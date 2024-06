The Shift: Netanyahu is going back to Washington Benjamin Netanyahu’s upcoming speech to Congress will be his fourth, giving him the most of any foreign leader. He’s currently tied with Winston Churchill at three. He was invited by the leadership from both parties. Who says bipartisanship is dead?

Die Verschiebung: Netanjahu geht zurück nach Washington

Von Michael Arria



6. Juni 2024

„Die Zeit ist ein flacher Kreis“, sagte Rust Cohle, und was wäre ein besserer Zeitpunkt, um über Nietzsches Lehre von der ewigen Wiederkehr nachzudenken, als eine weitere Reise von Benjamin Netanjahu nach Washington, DC?

Die bevorstehende Rede des israelischen Premierministers wird das vierte Mal sein, dass er sich an den Kongress wendet, womit er einen neuen Rekord für einen ausländischen Staatschef aufstellt. Zurzeit liegt er gleichauf mit Winston Churchill bei drei. Er wurde von den Führern beider Parteien eingeladen. Wer sagt denn, dass die Zweiparteienherrschaft tot ist?

2015 kam Bibi nach Washington in der Hoffnung, den Atomdeal der Obama-Regierung mit dem Iran zu verhindern, wenn nicht sogar seine Wiederwahl. Die israelische Regierung hatte die Details mit dem damaligen Sprecher des Repräsentantenhauses, John Boehner, abgesprochen, und Netanjahu hielt die Rede nur zwei Wochen vor dem Urnengang der Wähler.

„Meine Damen und Herren, stehen Sie an der Seite Israels, denn Israel verteidigt sich nicht nur selbst“, sagte er den versammelten Gesetzgebern. „Mehr denn je verteidigt Israel Sie.“

Netanjahu mag diese Schlacht verloren haben, aber man kann argumentieren, dass er den Krieg gewonnen hat. Obama hat schließlich das Iran-Abkommen durchgesetzt, aber unter Trump hat die US-Regierung den Pakt gebrochen. Biden erwähnte die bahnbrechende außenpolitische Errungenschaft seines ehemaligen Chefs im Wahlkampf kaum, und das Weiße Haus hat es versäumt, sie wiederherzustellen. Israel hat hart dafür gekämpft, jeden Fortschritt in dieser Angelegenheit zu verhindern – eine wichtige Geschichte, über die die Mainstream-Medien in den letzten vier Jahren kaum berichtet haben.

Diesmal versucht Netanjahu, unter ganz anderen Umständen einen Sieg zu erringen. Zehntausende von Palästinensern sind tot, und der Gazastreifen liegt in Schutt und Asche. Jeden Tag scheint ein neues erschreckendes, herzzerreißendes Video oder Bild aufzutauchen. Mehr als eine Million Menschen werden voraussichtlich bis Mitte Juli vom Hungertod bedroht sein. Israel ist ein Pariastaat und seine Unterstützung beginnt sogar in den Vereinigten Staaten zu bröckeln, wo an den Universitäten immer noch Proteste stattfinden, obwohl das Semester zu Ende ist. Zu allem Überfluss beantragt der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Netanjahu wegen der Kriegsverbrechen seiner Regierung.

Im Jahr 2015 boykottierten etwa 60 Demokraten Netanjahus Rede. Es ist unklar, wie viele von ihnen dieses Mal ausbleiben werden, aber der Schritt wurde bereits von den progressiveren Mitgliedern des Kongresses scharf kritisiert.

„Benjamin Netanjahu ist ein Kriegsverbrecher“, erklärte Senator Bernie Sanders (VT-I). „Er sollte nicht eingeladen werden, vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses zu sprechen. Ich werde sicherlich nicht teilnehmen.“

Die Direktheit von Sanders‘ Position ist offensichtlich nicht üblich, und wie bei den meisten Themen, die Israel betreffen, haben sich die meisten Demokraten auf ihre Standardfloskeln von verwirrendem Unsinn zurückgezogen. Die bisher komischste Antwort kommt wahrscheinlich vom Mehrheitsführer im Senat, Dick Durbin aus Illinois. Ist Durbin besorgt darüber, dass ein Mann, der in Den Haag sitzen sollte, vor dem Kongress spricht? Hat er etwas Wichtiges über den völkermörderischen Angriff auf Gaza zu sagen?

