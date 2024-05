https://www.middleeastmonitor.com/20240506-the-us-continues-to-use-sanctions-against-developing-nations-for-having-the-wrong-kind-of-relations/





Die USA verhängen weiterhin Sanktionen gegen Entwicklungsländer, weil diese die „falschen“ Beziehungen unterhalten

von Muhammad Hussein

6. Mai 2024

Pendler fahren an einer Begrüßungstafel mit Bildern des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif auf einer Straße in Lahore vorbei, 22. April 2024 [ARIF ALI/AFP via Getty Images]

Als der iranische Präsident Ebrahim Raisi im vergangenen Monat Pakistan besuchte, öffneten die beiden Nachbarn im Grunde die Tür zu einer raschen Versöhnung, Monate nachdem sie beide leichte Angriffe auf das Gebiet des jeweils anderen durchgeführt hatten und es zu einem diplomatischen Eklat kam.

Der Besuch bot Islamabad nicht nur die Gelegenheit, Israels anhaltenden Völkermord im Gazastreifen zu verurteilen und der internationalen Gemeinschaft und der eigenen Bevölkerung zu zeigen, dass sich Pakistan noch immer mit dem Thema und der Region befasst, sondern er bekräftigte auch Garantien für die Sicherheitszusammenarbeit entlang der problematischen gemeinsamen Grenze mit dem Iran und führte zu einer Vereinbarung, den bilateralen Handel in den nächsten fünf Jahren auf 10 Milliarden Dollar zu steigern.

Diese Versprechen einer Sicherheitspartnerschaft und einer wirtschaftlichen Wiederbelebung lagen besonders im vitalen Interesse Pakistans. In einer Zeit, in der der südasiatische Staat an fast allen seinen Grenzen von feindlichen oder rivalisierenden Staaten umgeben ist und in den letzten Jahren in der Region wirtschaftlich weitgehend isoliert war, war ein gestörtes Verhältnis zum Iran das Letzte, was er brauchte.

Die Versöhnung ermöglichte auch die potenzielle Wiederaufnahme des Baus einer großen Gaspipeline zwischen den beiden Ländern, nachdem Islamabad im vergangenen Jahr aufgrund der Androhung möglicher Sanktionen durch die Vereinigten Staaten seinen Teil des Projekts aufgegeben hatte. Nun sieht Pakistan ein neues Licht am Ende des Tunnels, was den Energiesektor betrifft, und hofft, sich den dringend benötigten Rohstoff zu sichern, an dem es so sehr mangelt und unter dem seine Bevölkerung täglich leidet.

Am Tor zur Versöhnung stehen jedoch die USA, die die Entwicklungen genau beobachten und abwägen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn sich Pakistan und Iran zu sehr annähern.

Nach dem Besuch von Raisi und dem Abschluss der Vereinbarungen zwischen der pakistanischen und der iranischen Führung warnte das US-Außenministerium Islamabad direkt vor dem Risiko von Sanktionen, wenn es sich auf Geschäfte mit Teheran einlässt: „Wir raten jedem, der Geschäfte mit dem Iran in Erwägung zieht, sich des potenziellen Risikos von Sanktionen bewusst zu sein“, erklärte Sprecher Vedant Patel während einer Pressekonferenz. Letztendlich kann die pakistanische Regierung jedoch über ihre eigenen außenpolitischen Ziele entscheiden“.

Dies selbst scheint das Haupthindernis für das – wenn auch geteilte und oft korrupte – Bestreben des südasiatischen Landes zu sein, seine Infrastruktur und Industrie weiterzuentwickeln. Bemerkenswert ist, dass die Androhung von Sanktionen durch die USA nicht auf komplexen politischen Forderungen in Bezug auf den Machterhalt des militärischen Establishments, die Verschärfung der Einschränkungen der Redefreiheit oder die Inhaftierung von Dissidenten beruht.

Nein, die USA sind nicht so sehr an diesen Dingen interessiert, es sei denn, sie kollidieren mit ihren eigenen Interessen oder fallen in eine Kategorie von potenziellen Druckmitteln. Was Washington offensichtlich am meisten beunruhigt, sind die aufkeimenden Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern in der Region und die Tatsache, dass eines dieser Länder der Iran ist.

Diese Besorgnis kann auf verschiedene Weise interpretiert werden, u. a. als Befürchtung, dass Pakistan ein weiterer potenzieller Verbündeter des Iran in der Region sein könnte, was aufgrund der Tatsache, dass beide Länder und ihre Institutionen im Allgemeinen ein angeborenes Misstrauen gegeneinander hegen und wissen, dass sie nur aus Eigeninteresse und nicht aufgrund eines soliden gemeinsamen Bündnisses zusammenarbeiten, weitgehend amüsant ist.

Die Drohungen der USA zeigen jedoch vor allem, dass sie Sanktionen weiterhin als weitreichendes Mittel einsetzen, um die Durchführung eigener außenpolitischer Initiativen zu bestrafen, selbst wenn diese Initiativen nicht politisch motiviert sind und fast ausschließlich zum Nutzen der Zivilbevölkerung durchgeführt werden.

Die Verhängung von Sanktionen gegen politische Persönlichkeiten und Handelsunternehmen, die direkt mit dem syrischen Regime unter Präsident Bashar al-Assad verbunden sind, weil es immer wieder Menschenrechtsverletzungen und Folterungen begeht, oder gegen Milizenführer, die am Schmuggel von Anti-Kriegsmaterial beteiligt sind, ist verständlich, auch wenn man mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden ist. Die Verhängung von Sanktionen allein wegen der notwendigen Handels- und Energiekooperation mit dem Iran ist jedoch etwas völlig anderes.

Beziehungen zum Iran – oder zu jedem anderen Gegner Washingtons – sind auch nicht unbedingt eine Vorstufe zu Sanktionen, die von den USA oder anderen westlichen Staaten verhängt werden, da zahlreiche Länder der internationalen Gemeinschaft weiterhin Handels-, diplomatische und Energiebeziehungen zu Teheran unterhalten, obwohl sie kaum von solchen Maßnahmen betroffen sind.

Die Golfstaaten sind ein gutes Beispiel: Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben im vergangenen Jahr für mehr als 20 Milliarden Dollar in den Iran exportiert – doppelt so viel wie Pakistan zu erreichen beabsichtigt – und Saudi-Arabien hat seine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Iran seit der jüngsten Annäherung vorangetrieben. Auch die EU-Staaten treiben Handel mit dem Land, wobei Deutschland der größte Handelspartner des Blocks ist.

Selbst im Energiesektor gibt es eine Vielzahl von Ländern, die Öl oder Erdgas aus dem Iran importieren, darunter Irak, Kuwait, die Türkei und Indien. Dennoch werden gegen diese Länder keine Sanktionen verhängt, entweder weil sie Verbündete der USA sind oder weil sie noch nicht den Zorn des Außenministeriums auf sich gezogen haben.

Für ein Land, vor allem in der gleichen Region, ist es völlig logisch, die Beziehungen zu Teheran als wichtigem Handels- und Energiepartner zu pflegen und auszubauen, unabhängig von der Politik. Für Islamabad zählt das aber offenbar nicht, wahrscheinlich weil es ihm an diplomatischem Geschick fehlt, seine Position angemessen zu verteidigen.

Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass Pakistan sich erneut aus dem Pipeline-Projekt oder anderen Initiativen mit dem Iran zurückziehen wird. Klar ist jedoch, dass die USA die Versöhnung zwischen den beiden Nachbarn im Visier haben, die Entwicklungen in der nahen Zukunft genau beobachten und nur allzu gern bereit sind, das Wohlergehen der Zivilbevölkerung in Entwicklungsländern zu opfern und deren Entwicklung allein für politische Rivalitäten zu bremsen.

