Von Kuffiyehs und Wassermelonen – die Bedeutung palästinensischer Symbole aufdecken von Ramzy Baroud – Romana Rubeo

On Kuffiyehs and Watermelon: Revealing the Meaning of Palestinian Symbols



von Ramzy Baroud – Romana Rubeo

2. April 2024

Diejenigen, die den bewaffneten oder anderweitigen palästinensischen Widerstand anprangern, haben wenig Verständnis für die psychologischen Auswirkungen des Widerstands, wie z. B. das Gefühl der kollektiven Ermächtigung, Ehre und Hoffnung.

Aber Widerstand besteht nicht nur aus einem Gewehr oder einem Raketenwerfer. Letztere sind nur eine Erscheinungsform des Widerstands, und wenn sie nicht von einer starken Unterstützung durch die Bevölkerung getragen werden, haben sie kaum eine Wirkung.

In der Tat müssen alle Formen des nachhaltigen Widerstands in der Kultur verwurzelt sein, die ihm hilft, im Laufe der Zeit neue Bedeutungen zu schaffen.

Im Falle des palästinensischen Kampfes ist das Konzept des Widerstands vielschichtig und fest in der kollektiven Psyche von Generationen von Palästinensern verankert, was es ihm ermöglicht, die ideologischen und politischen Grenzen von Fraktionen und politischen Gruppen zu überwinden.

Auch wenn die Symbole dieses Widerstands – zum Beispiel die Kuffiyeh, die Flagge, die Landkarte und der Schlüssel – Teil dieser Generation von Bedeutungen sind, so sind sie doch nur Signifikanten für Ideen, Überzeugungen und Werte, die wirklich tiefgründig sind.

Egal, wie sehr Israel versucht hat, diese Symbole zu diskreditieren, zu verbieten oder zu bekämpfen, es ist gescheitert und wird weiterhin scheitern.

In den frühen 2000er Jahren entwarfen israelische Modedesigner zum Beispiel sogenannte israelische Kuffiyehs. Aus der Ferne sahen die israelischen Tücher den traditionellen palästinensischen Tüchern ähnlich, nur dass sie meist blau waren. Bei näherem Hinsehen konnte man erkennen, dass die israelische Nachahmung des palästinensischen Nationalsymbols oft eine geschickte Manipulation des Davidsterns ist.

Dies könnte man leicht unter dem Begriff der kulturellen Aneignung einordnen. In Wirklichkeit ist die Sache viel komplexer.

Die Palästinenser haben den kuffiyeh oder hatta, eines der im gesamten Nahen Osten am häufigsten verwendeten Hals- oder sogar Kopftücher, nicht erfunden. Aber sie haben sich den Kuffiyeh zu eigen gemacht und ihm eine tiefere Bedeutung gegeben: Dissens, Revolution, Einheit.

Die Bedeutung des Kuffiyeh wurde zum Teil durch Israels eigene Maßnahmen und Einschränkungen erzwungen.

Nachdem Israel den Rest des historischen Palästinas, nämlich Ostjerusalem, das Westjordanland und den Gazastreifen, besetzt hatte, verbot es sofort die palästinensische Flagge. Dieses Verbot war Teil einer viel umfassenderen restriktiven Kampagne, die darauf abzielte, die Palästinenser daran zu hindern, ihre politischen Bestrebungen zum Ausdruck zu bringen, und sei es auch nur symbolisch.

Was die israelische Militärverwaltung nicht verhindern konnte, war die Verwendung der Kuffiyeh, die in jedem palästinensischen Haushalt zu finden war. In der Folge wurde die Kuffiyeh schnell zum neuen Symbol der palästinensischen Nation und des Widerstands und ersetzte zeitweise sogar die inzwischen verbotene Flagge.

Die Geschichte der Kuffiyeh geht auf viele Jahre vor der Nakba zurück, der ethnischen Säuberung des historischen Palästina durch zionistische Milizen in den Jahren 1947-48.

Betrachtet man jeden Aufstand in der modernen Geschichte Palästinas, vom palästinensischen Streik und Aufstand 1936-39 über den palästinensischen Widerstand während der Nakba bis hin zur Fedayeen-Bewegung in den frühen 1950er Jahren, so ist die Kuffiyeh das wohl wichtigste palästinensische Symbol.

