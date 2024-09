Widerstand gegen Zionismus und Imperialismus von M. Reza Behnam

https://www.counterpunch.org/2024/09/20/palestinians-in-occupied-palestine-defying-zionism-and-imperialism/



M. Reza Behnam

20. September 2024

Die Vereinigten Staaten haben keine Skrupel, sich mit dem offensten und rassistischsten Regime zu verbünden, das Israel je hervorgebracht hat. Diese Tatsache wurde im Nebel des Krieges Israels gegen Gaza verschleiert oder ist absichtlich verschwunden.

Die Koalition aus rechtsextremen jüdischen Supremacisten, Homophoben und religiösen Extremisten, mit der sich der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu umgab, trat ihr Amt mit dem Versprechen an, noch härter gegen eine bereits bedrängte und schutzlose palästinensische Bevölkerung vorzugehen.

Seit ihrer Machtübernahme im Dezember 2022 haben Netanjahu und seine rassistischen Koalitionspartner keinen nennenswerten Widerstand von der Biden-Harris-Regierung erfahren. Die elfmonatige Belagerung des Gazastreifens durch Israel hat in Wahrheit auch den Rassismus der politischen Klasse Amerikas offengelegt.

Präsident Joe Biden hat mit seinen Worten und Taten den terroristischen Schlägern in Tel Aviv grünes Licht gegeben, so viele Araber zu töten, wie die westliche Welt tolerieren wird. Es ist schwierig, Washingtons absolute Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben der Palästinenser anders als rassistisch zu verstehen.

Die amerikanische Unterstützung des israelischen Rassismus begann nicht erst im Oktober 2023, sondern bereits im Mai 1948, als US-Präsident Harry S. Truman in einer Erklärung die neue zionistische Regierung anerkannte und die Vereinigten Staaten damit zum ersten Land machte, das dies tat.

In diesem Jahr begannen die Gründer Israels und ihre Unterstützer in den USA mit dem „Tanz um die Zweistaatenlösung“ – eine Illusion, die nie verwirklicht werden sollte. Seitdem nutzt Israel die Illusion der Zweistaatenlösung, um seine rassistische Politik zu festigen, mit der Absicht, die einheimischen Palästinenser zu marginalisieren und schließlich zu vertreiben.

Ethnische Säuberung ist ein fester Bestandteil der nationalen Identität Israels und liegt ihr bis heute zugrunde. Die Gründer des Landes waren sich sehr wohl bewusst, dass die Schaffung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk den Ausschluss und letztlich die Vertreibung der Nichtjuden, der einheimischen Muslime und christlichen Araber Palästinas bedeutete. Dies bedeutete auch die Verleugnung und Auslöschung der 4.000-jährigen Geschichte Palästinas.

In seinem 2003 erschienenen Buch „The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited“ (Die Entstehung des palästinensischen Flüchtlingsproblems neu betrachtet) legte der israelische Historiker Benny Morris die zionistischen Absichten klar dar: „Der Transfer [Euphemismus für ethnische Säuberung] war unvermeidlich und im Zionismus verankert – weil er darauf abzielte, ein ‚arabisches‘ Land in einen ‚jüdischen‘ Staat zu verwandeln, und ein jüdischer Staat hätte nicht ohne eine massive Vertreibung der arabischen Bevölkerung entstehen können …“

Die rassistische Weltanschauung, auf der der jüdische Staat aufgebaut wurde und die ihn stützt, spiegelt sich in den Aussagen der früheren und gegenwärtigen israelischen Staats- und Regierungschefs wider. Der Zionismus ist voll von chauvinistischen Manifestationen der Verachtung und Feindseligkeit gegenüber der einheimischen palästinensischen Bevölkerung.

In seiner Broschüre „Der Judenstaat“ aus dem Jahr 1896 schrieb der österreichisch-ungarische zionistische Gründervater Theodor Herzl, dass er sich die jüdische Heimat als einen Wall Europas gegen Asien vorstelle, als „einen Außenposten der Zivilisation gegen die Barbarei“.

Im Jahr 1969 erklärte die damalige Premierministerin Golda Meir (1969–74): „Es war nicht so, dass es in Palästina ein palästinensisches Volk gab und wir kamen und vertrieben es … Es gab es nicht.“ Und 54 Jahre später, im März 2023, wiederholte Israels derzeitiger Finanzminister, Bezalel Smotrich, dieselben Ansichten und sagte, dass es so etwas wie eine palästinensische Nation, Geschichte und Sprache nicht gäbe.