Nein, er ist besorgt, dass das Ganze zu einer weiteren Spaltung in Washington führen könnte.

„Das ist genau die Befürchtung, die ich habe, es wäre politisch spaltend, es würde Israel nicht helfen“, sagte Durbin, „ich warte auf Klarheit über die Zweistaatenlösung, ich denke, das ist ein zentraler Teil unserer Strategie und ich warte darauf, dass er sich dazu bekennt.“

Aufrüttelndes Zeug.

Abgesehen von den Durbins dieser Welt gibt es Dutzende von israelfreundlichen Demokraten, die sich ausdrücklich dazu verpflichtet haben, Netanjahu beizustehen und ihn zu schützen, wenn er wegen eines Massenmords rechtliche Konsequenzen zu gewärtigen hat.

42 Demokraten im Repräsentantenhaus haben gerade für einen GOP-Gesetzentwurf gestimmt, der den Internationalen Strafgerichtshof wegen seiner Haftbefehle gegen israelische Beamte sanktionieren würde.

„Die Vorstellung, dass sie einen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister und den israelischen Verteidigungsminister ausstellen würden, während sie um die Existenz ihres Landes gegen die böse Hamas als Stellvertreter des Irans kämpfen, ist für uns unverschämt… der ICC muss für diese Aktion bestraft werden“, sagte der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson (R-LA).

Hier ist die Liste der Demokraten im Repräsentantenhaus, die diese Meinung teilen:

Boyle (PA) Demokratisch Pennsylvania YEA

Caraveo Demokratisch Colorado YEA

Cartwright Demokratisch Pennsylvania YEA

Craig Demokratisch Minnesota YEA

Cuellar Demokratisch Texas YEA

Davis (NC) Demokratisch North Carolina YEA

Frankel, Lois Demokratisch Florida YEA

Gallego Demokratisch Arizona YEA

Golden (ME) Demokratisch Maine YEA

Goldman (NY) Demokratisch New York YEA

Gonzalez, Vicente Demokratisch Texas YEA

Gottheimer Demokratisch New Jersey YEA

Horsford Demokratisch Nevada YEA

Landsman Demokratisch Ohio YEA

Lee (NV) Demokratisch Nevada YEA

Levin Demokratisch Kalifornien YEA

Manning Demokratisch North Carolina YEA

McBath Demokratisch Georgia YEA

Meng Demokratisch New York YEA

Moskowitz Demokratisch Florida YEA

Nickel Demokratisch North Carolina YEA

Norcross Demokratisch New Jersey YEA

Pallone Demokratisch New Jersey YEA

Panetta Demokratisch Kalifornien YEA

Pappas Demokratisch New Hampshire YEA

Peltola Demokratisch Alaska YEA

Perez Demokratisch Washington YEA

Peters Demokratisch Kalifornien YEA

Phillips Demokratisch Minnesota YEA

Ryan Demokratisch New York YEA

Schneider Demokratisch Illinois YEA

Schrier Demokratisch Washington YEA

Scott, David Demokratisch Georgia YEA

Slotkin Demokratisch Michigan YEA

Soto Demokratisch Florida YEA

Stanton Demokratisch Arizona YEA

Suozzi Demokratisch New York YEA

Thanedar Demokratisch Michigan YEA

Torres (NY) Demokratisch New York YEA

Vargas Demokratisch Kalifornien YEA

Veasey Demokratisch Texas YEA

Wasserman Schultz Demokratisch Florida YEA

Israels digitale Kampagne

Diese Woche berichtete die New York Times, dass Israel im Rahmen einer massiven Desinformationskampagne mindestens 128 Mitglieder des Kongresses ins Visier genommen hat, um die Unterstützung für den Angriff auf Gaza zu erhöhen.

