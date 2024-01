How Yemen’s ‚asabiyya‘ is reshaping geopolitics The Arabic word Asabiyya, or ’social solidarity,‘ is a soundbite in the west, but taken very seriously by the globe’s new contenders China, Russia, and Iran. It is Yemen, however, that is mainstreaming the idea, by sacrificing everything for the world’s collective morality in a bid to end the genocide in Gaza.

Die USA schwärmen in Westasien aus, bis sie zusammenbrechen

MK Bhadrakumar

29. JANUAR 2024

Die USA stecken so tief in einem nicht gewinnbaren Kampf von der Levante bis zum Persischen Golf fest, dass nur ihre Gegner in China, Russland und Iran sie retten können.

Abschreckung in der Verteidigung ist eine militärische Strategie, bei der eine Macht die Androhung von Vergeltungsmaßnahmen nutzt, um einen Angriff eines Gegners abzuwehren und gleichzeitig Handlungsfreiheit und Flexibilität beizubehalten, um auf das gesamte Spektrum an Herausforderungen reagieren zu können. In diesem Bereich ist der libanesische Widerstand Hisbollah ein herausragendes Beispiel.

Die klare Zielsetzung der Hisbollah bei der Festlegung und strikten Einhaltung von Grundregeln, die eine militärische Aggression Israels abschrecken, hat in der Region hohe Maßstäbe gesetzt. Heute verfolgen seine westasiatischen Verbündeten ähnliche Strategien, die sich im Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza vervielfacht haben.

Amerika, umzingelt

Während die jemenitische Widerstandsbewegung Ansarallah in mancher Hinsicht mit der Hisbollah vergleichbar ist, ist es die kühne Art der defensiven Abschreckung, die der Islamische Widerstand im Irak praktiziert, die in naher Zukunft äußerst folgenreich sein wird.

Letzte Woche schrieb das Magazin Foreign Policy unter Berufung auf Quellen im Außenministerium und im Pentagon, dass das Weiße Haus kein Interesse mehr an einer Fortsetzung der US-Militärmission in Syrien habe. Das Weiße Haus dementierte diese Information später, aber der Bericht gewinnt an Bedeutung.

Die türkische Tageszeitung Hürriyet schrieb am Freitag, Ankara gehe Medienberichten zwar vorsichtig entgegen, sehe aber „ein allgemeines Bestreben“ Washingtons, nicht nur Syrien, sondern die gesamte Region Westasien abzuziehen, da es das Gefühl habe, dass diese in die Länge gezogen werde Israel und Iran vom Roten Meer bis nach Pakistan in einen Sumpf gestürzt.

Alexander Lawrentjew, Russlands Sonderbeauftragter des Präsidenten für die syrische Regelung, sagte am Freitag ebenfalls gegenüber Tass , dass viel von der „Drohung eines physischen Angriffs“ auf die in Syrien stationierten amerikanischen Streitkräfte abhängt. Der schnelle militärische Abzug der USA aus Afghanistan erfolgte praktisch ohne Vorankündigung und in Abstimmung mit den Taliban. „Aller Wahrscheinlichkeit nach könnte das Gleiche auch im Irak und in Syrien passieren“, sagte Lawrentjew.

Tatsächlich hat der Islamische Widerstand im Irak seine Angriffe auf US-Militärstützpunkte und -ziele verstärkt. Bei einem Angriff mit ballistischen Raketen auf den Luftwaffenstützpunkt Ain al-Asad im Westen des Irak erlitt vor einer Woche eine unbekannte Anzahl amerikanischer Soldaten Verletzungen, und das Weiße Haus gab am Sonntag den ersten Truppentod bekannt, als drei US-Soldaten an der syrisch-jordanischen Grenze getötet wurden in Streiks früher an diesem Tag.

