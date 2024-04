Watching the watchdogs: Israel’s attacks on journalists are backfiring Israel is killing Palestinian journalists, banning foreign media from reporting on Gaza – and losing credibility.

Der Al Jazeera-Journalist Wael Dahdouh (Mitte) nimmt an der Beerdigung seines Sohnes und Journalistenkollegen Hamza Dahdouh teil, nachdem dieser bei einem israelischen Luftangriff im südlichen Gazastreifen am 7. Januar 2024 getötet wurde [Ibraheem Abu Mustafa/Reuters].

Israel tötet palästinensische Journalisten, verbietet ausländischen Medien die Berichterstattung über Gaza – und verliert an Glaubwürdigkeit.



Die Wachhunde im Auge behalten: Israels Angriffe auf Journalisten gehen nach hinten los

Von Rami G. Khouri

2 April 2024

In den letzten sechs Monaten hat sich Israel sehr bemüht, seine völkermörderischen Verbrechen in Gaza zu vertuschen. Eine der brutalsten Methoden, dies zu tun, besteht darin, palästinensische Journalisten routinemäßig zu bedrohen, anzugreifen und zu ermorden.

Das in den USA ansässige Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) berichtet, dass seit dem 7. Oktober mindestens 90 palästinensische Journalisten getötet wurden, neben zwei Israelis und drei Libanesen. Dies ist die höchste Zahl an getöteten Journalisten in einem modernen Konflikt, den das CPJ beobachtet hat. Weitere 25 palästinensische Journalisten wurden von den israelischen Streitkräften festgenommen, und vier werden vermisst.

Israel verbietet ausländischen Medien die Einreise in den Gazastreifen und zwingt sie, von Tel Aviv, Jerusalem oder Südisrael aus zu berichten. Auf israelischem Gebiet müssen sie sich an die Regeln und die Zensur der israelischen Militärzensur halten, die Teil der israelischen Armee ist und verlangt, dass Medienmaterial vor der Veröffentlichung oder Ausstrahlung zur Prüfung vorgelegt wird. Am Montag verabschiedete die israelische Knesset außerdem ein Gesetz, das es der Regierung erlaubt, Nachrichtensender zu schließen. Premierminister Benjamin Netanjahu hat versprochen, dieses Gesetz zu nutzen, um Al Jazeera zu verbieten.

Die Ermordung von Journalisten und die Zensur der in Israel tätigen Medien sollen sicherstellen, dass die weltweite Berichterstattung Israels Sicht der Dinge widerspiegelt oder Aspekte seiner Politik der verbrannten Erde in Gaza ignoriert.

Doch diese Strategie scheitert aus drei Gründen. Erstens, weil zahlreiche hoch motivierte palästinensische Journalisten weiterhin dem israelischen Bombardement und Beschuss trotzen, um über die Ereignisse vor Ort zu berichten. Zweitens, weil auch gewöhnliche Palästinenser ihre Berichterstattung über die Ereignisse dokumentieren und in den sozialen Medien teilen. Drittens, weil die internationalen Medien die israelischen Darstellungen der Ereignisse zunehmend in Frage stellen und mehr verifizierte Fakten fordern.

Noch schlimmer für Israel ist, dass sein Verhalten, zuerst zu töten, die Toten des Terrorismus zu beschuldigen und dann keine Fragen zu beantworten, tatsächlich nach hinten losgeht. Die Ermordung palästinensischer Journalisten findet weltweit mehr Beachtung und wird in den Medien thematisiert, und die Forderungen nach politischer und rechtlicher Verantwortung Israels werden lauter, nachdem der Internationale Gerichtshof (IGH) erklärt hat, dass Israel „glaubhaft“ Völkermord in Gaza verübt.

