten Staaten bereit sind, das UNRWA zu entlasten und die Finanzierung wiederherzustellen, oder? Und dann würden die anderen Länder, die den USA in dieses Kaninchenloch gefolgt sind, auch wieder herauskommen.

Nun, ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Wie alles in einem Wahljahr wird die Sache durch die Politik noch komplizierter.

Am 30. Januar hielt der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses eine Anhörung über das UNRWA ab. Der Ausschuss hörte eine Zeugin, Mara Rudman, die sich kritisch über das UNRWA äußerte, aber dafür plädierte, dass Präsident Biden eine „Pause“ bei der Finanzierung einlegen solle, anstatt das Hilfswerk zu schließen. Sie sagte: „Ist das UNRWA oder eine der UN-Einrichtungen perfekt? Weit gefehlt. Die kürzliche Entlassung von 12 UNRWA-Mitarbeitern, die angeblich an den schrecklichen Hamas-Anschlägen vom 7. Oktober beteiligt waren, ist eines der extremsten Beispiele. Es zeigt auch, wie notwendig die ständige Aufsicht ist, die die Regierung Biden an den Tag gelegt hat, als sie den Vereinten Nationen mitteilte, dass Maßnahmen und gründliche Untersuchungen erforderlich seien. Für die Leistungen, die das UNRWA für eine verzweifelte Bevölkerung erbringt, gibt es derzeit jedoch keinen Ersatz.“

Die Entlassung der zwölf Mitarbeiter war ein präventiver Akt der Verzweiflung und Panik. Dem UNRWA wurden keine Beweise vorgelegt – lediglich Anschuldigungen gegen die Mitarbeiter. Aber in dieser Zeit des unfassbaren menschlichen Leids in Gaza wollten sie alles tun, um das Schlimmste zu verhindern, und haben deshalb die neun noch lebenden Mitarbeiter entlassen. Das zeigt, wie sehr sie sich ihrer Aufgabe verpflichtet fühlen.

Das UNRWA legt Israel Listen aller seiner Mitarbeiter im Westjordanland und im Gazastreifen vor. Irgendwie hatte Israel kein Problem mit diesen zwölf Mitarbeitern, obwohl sie angeblich umfassende Kenntnisse über die Mitgliedschaft in der Hamas und anderen palästinensischen Gruppen hatten. Das alles scheint Rudman nicht sonderlich zu stören.

Aber sie war mit Abstand die beste der Zeugen. Die anderen drei waren Richard Goldberg von der Foundation for the Defense of Democracies, einer rechtsextremen pro-israelischen Denkfabrik; Marcus Sheff, Geschäftsführer von IMPACT-se, einer rechtsgerichteten israelischen Institution, die die Propagandakampagne gegen angeblich aufrührerische palästinensische Schulbücher anführt; und Hillel Neuer von der rechtsextremen UN Watch, einer Gruppe, deren Aufgabe es ist, die UN als einen Sündenpfuhl des Antisemitismus darzustellen.

Ihre Aussagen waren so voreingenommen, wie man es erwarten konnte.

Bidens Inkompetenz und hirnlose Grausamkeit

Für Biden stellen die Anhörungen sowie der allgemeine Ton und Tenor in Washington nach Jahren des Bashings gegen das UNRWA ein Problem dar. Wenn er die Finanzierung des UNRWA nicht wiederherstellt, wird sich die Lage in Gaza sehr schnell verschlechtern, und die Rufe nach einem Waffenstillstand werden überwältigend sein, ebenso wie Bidens Abwärtstrend in den Umfragen. Wenn er die Finanzierung des UNRWA wiederherstellt, wird er sowohl von den Republikanern als auch von einigen Demokraten angegriffen werden.

Im Anschluss an die Anhörung in dieser Woche erklärte einer der führenden Befürworter Israels im Kongress, Brad Schneider (D-IL), unverblümt: „Wir müssen das UNRWA durch etwas anderes ersetzen. Ich bin dafür, das UNRWA abzuschaffen“.

Ritchie Torres (D-NY), ein eifriger AIPAC-Anhänger, ließ sich in seiner antipalästinensischen Feindseligkeit nicht lumpen und twitterte: „Das UNRWA, das seit langem mit Ihren Steuergeldern finanziert wird, hat den Gazastreifen auf Geheiß der Hamas regiert, so dass die Hamas, die das Regieren als Ablenkung betrachtet, sich der Ermordung von Juden in Israel widmen konnte.“

Hätten Biden und Außenminister Antony Blinken nicht reflexartig auf die unbegründeten israelischen Anschuldigungen reagiert, wäre dies kein so großes Problem. Sie hätten darauf hinweisen können, dass das UNRWA die fraglichen Mitarbeiter sofort entlassen hat, dass es eine Untersuchung eingeleitet hat und dass seine Arbeit jetzt mehr denn je gebraucht wird. Biden hätte dann über die Überprüfung des UNRWA in den kommenden Wochen und Monaten sprechen und eine politische Show daraus machen können, ohne die Hilfe für den Gazastreifen zu gefährden, die selbst die israelische Regierung nicht kürzen will.

Aber nichts ist Joe Biden so vertraut wie das Eigentor. Da er die Hilfe für das UNRWA ausgesetzt hat, muss er nun positive Maßnahmen ergreifen, um die Hilfe wiederherzustellen, was ihn noch anfälliger für Angriffe von beiden Seiten machen wird.

Netanjahu seinerseits geht nicht mit dem Wunsch an die Öffentlichkeit, die Finanzierung des UNRWA noch eine Weile aufrechtzuerhalten, bis ein günstigerer Zeitpunkt für die Dezimierung des Hilfswerks gekommen ist. Im Gegenteil, er hält an seiner öffentlichen Forderung fest, das UNRWA zu schließen, obwohl er diese Botschaft eher im Stillen vermittelt. Wahrscheinlich ist er damit zufrieden, Biden so weit wie möglich zu untergraben.

Sogar Regierungsvertreter sowohl der Regierung Biden als auch der Regierung Netanjahu waren gezwungen, die entscheidende Rolle des UNRWA anzuerkennen. Die Tatsache, dass dies zu einem politisch heißen Eisen geworden ist, zeugt nicht nur von Bidens Inkompetenz, sondern auch von seiner hirnlosen Grausamkeit und unauslöschlichen Feindseligkeit gegenüber dem palästinensischen Volk.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …