© Foto: West Asia News

Die USA wollen die Gewalt im Nahen Osten eindämmen; der Iran ist dabei (eine Art) „Verbündeter

Von Alastair Crooke

26. Februar 2024

Der Widerstand versucht, die Kontrolle über die Zermürbung Israels aufrechtzuerhalten, während Israel direkt zu seiner „Armageddon-Vision“ übergehen will.

Israels Doppelstrategie für den Libanon besteht darin, durch direkte Angriffe Druck auszuüben, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, und gleichzeitig diplomatischen Druck auszuüben, um die Hisbollah zu vertreiben – nicht nur von der Grenze, sondern auch aus den Regionen jenseits des Litani-Flusses (etwa 23 km nördlich).

Nur die Hisbollah rührt sich nicht.

Sie bleibt unnachgiebig: Sie will nicht aus ihrer historischen Heimat im Süden vertrieben werden – und weigert sich, überhaupt über das Thema zu diskutieren.

„Wenn diese Bedrohung nicht auf diplomatischem Wege beseitigt wird, werden wir nicht zögern, militärisch einzugreifen“, betonen israelische Minister immer wieder. Eine Umfrage der israelischen (hebräischen) Zeitung Ma’ariv ergab, dass 71 Prozent der Israelis der Meinung sind, Israel sollte eine groß angelegte Militäroperation gegen den Libanon starten, um die Hisbollah von der Grenze fernzuhalten. Auch hier schließen sich die USA der israelischen Meinung an, dass Israel eine Militäroperation im Libanon durchführen muss.

Der US-Sonderkoordinator Amos Hochstein betonte zwar, dass die israelische Bevölkerung unbedingt in ihre Häuser im Norden Israels zurückkehren müsse, erklärte aber, dass die USA dennoch bestrebt seien, den Konflikt im Libanon so gering wie möglich zu halten. Er skizzierte:

„Wir haben versucht, die Kämpfe so weit wie möglich einzudämmen und an dauerhaften Lösungen zu arbeiten, die zu einer Einstellung der Feindseligkeiten führen können. Wir werden die libanesischen Streitkräfte in großem Umfang aufbauen müssen; wir müssen die Wirtschaft im Südlibanon wieder aufbauen. Dazu brauchen wir eine internationale Koalition der Unterstützung, nicht nur die USA“.

Einfach ausgedrückt: Die Hisbollah hat innerhalb Israels eine Puffer-‚Feuerzone‘ geschaffen, die sich seitlich über 100 km erstreckt und 5-10 km tief eindringt. Israel will diesen Puffer zurück und besteht nun auf einem eigenen Puffer tief im Libanon, um seinen zurückkehrenden Grenzbewohnern zu versichern, dass sie in Sicherheit sind.

Die Hisbollah weigert sich, auch nur einen Zentimeter nachzugeben, während der Krieg im Gazastreifen weitergeht – so verschmelzen die beiden Themen miteinander.

Netanjahu hat jedoch deutlich gemacht, dass der Krieg im Gazastreifen weitergehen muss – ein langer Prozess – bis alle (wahrscheinlich unerreichbaren) Ziele Israels erreicht sind. Die Frage der vertriebenen israelischen Zivilisten wird jedoch immer dringlicher. Die Spannungen in der gesamten Region sind hoch und nehmen zu, da der Ramadan näher rückt und ein israelischer Einmarsch in Rafah droht.

Israelische Medien berichten:

„US-Beamte befürchten, dass der Ramadan zu einem ‚perfekten Sturm‘ werden könnte, der zu einer regionalen Explosion führt. Netanjahus Kapitulation vor seinen rechtsextremen Koalitionspartnern in Bezug auf den Zugang israelischer Araber zum Tempelberg/Al-Aqsa-Gelände während des Ramadan hat US-Beamte alarmiert, obwohl dies nur einer von vielen Faktoren ist, die die Besorgnis auslösen, dass eine Reihe von besorgniserregenden Trends zusammenkommen und die Spannungen im Nahen Osten in den nächsten Wochen überschwappen könnten“.

Derzeit gibt es eine kurze „Auszeit“, während die Geisel-Unterhändler in Kairo zusammenkommen und die USA „alle Hebel in Bewegung setzen“, um einen substanziellen Waffenstillstand zu erreichen.

