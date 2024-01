The Four Horsemen of Gaza’s Apocalypse Joe Biden relies on advisors who view the world through the prism of the West’s civilizing mission to the „lesser breeds“ of the earth to formulate his policies towards Israel and the Middle East.

Blutsbrüder – von Mr. Fish

Joe Biden verlässt sich bei der Formulierung seiner Politik gegenüber Israel und dem Nahen Osten auf Berater, die die Welt durch das Prisma der zivilisatorischen Mission des Westens gegenüber den „niederen Rassen“ der Erde betrachten.

Die vier Reiter der Apokalypse von Gaza

Chris Hedges

21. Januar2024

Joe Bidens innerer Kreis von Strategen für den Nahen Osten – Antony Blinken, Jake Sullivan und Brett McGurk – haben wenig Verständnis für die muslimische Welt und eine tiefe Abneigung gegen islamische Widerstandsbewegungen. Sie sehen Europa, die Vereinigten Staaten und Israel in einen Kampf der Kulturen zwischen dem aufgeklärten Westen und einem barbarischen Nahen Osten verwickelt. Sie glauben, dass Palästinenser und andere Araber mit Gewalt ihrem Willen gefügig gemacht werden können. Sie propagieren die überwältigende Feuerkraft des amerikanischen und israelischen Militärs als Schlüssel zur regionalen Stabilität – eine Illusion, die den regionalen Krieg anheizt und den Völkermord in Gaza aufrechterhält.

Kurz gesagt, diese vier Männer sind grob inkompetent. Sie reihen sich ein in den Club der ahnungslosen Führer, die sich in das selbstmörderische Gemetzel des Ersten Weltkriegs stürzten, in den Sumpf von Vietnam wateten oder die jüngsten militärischen Debakel im Irak, in Libyen, Syrien und der Ukraine inszenierten. Sie verfügen über die der Exekutive übertragene Macht, den Kongress zu umgehen, Waffen an Israel zu liefern und Militärschläge im Jemen und im Irak durchzuführen. Dieser innere Kreis von Überzeugungstätern setzt sich über die differenzierteren und sachkundigeren Berater im Außenministerium und in den Geheimdiensten hinweg, die die Weigerung der Biden-Regierung, Druck auf Israel auszuüben, um den anhaltenden Völkermord zu stoppen, als unklug und gefährlich ansehen.

Biden war schon immer ein glühender Militarist – er rief schon fünf Jahre vor dem Einmarsch der USA zum Krieg gegen den Irak auf. Er hat seine politische Karriere aufgebaut, indem er die Abneigung der weißen Mittelschicht gegen die Volksbewegungen, einschließlich der Antikriegs- und Bürgerrechtsbewegungen, die das Land in den 1960er und 1970er Jahren erschütterten, ausnutzte. Er ist ein Republikaner, der sich als Demokrat tarnt. Er schloss sich den Segregationisten der Südstaaten an, um sich dagegen zu wehren, dass schwarze Schüler in Schulen unterrichtet werden, die nur Weiße besuchen. Er lehnte die staatliche Finanzierung von Abtreibungen ab und unterstützte eine Verfassungsänderung, die es den Staaten erlaubte, Abtreibungen einzuschränken. 1989 griff er Präsident George H. W. Bush an, weil er im „Krieg gegen die Drogen“ zu weich war. Er war einer der Architekten des Kriminalitätsgesetzes von 1994 und einer Reihe anderer drakonischer Gesetze, durch die sich die Zahl der US-Gefängnisinsassen mehr als verdoppelte, die Polizei militarisiert wurde und Drogengesetze durchgesetzt wurden, die lebenslange Haftstrafen ohne Bewährung vorsehen. Er unterstützte das Nordamerikanische Freihandelsabkommen, den größten Verrat an der Arbeiterklasse seit dem Taft-Hartley-Gesetz von 1947. Er war immer ein vehementer Verfechter Israels und prahlte damit, dass er mehr Spendenaktionen für das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) durchgeführt hat als jeder andere Senator.

„Viele von Ihnen haben mich schon einmal sagen hören, wenn es kein Israel gäbe, müsste Amerika eines erfinden. Wir müssten es erfinden, weil… Sie unsere Interessen schützen, so wie wir Ihre schützen“, sagte Biden 2015 bei der 67. jährlichen Feier zum israelischen Unabhängigkeitstag in Washington D.C. vor einem Publikum, zu dem auch der israelische Botschafter gehörte. Die Welt braucht Sie. Stellen Sie sich vor, was es über die Menschheit und die Zukunft des 21. Jahrhunderts aussagen würde, wenn Israel nicht aufrecht, lebendig und frei wäre.“

Im Jahr zuvor hatte Biden eine überschwängliche Laudatio auf Ariel Scharon gehalten, den ehemaligen israelischen Premierminister und General, der in Massaker an Palästinensern, Libanesen und anderen Menschen in Palästina, Jordanien und im Libanon – sowie an ägyptischen Kriegsgefangenen – verwickelt war, die bis in die 1950er Jahre zurückreichen. Er beschrieb Scharon als „Teil einer der bemerkenswertesten Gründergenerationen in der Geschichte nicht nur dieser Nation, sondern jeder Nation“.

Obwohl Biden Donald Trump und seine Regierung ablehnt, hat er weder Trumps Aufkündigung des von Barack Obama ausgehandelten Atomabkommens mit dem Iran noch Trumps Sanktionen gegen den Iran rückgängig gemacht. Er hat Trumps enge Beziehungen zu Saudi-Arabien, einschließlich der Rehabilitierung des Kronprinzen und Premierministers Mohammed bin Salman, nach der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2017 im saudischen Konsulat in Istanbul befürwortet. Er hat nicht eingegriffen, um die israelischen Angriffe auf Palästinenser und den Siedlungsausbau im Westjordanland einzudämmen. Er hat Trumps Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem nicht rückgängig gemacht, obwohl die Botschaft Land umfasst, das Israel nach der Invasion des Westjordanlands und des Gazastreifens im Jahr 1967 illegal kolonisiert hat.

Als Senator von Delaware mit sieben Amtszeiten erhielt Biden seit 1990 mehr finanzielle Unterstützung von pro-israelischen Spendern als jeder andere Senator. Diese Bilanz hat Biden trotz der Tatsache, dass seine Karriere als Senator 2009 endete, als er Obamas Vizepräsident wurde, beibehalten. Biden erklärt sein Engagement für Israel als „persönlich“ und „politisch“.

Er hat die israelische Propaganda nachgeplappert – einschließlich Erfindungen über geköpfte Babys und weit verbreitete Vergewaltigungen israelischer Frauen durch Hamas-Kämpfer – und den Kongress aufgefordert, seit dem Angriff vom 7. Oktober 14 Milliarden Dollar an zusätzlicher Hilfe für Israel bereitzustellen. Zweimal hat er den Kongress umgangen, um Israel mit Tausenden von Bomben und Munition zu versorgen, darunter mindestens 100 2.000-Pfund-Bomben, die bei der Kampagne der verbrannten Erde in Gaza eingesetzt werden.

Israel hat fast 90.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet oder schwer verwundet, das ist fast einer von 20 Einwohnern. Es hat über 60 Prozent der Wohnungen zerstört oder beschädigt. Die „sicheren Gebiete“, in die etwa 2 Millionen Gaza-Bewohner im Süden des Gazastreifens fliehen sollten, wurden bombardiert, wobei Tausende von Menschen ums Leben kamen. Nach Angaben der Vereinten Nationen machen die Palästinenser in Gaza inzwischen 80 Prozent aller Menschen aus, die weltweit von einer Hungersnot oder einer Hungerkatastrophe betroffen sind. Ein Viertel der Bevölkerung hungert und kämpft darum, Nahrung und Trinkwasser zu finden. Eine Hungersnot steht unmittelbar bevor. Für die 335.000 Kinder unter fünf Jahren besteht ein hohes Risiko der Unterernährung. Etwa 50.000 schwangere Frauen haben keine medizinische Versorgung und keine angemessene Ernährung.

Und das alles könnte ein Ende haben, wenn die USA sich zu einer Intervention entschließen.

„Alle unsere Raketen, die Munition, die präzisionsgelenkten Bomben, alle Flugzeuge und Bomben kommen aus den USA“, sagte der pensionierte israelische Generalmajor Yitzhak Brick dem Jewish News Syndicate. „In dem Moment, in dem sie den Hahn zudrehen, kann man nicht mehr weiterkämpfen. Jeder versteht, dass wir diesen Krieg nicht ohne die Vereinigten Staaten führen können. Punkt.“

Blinken war Bidens wichtigster außenpolitischer Berater, als Biden der ranghöchste Demokrat im Ausschuss für auswärtige Beziehungen war. Zusammen mit Biden setzte er sich für den Einmarsch in den Irak ein. Als er Obamas stellvertretender nationaler Sicherheitsberater war, befürwortete er 2011 den Sturz von Muammar Gaddafi in Libyen. Er war gegen den Abzug der US-Truppen aus Syrien. Er arbeitete an dem katastrophalen Biden-Plan zur Aufteilung des Irak entlang ethnischer Grenzen mit.