Ich rufe Peking um Hilfe

Diese Situation ist für Präsident Joe Biden politisch unhaltbar – bei seiner Wiederwahl im kommenden November – was die Dringlichkeit des Treffens des Nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi am Freitag und Samstag in Thailand erklärt, um die Ansarallah-Angriffe in Thailand zu besprechen Rotes Meer.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, erklärte Washingtons Eile zur chinesischen Vermittlung folgendermaßen:

„China hat Einfluss auf Teheran; Sie haben Einfluss im Iran. Und sie haben die Fähigkeit, Gespräche mit iranischen Führern zu führen, die wir nicht können. Was wir wiederholt gesagt haben, ist: Wir würden eine konstruktive Rolle Chinas begrüßen und dabei den Einfluss und den Zugang nutzen, über den es uns bekannt ist …“

Dies ist eine dramatische Wendung der Ereignisse. Während sich die USA schon lange über Chinas wachsenden Einfluss in Westasien Sorgen machen, brauchen sie diesen Einfluss jetzt auch, da Washingtons Bemühungen, die Gewalt einzudämmen, ins Leere laufen. Das US- Narrativ dazu wird sein, dass das „strategische, nachdenkliche Gespräch“ zwischen Sullivan und Wang nicht nur „ein wichtiger Weg sein wird, um den Wettbewerb und die Spannungen [zwischen den USA und China] verantwortungsvoll zu bewältigen“, sondern auch „die Richtung der Beziehung vorzugeben“. “ im Großen und Ganzen.

Unterdessen gab es einen hektischen diplomatischen Verkehr zwischen Teheran, Ankara und Moskau, da der iranische Präsident Ebrahim Raisi in die Türkei reiste und letzte Woche das sterbende Astana-Format zu Syrien in Gang kam. Kurz gesagt, die drei Länder gehen davon aus, dass in Syrien bald eine „postamerikanische“ Situation eintreten wird.

Ein US-Abzug aus Syrien und dem Irak?

Natürlich sind die Sicherheitsdimensionen immer knifflig. Am Freitag leitete der syrische Präsident Bashar al-Assad in Damaskus ein Treffen für Kommandeure des Sicherheitsapparats der Armee, um einen Plan für die Zukunft zu formulieren. In einer Erklärung heißt es, dass auf dem Treffen ein umfassender Sicherheitsfahrplan ausgearbeitet wurde, der „mit strategischen Visionen übereinstimmt“, um internationale, regionale und nationale Herausforderungen und Risiken anzugehen.

Den Anstoß zu all dem gibt sicherlich die Ankündigung in Washington und Bagdad am Donnerstag, dass die USA und der Irak vereinbart haben, Gespräche über die Zukunft der amerikanischen Militärpräsenz im Irak aufzunehmen, mit dem Ziel, einen Zeitplan für einen schrittweisen Truppenabzug festzulegen.

In der irakischen Ankündigung heißt es, dass Bagdad beabsichtige, „einen konkreten und klaren Zeitplan zu formulieren, der die Dauer der Präsenz internationaler Koalitionsberater im Irak festlegt“ und „die schrittweise und bewusste Reduzierung seiner Berater auf irakischem Boden einzuleiten“, was letztendlich zum Ende führen soll der Koalitionsmission. Der Irak setze sich dafür ein, „die Sicherheit der Berater der internationalen Koalition während der Verhandlungsphase in allen Teilen des Landes“ zu gewährleisten und „die Stabilität aufrechtzuerhalten und eine Eskalation zu verhindern“.

Auf US-Seite sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin in einer Erklärung, dass die Gespräche im Rahmen einer höheren Militärkommission stattfinden werden, die im August 2023 eingesetzt wurde, um den „Übergang zu einer dauerhaften bilateralen Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Irak und den Vereinigten Staaten“ zu verhandeln. ”

Die Kommandeure des Pentagon würden auf langwierige Verhandlungen hoffen. Die USA sind in der Lage, den Irak zu erpressen, der gemäß der einseitigen Vereinbarung, die Washington während der Besatzung im Jahr 2003 diktiert hat, verpflichtet ist, alle irakischen Ölexporterlöse bei den US-Banken zu behalten .

