Oberst Nof Erez und die Militärdrohne Hermes 450 von Elbit. Erez sagt, Israel habe am 7. Oktober in einem „Massen-Hannibal“-Ereignis absichtlich israelische Häuser mit Luftangriffen „gesprengt“. Ynet/Elbit Systems

Wir haben am 7. Oktober israelische Häuser in die Luft gesprengt, sagt ein israelischer Oberst

Von Asa Winstanley

5. Dezember 2023

Collage: ein Mann in israelischer Luftwaffenuniform; Militärdrohnen auf einem Flugplatz

Ein Oberst der Luftwaffe hat gesagt, dass israelische Luftangriffe möglicherweise absichtlich israelische Gefangene getötet haben, anstatt sie nach Gaza bringen zu lassen.

Oberst Nof Erez sagte im November in einem Haaretz-Podcast auf Hebräisch über die Luftangriffe, dass „die Hannibal-Direktive offensichtlich angewandt wurde“ und dass der 7. Oktober „ein Massen-Hannibal war“.

Nachdem Israel wochenlang behauptet hatte, dass an diesem Tag 1.400 „Zivilisten“ getötet wurden, korrigierte es im letzten Monat die Zahl der Todesopfer auf etwa 900 Zivilisten und rund 300 Soldaten und Polizisten. Ein offizielles israelisches Konto, das am Samstag auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, schien die Zahl der Todesopfer noch weiter auf „über 1.000“ zu senken.

Das Interview von Erez wurde zuerst auf Englisch von The Cradle veröffentlicht.

The Electronic Intifada hat eine eigene unabhängige Übersetzung angefertigt und kann den Bericht von The Cradle bestätigen. Sie können einen Teil des Erez-Interviews mit englischen Untertiteln im untenstehenden Video sehen oder eine Abschrift am Ende dieses Artikels lesen.

Benannt nach Hannibal – einem antiken karthagischen Feldherrn, der sich lieber vergiftete, als lebendig gefangen genommen zu werden – führte Israel vor etwa 30 Jahren diese geheime Militärdoktrin ein.

Ihr Ziel war es, Widerstandskämpfer daran zu hindern, Israelis gefangen zu nehmen, die für Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch genutzt werden könnten. Im Jahr 2011 ließ Israel 1.027 palästinensische Gefangene im Austausch gegen einen einzigen gefangenen Soldaten frei, der fünf Jahre lang im Gazastreifen festgehalten worden war.

Das Interview von Oberst Erez mit Haaretz zeichnete das Bild einer chaotischen und wahllosen israelischen Reaktion auf den palästinensischen Militärangriff am 7. Oktober.

Erez erklärte in dem Podcast, dass es „tonnenweise Öffnungen im Zaun“ zum Gazastreifen gegeben habe und dass „Tausende von Menschen in allen möglichen Fahrzeugen, einige mit Geiseln, andere ohne“ zwischen dem Gazastreifen und den israelischen Siedlungen hin- und herfuhren und dass es für die Flugzeugbesatzungen „eine unmögliche Aufgabe“ sei, zwischen palästinensischen Kämpfern und israelischen Gefangenen zu unterscheiden.

Auf die Frage des „Haaretz“-Interviewers Lior Kodner nach „Gerüchten, dass die Armee alle möglichen Häuser in den Siedlungen gesprengt hat“ und nach der Hannibal-Richtlinie bestätigte Erez, dass die Luftwaffe in der Tat „Häuser gesprengt“ hat, betonte aber, dass sie dies nie „ohne Erlaubnis“ getan habe.

Der palästinensische Militärangriff an jenem Morgen war jedoch so erfolgreich, dass es unmöglich gewesen sein dürfte, eine Erlaubnis von höheren Offizieren einzuholen.

Dutzende von Stützpunkten und Außenposten der israelischen Armee wurden am 7. Oktober von der Hamas und anderen bewaffneten Gruppierungen vollständig überrannt. Sie griffen gezielt die Kommunikationsinfrastruktur der israelischen Armee in der gesamten Region an

Israels regionale militärische Befehls- und Kontrollstrukturen wurden rasch ausgeschaltet.

„Es gab zu diesem Zeitpunkt kein Divisionskommando mehr“, bestätigte Erez. Es wurde durch den Angriff des palästinensischen Widerstands, der um 6:30 Uhr begann, fast sofort zerstört. Erst im Laufe des Tages habe es in der Region kein Kommando mehr gegeben, sagte er.

Erez erklärte, dass die Hubschrauberpiloten nur noch mit Hilfe von Mobiltelefonen die Notfallteams der Siedlungen anrufen konnten, d.h. die örtlichen israelischen Milizen, die versuchten, den palästinensischen Angriff zu stoppen.