Doch der eigentliche Aufstieg der kuffiyeh als Symbol der weltweiten Solidarität mit Palästina und den Palästinensern wurde erst mit der ersten Intifada 1987 zu einem wirklich internationalen Phänomen. Damals beobachtete die Welt voller Ehrfurcht eine Generation, die sich nur mit Steinen bewaffnet der gut ausgerüsteten israelischen Armee entgegenstellte.

Zwei Arten von Symbolen

Wenn wir von der „Symbolik“ der palästinensischen Kultursymbole sprechen und den israelischen Kultursymbolen entgegentreten wollen, müssen wir zwei Arten von Symbolen unterscheiden: eines, das mit immateriellen, wenn auch essenziellen Darstellungen beladen ist – zum Beispiel die Wassermelone -, und ein anderes mit greifbaren und folgenreichen Darstellungen – zum Beispiel die Al-Aqsa-Moschee.

Die Al-Aqsa-Moschee ist ein Symbol der palästinensischen Spiritualität, der Geschichte, des Nationalismus und auch ein tatsächliches Bauwerk, das sich in einer besetzten palästinensischen Stadt, Al-Quds, Ost-Jerusalem, befindet. Seit vielen Jahren nimmt Israel die Moschee mit Besorgnis wahr und hält dem palästinensischen Anspruch entgegen, dass sich unter der Al-Aqsa die Ruinen des jüdischen Tempels befinden, dessen Wiederauferstehung für die jüdische Spiritualität und Läuterung entscheidend ist.

Al-Aqsa kann daher nicht als bloßes Symbol betrachtet werden, das die Rolle einer politischen Repräsentation erfüllt. Im Gegenteil, sie hat an Bedeutung gewonnen und trägt eine viel tiefere Bedeutung für den palästinensischen Kampf. Es wäre keine Übertreibung zu behaupten, dass das Überleben der Al-Aqsa nun direkt mit dem Überleben des palästinensischen Volkes als Nation verbunden ist.

Nach dem renommierten Schweizer Sprachwissenschaftler Fernand de Saussure besteht jedes Zeichen oder Symbol aus einem „Signifikanten“, d. h. der Form, die das Zeichen annimmt, und dem „Signifikat“, dem Konzept, das es darstellt.

Obwohl beispielsweise eine Landkarte gemeinhin als geografische Darstellung eines Gebiets oder eines Territoriums definiert wird, die lediglich physische Merkmale und bestimmte Eigenschaften des Ortes zeigt, kann sie einen anderen „Signifikanten“ annehmen, wenn es sich um ein besetztes Gebiet oder Land handelt, wie es Palästina ist. Daher wurde die physische Darstellung der Grenzen Palästinas mit der Zeit zu einem mächtigen Symbol, das die Ungerechtigkeit widerspiegelt, die dem palästinensischen Volk im Laufe der Geschichte zugefügt wurde.

Dasselbe Verfahren wurde auf die Schlüssel angewandt, die eben diesen Flüchtlingen gehören, den Opfern der ethnischen Säuberung Palästinas durch Israel. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Schlüssel als physisches Objekt vor und nach der Nakba existierte, während die Dörfer existierten und dann aufhörten zu existieren. Das Haus und die Tür sind vielleicht nicht mehr da, aber es gibt einen physischen Schlüssel, der symbolisch immer noch die Dichotomie der Vergangenheit aufschließt, mit der Hoffnung, eines Tages auch die Tür und das Haus wiederherzustellen.

Der Landstrich, der sich vom Jordan bis zum Mittelmeer erstreckte, bestand nicht mehr nur aus Sand, Wasser, Gras und Steinen, sondern wurde zum Sinnbild für etwas ganz anderes.

Der Slogan „Vom Fluss zum Meer“ bezieht sich weder auf die tatsächliche Topografie noch auf die Politik. Er basiert auf der Erkenntnis, dass ein einschneidendes historisches Ereignis dem historischen Palästina viel Unrecht, Schmerz und Leid zugefügt hat. Die Bewältigung dieses Unrechts darf nicht in Einzelteile zerlegt werden, sondern muss in einem ganzheitlichen Prozess erfolgen, der es dem Land, aber vor allem den Ureinwohnern dieses Landes ermöglicht, ihre Würde, ihre Rechte und ihre Freiheit wiederzuerlangen.

