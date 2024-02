Gaza wird abgewickelt Von Knut Mellenthin

https://www.jungewelt.de/artikel/470177.pal%C3%A4stina-gaza-wird-abgewickelt.html

Aus: Ausgabe vom 27.02.2024, Seite 1 / Titel

Palästina Gaza wird abgewickelt Israelischer Angriff auf Grenzstadt Rafah konkretisiert sich. Premier Netanjahu betreibt mit »Evakuierungsplan« Augenwischerei Von Knut Mellenthin

Amir Cohen/REUTERS Der gesamte Gazastreifen soll überrollt werden – bis zum »totalen Sieg« (26.2.2024)

Eine umfangreiche israelische Bodenoffensive auf die Stadt Rafah im äußersten Süden des Gazastreifens steht anscheinend kurz bevor. Das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu meldete in der Nacht zum Montag ohne Angabe konkreter Einzelheiten, dass die Streitkräfte dem Kriegskabinett einen Plan für die »Evakuierung« der Bevölkerung der künftigen »Kampfzonen« und für die militärische Durchführung der Operation vorgelegt haben. In Rafah, das direkt an der Grenze zu Ägypten liegt, sind rund 1,3 Millionen Menschen zusammengedrängt, von denen die meisten durch die israelische Kriegführung schon mindestens einmal aus anderen Teilen des Gazastreifens vertrieben wurden.

Mit einem Angriff von Bodentruppen auf die Stadt und ihre Umgebung würde Netanjahu die breiten internationalen Warnungen vor »massenhaften Verlusten« in der palästinensischen Bevölkerung und einer »humanitären Katastrophe« ignorieren. Sogar engste Verbündete haben Israel aufgefordert, mit der Offensive nicht zu beginnen, »bevor es einen klaren und durchführbaren Plan zum Schutz der Zivilisten, für ihre Ernährung, Bekleidung und Unterkunft gibt«, wie es der Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Jacob Sullivan, am Sonntag (Ortszeit) in einem Gespräch mit dem Sender NBC formulierte. »Einen solchen Plan haben wir noch nicht gesehen.«Weiterlesen in jungewelt.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …