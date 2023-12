The Shift: Mehdi Hasan out at MSNBC MSNBC’s decision to cancel Mehdi Hasan’s show has drawn backlash from Palestine advocates

Mehdi Hasan interviewt Netanjahu-Berater Mark Regev (Twitter)

Der Sender hat eine der wenigen Stimmen in den Kabelnachrichten entlassen, die die offizielle Linie der USA und Israels zu Gaza konsequent in Frage stellen.

Die Abschiebung: Mehdi Hasan ist raus bei MSNBC

Von Michael Arria

5. Dezember 2023

Diese Woche bringen wir Ihnen eine Extraschicht, um ein paar bemerkenswerte Medienmomente aufzugreifen.

Mehdi Hasan

Beginnen wir mit Mehdi Hasan. MSNBC hat vor kurzem bekannt gegeben, dass seine Sonntagabendshow eingestellt wird, obwohl sie ihn als Kommentator und gelegentlichen Gastmoderator behalten werden.

Hasan ist ein ständiger Kritiker Israels, einer der wenigen, die für ein Mainstream-Netzwerk arbeiten. MSNBC hat (anonym) erklärt, dass seine Entlassung nichts mit seiner politischen Einstellung zu tun hat, sondern dass der Grund für seine Entlassung die niedrigen Einschaltquoten sind.

Hasan hatte zwar keine hohen Einschaltquoten, aber das ist bei den Kabelnachrichten außerhalb des Propagandaministeriums der GOP auch nicht anders. Wenn man sich die Zahlen ansieht, hatte er im Grunde die gleichen Einschaltquoten wie Anderson Cooper. Das ist ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass sich seine Sendung durchweg mit substanziellen politischen Themen befasst hat, was bei Cooper oft nicht der Fall ist.

Hasan hat sich aus gutem Grund einen Ruf als hartnäckiger Interviewer erworben. Die Moderatoren gestatten es Gesetzgebern und Staatsbeamten im Allgemeinen, ohne große Gegenwehr alle möglichen fantastischen Dinge zu behaupten. In einem kürzlich erschienenen Newsletter habe ich über einen Auftritt von Jonathan Greenblatt bei MSNBC’s Morning Joe geschrieben. Der Leiter der Anti-Defamation League behauptete, 300.000 Menschen hätten sich in Washington eingefunden, um am Marsch für Israel teilzunehmen. In Wirklichkeit waren es eher 25.000 Menschen, aber er wurde in diesem Punkt nicht herausgefordert. Er wurde auch nicht gefragt, warum eine Organisation, die sich angeblich auf die Bekämpfung von Antisemitismus konzentriert, für eine Kundgebung wirbt, auf der der antisemitische Pastor John Hagee eine Rede hielt.

Hasan ließ es nicht zu, dass seine Gäste das Thema wechselten oder das Thema verschleppten, wenn er eine Antwort auf eine bestimmte Frage suchte. Dieses Engagement war in den letzten Wochen besonders erfrischend, während die Befürworter Israels alle möglichen Rechtfertigungen für das unsägliche Gemetzel ins Feld führten.

Viele haben öffentlich die Entscheidung in Frage gestellt, Hasan während des aktuellen israelischen Angriffs in den Kasten zu nehmen.

„Es ist ein schlechtes Zeichen für MSNBC, Mehdi Hasans Sendung genau zu dem Zeitpunkt abzusetzen, an dem er sich für die Menschenrechte in Gaza einsetzt, während der Krieg weitergeht“, twitterte der Abgeordnete Ro Khanna. „Als starker Befürworter der freien Meinungsäußerung schuldet MSNBC der Öffentlichkeit eine Erklärung für diese Entscheidung. Warum haben sie sich entschieden, dies jetzt zu tun?“

Eva Borgwardt, Sprecherin von IfNotNow, sagte, es sei „unmöglich, diese Absage nicht als Teil des starken Anstiegs der antimuslimischen Rhetorik und des Hasses in den letzten zwei Monaten zu sehen“ und bezeichnete Hasan als „eine wichtige Stimme, die die Mächtigen zur Rechenschaft zieht, einen Raum für diejenigen bietet, die die bedingungslose Unterstützung Israels durch die USA in Frage stellen, und rigoros über die Nachrichten berichtet.“

Die Idee, dass MSNBC Mehdi Hasan wegen der „Einschaltquoten“ abgesetzt hat, ist lächerlich“, twitterte der Journalist Jeremy Scahill. „Das ist ein klarer politischer Schachzug.“

In einem Meinungsartikel in der Washington Post sagt Perry Bacon Jr., dass Schritte wie diese „den Sender in die Richtung drängen, der Fernseharm der demokratischen Parteiführung zu sein, im Gegensatz zu einem Nachrichtenkanal, der linke Werte und Perspektiven vertritt.“

Letzten Monat ging ein Hasan-Interview mit dem Netanjahu-Berater Mark Regev viral. Ich empfehle, sich das Ganze anzuschauen, aber hier ein Auszug aus dem Gespräch.