„Im Weißen Haus Obamas spielte Blinken eine einflussreiche Rolle bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland wegen der Invasion der Krim und der Ostukraine im Jahr 2014 und führte anschließend die letztlich erfolglosen Forderungen nach einer Bewaffnung der Ukraine durch die USA an“, so der Atlantic Council, die inoffizielle Denkfabrik der NATO.

Als Blinken nach den Angriffen der Hamas und anderer Widerstandsgruppen am 7. Oktober in Israel landete, verkündete er auf einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu: „Ich stehe nicht nur als Außenminister der Vereinigten Staaten vor Ihnen, sondern auch als Jude.“

Er versuchte, im Namen Israels bei arabischen Führern für die Aufnahme der 2,3 Millionen palästinensischen Flüchtlinge zu werben, die Israel aus dem Gazastreifen ethnisch säubern will – eine Forderung, die bei arabischen Führern Empörung hervorrief.

Sullivan, Bidens nationaler Sicherheitsberater, und McGurk sind vollendete Opportunisten, machiavellistische Bürokraten, die den herrschenden Machtzentren, einschließlich der Israel-Lobby, zu Diensten sind.

Sullivan war der Hauptarchitekt von Hillary Clintons Asienstrategie. Er unterstützte das Abkommen über die Transpazifische Partnerschaft, das als Hilfe für die USA zur Eindämmung Chinas verkauft wurde. Trump hat das Handelsabkommen angesichts des massiven Widerstands in der amerikanischen Öffentlichkeit letztlich zu Fall gebracht. Er konzentriert sich darauf, ein aufstrebendes China zu bekämpfen, unter anderem durch den Ausbau des US-Militärs.

Obwohl er sich nicht auf den Nahen Osten konzentriert, ist Sullivan ein außenpolitischer Falke, der die Welt mit Gewalt nach den Wünschen der USA gestalten will. Er vertritt einen militärischen Keynesianismus und argumentiert, dass massive Staatsausgaben für die Waffenindustrie der heimischen Wirtschaft zugute kommen.

In einem 7.000 Wörter umfassenden Essay für die Zeitschrift Foreign Affairs, der fünf Tage vor den Anschlägen vom 7. Oktober veröffentlicht wurde, bei denen rund 1.200 Israelis ums Leben kamen, stellte Sullivan sein mangelndes Verständnis der Dynamik des Nahen Ostens offen.

„Obwohl der Nahe Osten nach wie vor mit ständigen Herausforderungen konfrontiert ist“, schreibt er in der Originalfassung des Aufsatzes, „ist die Region so ruhig wie seit Jahrzehnten nicht mehr“, und fügt hinzu, dass angesichts der „ernsten“ Reibungen „die Krisen in Gaza deeskaliert sind“.

Sullivan ignoriert die palästinensischen Bestrebungen und Washingtons rhetorische Unterstützung für eine Zweistaatenlösung in dem Artikel, der in der Online-Version nach den Anschlägen vom 7. Oktober hastig umgeschrieben wurde. Er schreibt in seinem ursprünglichen Artikel:

Bei einem Treffen in Dschidda, Saudi-Arabien, im vergangenen Jahr legte der Präsident in einer Ansprache an die Führer der Mitglieder des Golf-Kooperationsrates, Ägyptens, Iraks und Jordaniens seine Politik für den Nahen Osten dar. Sein Ansatz bringt wieder Disziplin in die US-Politik. Er betont die Abschreckung von Aggressionen, die Deeskalation von Konflikten und die Integration der Region durch gemeinsame Infrastrukturprojekte und neue Partnerschaften, auch zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn.

McGurk, der stellvertretende Assistent von Präsident Biden und Koordinator für den Nahen Osten und Nordafrika im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, war einer der Hauptarchitekten von Bushs „Surge“ im Irak, der das Aderlass beschleunigte. Er arbeitete als Rechtsberater für die provisorische Koalitionsbehörde und den US-Botschafter in Bagdad. Dann wurde er Trumps Anti-ISIS-Zar.

