Condemning Palestinians is contemptible British and EU representatives are siding with the oppressor.

Der britische Politiker James Cleverly (links) – hier mit Israels Benjamin Netanjahu – gehört zu den vielen westlichen Politikern, die die Palästinenser für ihren Widerstand gegen die militärische Besetzung verurteilt haben. (via Twitter)

Die Verurteilung der Palästinenser ist verachtenswert

David Cronin

Rechte und Verantwortlichkeit

8. Oktober 2023

Ich habe das Wort „verurteilen“ schon in jungen Jahren gelernt. In den 1980er Jahren wurde es ständig in den irischen Nachrichtensendungen verwendet.

Theoretisch ist „verurteilen“ ein Verb, das auf jede Handlung angewendet werden kann, die Gefühle starker Missbilligung auslöst. In der Praxis wird es eher gegen die Gewalt der Unterdrückten verwendet als gegen die Unterdrückung, die diese Gewalt verursacht.

Die Teilung sowohl Irlands als auch Palästinas wurde von Großbritannien in die Wege geleitet.

Großbritannien teilte nicht nur beide Länder auf, sondern verfolgte in beiden Fällen eine ähnliche Politik.

Menschen einer bestimmten Ethnie und Religion wurden ermutigt, Menschen einer anderen Ethnie systematisch zu diskriminieren. In beiden Fällen fand die Diskriminierung im Kontext des Siedlerkolonialismus statt.

Angesichts der bis heute andauernden Folgen dieser Geschichte sollte Großbritannien routinemäßig von allen verurteilt werden, die sich gegen Ungerechtigkeit wehren.

Würden die Medien tatsächlich ihre Arbeit machen und die Verbrechen Großbritanniens aufdecken, dann wären die Äußerungen des Außenministers James Cleverly in den letzten Tagen völlig unglaubwürdig.

Cleverly zufolge verurteilt Großbritannien „unmissverständlich die schrecklichen Angriffe der Hamas auf israelische Zivilisten“. Großbritannien, so fügte er hinzu, „wird immer das Recht Israels unterstützen, sich zu verteidigen“.

Die „Angriffe“, auf die er anspielte, waren in Wirklichkeit eine Reaktion auf die brutale Unterwerfung des palästinensischen Volkes. Großbritannien setzte diese Unterwerfung bereits 1917 in Gang, als Arthur James Balfour, einer von Cleverlys Vorgängern als Außenminister, seine berüchtigte Erklärung zur Unterstützung der zionistischen Bewegung und ihres Kolonisierungsprojekts unterzeichnete.

Recht auf Verteidigung?

Alles Gerede über Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ ist völliger Blödsinn – wenn ich einen Begriff verwenden darf, mit dem Cleverly zweifellos vertraut ist.

Israel, das den Gazastreifen seit 2007 einer totalen Blockade unterwirft und die Bevölkerung mit erschreckender Regelmäßigkeit bombardiert, hat nicht das Recht, sich zu verteidigen. In Wahrheit haben die Palästinenser das von der Generalversammlung der Vereinten Nationen anerkannte Recht, sich gegen die militärische Besatzung Israels und alle damit verbundenen Aggressionen zu verteidigen.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, versuchte, noch wütender zu klingen als Cleverly. Sie wetterte gegen „den von Hamas-Terroristen verübten Anschlag“ und bezeichnete ihn als „Terrorismus in seiner verabscheuungswürdigsten Form“.

Ich verurteile den von den Hamas-Terroristen verübten Anschlag auf Israel auf das Schärfste.

Es handelt sich um Terrorismus in seiner verabscheuungswürdigsten Form.

Israel hat das Recht, sich gegen solche abscheulichen Angriffe zu verteidigen.

– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2023

Es ist unnötig zu erwähnen, dass von der Leyen nichts darüber zu sagen hatte, wie die Europäische Union Israel verhätschelt – sie bemüht sich aktiv um engere Beziehungen zu diesem Staat, selbst wenn dessen Regierung einen offenkundig faschistischen Charakter annimmt. Von der Leyen selbst hat die ethnische Säuberung, auf der Israel 1948 gegründet wurde, implizit gebilligt, indem sie den zionistischen Traum lobte, „die Wüste zum Blühen zu bringen“.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass von der Leyen in ihrer Empörung selektiv vorgeht.

Ariel Kallner, ein Mitglied der Knesset (des israelischen Parlaments), reagierte auf die von der Hamas geführte Operation mit dem Ruf nach einer neuen Nakba.

Die Nakba – arabisch für Katastrophe – bedeutete die Vertreibung von etwa 800.000 Palästinensern aus ihren Häusern. Kallner plädierte für eine „Nakba, die die Nakba von ’48 in den Schatten stellt“ und behauptete, „es gibt keinen anderen Weg“.