Diese Gegenreaktion wird sogar in den amerikanischen Mainstream-Medien immer deutlicher, die in der Regel pro-israelisch eingestellt sind. In einem ungewöhnlich mutigen Artikel, der am 20. März auf der Website von CNN veröffentlicht wurde, kritisierte Oliver Darcy, der leitende Medienreporter des Senders, offen die israelischen Streitkräfte und die Regierung für den Tod von Journalisten in Gaza.

„Mit jedem Todesfall sieht die Welt ein bisschen weniger von der vom Krieg zerrissenen Region. Es ist die Pflicht Israels, das für das Verhalten seiner Streitkräfte verantwortlich ist, sein Handeln vollständig zu erklären, wenn ein Mitglied der Presse getötet wird. Bisher hat sich das [israelische Militär] jedoch nicht gerade mitteilsam gezeigt“, schrieb Darcy.

Auch US-amerikanische Medien haben ihre eigenen Untersuchungen zu den Morden an palästinensischen Journalisten eingeleitet. Die Washington Post zum Beispiel untersuchte die Ermordung von vier palästinensischen Journalisten – darunter Hamza Dahdouh und Mustafa Thuraya von Al Jazeera – durch eine israelische Rakete, die am 7. Januar in der Nähe von Khan Younis in ihr Auto einschlug. Die Untersuchung ließ erhebliche Zweifel an der israelischen Erklärung aufkommen, die Männer seien „Terroristen“ gewesen, die israelische Truppen bedroht hätten.

Vertreter großer US-amerikanischer Medien – darunter NBC, CNN, The New York Times und The New Yorker – haben zusammen mit anderen ausländischen Medienorganisationen ein Schreiben unterzeichnet, in dem Israel aufgefordert wird, die Rechte palästinensischer Journalisten zu schützen und die Verantwortlichen für ihren Tod zur Rechenschaft zu ziehen.

In der Zwischenzeit haben verschiedene gemeinnützige Organisationen erhebliche Mittel für die Berichterstattung über die Übergriffe auf und die Ermordung von palästinensischen Journalisten bereitgestellt. Das CPJ, Reporter ohne Grenzen und die Internationale Journalisten-Föderation (IFJ), die 600.000 Journalisten in 140 Ländern vertritt, haben regelmäßig Berichte über die Situation in Gaza veröffentlicht. Am 26. Februar beging die IJF den Internationalen Tag für palästinensische Journalisten und rief ihre Mitgliedsorganisationen auf, sie zu unterstützen und sich mit ihnen zu solidarisieren.

Das Netzwerk internationaler Wissenschaftler „Security in Context“ veröffentlichte ein Papier, in dem aufgezeigt wird, wie Israel die Medien einschränkt, „über Verhaftungen und Ermordungen hinaus, um Medieneinrichtungen ins Visier zu nehmen, was zur vollständigen oder teilweisen Zerstörung von über 60 lokalen und ausländischen Medieneinrichtungen führte“.

Auch die Vereinten Nationen haben die Notlage der palästinensischen Journalisten ausführlich dokumentiert. Anfang Februar warnten fünf Sonderberichterstatter des Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte: „Wir haben beunruhigende Berichte erhalten, dass Journalisten angegriffen wurden, obwohl sie eindeutig an Jacken und Helmen mit der Aufschrift ‚Presse‘ zu erkennen waren oder in gut gekennzeichneten Pressefahrzeugen unterwegs waren, was darauf hindeutet, dass die Tötungen, Verletzungen und Verhaftungen eine bewusste Strategie der israelischen Streitkräfte sind, um die Medien zu behindern und kritische Berichterstattung zum Schweigen zu bringen.“

Sie forderten den IGH und den Internationalen Strafgerichtshof auf, den Verbrechen gegen palästinensische Medienschaffende besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Viele weitere internationale Unterstützungsbekundungen für palästinensische Journalisten kamen von deren Kollegen aus aller Welt.

Der erfahrene amerikanische Journalist Lawrence „Larry“ Pintak, jahrzehntelang Auslandskorrespondent bei CBS und später Gründungsdekan des Edward R. Murrow College of Communication an der Washington State University, ist sich sicher, dass Israel Journalisten angegriffen und getötet hat – denn er hat 1984 einen solchen Angriff auf sein eigenes Filmteam im Südlibanon erlebt.