Er spricht kein Arabisch – keiner der vier Männer tut dies – und kam in den Irak, ohne etwas über die Geschichte, die Menschen oder die Kultur des Landes zu wissen. Dennoch half er bei der Ausarbeitung der irakischen Übergangsverfassung und überwachte den rechtlichen Übergang von der provisorischen Koalitionsbehörde zu einer irakischen Übergangsregierung unter der Leitung von Premierminister Ayad Allawi. McGurk war ein früher Unterstützer von Nouri al-Maliki, der zwischen 2006 und 2014 irakischer Premierminister war. Al-Maliki baute einen schiitisch kontrollierten sektiererischen Staat auf, der sunnitische Araber und Kurden tief entfremdete. Im Jahr 2005 wechselte McGurk zum Nationalen Sicherheitsrat (NSC), wo er als Direktor für den Irak und später als Sonderassistent des Präsidenten und leitender Direktor für den Irak und Afghanistan tätig war. Von 2005 bis 2009 gehörte er dem NSC-Stab an. Im Jahr 2015 wurde er von Obama zum Sondergesandten des Präsidenten für die Globale Koalition zur Bekämpfung des ISIL ernannt. Er wurde von Trump bis zu seinem Rücktritt im Dezember 2018 weiterbeschäftigt.

Ein Artikel des ehemaligen BBC-Auslandskorrespondenten Paul Wood im New Lines Magazine vom April 2021 mit dem Titel „Brett McGurk: A Hero of Our Times“ zeichnet ein vernichtendes Porträt von McGurk. Wood schreibt:

Ein hochrangiger westlicher Diplomat, der in Bagdad diente, sagte mir, dass McGurk eine absolute Katastrophe für den Irak gewesen sei. „Er ist ein hervorragender Manager in Washington, aber ich habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass er sich für die Iraker oder den Irak als ein Land mit echten Menschen interessiert. Es war einfach eine bürokratische und politische Herausforderung für ihn.“ Ein Kritiker, der mit McGurk in Bagdad war, nannte ihn den wiedergeborenen Machiavelli. „Es ist Intellekt plus Ehrgeiz plus die absolute Rücksichtslosigkeit, um jeden Preis aufzusteigen.“

[….]

Ein US-Diplomat, der in der Botschaft war, als McGurk ankam, fand seinen stetigen Aufstieg erstaunlich. „Brett trifft nur Leute, die Englisch sprechen. … Es gibt etwa vier Leute in der Regierung, die Englisch sprechen. Und irgendwie ist er jetzt die Person, die über das Schicksal des Irak entscheiden soll? Wie konnte das passieren?“

Selbst diejenigen, die McGurk nicht mochten, mussten zugeben, dass er über einen beeindruckenden Intellekt verfügte – und ein harter Arbeiter war. Er war auch ein begnadeter Schriftsteller, was nicht überrascht, da er für den Obersten Richter des Obersten Gerichtshofs William Rehnquist gearbeitet hatte. Sein Aufstieg spiegelte den eines irakischen Politikers namens Nouri al-Maliki wider: ein Karrierist half dem anderen. Das ist die Tragödie von McGurk – und die des Irak.

[….]

McGurks Kritiker sagen, dass er aufgrund seiner mangelnden Arabischkenntnisse die bösartigen, sektiererischen Untertöne der Äußerungen al-Malikis bei den Treffen von Anfang an nicht verstanden hat. Die Übersetzer zensierten oder konnten nicht mithalten. Wie viele Amerikaner im Irak war auch McGurk taub für das, was um ihn herum geschah.

Al-Maliki war die Folge von zwei Fehlern der USA. Wie viel McGurk damit zu tun hatte, bleibt umstritten. Der erste Fehler war die „80-Prozent-Lösung“ für die Herrschaft im Irak. Die sunnitischen Araber führten einen blutigen Aufstand, aber sie machten nur 20 % der Bevölkerung aus. Die Theorie war, dass man den Irak mit den Kurden und den Schiiten regieren könnte. Der zweite Fehler bestand darin, die Schiiten mit religiösen Hardliner-Parteien zu identifizieren, die vom Iran unterstützt werden. Al-Maliki, ein Mitglied der religiösen Da’wa-Partei, war der Nutznießer davon.

