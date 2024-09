https://www.jonathan-cook.net/blog/2024-09-20/proof-israel-atrocities-reported/



Je eindeutiger die Beweise für israelische Gräueltaten sind, desto weniger wird darüber berichtet

Von Jonathan Cook

20. September 2024

Videos zeigen, wie israelische Soldaten drei palästinensische Männer in einer Stadt im Westjordanland, die illegal von Israel besetzt ist, von einem Dach stoßen. Die westlichen Medien können ihr Gähnen kaum unterdrücken

Die Berichterstattung über israelische Soldaten, die drei Palästinenser in der Stadt Qabatiya im Westjordanland von einem Dach stießen – es ist unklar, ob die Männer tot oder fast tot sind – wird von den westlichen Medien kaum aufgegriffen, obwohl es aus mindestens drei verschiedenen Blickwinkeln gefilmt wurde und ein Reporter der wichtigsten US-Nachrichtenagentur Associated Press Zeuge war.

AP berichtete vor etwa neun Stunden über diesen Vorfall. Auf seinen Newsfeed greifen alle westlichen Mainstream-Medien zu, sodass sie alle Bescheid wissen.

Und wieder einmal haben sich die Medien dafür entschieden, israelische Kriegsverbrechen zu ignorieren, selbst wenn es eindeutige Beweise dafür gibt, dass sie stattgefunden haben. (Oder vielleicht genauer gesagt: umso mehr, wenn es eindeutige Beweise dafür gibt, dass sie stattgefunden haben.)

Denken Sie daran, dass dieselben Medien nie versäumen, jedes Verbrechen, das Palästinensern vorgeworfen wird, hervorzuheben – oder einfach zu erfinden –, wie zum Beispiel die nicht existierenden „enthaupteten Babys“.

AP selbst behandelt diese jüngste Gräueltat im Westjordanland als keine große Sache. Es wird lediglich berichtet, dass dies Teil eines „Musters exzessiver Gewalt“ israelischer Soldaten gegenüber Palästinensern sein könnte.

Dieser Kommentar, ohne Anführungszeichen und einer Menschenrechtsgruppe zugeschrieben, ist mit ziemlicher Sicherheit die von AP bevorzugte Charakterisierung des Hinweises der Gruppe auf ein Muster nicht von „exzessiver Gewalt“, sondern von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord.

AP stellt sicher, dass Israels Vorwand für die Begehung von Kriegsverbrechen genannt wird: „Israel sagt, die Razzien seien notwendig, um Militanz auszumerzen.“

Aber es vergisst erneut zu erwähnen, warum es diese ‚Militanz‘ gibt: weil Israel seit vielen Jahrzehnten gewaltsam eine illegale militärische Besetzung der palästinensischen Gebiete durchsetzt, in der es – erneut illegal – eine Armee von Siedlermilizen einberufen hat, um die einheimische palästinensische Bevölkerung zu vertreiben.

AP vergisst auch zu erwähnen, dass die Palästinenser nach internationalem Recht jedes Recht haben, sich den israelischen Besatzungssoldaten zu widersetzen, auch „militant“.

Westliche Regierungen mögen Palästinenser, die auf israelische Soldaten schießen, als „Terroristen“ bezeichnen, aber so steht es nicht in den internationalen Gesetzbüchern, die westliche Staaten vor Jahrzehnten verfasst haben und die sie angeblich einhalten.

Es ist auch erwähnenswert, dass der palästinensische Reporter vor Ort, der Zeuge dieses Verbrechens war, seinen Bericht von „Julia Frankel, einer Reporterin der Associated Press in Jerusalem“, umschreiben ließ.

Wie bei vielen anderen westlichen Medienunternehmen wird auch der AP-Text redaktionell von Jerusalem aus überwacht, wo das Büro hauptsächlich mit israelischen Juden besetzt ist.

Westliche Nachrichtenagenturen rechtfertigen dies zweifellos insgeheim als kluge Vorsichtsmaßnahme, um sicherzustellen, dass die Texte „sensibel“ für die israelische Perspektive sind und weniger wahrscheinlich den Zorn der israelischen Regierung und der Israel-Lobby auf sich ziehen.

Genau das ist das Problem. Die Voreingenommenheit in der westlichen Berichterstattung ist fest verankert. Sie ist darauf ausgelegt, Israel nicht zu verärgern – inmitten eines „plausiblen Völkermords“, so der Internationale Gerichtshof – was bedeutet, dass sie völlig verzerrt und absolut unglaubwürdig ist.

Dadurch machen sich unsere Medien zu Komplizen der Kriegsverbrechen Israels, auch wenn israelische Soldaten Palästinenser von einem Dach werfen.

UPDATE:

Sehr verspätet hat die BBC dies auf einem ihrer Nachrichtensender gemeldet. Beachten Sie, dass sie einen völlig unnötigen Haftungsausschluss hinzufügt, dass das Filmmaterial nicht „unabhängig verifiziert“ wurde – was auch immer das bedeutet. Es gibt jetzt mindestens drei separate Videos, die alle aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen wurden und dasselbe Kriegsverbrechen zeigen. Selbst das israelische Militär hat bestätigt, dass der Vorfall stattgefunden hat.

Die BBC geht auch davon aus, dass die drei Palästinenser tot sind. Es gibt absolut keinen Grund, diese Annahme zu treffen: Sie verstößt gegen die grundlegendsten Regeln der Berichterstattung.

Und die Moderatorin, die sichtlich nervös ist, wie sie die Männer, die vom Dach gestoßen wurden, nennen soll, bemerkt am Ende, dass das Filmmaterial „ein weiteres Beispiel für die Spannungen und die vielen Fronten ist, an denen Israel kämpft“. Nein, es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass israelische Soldaten Kriegsverbrechen begehen und die Medien versuchen, von dieser Tatsache abzulenken.

Wenn Ihnen meine Artikel gefallen, klicken Sie bitte auf den Spenden-Button (links für Paypal, rechts für GoCardless):

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …