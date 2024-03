The Real Gaza Death Toll Ralph Nader says it matters greatly whether the aggregate toll so far, and counting, is three, four, five, six times more than the Gaza Health Ministry’s undercount. By Ralph Nader Common Dreams Since the Hamas raid penetrated the multi-tiered Israeli border security on Oct. 7, 2023, (an

MerkenVigil am 27. Februar vor der israelischen Botschaft in Washington für Aaron Bushnell, ein aktives Mitglied der U.S. Air Force, der sich selbst verbrannte, um gegen den israelischen Völkermord in Gaza zu protestieren. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Ralph Nader sagt, dass es von großer Bedeutung ist, ob die Gesamtzahl der Todesopfer drei-, vier-, fünf- oder sechsmal so hoch ist wie die vom Gesundheitsministerium angegebene Zahl der Toten in Gaza.

Die wahre Zahl der Todesopfer in Gaza

Von Ralph Nader

Common Dreams

7. März 2024

Seit der Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 die mehrstufige israelische Grenzsicherung durchbrochen hat (ein unerklärlicher Zusammenbruch der israelischen Verteidigungskapazitäten), sind 2,3 Millionen völlig wehrlose Palästinenser in der winzigen, überfüllten Enklave Gaza über 65.000 Bomben und Raketen sowie pausenlosen Panzerbeschuss und Scharfschützen ausgesetzt.

Das rechtsextreme Netanjahu-Regime hat die von ihm verhängte Belagerung mit den völkermörderischen Worten „keine Nahrung, kein Wasser, kein Strom, kein Treibstoff, keine Medizin“ durchgesetzt.

Die unerbittliche Bombardierung hat Wohnhäuser, Marktplätze, Flüchtlingslager, Krankenhäuser, Kliniken, Ambulanzen, Bäckereien, Schulen, Moscheen, Kirchen, Straßen, Stromnetze, kritische Wasserleitungen – einfach alles – zerstört.

Die von den USA ausgerüstete israelische Kriegsmaschinerie hat sogar landwirtschaftliche Felder entwurzelt, darunter Tausende von Olivenbäumen auf einem Bauernhof, viele Friedhöfe mit Bulldozern niedergerissen und Zivilisten bombardiert, die auf israelischen Befehl flohen, während sie die wenigen Lastwagen mit humanitärer Hilfe aus Ägypten blockierten.

Es gibt praktisch keine medizinische Versorgung mehr, keine Medikamente, und Infektionskrankheiten breiten sich vor allem unter Säuglingen, Kindern, Kranken und älteren Menschen aus – kann man da glauben, dass die Zahl der Todesopfer gerade die 30.000 überschritten hat?

Angesichts von 5.000 Babys, die jeden Monat in den Trümmern geboren werden, deren Mütter verwundet sind und die keine Nahrung, keine Gesundheitsfürsorge, keine Medikamente und kein sauberes Wasser für ihre Kinder haben, ist große Skepsis gegenüber der offiziellen Zählung des Gesundheitsministeriums der Hamas angebracht.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und die Hamas, die er über Jahre hinweg unterstützt hat, haben ein gemeinsames Interesse daran, die Zahl der Toten und Verletzten niedrig zu halten. Allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Die Hamas hält die Zahlen niedrig, um zu vermeiden, dass ihr die eigene Bevölkerung vorwirft, sie nicht zu schützen und keine Schutzräume zu bauen. Die Hamas hat die grausamen Kriegsverbrechen der rachsüchtigen militärischen Supermacht Israel unterschätzt, die von der militärischen Supermacht USA uneingeschränkt und bedingungslos unterstützt wird.

Das Gesundheitsministerium ist absichtlich konservativ und gibt an, dass die Zahl der Todesopfer nur aus Berichten derjenigen stammt, die von Krankenhäusern und Leichenhallen als verstorben gemeldet wurden. Doch als aus den Wochen Monate wurden, konnten die zerstörten, funktionsunfähigen Krankenhäuser und Leichenhallen mit den Leichen nicht mehr Schritt halten oder die Ermordeten nicht mehr zählen, die am Straßenrand und unter den Trümmern von Gebäuden lagen. Dennoch bleibt das Gesundheitsministerium konservativ, und die „offizielle“ steigende Zahl der zivilen Todesopfer und Verletzten wird von Freund und Feind dieses verheerenden israelischen Staatsterrorismus weiterhin unkritisch gemeldet.