„Das ist keine neue Geschichte“, sagte er mir kürzlich in einem Interview. „Journalisten, die den Nahen Osten kennen, haben keinen Zweifel daran, dass Israel Journalisten ins Visier genommen hat, wie viele von uns aus erster Hand erfahren haben. Aber es ist auch wahrscheinlich, dass einige durch Zufallstreffer getötet wurden.

Nur unabhängige Untersuchungen können die Fakten eines jeden Mordes aufdecken, aber Israel lässt diese nie zu. Die sich häufenden Beweise dafür, dass Israel Journalisten ermordet hat, veranlassen immer mehr internationale Medienorganisationen und Einzelpersonen, die israelischen Berichte über neue Todesfälle anzuzweifeln, sagte Pintak.

„Wir Journalisten sind ein Stamm, und wir werden defensiv, wenn uns jemand angreift. Dies geschieht mit Israels wiederholtem Leugnen, dass es Journalisten tötet. Das führt mit Sicherheit zu einer Gegenreaktion, da die Medien nun mehr Fakten verlangen, bevor sie Israels Darstellungen glauben oder zurückweisen, und die Medienorganisationen selbst führen nun viele der forensischen Untersuchungen durch, die Fakten schaffen.“

Israels Angriffe auf Journalisten erhöhen die Aufmerksamkeit, anstatt sie einzuschränken, da zahlreiche hochmotivierte jüngere palästinensische Journalisten einfach „die gefallenen Kameras ihrer ermordeten Kollegen aufheben und weiterfilmen“, sagte er.

Neben der Solidarität innerhalb des Berufsstandes sind Medienschaffende in aller Welt auch besorgt über die Auswirkungen der Straffreiheit, mit der Israel palästinensische Journalisten ins Visier nimmt.

Julia Bacha, die preisgekrönte Produzentin von Boycott und anderen Dokumentarfilmen über Palästina-Israel, erklärte in einem Telefoninterview, dass die Angriffe auf palästinensische Journalisten nicht nur die kriminellen Handlungen Israels und die Trauer der palästinensischen Familien, sondern auch ihre Kollegen in anderen Ländern gefährden.

„Dieses Thema ist von entscheidender Bedeutung, denn was hier geschieht, wird den Journalismus anderswo auf Jahre hinaus beeinflussen. Wir können nicht zulassen, dass dieser Moment in der modernen Geschichte, in dem eine noch nie dagewesene Zahl von Journalisten getötet wird, ohne dringende Maßnahmen zum Schutz der Medien in Kriegen vorübergeht. Das wäre ein sehr schlechtes Signal an andere in der Welt, insbesondere an Autokraten, die meinen, sie könnten Gesetze ignorieren und Journalisten nach Belieben töten. Journalisten müssen sicher arbeiten können, denn wir können Menschen nur dann für kriminelle Handlungen zur Rechenschaft ziehen, wenn uns die Fakten vorliegen, die nur Journalisten vor Ort sammeln, überprüfen und verbreiten können“, erklärte sie.

Mit der massenhaften Ermordung palästinensischer Journalisten stellt sich Israel auf eine Stufe mit anderen brutalen Regimen, die die Berichterstattung über ihre Handlungen durch die Medien verweigern oder einschränken. Durch die Angriffe auf palästinensische Journalisten und die Verweigerung des Zugangs ausländischer Medien zum Gazastreifen hat Israel sich selbst ins Bein geschossen und seine eigene Glaubwürdigkeit geschwächt.

Israel ist dabei, seinen Krieg gegen die Wahrheit eindeutig zu verlieren.

Rami G Khouri ist Distinguished Fellow an der American University of Beirut und ein Journalist und Buchautor mit 50 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über den Nahen Osten.

