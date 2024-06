https://www.middleeastmonitor.com/20240606-the-us-role-in-israels-genocide-in-gaza/



Israelische und US-Flaggen in Krakau am 28. August 2022 [Artur Widak/NurPhoto via Getty Images].

Die Rolle der USA bei Israels Völkermord in Gaza

von Ramona Wadi

6. Juni 2024

Das Interview von US-Präsident Joe Biden mit dem Time Magazine erregte die Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien und der israelischen Medien aufgrund einer bestimmten Bemerkung. „Es gibt allen Grund, diese Schlussfolgerung zu ziehen“, antwortete er auf die Frage, ob der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu „den Krieg zu seinem eigenen politischen Selbsterhalt verlängert“. Biden fuhr fort: „Ob er seine Position ändern würde oder nicht, ist schwer zu sagen, aber es ist nicht hilfreich gewesen.“

Die Rolle der USA bei der Ermöglichung von Israels Völkermord in Gaza wurde jedoch geschickt umgangen. Biden erklärte, es sei ungewiss, ob Israel in Gaza Kriegsverbrechen begangen habe, was dem Nationalen Sicherheitsmemorandum 20 entspreche, das selbst die klarsten Beweise in Frage stelle, um Israel absolute Straffreiheit zu gewähren.

Auf die Frage, ob Israel den Hungertod als Kriegswaffe einsetzt, antwortete Biden: „Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, sie haben sich auf Aktivitäten eingelassen, die unangemessen sind.“ Israel ist jedoch kein Kindergarten-Klassenzimmer. Es ist ein Siedler-Kolonialgebilde und eine gewaltige Militärmacht. „Unangemessene Aktivitäten“ ist eine seltsame und sehr herablassende Art und Weise, Kriegsverbrechen zu beschreiben, die für jeden schmerzlich offensichtlich sind, außer, wie es scheint, für US-Politiker und Beamte. Von der Aussage, es sei „vernünftig anzunehmen“, dass Israel US-Waffen unter Verletzung des humanitären Völkerrechts eingesetzt hat, bis hin zu „unangemessenen Aktivitäten“ können wir sehen, dass sich die Parameter der Washingtoner Nachsicht immer weiter zu Gunsten Israels ausweiten.

Die USA haben ihre Militärhilfe für Israel nicht eingestellt. Am Dienstag unterzeichnete das Verteidigungsministerium des Apartheidstaates ein 3-Milliarden-Dollar-Geschäft über den Kauf von 25 Tarnkappen-Kampfjets von Lockheed Martin, die durch US-Militärhilfe finanziert werden. Verteidigungsminister Yoav Gallant bezeichnete das Geschäft als „ein weiteres Beispiel für die Stärke der strategischen Allianz zwischen den USA und Israel und ihre weitreichenden Auswirkungen in nahen und fernen Gebieten“. Die Jets werden ab 2028 in Losen von fünf Stück pro Jahr ausgeliefert.

Obwohl sich Washington in seiner Rolle als Verletzer und angeblicher Geber humanitärer Hilfe sonnt, erklärte das US Central Command, dass seit dem 9. Mai keine humanitären Abwürfe mehr stattgefunden haben, angeblich wegen schlechten Wetters. Nach dem Bau des Piers, der die Einreise humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen auf dem Seeweg erleichtern sollte und nun durch das stürmische Wetter beschädigt wurde, setzte sich das Pentagon dafür ein, dass die humanitäre Hilfe auf dem Landweg geliefert wird. Israel setzt bei seinem Völkermord in Gaza den Hunger als Kriegswaffe ein, und die USA unterstützen diese Strategie.

Ein weiterer Grund, den die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagon, Sabrina Singh, anführte, ist, dass die USA keine Hilfsgüter aus der Luft abwerfen können, während Israel militärische Operationen in Rafah durchführt. „Wir wollen nicht, dass Zivilisten in ein aktives Kampfgebiet laufen. Deshalb gab es in letzter Zeit keine Luftabwürfe.“

Das bedeutet, dass es den USA egal ist, wie die Palästinenser getötet werden, solange sie nur sterben.

Da die USA Israel offen dabei unterstützen, Völkermord zu begehen, warum wird Bidens Zwei-Staaten-Rhetorik nicht in Frage gestellt? Das Konzept ist zwar nicht mehr zeitgemäß, aber für seine Umsetzung sind sowohl eine Bevölkerung als auch verfügbares Land erforderlich. Vor einigen Jahren erklärten Diplomaten, darunter auch das Nahost-Quartett, das Zwei-Staaten-Paradigma als Folge der anhaltenden kolonialen Expansion Israels für überholt. Land war also bereits knapp genug, um das Paradigma umzusetzen. Warum ist es jetzt, da Israel Völkermord begeht und von den USA dabei unterstützt wird, noch akzeptabel, von einem Zwei-Staaten-Kompromiss zu sprechen, wenn die Palästinenser täglich vernichtet werden?