Vorhersagen einer menschlichen Katastrophe

Ein Sanitäter trägt ein verletztes palästinensisches Kind in das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt nach einem israelischen Luftangriff am 11. Oktober 2023, (Atia Darwish, Palestinian News & Information Agency – Wafa – für APAimages, CC BY-SA 3.0)

Es war besonders erstaunlich zu sehen, dass die fortschrittlichsten Gruppen und Autoren routinemäßig dieselben Zahlen des Gesundheitsministeriums im von der Hamas regierten Gazastreifen verwendeten wie die Regierungen und externe Gruppen, die den einseitigen Krieg gegen Gaza unterstützten. All dies trotz der Vorhersagen einer menschlichen Katastrophe im Gazastreifen fast jeden Tag seit dem 7. Oktober 2023 durch Arme der Vereinten Nationen, andere belagerte internationale Hilfsorganisationen vor Ort, Augenzeugenberichte von medizinischem Personal und vielen israelischen Menschenrechtsgruppen und mutigen einheimischen Journalisten in diesem Streifen, der geografisch so groß ist wie Philadelphia. (Ungeführte westliche und israelische Reporter und Journalisten dürfen von der israelischen Regierung nicht nach Gaza einreisen.) (Siehe den offenen Brief mit dem Titel „Stoppt die humanitäre Katastrophe“ von 16 israelischen Menschenrechtsgruppen an Präsident Joe Biden vom 13. Dezember 2023, der auch als bezahlte Anzeige in der New York Times erschien).

Am 29. Dezember 2023 erschien im Guardian ein Meinungsbeitrag der Lehrstuhlinhaberin für globale öffentliche Gesundheit an der Universität Edinburgh, Devi Sridhar. Sie sagte für das Jahr 2024 eine halbe Million Todesfälle voraus, wenn die Bedingungen unvermindert anhalten.

In den letzten Tagen hat sich die Lage noch weiter verschärft. In der Washington Post vom 2. März 2024 schreibt der Reporter Ishaan Tharoor:

„Der Großteil der mehr als 2 Millionen Menschen im Gazastreifen ist von einer Hungersnot bedroht – ein Zustand, der nach Angaben von Helfern den schnellsten Rückgang des Ernährungszustands einer Bevölkerung darstellt, der je verzeichnet wurde. Die Kinder verhungern so schnell wie nie zuvor in der Geschichte der Welt. Hilfsorganisationen machen Israel, das den Zustrom von Hilfsgütern in das Gebiet einschränkt, als einen der Hauptgründe für die Krise aus. Einige prominente israelische Beamte setzen sich offen dafür ein, diese Hilfslieferungen zu behindern.

Tharoor zitiert Jan Egeland, den Leiter des Norwegischen Flüchtlingsrats: „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufgrund der israelischen Einreisebeschränkungen an Hunger und Durst erkrankt“, und „Lebensrettende Hilfsgüter werden absichtlich blockiert, und Frauen und Kinder zahlen den Preis dafür.“

Martin Griffiths, der Leiter der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen, sagte: „Das Leben in Gaza schwindet mit erschreckender Geschwindigkeit.“

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, warnte laut der Post vor einer „unbekannten Anzahl von Menschen“, die unter den Trümmern der von den israelischen Angriffen zerstörten Gebäude liegen.