Der israelische Knessetabgeordnete Ariel Kallner rief über X, früher bekannt als Twitter, zu einer zweiten Nakba auf, während sich die Luftangriffe zwischen palästinensischen Kämpfern und israelischen Streitkräften am Samstagabend und in den frühen Morgenstunden des Sonntags verstärkten pic.twitter.com/e6CUbZePIb

– Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 8, 2023

In diesem 60-Wörter-Tweet ruft ein israelischer Abgeordneter von Netanjahus Regierungspartei Likud 7x zu einer Nakba auf, d.h. zur ethnischen Säuberung des Landes von Nicht-Juden https://t.co/XM8VJVt4We

– David Sheen (@davidsheen) October 8, 2023

Kallner ist Vorsitzender eines Ausschusses in der Knesset, der sich mit den Beziehungen Israels zur EU befasst. Sein Anruf wurde jedoch weder von von der Leyen noch von anderen hochrangigen Vertretern der Brüsseler Bürokratie kommentiert.

Von der Leyens Zurückhaltung ist konsequent. Wenn sie die erste Nakba absegnete, warum sollte sie dann Skrupel vor einer neuen Nakba haben?

Abscheulicher Antisemitismus

Ihre deutsche Kollegin Katarina von Schnurbein – die EU-Koordinatorin für die Bekämpfung des Antisemitismus – hat seit der von der Hamas geführten Operation „volle Solidarität mit Israel und dem jüdischen Volk“ bekundet.

Mit der Verbreitung dieser Botschaft hat von Schnurbein einen antisemitischen Akt begangen.

Sie wirbt unermüdlich für die Definition und die dazugehörigen „Beispiele“ von Antisemitismus, die von der International Holocaust Remembrance Alliance – einer Lobbygruppe Israels und der Regierungen, die sie unterstützen – angenommen wurden.

Ein solches Beispiel ist, „Juden kollektiv für die Handlungen des Staates Israel verantwortlich zu machen“.

Indem sie auf diese Weise ihre Solidarität zum Ausdruck bringt, behauptet von Schnurbein, dass Israel jetzt im Namen der Juden auf der ganzen Welt Wohntürme in Gaza bombardiert. Sie sollte für diesen abscheulichen Antisemitismus formell gerügt werden, aber wir können sicher sein, dass sie das nicht tun wird.

Während die von der Hamas geführte Operation für alle überraschend kam, war die Reaktion der USA völlig vorhersehbar. Präsident Joe Biden erklärte: „Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen – Punktum“.

Die Welt sieht entsetzliche Bilder.

Tausende von Raketen, die auf israelische Städte niederprasseln. Hamas-Terroristen, die nicht nur israelische Soldaten, sondern auch Zivilisten auf den Straßen und in ihren Häusern umbringen.

Das ist skrupellos. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen – Punktum.

– Präsident Biden (@POTUS) October 7, 2023

Mit diesem „full stop“ war klar, dass er keine Tränen für all die Palästinenser vergießen würde, die jetzt mit den in den USA hergestellten Waffen in Israels Arsenal getötet werden.

Bernie Sanders – der Senator, der zuvor behauptet hat, dass „palästinensische Leben wichtig sind“ – setzt sich nicht wirklich für die Freiheit der Palästinenser ein.

Wie so viele andere Politiker beeilte er sich, die von der Hamas geführte Operation zu verurteilen, ohne ein Wort über Israels unerbittliche Tötungen von Palästinensern zu verlieren, die in diesem Jahr bereits vor den jüngsten Ereignissen die schreckliche Gesamtzahl des letzten Jahres übertroffen hatten.

Ich verurteile den entsetzlichen Angriff der Hamas und des Islamischen Dschihad auf Israel auf das Schärfste. Für diese Gewalt gibt es keine Rechtfertigung, und unschuldige Menschen auf beiden Seiten werden darunter schwer zu leiden haben. Das muss jetzt aufhören.

– Bernie Sanders (@SenSanders) October 7, 2023

Die rituellen Verurteilungen, mit denen ich in Irland aufgewachsen bin, haben kein einziges Leben gerettet. Erst als man sich gemeinsam bemühte, die zugrundeliegenden Ungerechtigkeiten anzugehen, konnte ein – wenn auch fehlerhafter und zerbrechlicher – Frieden geschaffen werden.

Auch die rituellen Verurteilungen der palästinensischen Widerstandskämpfer in den letzten Tagen werden kein einziges Leben retten.

Indem sie die Verurteilungen mit irreführendem Geschwätz über Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ flankieren, stellen sich die Politiker des Westens auf die Seite des Unterdrückers. Sie geben Israel einen Freibrief für die weitere Tötung von Palästinensern.

Ihr Chor der Verurteilung verdient nichts als Verachtung. Übersetzt mit Deepl.com