Diese Milizen wiesen die Piloten offenbar an, welche Häuser sie in die Luft jagen sollten. Offenbar taten sie dies oft sogar auf Kosten der gefangenen Israelis.

Nach einigen Ausflüchten von Erez über die umstrittene Hannibal-Direktive fragte der Haaretz-Moderator den Oberst unverblümt: „Ist es dieses Mal passiert?“

Zunächst räumte Erez nur stillschweigend ein, dass israelische Gefangene „in der Phase verletzt worden sein könnten, als Hubschrauber und Drohnen begannen, auf den Zaun zu schießen, als sie die Massen sahen, die ein- und ausgingen“.



Auf weitere Nachfrage erklärte Erez jedoch deutlicher: „Die Hannibal-Richtlinie wurde offenbar in einer bestimmten Phase angewandt.“

Er erklärte, dass er „die ganzen letzten 20 Jahre“ dafür trainiert habe, die Hannibal-Doktrin in einem solchen Szenario anzuwenden, in dem ein palästinensisches Fahrzeug mit einem israelischen Gefangenen vom Tatort flieht.

Das Neue am 7. Oktober sei gewesen, dass es sich um einen „Massen-Hannibal“ gehandelt habe. Es gab tonnenweise Öffnungen im Zaun und Tausende von Menschen in allen Arten von Fahrzeugen, einige mit Geiseln, andere ohne“.

„Auf alles schießen“

Erez‘ Bericht stützt die Aussage eines anonymen israelischen Hubschrauberkommandanten, die im Oktober von der Nachrichtenwebsite Ynet veröffentlicht wurde. Der Pilot gehörte zur Staffel 190, die Apaches einsetzt.

The Electronic Intifada übersetzte den Artikel letzten Monat ins Englische.

„Oberstleutnant A“ sagte, dass die Luftwaffe am 7. Oktober mehr als zwei Dutzend Kampfhubschrauber – sowie Elbit-Drohnen – entsandte, um alles entlang des Gaza-Zauns mit Hellfire-Raketen und Maschinengewehren zu beschießen.

Ynet berichtete, die Luftwaffe habe zugegeben, dass es „sehr schwierig war, zwischen Terroristen und [israelischen] Soldaten oder Zivilisten zu unterscheiden“, aber dass der Kommandeur seine Piloten angewiesen habe, „auf alles zu schießen, was sie im Bereich des Zauns“ mit Gaza sehen.

„Die Häufigkeit des Feuers auf die Tausenden von Terroristen war zu Beginn enorm, und erst ab einem bestimmten Punkt begannen die Piloten, ihre Angriffe zu verlangsamen und die Ziele sorgfältig auszuwählen“, berichtete die Zeitung unter Berufung auf eine Untersuchung der israelischen Luftwaffe.

Nach Angaben der Luftwaffe griffen die Piloten in den ersten vier Stunden „etwa 300 Ziele an, die meisten auf israelischem Gebiet“.

Seit dem 7. Oktober gibt es immer mehr Beweise dafür, dass eine beträchtliche, aber unbestimmte Zahl von Israelis während des palästinensischen Angriffs von Israels eigenen Luft- und Bodentruppen getötet wurde.

Ein israelischer Kampfhubschrauber

Israels AH-64 Apache-Hubschrauber feuerten am 7. Oktober auf „alles“ entlang des Zauns zum Gazastreifen. (Wikipedia)

Eine weitere Entdeckung, die The Cradle kürzlich gemacht hat, ist ein Interview, das die israelische Zeitschrift Mishpacha, eine Publikation, die sich an religiöse Juden richtet, mit Mitgliedern einer Drohnenstaffel geführt hat.

Nach Angaben des Magazins ist das Geschwader 161 die einzige israelische Einheit, die die Elbit Hermes 450 Angriffsdrohne, auch bekannt als „Zik“, einsetzt.

Die Drohnen waren die ersten Flugzeuge, die auf den palästinensischen Militärangriff am 7. Oktober reagierten, so die Zeitschrift. Sie führten Luftangriffe „innerhalb des israelischen Territoriums, innerhalb von Stützpunkten, innerhalb von Kibbuzim durch, etwas, worauf sie nie vorbereitet waren“.

Ein anonymer Pilot berichtete dem Magazin von chaotischen Szenen an diesem Tag. „Normalerweise erhalten wir im Voraus ein geordnetes Geheimdienst-Briefing“, sagte er. Aber da palästinensische Kämpfer das militärische Kommunikationssystem Israels so erfolgreich ausgeschaltet hatten, war ein solches Briefing unmöglich.

„In diesem Fall waren unsere Informationsquelle Zivilisten am Boden“, sagte der anonyme Drohnenpilot und bestätigte damit Oberst Erez‘ Darstellung. „Wir haben unsere Kontrollstationen mit unseren Telefonen betreten, was normalerweise gegen das Protokoll verstößt.“

Auf dieselbe Weise wie Erez‘ Männer: „Wir riefen Zivilisten in den Kibbuzim und Yishuvim [Anmerkung der Redaktion: zwei Arten von israelischen Siedlungen] in Echtzeit an, und sie gaben uns die Standorte der Terroristen.“

In dem Mishpacha-Artikel wird die Hannibal-Richtlinie nicht ausdrücklich erwähnt.

Aber er berichtet, dass die Drohnen bei jedem Angriff „Dutzende von Terroristen töteten“ und sie daran hinderten, „mit Gefangenen in den [Gaza-]Streifen zurückzukehren“.

Es ist schwer vorstellbar, wie eine ferngesteuerte Kriegsdrohne wie die Hermes 450 palästinensische Kämpfer daran hindern könnte, mit ihren israelischen Gefangenen nach Gaza zurückzukehren, außer sie alle zusammen zu töten.

Warum hat Nof Erez gesprochen?

Erez war 20 Jahre lang beim Militär und weitere 24 Jahre als Reservist.

Anfang dieses Jahres war er einer von mehreren Reservepiloten, die erklärten, sie würden ihre Ausbildung abbrechen, um gegen die Pläne von Premierminister Benjamin Netanjahu zu protestieren, das israelische Justizwesen zu überarbeiten.

Seine vorübergehende Verweigerung des Militärdienstes aufgrund politischer Differenzen hielt jedoch nicht lange an. In seinem Haaretz-Interview sagte er, er habe am 7. Oktober in einer israelischen Militärkommandozentrale „auf einem Computerbild zahlreiche Drohnen über jeder Siedlung [an der Grenze zum Gazastreifen] gesehen“.

Ynet berichtete Ende Oktober, er sei im „aktiven Dienst“ gewesen, wurde aber bald darauf von seinem Kommando entbunden, nachdem er privat versprochen hatte, die Regierung Netanjahu nach dem Ende des aktuellen Krieges zu „demontieren“.

Erez‘ persönliche Feindseligkeit gegenüber Netanjahu könnte zum Teil seine Bereitschaft erklären, gegenüber der Presse ausdrücklich über die Hannibal-Richtlinie zu sprechen.

Abschrift des Interviews

Quelle: Haaretz-Podcast „Die Woche“

Datum: 9. November 2023

Lior Kodner (Moderator): In den letzten Tagen, nach dem 7. Oktober, hat Netanjahus Giftmaschinerie behauptet, die Luftwaffe sei nicht schnell genug in den Kampf eingestiegen und nicht bereit gewesen. Sie waren dabei. War sie bereit?

Oberst a.D. Nof Erez: Wie die gesamte IDF [israelisches Militär] war sie technisch nicht auf ein Ereignis vorbereitet, das plötzlich und ohne jede Vorwarnung eintritt. Aber die Verleumdungen, die [von Netanjahu] ausgehen und auftauchen, sind völlige Lügen. Die Kampfhubschrauberstaffeln, beide, haben sich sehr schnell zusammengerauft. Übrigens braucht man Zeit, um am Samstagmorgen von Tel Aviv nach Ramon [Luftwaffenstützpunkt] zu kommen. Aber … innerhalb von zwei oder drei Stunden brachten sie eine nicht geringe Anzahl von Hubschraubern in die Luft: 10 Uhr morgens, glaube ich. Die ersten sogar schon um 7:15 Uhr. Aber es dauerte, bis die anderen Teams die Basis erreichten. Sie müssen eine einfache Sache verstehen, die niemandem klar ist: Ich war in den letzten zwei Jahren an der Ausbildung der gesamten IDF beteiligt, ich habe vierzig Tage lang als Reservist an der Ausbildung der IDF teilgenommen. Die Funktionsweise einer Hubschrauberstaffel besteht darin, dass sie am Einsatzort ankommt und versucht, mit dem Divisionskommando zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch kein Divisionskommando. Selbst um 6:30 Uhr [morgens] gab es noch kein Divisionskommando. Wenn dies nicht gelingt, spricht sie mit dem Brigadekommando. Auch dieses war zu diesem Zeitpunkt nicht [ansprechbar]. Und das Bataillonskommando, das Bataillon 13, das dort in der Gegend war, war leider auch… nicht leicht zu erreichen. Übrigens kenne ich einige Geschichten von Kampfhubschrauberpiloten, die über Mobiltelefone mit den Einsatzkräften in den Siedlungen kommunizierten, die mit ihnen den Beschuss innerhalb der Siedlungen per Mobiltelefon koordinierten.