Mehdi Hasan: „Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie viele Kinder aus den Trümmern gezogen wurden. Also“ –

Mark Regev: „Nun, weil das die Bilder sind, die die Hamas sehen will. Das ist genau mein Punkt, Mehdi.“

Mehdi Hasan: „Und auch, weil sie tot sind, Mark. Auch“ –

Mark Regev: „Es sind die Bilder, die die Hamas sehen will – nein.“

Mehdi Hasan: „Aber es sind auch Menschen, die Ihre Regierung getötet hat. Das akzeptieren Sie doch, oder? Sie haben Kinder getötet? Oder leugnen Sie das?“

Mark Regev: „Nein, das tue ich nicht. Ich leugne nicht. Ich leugne nicht. Zunächst einmal wissen Sie nicht, wie diese Menschen, diese Kinder, gestorben sind.“

Mehdi Hasan: „Oh wow.“

Offensichtlich brauchen wir in diesen Tagen mehr von dieser Energie in den Kabelnachrichten, nicht weniger.

AIPAC-Beitrag

Einer der anderen MSNBC-Moderatoren, der die US-Linie gegenüber Israel in Frage gestellt hat, ist Ali Velshi.

Am Wochenende brachte Velshi einen Beitrag, wie man ihn im Mainstream nur selten zu sehen bekommt: eine klare und prägnante Einschätzung des Einflusses des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) auf unseren demokratischen Prozess.

In seiner Sendung erläuterte Velshi seinen Zuschauern kurz die Geschichte des AIPAC und wie es vor ein paar Jahren begann, über sein neu gegründetes PAC Millionen in die Wahlen zu schleusen. Er weist auch darauf hin, dass sich jede andere Lobbygruppe, die wie die AIPAC Geld ausgibt, auf innenpolitische Themen konzentriert.

Velshi beschreibt, wie die Gruppe dazu beigetragen hat, Donna Edwards und Andy Levin zu besiegen. Er weist auch darauf hin, dass die meisten Demokraten, die sich den Republikanern bei der Misstrauensabstimmung gegen Tlaib angeschlossen haben, Wahlkampfspenden von der AIPAC erhalten haben.

Schließlich zitiert er einen kürzlich erschienenen Slate-Artikel, in dem geschätzt wird, dass AIPAC in diesem Wahlzyklus 100 Millionen Dollar ausgeben könnte, um progressive Amtsinhaber zu stürzen.

Der Beitrag von Velshi fällt mit einem Artikel des Daily Beast zusammen, in dem die „existenzielle Bedrohung“ beschrieben wird, die die AIPAC für israelkritische Gesetzgeber darstellt.

In dem Beitrag spricht Sam Brodey mit einer Reihe von demokratischen Amtsinhabern, darunter die Abgeordneten Pramila Jayapal (D) und Pamela Jayapal (D). Pramila Jayapal (D-WA), Jamaal Bowman (D-NY), und Alexandria Ocasio-Cortez. (D-NY):

Jayapal sagte, sie und andere CPC-Führer hätten mehrfach mit Jeffries und der Abgeordneten Suzan DelBene (D-WA), der Vorsitzenden des Wahlkampfarms der Partei im Repräsentantenhaus, gesprochen, um sie von der Notwendigkeit zu überzeugen, „alle Amtsinhaber zu schützen“. Jayapal sagte, sie seien zwar empfänglich gewesen, aber sie hatte auch einen ominösen Vorbehalt: „Es ist nicht alles sehr öffentlich und es ist nicht alles sehr klar.“

„Es ist einfach eine große Geldverschwendung für die Demokratische Partei“, sagte Jayapal über die von AIPAC angeheizten Vorwahlen. „Es ist ein großes Problem, und unsere Führung muss sich deutlich dazu äußern und öffentlich klar sein.“

Ocasio-Cortez war noch unverblümter und sagte, es wäre „destabilisierend“, wenn die demokratische Führung nicht zur Verteidigung der Amtsinhaber käme.

„Diese Mitglieder müssen von unserer Parteiführung verteidigt werden, und zwar genauso lautstark wie die Amtsinhaber, die von anderen Teilen der Partei vorgewählt wurden“, sagte sie.

Brodey merkt an, dass der Krieg im Gaza-Streifen auf die eine oder andere Weise Auswirkungen auf die Ausgaben haben könnte.

„Sicherlich gibt es Lichtblicke in den Aussichten der Linken für 2024. Progressive erwarten, dass Spender, die durch ihre Ablehnung des Gaza-Krieges motiviert sind, ihre Spenden für die wenigen demokratischen Politiker, die diese Ansichten vertreten, erhöhen werden“, schreibt er. „Und viele glauben, dass die Überprüfung der AIPAC und ihrer Rolle bei den Vorwahlen im Jahr 2024 endlich einen Punkt erreichen wird, an dem die von ihr unterstützten Kandidaten für die Unterstützung der Gruppe geradestehen müssen… Selbst wenn das Jahr 2024 für die Progressiven besser ausfällt als erwartet, denken einige bereits darüber nach, wie hoch die Kosten sein könnten, nur um zu überleben.“

Übersetzt mit Deepl.com