Aber letztlich werden die politischen Überlegungen von Präsident Biden im Wahljahr den Ausschlag geben. Und das wird von der Gesinnung der Widerstandsgruppen Westasiens und ihrer Fähigkeit abhängen, die USA an mehreren Fronten zu „schwärmen“, bis sie zusammenbrechen. Es ist dieser „bekannte, unbekannte“ Faktor, der das Treffen Russlands, Irans und der Türkei im Astana-Format am 24. und 25. Januar in Kasachstan erklärt. Die drei Länder bereiten sich auf das Endspiel in Syrien vor. Es ist kein Zufall, dass Biden in einem Telefonat am vergangenen Freitag den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu erneut dazu aufforderte, „die israelische Militäroperation in Gaza einzuschränken, und betonte, dass er sich nicht auf ein Jahr Krieg einlassen werde“, berichtete Barak Ravid von Axios in einem Interview ‚Schaufel‘ .

Ihre gemeinsame Erklärung nach dem Treffen im Astana-Format in Kasachstan ist ein bemerkenswertes Dokument, das fast ausschließlich auf einem Ende der US-Besatzung Syriens basiert. Sie fordert Washington indirekt auf, seine Unterstützung für Terrorgruppen und ihre Verbündeten aufzugeben, die „unter verschiedenen Namen in verschiedenen Teilen Syriens operieren“, als Teil der Versuche, neue Realitäten vor Ort zu schaffen, einschließlich illegitimer Selbstverwaltungsinitiativen unter dem Vorwand der „Bekämpfung“. Terrorismus.‘ Sie fordert ein Ende der illegalen Beschlagnahmung und Weitergabe von Ölressourcen durch die USA, „die eigentlich Syrien gehören sollten“, der einseitigen US-Sanktionen und so weiter.

Gleichzeitig betonte letzterer Berichten zufolge bei einem Treffen in Moskau am Mittwoch zwischen dem russischen Sicherheitsratssekretär Nikolai Patruschew und Ali-Akbar Ahmadian, dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats Irans, dass die iranisch-russische Zusammenarbeit „insbesondere im Kampf gegen den Terrorismus fortgesetzt werden muss“. in Syrien.“ Es wird erwartet, dass der russische Präsident Wladimir Putin ein trilaterales Gipfeltreffen mit seinen türkischen und iranischen Amtskollegen ausrichtet, um ein koordiniertes Vorgehen zu festigen.

Die Achse des Widerstands: Abschreckung bedeutet Stabilität

Nach dem Wiederaufleben des IS mit amerikanischer Unterstützung ist die Geduld Irans angesichts der US-Militärpräsenz in Syrien und im Irak erschöpft . Interessanterweise hält sich Israel in Syrien nicht mehr an seinen „Entkonflikt“-Mechanismus mit Russland. Offensichtlich gibt es in Syrien und im Irak eine enge amerikanisch-israelische Zusammenarbeit auf geheimdienstlicher und operativer Ebene, die den russischen und iranischen Interessen zuwiderläuft. Selbstverständlich muss hier auch der Hintergrund der bevorstehenden Weiterentwicklung der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und Iran berücksichtigt werden.

Diese Entwicklungen sind ein Paradebeispiel für defensive Abschreckung. Die Achse des Widerstands erweist sich als das wichtigste Friedensinstrument für die Sicherheitsfragen, die die USA und den Iran verwickeln. Offensichtlich gibt es weder eine Methode noch eine vernünftige Hoffnung auf eine Konvergenz dieses Prozesses, aber glücklicherweise täuscht der Anschein von Chaos in Westasien.

Jenseits der Ablenkungen parteiischer Argumente und diplomatischer Rituale kann man die Umrisse einer praktischen Lösung für die Pattsituation in Syrien erkennen, die die inhärenten Sicherheitsinteressen der USA und Irans berücksichtigt, die in einen äußeren Ring der Einigung zwischen den USA und China über die Situation eingebettet sind Westasien.

Russland scheint im Moment vielleicht ein Ausreißer zu sein, aber es ist für jeden etwas dabei, denn der Abzug der US-Truppen ebnet den Weg zu einer syrischen Lösung, die für Moskau und für Putin persönlich weiterhin oberste Priorität hat.