Lior Kodner: Offenbar ist das auch die Quelle der Gerüchte, dass die Armee alle möglichen Häuser in den Siedlungen gesprengt hat, die Hannibal-Direktive und alle möglichen Verschwörungstheorien, die in den ersten Tagen im Umlauf waren.

Nof Erez: Sie haben keine Häuser ohne Erlaubnis gesprengt. Übrigens habe ich zahlreiche Drohnen über jeder Siedlung auf einem Computerbild gesehen, das wir in jedem IDF-Kommando sehen können. Es gibt ein ernsthaftes Problem mit dem Einsatz von Drohnen auf unserem Territorium, wenn wir nicht wissen, wer der Feind und wer das Einsatzkommando ist, und wer unsere Soldaten sind – um 10 Uhr morgens waren schon einige da. Und sie aus der Luft ohne das FLIR-System [Wärmebildsystem] des Kampfhubschraubers oder der Drohne zu identifizieren, ist völlig unmöglich. Wenn es niemanden gibt, mit dem man sprechen kann und der einem sagen kann: „Mein Standort ist in der Nähe oder im Haus soundso, und jeder auf der anderen Seite ist ein Feind“, ist es sehr schwer, zu treffen und zu starten. Die Hannibal-Richtlinie, von der auch die Rede ist, ist ein Befehl zur Verhinderung der Ergreifung eines einzelnen Fahrzeugs, der auf der Grundlage von Entführungen im Libanon vor dreißig Jahren verfasst wurde. Auch hier gibt es keine eindeutige Entscheidung, dass der Kampfhubschrauber oder die Drohne, die das Fahrzeug identifiziert, auf das Fahrzeug selbst schießt, um die Entführung um jeden Preis zu verhindern, natürlich auch um den Preis, dass die Geisel zu Schaden kommt. Dafür gibt es keine eindeutige Anweisung.

Lior Kodner: Und ist es dieses Mal passiert?

Nof Erez: Wir wissen nicht, ob Geiseln in der Phase verletzt wurden, als Hubschrauber und Drohnen begannen, auf den Zaun zu schießen, als sie sahen, wie die Massen ein- und ausgingen.

Lior Kodner: Aber die Hannibal-Richtlinie ist absichtlich. Wenn sie eingesetzt wurde, wurde sie absichtlich eingesetzt. Wenn in diesem Fall Geiseln verletzt wurden, ist das etwas anderes.

Nof Erez: Die Hannibal-Direktive wurde offensichtlich in einem bestimmten Stadium angewandt, denn in dem Moment, in dem sie verstehen, dass es eine Entführung gibt, sagen sie sofort: „Leute, das ist Hannibal“. Aber der Hannibal, den wir in den letzten zwanzig Jahren trainiert haben, ist für ein Fahrzeug, von dem wir wissen, an welcher Stelle des Zauns es einfährt, auf welcher Seite es fährt und vielleicht sogar auf welcher Straße es fährt. Dies war ein Massen-Hannibal. Es gab tonnenweise Öffnungen im Zaun und Tausende von Menschen in allen Arten von Fahrzeugen, einige mit Geiseln, andere ohne. Es war eine unmögliche Aufgabe, sie zu identifizieren und das zu tun, was sie taten. Ich weiß, dass diejenigen, die Waffen zur Hand hatten, die Kampfhubschrauber und die Drohnen, alles taten, was sie konnten – ohne Kontrolle, ohne Koordination mit den Bodentruppen, denn die gab es in der ersten Phase nicht. Später, als die Armeekräfte bereits eingetroffen waren, gab es ein paar mehr Leute, mit denen man reden konnte. Die Spezialeinheiten trafen übrigens ziemlich schnell ein, aber sie arbeiteten nicht als Einheiten, sondern als Einzelpersonen, und deshalb sahen wir auch die Zahl der Verwundeten unter den MATKAL- und SHALDAG-Kommandos. Sie arbeiteten nicht zusammen, man könnte sagen, sie rannten mit Messern im Mund, brachen in die Häuser ein und versuchten, [Geiseln] zu befreien, was ihnen in vielen Fällen auch gelang. Aber sie hatten keine Kommunikationsmöglichkeiten, um die Kampfhubschrauber zu koordinieren oder Hilfe zu erhalten. Und das ist einer der Gründe, warum sie ihr Bestes taten, aber ohne ständige Luftunterstützung.

Hebräische Übersetzung von David Sheen.

