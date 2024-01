Watching the watchdogs: US media reporting from Gaza A recent CNN report from a field hospital in Gaza reveals the power and deficiencies of US TV coverage.

Ein Screenshot aus einem CNN-Bericht

(Screenshot/CNN)

Ein aktueller CNN-Bericht aus einem Feldlazarett in Gaza zeigt die Macht und die Unzulänglichkeiten der US-Fernsehberichterstattung.

Die Wachhunde im Auge behalten: US-Medienberichterstattung aus Gaza

Von Rami G. Khouri

Veröffentlicht am 31. Dezember 2023

Am 14. Dezember stieß ich auf der CNN-Website auf einen Bericht mit dem Titel „Watch Clarissa Ward report from inside Gaza for the first time since war began“ (Sehen Sie Clarissa Ward zum ersten Mal seit Beginn des Krieges aus dem Inneren des Gazastreifens berichten), der meine Aufmerksamkeit erregte, wie es gute Schlagzeilen gewöhnlich tun. Die Unterüberschrift steigerte mein Interesse noch weiter – „Clarissa Ward von CNN wurde während eines Besuchs in einem von den Vereinigten Arabischen Emiraten betriebenen Feldlazarett in Rafah Zeugin des Grauens und der humanitären Krise im Gazastreifen“.

Amerikanische Journalisten hatten nicht aus dem Gazastreifen berichtet – mit Ausnahme einiger weniger, die bei israelischen Truppen eingebettet waren -, weil Israel als Besatzungsmacht, die die Grenzen des Gazastreifens kontrolliert, ausländischen Journalisten den Zugang verweigert und Druck auf Ägypten ausgeübt hat, dies ebenfalls zu tun. Ich war also gespannt, wie es Ward gelungen war, Zugang zu erhalten, und sah in ihrem Bericht eine Chance zu erfahren, ob eine solche Vor-Ort-Berichterstattung die im Großen und Ganzen schreckliche Berichterstattung der westlichen Mainstream-Medien in den vergangenen neun Wochen ausgleichen würde.

In den vergangenen zwei Monaten hatte ich eine stark pro-israelische, verzerrte und unvollständige Berichterstattung beobachtet, insbesondere im amerikanischen Fernsehen.

Ich sah, dass die meisten Nachrichtensprecher und Moderatoren in ihren Worten, ihrem Tonfall und ihrer redaktionellen Auswahl eine starke Voreingenommenheit für Israel zum Ausdruck brachten. Die überwiegende Zahl der Militäranalysen, die von hochrangigen US-Offizieren im Ruhestand verfasst wurden, war ebenfalls zugunsten Israels und gegen die Hamas ausgerichtet.

Die Flut von zutiefst menschlichen, persönlichen, warmen und emotionalen Berichten über israelische Geiseln und Opfer stand im Gegensatz zu den viel flacheren und weniger ausführlichen Berichten über die palästinensischen Opfer und Gefangenen.

Ich fragte mich also, ob der Bericht aus einem Feldlazarett in Gaza besser, ausgewogener, menschlicher sein würde. Also klickte ich auf den CNN-Link, um herauszufinden, wie aus dem Inneren des Gazastreifens inmitten des Massenmords und des menschlichen Leids berichtet wurde. Im Folgenden finden Sie einige Anmerkungen zu den Stärken und Schwächen des Berichts. Es ist wichtig, sie als Beispiel für die Praktiken aufzuzeigen, die die Berichterstattung der meisten US-Medien über den Gaza-Krieg plagen.

Die Stärke des Berichts besteht darin, dass CNN und Ward und ihr Team sich die Mühe gemacht haben, in den Gazastreifen einzudringen, sich selbst ein Bild von den menschlichen und materiellen Bedingungen zu machen und die Welt an den Bildern, Worten und Gefühlen einer Handvoll Palästinenser im Gazastreifen teilhaben zu lassen. Ich begrüße und danke ihnen und hoffe, dass sie andere Journalisten dazu anregen, den Gazastreifen mit allen möglichen sicheren Mitteln zu betreten.

Der Bericht zeigt den Zuschauern auch das Ausmaß des menschlichen Leidens, der Angst und der Hilflosigkeit, die den Gazastreifen derzeit prägen. Er zeigt Ausschnitte aus den Geschichten einer Reihe von Opfern, darunter kleine Kinder und ein verwaistes Kleinkind.