Doch früher oder später wird Israel mit einer Militäroperation im Libanon beginnen (in gewisser Weise ist dies bereits in vollem Gange). Das israelische Kabinett sieht sich gezwungen, einen Weg zur Wiederherstellung der Abschreckung zu finden. Minister Smotrich sagte, dass dieses Ziel letztlich sogar die Geiselrückgabe übertrifft.

Wenn Israel im Libanon tätig wird, könnte der Widerstand auf verschiedene Weise (abgesehen von der Hisbollah) wieder in Gang kommen: Verbündete des irakischen Widerstands könnten die Angriffe auf US-Stützpunkte wieder aufnehmen, Syrien könnte eine wichtigere Rolle spielen und die Houthi-Kräfte könnten ihre Angriffe auf israelische, US-amerikanische und britische Schiffe verstärken.

Und hier liegt das Paradoxon: Die „Lösung“, auf die sich die USA verlassen, um die Gewalt einzudämmen – d.h. die „Abschreckung“ der USA – schreckt nicht mehr ab. Es hat eine tektonische Verschiebung des konzeptionellen Denkens in Bezug auf die amerikanische „Abschreckung“ unter den Widerstandskräften stattgefunden – eine Verschiebung der Taktik, die im westlichen Bewusstsein nicht ausreichend, wenn überhaupt, registriert worden ist.

Der Militärhistoriker Sergej Witte hat das Rätsel kurz und bündig beschrieben:

„Zunächst muss man die Logik der amerikanischen strategischen Einsätze verstehen. Amerika (und die NATO) haben großzügig von einem Abschreckungsinstrument“ Gebrauch gemacht, das umgangssprachlich als Tripwire Force“ bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um unterdimensionierte Streitkräfte, die in potenziellen Konfliktgebieten stationiert werden, um einen Krieg zu verhindern, indem sie die amerikanische Bereitschaft zur Reaktion signalisieren.

Stolperdrähte können jedoch zweischneidig sein. Obwohl sie vom Konzept her abschreckend sind, verwandeln sich diese unterdimensionierten und verwundbaren Stützpunkte in den Händen der israelischen und amerikanischen Iran-Hawks von einem Abschreckungsmittel in „angebundene Ziegen“, die einen Angriff eines (angeblich mit dem Iran verbundenen) „Geiers“ anlocken sollen; und schwupps haben die Falken ihren lang ersehnten Iran-Krieg. Das ist der Grund, warum die US-Streitkräfte in Syrien und im Irak bleiben. Das Etikett „Kampf gegen ISIS“ ist im Grunde genommen ein Hokuspokus.

Das Dilemma – und in der Tat die Grenzen dieser skelettartigen Vorwärtseinsätze – besteht darin, dass sie zu klein sind, um glaubwürdig von Angriffen abzuschrecken, aber groß genug, um zu Angriffen einzuladen (möglicherweise von wütenden irakischen Milizkräften, die über die Massaker im Gazastreifen erzürnt sind).

Hochstein erklärt uns, dass der Plan der USA darin besteht, die Konflikte (Gaza, Westjordanland und Libanon) auf der niedrigstmöglichen Ebene zu „managen“. Dennoch sind Vergeltungsschläge auf Milizen – die Standardreaktion im amerikanischen Werkzeugkasten – relativ nutzlos, um die Gewalt einzudämmen; sie provozieren eher und schrecken ab. Wie Witte abschließend feststellt:

„Wir sehen [solche] Dynamiken im Nahen Osten, wo Amerikas abnehmende Abschreckungskraft es bald zwingen könnte, aggressivere Maßnahmen zu ergreifen. Deshalb treffen die Stimmen, die einen Krieg mit dem Iran fordern, so geistesgestört und gefährlich sie auch sein mögen, auf einen entscheidenden Aspekt des strategischen Kalküls der USA. Begrenzte Maßnahmen reichen nicht mehr aus, um einzuschüchtern, und so bleibt vielleicht nichts anderes übrig als das volle Maß“.

Hier spielen Iran und der Widerstand ihre paradoxe Rolle. Die USA (ungeachtet der Neo-Con-Eiferer) wollen keinen großen Krieg, und der Iran auch nicht. Letzterer scheint jedoch zu verstehen, dass Angriffe irakischer Milizen auf US-Stützpunkte die USA unter Druck setzen können, sich aus dem Irak zurückzuziehen, aber umgekehrt liefern diese Angriffe den Neokonservativen auch den Vorwand (Iran als „Kopf der Schlange“), um einen maximalen Krieg gegen den Iran zu forcieren.

