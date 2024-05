The Hidden Israel Lobby, US Student Protests & Academic Freedom – Interview with David Miller In this episode of Palestine Chronicle – In Depth, Inlakesh interviews Professor David Miller, a leading academic expert on Islamophobia.



Die versteckte Israel-Lobby, US-Studentenproteste und akademische Freiheit – Interview mit David Miller

26. Mai 2024

Robert Inlakesh interviewte Prof. David Miller. (Vorschaubild: Palestina Chronicle)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

In dieser Folge von Palestina Chronicle – In Depth interviewt Robert Inlakesh Professor David Miller, einen führenden akademischen Experten für Islamophobie, der sich auch auf die Analyse von Staats- und Unternehmenslobbyismus spezialisiert hat.

Das Interview konzentriert sich auf die anhaltenden Pro-Palästina-Studentenproteste und geht auf Themen wie die Israel-Lobby, Islamophobie, Antisemitismus, akademische Freiheit und die Reaktion auf die Aktionen an den Universitäten in aller Welt gegen die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza ein.

David Miller wurde vor kurzem nach einem langwierigen Rechtsstreit in seiner lautstarken Opposition gegen den Zionismus bestätigt, nachdem er 2021 von seinem Posten an der Universität Bristol entlassen worden war. Anfang des Jahres wurde festgestellt, dass er zu Unrecht entlassen und wegen seiner antizionistischen Überzeugungen diskriminiert worden war.

Miller geht in diesem Interview auf die oft verborgenen Elemente der zionistischen Lobby ein und erläutert die Gründe für die Reaktionen der Behörden in verschiedenen Ländern auf die pro-palästinensischen Studentenproteste.

(The Palestina Chronicle)

Übersetzt mit deepl.com