Wassermelonen und rote Dreiecke

Einige Symbole, die bereits vor Beginn der Al-Aqsa-Flutung verwendet wurden, wurden nach dem 7. Oktober weitaus populärer. Die Wassermelone zum Beispiel wurde im Laufe der modernen Geschichte Palästinas immer wieder verwendet, insbesondere als Israel den Besitz oder das Zeigen der palästinensischen Flagge verbot. Die Wassermelone selbst ist nicht nur ein Symbol für den Reichtum des Landes Palästina, sondern hat auch die gleichen Farben wie die Flagge: schwarz, rot, weiß und grün.

Ein weiteres verwandtes Symbol ist das rote Dreieck. Ein kleines rotes Dreieck tauchte anfangs in Videos der Al-Qassam-Brigaden auf, um auf ein bestimmtes israelisches militärisches Ziel hinzuweisen, bevor es von einer Yassin 105, einer RPJ-Granate oder einer anderen getroffen wurde.

Mit der Zeit bekam das rote Dreieck jedoch eine neue Bedeutung, unabhängig davon, ob es von den Urhebern der Qassam-Videos beabsichtigt war oder nicht.

Das rote Dreieck als Symbol wurde von einigen mit der palästinensischen Flagge in Verbindung gebracht, insbesondere mit dem roten Dreieck auf der linken Seite, das sich über der weißen Farbe zwischen Schwarz und Grün befindet. In Wahrheit spielt der Ursprung des kleinen roten Dreiecks keine Rolle. Wie andere palästinensische Symbole hat auch dieses eine generative Kraft, um im Laufe der Zeit neue Bedeutungen anzusammeln.

Kultur und Gegenkultur

Wie die „israelische Kuffiyeh“ hat Israel versucht, die palästinensische Kultur zu bekämpfen. Dies geschah vor allem durch die Ausarbeitung von Gesetzen, die es den Palästinensern untersagten, ihre kulturellen Symbole zu kommunizieren oder zu verwenden.

Eine weitere Taktik Israels bestand darin, palästinensische Symbole als die eigenen zu beanspruchen. Dies ist bei Kleidung, Essen und Musik durchaus üblich. Als Israel im Jahr 2021 den Miss-Universe-Schönheitswettbewerb ausrichtete, wurden die Teilnehmerinnen in die arabische Beduinenstadt Rahat gebracht. Offensichtlich nicht wissend, dass die Beduinenkultur mit ihrer bestickten Kleidung, ihrem Essen, ihrer Musik und ihren zahlreichen kulturellen Manifestationen eine einzigartige palästinensisch-arabische Kultur ist, drückten die Schönheitswettbewerberinnen in den sozialen Medien unter dem Hashtag #visit_israel ihre Begeisterung darüber aus, an „einem Tag im Leben eines Beduinen“ teilzunehmen.

Solche Episoden können das Ausmaß der Täuschung seitens Israels verdeutlichen, aber auch in hohem Maße das Gefühl der kulturellen Unterlegenheit Israels offenbaren. Ein kurzer Blick auf die israelischen Symbole, sei es die Flagge mit dem Davidstern, der Löwe von Juda oder nationale Kriegslieder wie Harbu Darbu, scheint weitgehend biblischen Bezügen und religiösen Heldentaten entnommen zu sein, die schon vor der Existenz Israels existierten.

Und während palästinensische Symbole den Wunsch der Palästinenser widerspiegeln, in das Land ihrer Vorfahren zurückzukehren und die Rechte und die Gerechtigkeit einzufordern, die ihnen lange verweigert wurden, scheinen israelische Symbole lediglich Ansprüche zu erheben – alte, religiöse, nicht nachprüfbare. Wenn dies irgendetwas widerspiegelt, dann, dass es Israel trotz fast eines Jahrhunderts zionistischen Kolonialismus und 75 Jahren offizieller Existenz als Staat nicht gelungen ist, eine Verbindung zum Land Palästina und zu den Kulturen des Nahen Ostens herzustellen, geschweige denn, sich einen Platz in der noch zu schreibenden Geschichte der Region zu sichern, einer Geschichte, die sicherlich von den Ureinwohnern dieses Landes, dem palästinensischen Volk, geschrieben werden wird.

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von fünf Büchern. Sein neuestes ist „These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen“ (Clarity Press, Atlanta). Dr. Baroud ist Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA) der Istanbul Zaim University (IZU). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

Romana Rubeo ist eine italienische Schriftstellerin und geschäftsführende Redakteurin von The Palestine Chronicle. Ihre Artikel erschienen in zahlreichen Online-Zeitungen und akademischen Fachzeitschriften. Sie hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf die Übersetzung von audiovisuellen Medien und Journalismus spezialisiert.