Die Iraner und die Achsenmächte haben ein zweifaches Interesse: Erstens, die Macht zu behalten, die Intensität des Konflikts sorgfältig zu kalibrieren, und zweitens, die Vorherrschaft über die Eskalation in ihren Händen zu behalten. Wie Al-Akhbar bemerkt:

„Der Widerstand mit all seinen Gliederungen wird sich nicht auf die israelischen Bedingungen einlassen, die den Weg für eine grundlegende Änderung der Gleichung, die den Libanon abschirmt, freimachen sollen. Jede spätere Vereinbarung wird von der Positionierung abhängen, die der Widerstand wählt, um seine Abschreckungs- und Verteidigungskapazitäten zu erhalten“.

Im Irak hat der Leiter der Quds-Truppe innerhalb der IRGC den irakischen Milizen geraten, vorerst die Waffen ruhen zu lassen. (Dies dient ohnehin dem Interesse der irakischen Regierung, die den Abzug aller US-Truppen aus dem Irak anstrebt).

Der „Stolperdraht“-Werkzeugkasten des Westens ist ein klassisches Beispiel für ein strategisches Paradoxon. Ein schwindender Abschreckungsvorteil könnte die USA zu einem massiven militärischen Übermaß zwingen (auch wenn sie das vielleicht gar nicht wollen). Und so steht Amerika schachmatt. Seine Schachfigur steht auf einem Feld fest (der zionistische „König“), aber jeder weitere mögliche Zug verspricht nur eine Verschlechterung der Ausgangssituation.

Darüber hinaus sind die USA schachmatt gesetzt, weil sie nicht in der Lage sind, die von General Qassem Suleimani eingeleitete und im israelischen Krieg gegen die Hisbollah 2006 erprobte konzeptionelle Veränderung des Abschreckungskonzepts vollständig zu verinnerlichen.

Israel hat wie die USA lange Zeit eine Luftüberlegenheit genossen. Wie hat der Widerstand darauf geantwortet? Es hat sich gezeigt, dass ein Element darin besteht, Streitkräfte, Raketen und alle strategischen Mittel in einer Tiefe zu vergraben, die selbst Bunkerbomben nicht erreichen können. Raketenwerfer können innerhalb von 90 Sekunden aus der Tiefe auftauchen, feuern und verschüttet werden.

Eine zweite Möglichkeit ist eine Konstellation von Kämpfern, die sich zu autonomen Einheiten zusammenschließen und bereit sind, bis zu ein oder zwei Jahre lang nach einem vorgegebenen Plan ununterbrochen zu kämpfen – selbst wenn die Kommunikation mit dem Hauptquartier vollständig unterbrochen wird.

Im Jahr 2006 wusste die Hisbollah, dass die israelische Zivilbevölkerung nur sehr begrenzt in der Lage war, einem täglichen konzentrierten Raketenbeschuss standzuhalten, und umgekehrt verfügte Israel nicht über die Munition für einen längeren Luftangriff. In diesem Krieg hielt die Hisbollah 33 Tage lang ununterbrochenen Raketen- und Flugkörperbeschuss aufrecht. Das war genug; Israel wollte den Krieg beenden.

Die Lehre daraus ist, dass die heutigen Kriege Zermürbungskriege sind (z. B. in der Ukraine) und keine „Pfeilangriffe“. So versucht der Widerstand, seine kalibrierte Kontrolle aufrechtzuerhalten, um Israel zu zermürben, während das israelische Kabinett direkt zu seiner „Armageddon-Vision“ übergehen will.

Die Unfähigkeit, die Implikationen dieser neuen asymmetrischen Kriegsführung von General Suleimani zu erfassen (Hybris spielt eine große Rolle), erklärt zum Teil, wie die USA die Risiken, die sowohl die USA als auch Israel eingehen, so gelassen sehen können – Risiken, die für andere offensichtlich sind. NATO-geschulte Offiziere können sich einfach nicht vorstellen, wie eine Militärmacht wie die IDF nicht über Milizen (Hisbollah und die Houthis) siegen kann. Sie können sich auch nicht ausrechnen, wie „barfüßige Stammesangehörige“ in einem großen Seekrieg siegen können.

Aber erinnern Sie sich an all die „Experten“, die vorausgesagt haben, dass die Hamas innerhalb weniger Tage von der unendlich viel schwereren israelischen Militärmaschinerie zerschlagen werden würde…

Übersetzt mit deepl.com

