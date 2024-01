https://www.middleeastmonitor.com/20240122-britains-chief-rabbi-looks-like-the-latest-hate-preacher-to-surface/

Der britische Oberrabbiner Ephraim Mirvis spricht am 9. Oktober 2023 in London bei einer „Mahnwache für Israel“ vor dem Eingang zur Downing Street, der offiziellen Residenz des britischen Premierministers, zu der Menge. (HENRY NICHOLLS/AFP via Getty Images)

Großbritanniens Oberrabbiner sieht aus wie der jüngste aufgetauchte Hassprediger

von Yvonne Ridley

yvonneridley

22. Januar 2024

Wenige Tage bevor Südafrika den Internationalen Gerichtshof in Den Haag anrief und Israel beschuldigte, in Gaza einen Völkermord zu begehen, lobte der britische Oberrabbiner – genauer gesagt der Oberrabbiner der Vereinigten Hebräischen Gemeinden für das Commonwealth; er ist nicht der Oberrabbiner aller britischen Juden – Ephraim Mirvis, bei einer Rede anlässlich einer Beerdigung in einer Synagoge die „herausragende“ Leistung des israelischen Militärs im besetzten Palästina. Ja, das stimmt: Das Töten von Zivilisten, einschließlich Frauen und Kindern, ist in seinen Augen lobenswert.

Nun wirft Rabbi Mirvis vor, dass die „Völkermord“-Vorwürfe gegen Israel eine „moralische Umkehrung“ sind, die darauf abzielt, „die immer noch klaffende Wunde des Holocaust aufzureißen“, und eine Entführung des Begriffs darstellt, um „die ultimative Dämonisierung des jüdischen Staates“ zu begehen. Seine Worte in einem Meinungsbeitrag für die rechtsgerichtete Zeitung Telegraph wurden wenige Tage vor dem Internationalen Holocaust-Gedenktag verfasst.

Solche Anschuldigungen, so Mirvis, „werden nicht nur eingesetzt, um jede Vorstellung von der Verantwortung Israels für den Schutz seiner Bürger auszulöschen, sondern auch, um die immer noch klaffende Wunde des Holocausts aufzureißen, wohl wissend, dass dies mehr Schmerz verursacht als jede andere Anschuldigung. Das ist eine moralische Umkehrung, die die Erinnerung an die schlimmsten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit untergräbt“. Dieser angebliche Gottesmann fügte hinzu: „Es sollte offensichtlich sein, dass Israel, wenn es völkermörderische Ziele verfolgte, seine militärische Stärke hätte einsetzen können, um den Gazastreifen innerhalb weniger Tage zu zerstören.“ Vielleicht hat er das Memo über die offen erklärten völkermörderischen Absichten israelischer Beamter nicht erhalten.

Selbst wenn Israel die abscheulichsten Verbrechen begeht – vom Abklemmen der Brutkästen schwerkranker Babys bis hin zum wahllosen Abwurf von bunkerbrechenden Bomben auf zivile Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser und Krankenwagenkonvois sowie dem Abschneiden von Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und medizinischer Versorgung – gelingt es dem Rabbi immer noch, die Opferkarte auf sehr zynische Weise zu spielen. Er hat offensichtlich nicht verstanden, dass Südafrika nach Den Haag gegangen ist, um Leben zu retten. Gibt es eine edlere Sache, die man verfolgen könnte? Offensichtlich nicht in dem Buch des Rabbiners.

Er spricht das Thema Holocaust an, weigert sich aber, wie viele andere, anzuerkennen, dass das eigentliche Ziel des Holocausts Gott sei Dank gescheitert ist. Führende Nazis wurden vor Gericht gestellt und mussten sich für ihre Verbrechen verantworten, und das zu Recht, nachdem sie nicht nur sechs Millionen Juden, sondern auch Gewerkschafter, Homosexuelle, Behinderte und Roma-Gemeinschaften ermordet hatten.

Vielleicht hat die Tatsache, dass Danny Mirvis, der Sohn des Rabbiners, in den Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) dient, etwas mit seiner Haltung zu tun.

Voller Stolz erzählte Mirvis, dass sein Sohn in der Spezialeinheit Hevra Kadisha der Armee dient. Diese Einheit ist nicht für ihre militärischen Fähigkeiten oder Heldentaten bekannt, sondern kümmert sich um die Leichen von getöteten Israelis.