Volker Turk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, sagte: „Alle Menschen in Gaza sind unmittelbar von einer Hungersnot bedroht. Fast alle trinken salziges und verseuchtes Wasser. Die Gesundheitsversorgung im gesamten Gebiet funktioniert kaum noch“, und „Stellen Sie sich vor, was das für die Verwundeten und die Menschen bedeutet, die unter dem Ausbruch von Infektionskrankheiten leiden… viele von ihnen sind vermutlich bereits am Verhungern.“

UNICEF, das Internationale Rettungskomitee, der Palästinensische Rote Halbmond und Ärzte ohne Grenzen berichten, dass sich die gleichen katastrophalen Bedingungen schnell verschlechtern.

Dennoch, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, bleibt die Post in diesem Artikel bei der Aussage, dass seit Beginn des Krieges mehr als 30.000 Menschen in Gaza getötet wurden.

Genau wie die gesamten Massenmedien, viele Regierungen, sogar die unabhängigen Medien und Kritiker des Krieges wollen uns glauben machen, dass zwischen 98 und 99 Prozent der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens überlebt haben – abgesehen von den Kranken, Verletzten und weiteren Palästinensern, die sterben werden. Das ist tödlich unwahrscheinlich!

Nach den Berichten der Menschen vor Ort, den Videos und Fotos von einem tödlichen Zwischenfall nach dem anderen und den Todesopfern, die durch die Blockade oder Zerstörung der lebenswichtigen Güter zu beklagen sind, ist es nach meiner Einschätzung wahrscheinlicher, dass mindestens 200.000 Palästinenser ums Leben gekommen sind, und die Zahl der Opfer steigt stündlich an.

Stellen Sie sich vor, Amerikaner, wenn diese mächtigen, in den USA hergestellten Waffen auf die belagerten, obdachlosen, eingeschlossenen Menschen in Philadelphia abgefeuert worden wären, glauben Sie, dass nur 30.000 der 1,5 Millionen Einwohner dieser Stadt getötet worden wären?

Die täglichen Indizienbeweise für die gezielten israelischen Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastrukturen erfordern zuverlässigere epidemiologische Schätzungen der Opferzahlen.

Es ist von großer Bedeutung, ob die Gesamtzahl der Todesopfer drei-, vier-, fünf- oder sechsmal höher ist als die Unterschätzung des Gesundheitsministeriums. Es ist wichtig, die Dringlichkeit eines dauerhaften Waffenstillstands und direkter und massiver humanitärer Hilfe durch die USA und andere Länder zu erhöhen, ohne die sadistische Grausamkeit der israelischen Belagerung gegen unschuldige Familien zu berücksichtigen. Es ist wichtig für die Kolumnisten und Leitartikler, die sich selbst zensiert haben, wobei einige, wie Charles Lane von der Post, fälschlicherweise behaupteten, dass Israels Militär nicht „absichtlich auf Zivilisten zielt“. Das ist wichtig für die Rechenschaftspflicht nach internationalem Recht.

Vor allem aber können der schwache Außenminister Antony Blinken und der doppelzüngige Präsident Biden weniger unterwürfig sein, wenn Netanjahu die geringe Zahl der Todesopfer mit Spott abtut: Was ist mit Dresden, Hiroshima und Nagasaki?

Als prozentualer Anteil an der Gesamtbevölkerung, die getötet wurde, kann Gaza die israelischen herrschenden rassistischen Extremisten einer stärkeren Gegenrede aussetzen, um die Mitschuld der USA an diesem nie zu vergessenden Gemetzel an hauptsächlich Kindern und Frauen zu beenden. (Die erschreckende PTBS der Zivilisten, insbesondere der Kinder, wird noch jahrelang anhalten.)

Wenn man die genaue Zahl der palästinensischen Kinder, Mütter und Väter berücksichtigt, kann man sich noch stärker für einen dauerhaften Waffenstillstand und den Prozess der Wiedergutmachung für die Überlebenden des Holocaust einsetzen.

Ralph Nader ist Verbraucherschützer und Autor von The Seventeen Solutions: Bold Ideas for Our American Future (2012). Sein neues Buch heißt Wrecking America: How Trump’s Lies and Lawbreaking Betray All (2020, zusammen mit Mark Green).

Dieser Artikel stammt aus Common Dreams.

Übersetzt mit deepl.com