Das Video fängt auch den Moment ein, in dem Israel einen Ort in der Nähe des Krankenhauses bombardiert; es zeigt das beängstigende Gefühl, den Einschlag einer Granate oder Bombe zu hören und zu spüren, das die Palästinenser in Gaza stündlich erleben.

Ward setzt auf die wirkungsvolle Kombination von Bildern, Zitaten der von ihr interviewten Menschen und ihren eigenen Beschreibungen, die das Fernsehen so gut hinbekommt. Sie lässt den Zuschauer auf wunderbare Weise spüren, was jeder Besucher des Krankenhauses erleben würde, wenn sie sagt, dass sie „in jedem Bett einen weiteren Schlag in die Magengrube“ spürt, so wie ich, als ich ihre Reportage sah. Sie bezeichnet das massenhafte Leiden und den unaufhörlichen Tod in Gaza zu Recht als „einen der größten Schrecken der modernen Kriegsführung“ und „ein Fenster zur Hölle“.

Doch an anderer Stelle wird der Bericht der Verantwortung des Journalismus nicht gerecht, dem Publikum ein einigermaßen vollständiges Bild der Situation vor Ort in Gaza zu vermitteln. Hier sind einige Beispiele dafür, wie ein zusätzlicher Satz, eine Phrase oder nur ein paar Worte mehr den Zuschauern den vollen Kontext des Lebens dieser im Krankenhaus liegenden jungen Palästinenser inmitten des umfassenderen Konflikts mit seinen Ursachen, Opfern und Teilnehmern hätte vermitteln können.

Ward erwähnt nur einmal, zu Beginn, die mehr als 22.000 Militärschläge Israels und deren „Intensität und Grausamkeit“. Sie verschweigt jedoch, dass die israelische Bombardierung so wahllos und tödlich war, dass Rechtswissenschaftler das, was in Gaza geschieht, als Völkermord betrachten und es in den USA und Europa mehrere große Gerichtsverfahren gibt, um das zu stoppen.

In dem Bericht heißt es, dass die meisten Patienten Frauen und Kinder sind, auf die auch zwei von drei Todesopfern entfallen. Es wird jedoch nicht erwähnt, dass die israelische Bombardierung zu mehr als 80.000 toten, verletzten und vermissten Palästinensern geführt hat, von denen die meisten Zivilisten sind, die zu Hause, in Krankenhäusern oder in von den Vereinten Nationen betriebenen Schulen, die zu Schutzräumen umfunktioniert wurden, getötet wurden.

In dem Bericht wird erwähnt, dass das Krankenhaus in den Vereinigten Arabischen Emiraten Patienten aus anderen medizinischen Einrichtungen aufnimmt, die überfüllt sind, aber es wird nicht gesagt, warum das so ist – weil Israel die meisten Krankenhäuser in Gaza systematisch bombardiert und überfallen hat, so dass sie außer Betrieb sind. Der Bericht geht auch nicht auf die Hunderte von medizinischen Mitarbeitern ein, die Israel getötet hat, was zu einem erheblichen Mangel an medizinischem Personal geführt hat.

Der Bericht verweist auf die improvisierte Aderpresse bei einem Verletzten, der ins Krankenhaus gebracht wurde, aber er verrät nicht, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass Israel die Lieferung lebensrettender und sogar grundlegender medizinischer Güter blockiert.

All die leidenden Menschen, die Ward interviewt – mit ihren amputierten Gliedmaßen, getöteten Familienmitgliedern, gebrochenen Knochen und entstellten Gesichtern – werden meist in passiven, fast abstrakten Kontexten dargestellt, die weder ihre ganze Menschlichkeit noch das ganze Wesen des Konflikts erfassen. Folglich wirken die meisten Palästinenser, denen wir in der Geschichte begegnen, wie eindimensionale, karikaturhafte Figuren, die nur Angst, Elend und Sorgen zum Ausdruck bringen. Uns Zuschauern tun die Palästinenser meist leid, aber wir kennen sie nicht wirklich, da uns außer Mitleid keine anderen Gefühle mit ihnen verbinden.