In einem Artikel von Akbar Shahid Ahmed in der HuffPost vom Mai 2022 mit dem Titel „Biden’s Top Middle East Advisor ‚Torched the House and Showed Up With a Firehose'“ (Bidens oberster Nahost-Berater hat das Haus abgefackelt und ist mit einem Feuerwehrschlauch aufgetaucht) wird McGurk von einem Kollegen, der nicht genannt werden möchte, als „der talentierteste Bürokrat, den sie je gesehen haben, mit dem schlechtesten außenpolitischen Urteilsvermögen, das sie je gesehen haben“ beschrieben.

McGurk, wie auch andere in der Biden-Administration, konzentriert sich auf bizarre Weise auf das, was nach Israels völkermörderischer Kampagne kommt, anstatt zu versuchen, sie zu stoppen. McGurk schlug vor, humanitäre Hilfe zu verweigern und die Kämpfe im Gazastreifen erst dann einzustellen, wenn alle israelischen Geiseln freigelassen wurden. Biden und seine drei engsten politischen Berater haben dazu aufgerufen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde – ein israelisches Marionettenregime, das von den meisten Palästinensern verachtet wird – die Kontrolle über den Gazastreifen übernimmt, sobald Israel die Zerstörung beendet hat. Seit dem 7. Oktober haben sie Israel aufgefordert, Schritte in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung zu unternehmen, ein Plan, der von Netanjahu in einer demütigenden öffentlichen Rüge an das Biden-Weiße Haus zurückgewiesen wurde.

Das Weiße Haus von Biden verbringt mehr Zeit damit, mit den Israelis und den Saudis zu sprechen, die dazu gedrängt werden, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren und beim Wiederaufbau des Gazastreifens zu helfen, als mit den Palästinensern, die bestenfalls eine Randnotiz sind. Sie glaubt, dass der Schlüssel zur Beendigung des palästinensischen Widerstands in Riad zu finden ist, zusammengefasst in einem streng geheimen Dokument, das von McGurk als „Jerusalem-Jeddah-Pakt“ bezeichnet wird, wie die HuffPost berichtete. Es ist nicht in der Lage oder nicht willens, Israels Blutrausch zu zügeln, der am Samstag zu Raketenangriffen auf ein Wohnviertel in Damaskus, Syrien, führte, bei denen fünf Militärberater des Korps der Islamischen Revolutionsgarden Irans getötet wurden, und am Sonntag zu einem Drohnenangriff im Südlibanon, bei dem zwei hochrangige Mitglieder der Hisbollah getötet wurden. Diese israelischen Provokationen werden nicht unbeantwortet bleiben, wie die ballistischen Raketen und Raketen zeigen, die am Sonntag von Militanten im Westirak abgefeuert wurden und auf das auf dem Luftwaffenstützpunkt al-Assad stationierte US-Personal zielten.

Die alberne Vorstellung, dass ein diplomatischer Pakt zwischen Israel und Saudi-Arabien der Schlüssel zur regionalen Stabilität sein wird, sobald das Gemetzel in Gaza beendet ist, ist verblüffend. Israels Völkermord und Washingtons Komplizenschaft zerstören die Glaubwürdigkeit und den Einfluss der USA, insbesondere im globalen Süden und in der muslimischen Welt. Es sorgt für eine weitere Generation wütender Palästinenser, deren Familien ausgelöscht und deren Häuser zerstört wurden und die nach Rache suchen.

Die von der Biden-Regierung verfolgte Politik ignoriert nicht nur die Realitäten in der arabischen Welt, sondern auch die Realitäten eines extremistischen israelischen Staates, dem der von der Israel-Lobby gekaufte und bezahlte Kongress völlig egal ist, was sich das Weiße Haus unter Biden ausdenkt. Israel hat nicht die Absicht, einen lebensfähigen palästinensischen Staat zu schaffen. Sein Ziel ist die ethnische Säuberung der 2,3 Millionen Palästinenser aus dem Gazastreifen und die Annexion des Gazastreifens durch Israel. Und wenn Israel mit dem Gazastreifen fertig ist, wird es sich dem Westjordanland zuwenden, wo israelische Razzien inzwischen fast jede Nacht stattfinden und wo seit dem 7. Oktober Tausende ohne Anklage verhaftet und festgehalten wurden.

Diejenigen, die im Weißen Haus von Biden das Sagen haben, jagen Regenbögen hinterher. Der von diesen vier blinden Mäusen angeführte Marsch der Torheit verlängert das katastrophale Leiden der Palästinenser, schürt einen regionalen Krieg und kündigt ein weiteres tragisches und selbstzerstörerisches Kapitel in den zwei Jahrzehnten der militärischen Fiaskos der USA im Nahen Osten an.