In der Jewish Chronicle heißt es: „Hevra Kadisha („heilige Gesellschaft“) ist der allgemeine Name für die Organisation, die es in jeder Stadt gibt, in der es Juden gibt, und die allgemein als „Bestattungsgesellschaft“ bekannt ist. Ihre Aufgabe besteht darin, den Leichnam für ein jüdisches Begräbnis vorzubereiten und die Beerdigung auf dem Friedhof gemäß dem jüdischen Gesetz vorzunehmen. Da die Verstorbenen der Hevra Kadischa ihren Fleiß und ihre Freundlichkeit niemals persönlich vergelten können, handelt es sich um eine Mitzwa oder ein Gebot, das hesed shel emet genannt wird – ‚eine wahre Freundlichkeit, keine mit Hintergedanken‘.“

Das klingt sehr edel, und ich habe erst vor ein paar Monaten gelesen, dass eine Gruppe von Israelis nach Marokko geflogen ist, um ein siebenjähriges Projekt zum Wiederaufbau und zur Restaurierung eines jüdischen Friedhofs nach dem Erdbeben im September zu unterstützen. Wer aber wird die 16 muslimischen Friedhöfe restaurieren dürfen, auf denen die IDF zugegeben hat, palästinensische Gräber im Gazastreifen ausgehoben zu haben? In der vergangenen Woche tauchten Aufnahmen von einem mit Bulldozern zerstörten Friedhof in Khan Younis im südlichen Gazastreifen auf, wo zertrümmerte Gräber offen lagen und menschliche Überreste, die in Leichentücher gehüllt waren, an der Oberfläche zurückgelassen worden waren, ohne dass sie umgebettet wurden. Die Nachricht von der vorsätzlichen Zerstörung palästinensischer Friedhöfe durch Israel wurde im Dezember bekannt.

Unglaublicherweise war der Zweck dieses Kriegsverbrechens nach Angaben der IDF, festzustellen, ob es sich bei den kürzlich begrabenen Leichen um israelische Geiseln handelt. Anscheinend können nicht einmal die palästinensischen Toten in Gaza in Frieden ruhen. Während also die israelischen Besatzungstruppen damit beschäftigt sind, die Leichen auf den Friedhöfen von Gaza mit völliger Respektlosigkeit zu exhumieren, verzeihen Sie mir, wenn ich von Rabbi Mirvis‘ Worten und seinem zynischen Gebrauch und Missbrauch des Holocausts nicht bewegt bin.

Der Oberrabbiner der Vereinigten Hebräischen Gemeinden des Commonwealth, Ephraim Mirvis, spricht zu Menschen, die die leeren Plätze betrachten, die für die 220 Geiseln an einem „Schabbat“-Tisch auf der JW3 Piazza im Norden Londons am 27. Oktober 2023 ausgelegt wurden [HENRY NICHOLLS/AFP via Getty Images]

Es bleibt abzuwarten, ob der zionistische Staat des Völkermordes für schuldig befunden wird. Viele von uns befürchten, dass das Urteil eher politisch als juristisch begründet sein wird, da die 15 Richter von ihren jeweiligen nationalen Führungen unter Druck gesetzt werden. Die meisten von uns sind zwar keine Juristen, aber wir wissen, was wir in Echtzeit in den sozialen Medien gesehen haben: Es ist unbestreitbar, dass Israel weiterhin täglich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen, im Westjordanland und in Jerusalem begeht, und das schon seit Jahrzehnten, nicht erst seit dem 7. Oktober. Die ganze Welt kann dies sehen, was die erstaunlichen Protestmärsche auf der ganzen Welt erklärt.

Angesichts der Tatsache, dass sich die Zahl der von Israel getöteten Palästinenser – vor allem Frauen und Kinder – auf 25.000 zubewegt, mehr als 62.000 verwundet wurden und 8.000 noch immer unter den Trümmern ihrer Häuser und anderer ziviler Infrastrukturen vermisst werden, kann ich den Artikel des Rabbiners nicht gut verstehen. Hätte er nur einen Funken Mitgefühl gezeigt, hätte er nur einen einzigen kritischen Hinweis auf Israels Bombardierung der „sicheren Zonen“ gegeben, in die es die Zivilisten hatte fliehen lassen, oder hätte er sogar die Bombardierung von Gotteshäusern und Krankenhäusern kritisiert, dann wären seine Worte vielleicht glaubwürdig. Aber er tat es nicht.

Dieser gläubige Mann hatte nichts zu Israels stählerner Belagerung zu sagen, die Jung und Alt gleichermaßen Nahrung, Hilfe und Medikamente vorenthält. Die Palästinenser in Gaza hungern, und Amputationen werden ohne Betäubung durchgeführt. Die vorsätzlichen Maßnahmen des Apartheidstaates Israel, auf die Rabbi Mirvis so stolz ist, haben eine humanitäre Katastrophe verursacht. So sehr, dass mich zu viel von dem, was ich auf Al Jazeera gesehen habe, an die flimmernden Schwarzweißbilder erinnert, die ich als Kind mit Entsetzen und Stille betrachtete, als ich Archivmaterial über die Übel in Nazideutschland sah.

Das war zu einer Zeit, als die BBC sich nicht für die grausamen, albtraumhaften Bilder entschuldigte, die der einst so verehrte öffentlich-rechtliche Sender seinem gefangenen Publikum zeigte (die BBC betrieb damals zwei der drei einzigen verfügbaren Kanäle). Heute jedoch, genau wie der Oberrabbiner und seine selektiven Ansichten, beschönigt oder ignoriert die BBC das endlose Videomaterial, das zeigt, wie israelische Soldaten stehlen, vandalieren, plündern, palästinensische Männer bis auf die Unterwäsche ausziehen und auf Zivilisten schießen, die auf der Straße weiße Fahnen tragen. Oder wie wäre es mit den dreisten TikTok-Bildern des berüchtigten Londoner „Knicker Sniffer“ Levy Simon, einem IDF-Reservisten, der dabei gefilmt wurde, wie er die Garderobe einer Frau durchwühlte und dabei schmutzige Kommentare über eine Frau machte, die möglicherweise bereits tot war. Er stammt übrigens aus London und sollte letzte Woche bei einem jüdischen Wohltätigkeitsprogramm sprechen. Er sollte strafrechtlich verfolgt und nicht als eine Art heldenhaftes Vorbild für junge jüdische Männer mit Problemen gefeiert werden.

Weder die religiösen Führer der jüdischen Gemeinden Großbritanniens (mit der noblen Ausnahme der Neturei Karta) noch die BBC erwähnen ein solches schurkisches Verhalten; nicht einmal, als drei israelische Geiseln von den IDF kaltblütig erschossen wurden, obwohl sie die Hände hochhielten und ein „SOS“-Schild trugen. Ich frage mich, ob der Sohn des Rabbiners sich um ihre Leichen gekümmert hat und sie hoffentlich auf einem Friedhof begraben hat, der nicht von den IDF geschändet wird.

Meiner Meinung nach ist Oberrabbiner Ephraim Mirvis nichts weiter als ein Hassprediger, der mit fein geschliffenen und geschliffenen, aber eindeutig unbedarften Worten das angreift und demütigt, was von den Palästinensern in Gaza noch übrig ist. Die völkermörderische Mission der IDF im Gazastreifen hat nichts Göttliches an sich, und während viele zu feige sind, diesem neuesten Hassprediger die Stirn zu bieten, werde ich ihn ohne Furcht und Gefallen herausfordern.

Stellen Sie sich vor, ein muslimischer Geistlicher würde sagen, dass sein Sohn oder seine Tochter in Gaza als Teil des legitimen Widerstands gegen die israelische Besatzung kämpft. Die Polizei stünde im Nu vor der Tür.

Ob es ihnen gefällt oder nicht, die Palästinenser haben nach internationalem Recht das Recht, sich gegen die brutale militärische Besatzung Israels zu wehren. Als Besatzungsstaat hat Israel die moralische und rechtliche Pflicht, für das Wohlergehen der unter Besatzung lebenden Palästinenser zu sorgen. Es hat nicht das Recht, sie zu töten, nicht einmal in „Selbstverteidigung“, eine falsche Behauptung, die von so gut wie jedem Politiker nachgeplappert wird, der von den Pro-Israel-Lobbys in Europa und Nordamerika gekauft wurde, ebenso wie von Rabbi Mirvis mit seiner ungläubigen Behauptung, dass der Fall vor dem IGH „eingesetzt wurde … um jede Vorstellung auszurotten, dass Israel eine Verantwortung hat, seine Bürger zu schützen“. Wenn die Besatzung beendet wird, brauchen die Palästinenser keinen Widerstand mehr zu leisten, egal mit welchen Mitteln, „einschließlich des bewaffneten Kampfes“, wie es ihr Recht ist.

