Dies ist eine neue Nakba | Red Flag

Dies ist eine neue Nakba

Von Josh Lees

27. Mai 2024

Ein verletzter palästinensischer Junge steht neben den Trümmern eines Hauses, das über Nacht bei israelischem Bombardement im Viertel Tal al-Sultan in Rafah im südlichen Gazastreifen getroffen wurde FOTO: AFP

Jedes Jahr am 15. Mai wird der Nakba (auf Englisch „Katastrophe“) begangen, um an den Tag zu erinnern, an dem der Staat Israel 1948 auf der Grundlage eines Völkermords am palästinensischen Volk gegründet wurde. In jenem Jahr verübten zionistische Milizen – bewaffnet und ausgebildet von verschiedenen Großmächten, darunter Großbritannien und die Sowjetunion – eine Kampagne von Massakern und ethnischen Säuberungen, die rund 750 000 Palästinenser zur Flucht aus ihrer Heimat zwangen. Eine Rückkehr wurde ihnen nie gestattet.

In diesem Jahr wurde der Nakba mit Massenprotesten und Studentenbesetzungen auf der ganzen Welt gedacht, um Israels anhaltenden Völkermord in Gaza zu stoppen. Viele haben die fast achtmonatige Invasion des Gazastreifens als „eine neue Nakba“ bezeichnet, und sie haben Recht damit.

Die Nakba von 1948 wurde im Voraus geplant, kalkuliert und artikuliert. David Ben-Gurion, Israels erster Premierminister und Befehlshaber der Haganah-Miliz, die während der Nakba Massaker und Zwangsvertreibungen durchführte, war sich darüber im Klaren, dass die Gründung Israels einen Völkermord erforderte. Er verbrachte Jahre damit, dafür zu werben und sich darauf vorzubereiten.

„Die Zwangsumsiedlung der Araber aus den Tälern des geplanten jüdischen Staates könnte uns etwas geben, was wir nie hatten, selbst als wir in den Tagen des Ersten und Zweiten Tempels auf eigenen Füßen standen“, sagte Ben-Gurion 1937. In einem Brief an seinen Sohn erklärte er: „Wir müssen die Araber vertreiben und ihre Plätze einnehmen“.

Während der ethnischen Säuberungsaktionen, die seine Streitkräfte durchführten, schrieb er im Juli 1948 in sein Tagebuch: „Wir müssen alles tun, damit sie [die Palästinenser] niemals zurückkehren“.

Die Vereinten Nationen haben mit ihrem Teilungsplan von 1947, der die Gründung Israels unterstützte, den Weg für die Nakba geebnet. Während Ben-Gurion öffentlich vorgab, die Teilung neben einem palästinensischen Staat zu akzeptieren, plante er eine gewaltsame Expansion. In einem Brief aus dem Jahr 1948 schrieb er: „Wenn wir rechtzeitig die Waffen erhalten, die wir bereits gekauft haben, und vielleicht sogar etwas von dem, was uns von der UNO versprochen wurde, [können wir] … ganz Palästina übernehmen“.

Die Nakba von 2023-24 muss in diesem größeren Zusammenhang verstanden werden. Sie ist die jüngste Episode von Israels unaufhörlichem Expansionismus, der schon immer einen fortlaufenden Völkermord am palästinensischen Volk vorausgesetzt hat.

Die neuesten Nachrichten aus dem Gazastreifen besagen, dass Israel seine Angriffe auf Rafah ausweitet und weiter nach Westen in bewohnte Gebiete vordringt. Die Bombardierungen und Massaker gehen im gesamten Gazastreifen weiter, auch im nördlichen und zentralen Gazastreifen. Die offizielle Zahl der getöteten Palästinenser liegt inzwischen bei über 35.000, und Tausende weitere sind noch unter den Trümmern ihrer Häuser begraben.

Doch wie bei der ursprünglichen Nakba geht es der politischen und militärischen Führung Israels nicht nur um blinde Rache für den Angriff der Hamas am 7. Oktober. Es handelt sich um eine kalkulierte Offensive, wenn auch eine, die innerhalb des israelischen Kriegskabinetts schlecht definiert und politisch umstritten ist. Der Angriff zielt darauf ab, die Lebensgrundlagen der Menschen und der Gesellschaft im Gazastreifen zu zerstören, indem Kraftwerke, Bäckereien, Wasser- und Abwassersysteme angegriffen werden, Krankenhäuser, Wohnhäuser, Universitäten, Schulen, Moscheen und Kirchen systematisch zerstört werden, die Bevölkerung ausgehungert wird und eine große Zahl von Zivilisten, darunter auch Kinder, absichtlich getötet wird.

Wie bei der Nakba von 1948 haben israelische Politiker offen über ihre Pläne und Träume gesprochen. „Wir sind dabei, die Nakba von Gaza zu verwirklichen“, erklärte das Mitglied des israelischen Sicherheitskabinetts und Landwirtschaftsminister Avi Dichter im November. Im Oktober enthüllte ein durchgesickertes Dokument, dass das israelische Geheimdienstministerium der Regierung geraten hat, die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens gewaltsam zu vertreiben.

Millionen Menschen haben sich weltweit mobilisiert, um diesen Völkermord zu stoppen, was zu internationalem Druck seitens Israels wichtigster Waffenlieferanten, insbesondere der USA, geführt hat, die zivilen Opfer zu begrenzen und die geplante Invasion in Rafah abzuschwächen.

Ein schwerer Schlag für die Legitimität Israels ist, dass die Staatsanwälte des Internationalen Strafgerichtshofs Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen ihrer Kriegsverbrechen in Gaza sowie gegen drei Hamas-Führer beantragt haben.

Die israelische Regierung und ihre internationalen Unterstützer sind empört über die „moralische Gleichsetzung“, die sie dem IStGH vorwerfen, zwischen ihnen und der Hamas zu ziehen. In der Tat gibt es keine Gleichwertigkeit: Was auch immer man von der Hamas halten mag, sie ist nicht die Besatzungsmacht, und sie hat nie 35.000 Menschen getötet, ganze Städte zerstört oder in einem solchen Ausmaß gefoltert und ausgehungert, wie es Israel seit Oktober in Gaza getan hat.

Zumindest im Moment sieht es so aus, als ob das ehrgeizigere Ziel einiger Mitglieder des israelischen Establishments, die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens zu vertreiben oder auszurotten, kurzfristig nicht verwirklicht werden kann. Das ist eine kleine Gnade. Aber Israel hat eindeutig die Absicht, die Bevölkerung noch einige Zeit lang zu töten und auszuhungern, und jeder Waffenstillstand, der schließlich zustande kommt, wird den Gazastreifen in Trümmern zurücklassen und seine Bevölkerung einer anhaltenden brutalen Besatzung und Belagerung aussetzen.

Die Nakba von 1948 hat nie wirklich geendet. In diesem Sinne ist dies keine neue Nakba, sondern eine Fortsetzung von Israels grundlegendem Völkermord. Er wird erst dann enden, wenn der Staat Israel selbst gestoppt wird.