Wir erfahren, dass eine der Patientinnen – die 20-jährige Lama, die ihr Bein verloren hat – Ingenieurin werden wollte. Aber wir erfahren nicht, dass Israel nicht nur ihren Körper, sondern auch ihre Träume zerstört hat, indem es die Universitäten des Gazastreifens verwüstet hat und es der Jugend des Gazastreifens in den kommenden Jahren unmöglich macht, eine höhere Ausbildung zu absolvieren.

Aus dem Bericht geht hervor, dass Lama und ihre Familie auf Befehl Israels aus ihrem Haus geflohen sind, dann aber in dem Haus, in dem sie Zuflucht suchten, bombardiert wurden. Es wird jedoch nicht erwähnt, dass 80 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens vertrieben wurden und unter entsetzlichen Bedingungen leben, die durch die vollständige Blockade Israels, die den Zugang zu Lebensmitteln, Strom, Wasser und Medikamenten unterbunden hat, noch verschlimmert werden.

In dem Bericht wird der Gazastreifen im Zusammenhang mit anderen Konflikten in Europa und im Nahen Osten erörtert, ohne jedoch zu erwähnen, dass es sich um die jüngste Episode der seit 75 Jahren andauernden ethnischen Säuberung, Kolonisierung und Besetzung der Palästinenser durch Israel handelt. Er geht nicht auf die Tatsache ein, dass die Mehrheit der Bewohner des Gazastreifens Flüchtlinge oder Nachkommen von Flüchtlingen sind, die 1948 von jüdischen Milizen gezwungen wurden, aus ihrer Heimat zu fliehen, um nicht getötet zu werden.

In dem Bericht wird zwar erwähnt, dass Israel und Ägypten den Zugang zum Gazastreifen „nahezu unmöglich“ gemacht haben, aber es wird angedeutet, dass dies auf die Gefahr durch israelische Bombardements zurückzuführen ist. Diese Rechtfertigung ist ziemlich bizarr, wenn man bedenkt, dass westliche Journalisten im Krieg in der Ukraine überall an der Front waren, wo sie russischem Bombardement ausgesetzt waren. Der Bericht verschweigt, dass ausländische Journalisten aus dem Gazastreifen ausgesperrt sind, weil Israel die Berichterstattung über den Krieg kontrollieren will.

Ich kenne Clarissa Ward nicht persönlich, aber ich kenne viele CNN-Korrespondenten seit den Anfängen des Senders, und ich weiß, dass sie aufrichtige Fachleute sind, die Qualitätsjournalismus betreiben wollen. Meine Kommentare richten sich also nicht gegen die Korrespondentin oder CNN als Ganzes, sondern sollen vielmehr die Schwächen solcher Berichte aufzeigen, die einen Großteil der mangelhaften Berichterstattung der USA über Israels Angriff auf Gaza widerspiegeln.

Ich spreche das Thema der schlechten Medienberichterstattung über unsere Region an, weil ich in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in anderen westlichen Ländern gesehen habe, welchen Schaden sie angerichtet hat, indem sie die Ansichten der israelischen und westlichen Regierungen über alle anderen stellte.

Da die Medien die Hauptinformationsquelle der Öffentlichkeit über den Nahen Osten sind, hat die voreingenommene Berichterstattung über viele Jahrzehnte hinweg zu einer falsch informierten Bürgerschaft geführt. Dies hat dazu geführt, dass die Regierungen das koloniale Apartheidsystem Israels, das nun weitere Palästinenser aus dem Gazastreifen auf die Sinai-Halbinsel vertreiben will, weiterhin unterstützen. Dies wiederum ermöglicht es Israel, sich allen ernsthaften Friedensbemühungen zu widersetzen und sich zu weigern, internationale Rechtsnormen einzuhalten. Das Ergebnis sind die chronischen und immer grausameren Kriege, die wir heute erleben.

Unser gemeinsamer Kampf für eine Welt der Gerechtigkeit und des Friedens geht weiter. Wir in der Welt des Journalismus sollten schnell und energisch handeln, um eine konstruktive Rolle zu spielen, indem wir die Instrumente nutzen, die wir so gut kennen, um Wahrheiten über Grenzen hinweg zu vermitteln.

Rami G Khouri ist Distinguished Fellow an der American University of Beirut und ein Journalist und Buchautor mit 50 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über den Nahen Osten.

Übersetzt mit Deepl.com