Auf über 2.000 Konten wurden Kommentare veröffentlicht, in denen Menschenrechtsorganisationen angegriffen, das Leiden der Palästinenser in Frage gestellt und Israels Militärkampagne gelobt wurde.

Hier ein Bericht von Sheera Frankel in der NYT:

Die Operation begann nur wenige Wochen nach Beginn des Krieges im Oktober, so israelische Beamte und die Dokumente über die Bemühungen. Dutzende von israelischen Tech-Start-ups erhielten in diesem Monat E-Mails und WhatsApp-Nachrichten, in denen sie eingeladen wurden, an dringenden Treffen teilzunehmen, um während des Krieges „digitale Soldaten“ für Israel zu werden, wie aus den von der Times eingesehenen Nachrichten hervorgeht. Einige der E-Mails und Nachrichten stammten von israelischen Regierungsbeamten, während andere von Tech-Start-ups und Inkubatoren stammten.

Das erste Treffen fand Mitte Oktober in Tel Aviv statt. Es handelte sich offenbar um ein informelles Treffen, bei dem Israelis ihre technischen Fähigkeiten anbieten konnten, um das Land bei seinen Kriegsanstrengungen zu unterstützen, so drei Teilnehmer. Mitglieder mehrerer Ministerien hätten ebenfalls teilgenommen, sagten sie.

Den Teilnehmern wurde gesagt, dass sie „Kämpfer für Israel“ sein könnten und dass „digitale Kampagnen“ im Namen des Landes durchgeführt werden könnten, so die Aufzeichnungen der Treffen.

Heuchelei-Argumente über die US-Regierung erschienen mir schon immer etwas zu offensichtlich, und ich versuche, Dinge wie „Stell dir vor, Russland hätte das getan“ zu vermeiden, aber um Himmels willen, stell dir vor, Russland hätte das getan! Liberale Experten haben fast acht Jahre lang über die angebliche Einmischung in die Wahlen gejammert, und einige haben sogar behauptet, dass ausländische Länder die Pro-Palästina-Proteste finanzieren. Hier haben wir nun tatsächliche, eindeutige Beweise dafür, dass Israel sich in unsere Politik einmischt (Wochen bevor ihr gesetzloser Führer vor dem Kongress spricht), und die Geschichte hat kaum eine Delle im Diskurs hinterlassen.

Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, wurde diese Woche bei einem Briefing von mehreren Reportern zu diesem Thema befragt. Hier ist ein Ausschnitt aus einem Gespräch zwischen ihm und Prem Thakker von The Intercept:

Thakker: Wenn die USA feststellen, dass sich diese Berichte bestätigen – und das soll keine Hypothese sein, sondern eher ein Bekenntnis zu Normen – werden die USA dann so handeln, wie sie es bisher getan haben, und wie sie es mit Russland getan haben? Das ist nicht hypothetisch; es ist –

Miller: Es ist – es ist also eine Art Hypothese, nur weil man sich die Fakten eines jeden Falles ansehen muss, um zu sehen, was die angemessene Reaktion ist. Aber wie es immer der Fall ist, schauen wir uns Verstöße gegen unser Gesetz an – vieles davon wird von anderen Behörden innerhalb der Regierung der Vereinigten Staaten durchgeführt – und entwickeln die angemessene Antwort. Aber ich kann hier nicht im Detail antworten, weil das immer sehr faktenspezifisch ist.

Dies ist nicht der erste Versuch Israels, mit Hilfe der sozialen Medien Zustimmung zu erzeugen. Jahrelang finanzierten sie eine Anti-BDS-App, die Nutzer mit verschiedenen Preisen belohnte, wenn sie die Boykottbewegung anprangerten.

Chancen und Risiken

Bleiben Sie da draußen sicher,

Michael