Hamas: Der 7. Oktober war notwendig, um Israels Pläne zu durchkreuzen

Wir dürfen nicht vergessen, dass Mirvis sich dafür entschieden hat, auf gestohlenem palästinensischem Land in Israels illegal besetzten Siedlungen im Westjordanland zu studieren und zu leben, wo jüdische Extremisten regelmäßig palästinensische Gemeinden terrorisieren, um sie von ihrem Land zu vertreiben. Er hat mindestens eines seiner Kinder dazu erzogen, in einer Armee zu dienen, die Palästinenser in Gaza terrorisiert und ethnisch säubert. Mirvis betrachtet die israelischen Soldaten, die Kriegsverbrechen begehen, als „unsere Helden“.

Legt man die Leitlinien des britischen Anti-Extremismus-Programms Prevent zugrunde, gilt Mirvis als Extremist und vertritt Ansichten, die jeder anständige Mensch ablehnen sollte. Dennoch wird er vom britischen Establishment, einschließlich seiner kriecherischen Medien, verehrt.

Im Jahr 2017 unterstützte er offen die fanatischen jüdischen Siedler in den besetzten palästinensischen Gebieten bei ihrem jährlichen „Fahnenmarsch“ durch die besetzte Altstadt von Jerusalem. Jedes Jahr erhebt sich der Ruf „Tod den Arabern“ über die fahnenschwenkenden Massen, wenn sie an den dort lebenden Palästinensern vorbeiziehen. Der Marsch zum Jerusalem-Tag wird von manchen als „religiöser Karneval des Hasses“ bezeichnet, aber nicht von Mirvis; er feiert ihn.

In Gaza und dem übrigen besetzten Palästina gibt es nur eine Geschichte, nämlich die der Unterdrückten, die vom Unterdrücker brutal unterdrückt werden. Eine neutrale Haltung spielt nur Hasspredigern wie dem Oberrabbiner und seinesgleichen in die Hände. Dies ist kein „falscher“ Völkermord, Rabbi Mirvis; er ist sehr real für die 100.000 getöteten, verwundeten oder vermissten und vermutlich toten Palästinenser und die zwei Millionen, die vertrieben wurden, hungern und ihrer Grundrechte beraubt sind.

Wenn ich etwas falsch mache, weiß ich, dass ich darauf vertrauen kann, dass meine Freunde mich darauf hinweisen und mich auffordern, auf den richtigen Weg zurückzukehren. Als Freund des zionistischen Staates Israel und insbesondere als hochrangige religiöse Persönlichkeit in Großbritannien ist Rabbi Mirvis sicherlich besser als die meisten anderen in der Lage, Israel zu sagen, dass es genug ist. Die Tatsache, dass er stattdessen sowohl den Staat als auch seine Streitkräfte lobt, während sie Massenmord begehen, ist beschämend.

„Israel will nicht nur unsere Gegenwart vernichten und unsere Zukunft zerstören“, schrieb die palästinensische Abgeordnete Dr. Hanan Ashrawi gestern auf X, „sondern versucht auch, unsere Vergangenheit auszulöschen. Kulturerbestätten im Gazastreifen werden gezielt angegriffen, und im Westjordanland plündern die israelische Besatzungsarmee und Siedler systematisch archäologische Stätten.“

Dies ist die beste Definition von Völkermord, die man für einen Laien finden kann. Der britische Oberrabbiner Ephraim Mirvis kann so viele Behauptungen aufstellen, wie er will, dass Israel nicht in dieses schwerste aller Verbrechen verwickelt ist, aber tief im Innern muss er wissen, dass es das ist. Machen Sie reinen Tisch, Rabbi, und tun Sie sich und Ihrem kostbaren Besatzungsstaat einen Gefallen. Besser spät als nie.