Der Zionismus, Israels nationale Ideologie, untermauert das politische Ethos des Landes. Im Jahr 2018 verabschiedete es das „Nation State Law“, ein rassistisches Gesetz, das Israel offiziell als Staat ausschließlich des und für das jüdische Volk bestätigte. Überlegene Rechte und ein überlegener Status werden durch die ethnisch-nationale Identität bestimmt; das Jüdischsein wird vom Staat definiert.

Die Ähnlichkeit zwischen dem israelischen Nation-State-Gesetz und den Nürnberger Rassengesetzen des NS-Regimes von 1935 ist eklatant.

Durch die Nürnberger Gesetze wurden Juden rechtlich von ihren nichtjüdischen deutschen Nachbarn unterschieden. Das Reichsbürgergesetz (Nürnberger Gesetz 1) definierte beispielsweise einen Bürger als eine Person, die „deutschen oder artverwandten Blutes“ ist. Dies bedeutete, dass Juden, die von den Nazis als eigene Rasse definiert wurden, keine vollwertigen Staatsbürger mit politischen Rechten im deutschen Staat sein konnten.

Auf der Grundlage des Nationalstaatsgesetzes wird die Staatsbürgerschaft als ausschließlich für die Juden Israels definiert – die einzigen Mitglieder des Gemeinwesens, die die Rechte und Privilegien des jüdischen Staates verdienen. Das Gesetz schließt 2,1 Millionen palästinensische Bürger Israels aus und diskriminiert sie, indem es ihnen die gleichen nationalen und kollektiven Rechte verweigert. Es negiert im Wesentlichen ihre Existenz und gefährdet damit ihre Sicherheit innerhalb des Staates.

Der Rassismus, der sowohl Israel als auch die Vereinigten Staaten heimsucht, hat ihr Band der Unterdrückung und des Militarismus gefestigt. Amerika, das in rassistischer Intoleranz und der Vertreibung einheimischer Bevölkerungsgruppen geübt ist, war Israels natürlicher Partner.

Der monatelange ungehinderte Völkermord in Gaza zeugt von der Kontinuität der vor Jahrzehnten begonnenen US-israelischen Hegemonie. Die Operation Al-Aqsa Flood (7. Oktober 2023) lieferte Israel den Vorwand, seinen seit langem bestehenden Plan zur Vertreibung von Nichtjuden und zur Eroberung ganz Palästinas vollständig umzusetzen.

Die quälende Frage, die schwer wiegt, ist, warum ein weiterer Holocaust – diesmal im Fernsehen übertragen – in Gaza toleriert wurde, obwohl die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg „Nie wieder!“ erklärte. Die Antwort liegt zum Teil in der umfassenden und andauernden Propagandaoffensive Israels, die 1948 begann und deren Intensität immer dann zunimmt, wenn Israel mit seltener Kritik konfrontiert wird.

Tel Aviv hat den Schmerz der Juden und das Schuldgefühl des Westens wegen eines der prägendsten Ereignisse der Geschichte taktisch ausgenutzt, um seinen Rassismus und seine Apartheid-Besatzung zu verschleiern und die Kritik an seinem Siedlerkolonialprojekt und Völkermord zu entkräften.

Mit der Behauptung, für alle Juden zu sprechen, haben zionistische Propagandisten erfolgreich dafür gesorgt, dass Israel, insbesondere in den Vereinigten Staaten, zu einem grundlegenden Bestandteil der jüdischen Identität geworden ist. Sie haben erfolgreich eine emotionale Verbindung zwischen dem Holocaust und dem Staat Israel bei Juden in der Diaspora sowie bei Nichtjuden hergestellt. Israel hat sich als der einzige sichere Ort für Juden dargestellt und dass nur der jüdische Staat sie vor einem weiteren Völkermord schützen kann. Daher werden sie dazu verleitet zu glauben, dass sie verpflichtet sind, ihn zu verteidigen.

Das israelische Dogma hat auch dafür gesorgt, Zionismus und Judentum miteinander zu verbinden – Nationalismus mit Religion – und Kritik fast unmöglich zu machen. Wie sich heute zeigt, wird selbst die mildeste Kritik an Israel als Angriff auf Juden an den Pranger gestellt oder als antisemitisch erklärt. Tragischerweise hat die Apokalypse, die das Netanjahu-Regime in Gaza geschaffen hat, die Sicherheit der Juden verringert.

Es ist erwähnenswert, dass der Holocaust in Europa tief im Bewusstsein der Amerikaner verankert ist. Er wird in Schulen gelehrt, unzählige Filme und Dokumentationen wurden ausgestrahlt, während der Holocaust an Schwarzen und amerikanischen Ureinwohnern in der Geschichte der USA an den Rand gedrängt wurde.

Obwohl die Apartheidpolitik Israels gegenüber den Palästinensern zweifellos rassistisch ist, wird fälschlicherweise die Vorstellung verbreitet, der palästinensische Widerstand sei im Judenhass verwurzelt. Dass Juden und Araber jahrhundertelang ziemlich friedlich zusammengelebt haben, bevor europäische Zionisten im frühen 20. Jahrhundert begannen, ins britische Mandatsgebiet Palästina zu ziehen, wird in der israelischen Darstellung absichtlich verschwiegen.

Es ist wichtig anzuerkennen, dass der palästinensische Befreiungskampf gegen den Apartheid-Zionismus gerichtet war und nicht gegen den Judenhass. Der damalige Vorsitzende der Palästinensischen Befreiungsorganisation, der verstorbene Jassir Arafat (1969–2004), machte das Ziel der palästinensischen Nationalbewegung deutlich, als er 1974 vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen folgendes sagte: „Ihr Ziel war nie der Jude als Person, sondern der rassistische Zionismus und unverhohlene Aggression.“ Er fuhr fort: “Wir unterscheiden zwischen Judentum und Zionismus. Während wir unsere Opposition gegen die kolonialistische zionistische Bewegung aufrechterhalten, respektieren wir den jüdischen Glauben.“

Es ist auch bezeichnend, dass die islamische Widerstandsbewegung Hamas 2017 ihr „Dokument der allgemeinen Grundsätze und Richtlinien“ veröffentlichte, in dem sie sich von ihrer ursprünglichen Charta von 1988 distanzierte. Die Hamas akzeptierte nicht nur die Grenzen von 1967 als Grundlage für die Gründung eines palästinensischen Staates neben Israel, sondern erklärte auch, dass sie in ihrem Kampf um die Befreiung Palästinas gegen die zionistischen Besatzer und nicht gegen die Juden aufgrund ihrer Religion kämpfe. Sie wiesen auch darauf hin, dass es die Zionisten sind, die das Judentum und die Juden ständig mit Israel und seinem Kolonialprojekt gleichsetzen.

Im Dezember 2022 wurde die Frage gestellt, wie Biden mit einem rassistischen Regime umgehen würde, das im Kern faschistische Elemente aufweist. Er antwortete darauf mit der wiederholten Bekräftigung seines „eisernen Engagements“ für Tel Aviv.

Biden hat sich „engagiert“, indem er seit Oktober 2023 riesige Mengen tödlicher Feuerkraft nach Israel transferiert hat, über 100 Waffenlieferungen (Bomben, Bunker-Buster, Raketen, Kampfjets, Kleinwaffen), und indem er sein Veto gegen drei Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen einlegte, die einen humanitären Waffenstillstand forderten.

Die Aussagen der Biden-Regierung kurz nach dem Amtsantritt des neuen israelischen Regimes sind aufschlussreich. Auf einer Konferenz der politischen Interessenvertretung J Street im Dezember 2022 erklärte Außenminister Antony Blinken, dass die Regierung Israel eher an seiner Politik als an seinen Persönlichkeiten messen werde. Und sie würde sich allen Handlungen widersetzen, die die Aussichten auf eine Zweistaatenlösung untergraben, einschließlich der Ausweitung von „Siedlungen“, der Annexion des besetzten Westjordanlands, der Änderung des Status heiliger Stätten, von Vertreibungen und der Anstiftung zu Gewalt. Israel hat jedoch gegen die von Washington geäußerten Bedenken gehandelt, ohne dass dies verurteilt oder abgelehnt wurde.

Biden hat Israel noch nicht getadelt oder zur Rechenschaft gezogen für die Tötung von über 41.252 und die Verwundung von 95.497 palästinensischen Zivilisten, darunter 16.500 Frauen und Kinder in Gaza, sowie für die Ermordung von über 705 Palästinensern, darunter fast 150 Kinder, im Westjordanland (17. September 2024).

Darüber hinaus waren die Vereinigten Staaten in ihrer Treue zu Israel bereit, ihre eigenen Gesetze zu brechen. Die Regierung verstößt derzeit beispielsweise gegen das Foreign Assistance Act von 1961, das Arms Export Control Act von 1976, das War Crimes Act von 1996, das Genocide Convention Implementation Act (Proxmire Act) von 1987-88 und die Leahy Laws von 1997-98, die die Bereitstellung von Mitteln zur Unterstützung von Militärangehörigen oder ausländischen Sicherheitskräften, die an schweren Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind, verbieten.

Washington hat auch den Mord an amerikanischen Staatsbürgern durch das israelische Militär beiseite gewischt. Seit Januar 2021 haben israelische Soldaten fünf Amerikaner im besetzten Westjordanland getötet:

+ Im Januar 2022 wurde der 78-jährige Omar Assad vom ultraorthodoxen jüdischen Netzah-Yehuda-Bataillon in Ramallah getötet.

+ Im Mai 2022 wurde die prominente Journalistin Shireen Abu Akleh (51) in den Kopf geschossen, als sie über eine israelische Militäraktion im Flüchtlingslager Dschenin berichtete.

+ Im Januar 2024 wurde Tawfiq Hafez Tawfiq Ajaq, 17, von einem jüdischen Hausbesetzer mit Hilfe israelischer Soldaten in Al-Mazra’a Al-Sharqiya, östlich von Ramallah, ermordet.

+ Im Februar 2024 wurde Mohammad Ahmed Mohammad Khdour, 17, in Biddu, einer Stadt in der Nähe von Jerusalem, beim Autofahren in den Kopf geschossen.

+ Im September 2024 wurde Aysenur Ezgi Eygi, 26, von einem israelischen Scharfschützen in den Kopf geschossen, als sie friedlich in Beita, in der Nähe von Nablus, protestierte.

+ In jedem dieser Fälle täuschten die Vereinigten Staaten „tiefe Besorgnis“ vor, beschönigten Israels Gewalt und taten dann nichts. Sie haben fadenscheinige Begriffe wie „nicht akzeptabel“ verwendet, um Israels Morde zu rechtfertigen.

Präsident Biden beispielsweise benutzte, als er nach dem jüngsten Mord an der amerikanischen Staatsbürgerin Aysenur Ezgi Eygi gefragt wurde, denselben „inakzeptablen“ Refrain und fügte dem passiven Soundbite ein „total“ hinzu, wobei er sich auf Israels Version berief, dass ihr Tod ein tragischer Fehler und unbeabsichtigt gewesen sei.

Es ist erwähnenswert, dass das US-amerikanische Justizministerium Anfang September bekannt gab, dass es den Tod des israelisch-amerikanischen Staatsbürgers Hersh Goldberg-Polin untersuchen werde, der in Gaza in Gefangenschaft starb. Eine solche Untersuchung des Justizministeriums wurde den anderen Amerikanern, die vom israelischen Militär getötet wurden, bisher nicht zuteil.

Darüber hinaus hat die US-Regierung Israel nie für die Ermordung der Amerikanerin Rachel Corrie im Jahr 2003 zur Rechenschaft gezogen, die Mitglied der propalästinensischen Solidaritätsbewegung war. Die 23-jährige Corrie wurde von einem israelischen Militärbulldozer zu Tode gefahren, als sie gegen den Abriss eines palästinensischen Hauses in Rafah im Gazastreifen protestierte.

Als Reaktion auf die Untätigkeit Washingtons schrieb Rashida Tlaib, US-Abgeordnete (D-MI), treffend: „Liebe Amerikaner, wenn ihr von der israelischen Regierung getötet werdet, wird es unserem Land egal sein.“

Der Rassismus und Faschismus der israelischen Gesellschaft kann nicht länger verschleiert werden – Umfragen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der jüdischen Israelis die Zerstörung des Gazastreifens durch ihre Regierung entweder gutheißt oder sogar noch mehr davon will. Und die Bereitschaft der politischen Klasse Amerikas, die Barbarei Israels zu unterstützen und zu tolerieren, hat ihre Engstirnigkeit und Unmenschlichkeit bloßgestellt.

Die Welt kann und darf die Existenz eines Regimes, das die Gesetze und Normen einer zivilisierten Gesellschaft gnadenlos verletzt, nicht tolerieren. Die internationale Ordnung, Stabilität und Menschlichkeit werden in den Trümmern von Gaza sterben, wenn nicht gehandelt wird.

