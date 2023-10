https://www.middleeastmonitor.com/20231025-the-truth-damages-the-israeli-narrative-built-on-lies/





Ein Blick auf ein beschädigtes Gebäude, während die israelischen Luftangriffe am 25. Oktober 2023 in Khan Yunis, Gaza, fortgesetzt werden [Mustafa Hassona/Anadolu Agency].

Die Wahrheit beschädigt das auf Lügen aufgebaute israelische Narrativ

von Motasem A Dalloul

25. Oktober 2023

Israel hat seine völkermörderische Bombardierung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf der Grundlage eines falschen Narrativs begonnen, das von den USA und ihren anderen westlichen Verbündeten unterstützt wurde. Dieses Narrativ behauptete, dass Palästinenser unschuldige Israelis töteten, Kinder enthaupteten und Frauen vergewaltigten, als die Hamas aus der belagerten Enklave ausbrach und militärische Stellungen und Siedlungen nahe der nominellen Grenze angriff. Die Lügen wurden von Israels Freunden wiederholt und in einigen Fällen, vor allem vom Weißen Haus, zurückgenommen.

Das Weiße Haus hat die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über die Vergewaltigung von Frauen und die Enthauptung von Kindern zurückgenommen, weil es dafür keine Beweise gab. Mehrere ausländische Journalisten, die die jüdischen Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens besucht haben, wiesen die israelischen Behauptungen ebenfalls zurück. Ein israelischer Journalist sagte mir, er habe die betroffenen Gebiete besucht, um nach Beweisen für die angeblichen Gräueltaten zu suchen, aber er habe keine gefunden.

Einige Tage nach Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen sprachen mehrere Israelis aus diesen Gemeinden in den Medien über die palästinensischen Widerstandskämpfer. Sie widersprachen der offiziellen Darstellung, indem sie darauf hinwiesen, dass die Palästinenser „nett“ waren und versuchten, sie nicht zu verletzen, selbst wenn die israelische Armee einen Gegenangriff startete. Eine Frau wies darauf hin, dass die israelischen Streitkräfte damals in mindestens einer der Grenzgemeinden alle Menschen erschossen haben, sowohl Palästinenser als auch Israelis.

Um zu verhindern, dass solche – für die Israelis und ihre Verbündeten – peinlichen Aussagen an die Öffentlichkeit gelangen, haben die USA die beiden amerikanischen Staatsbürger, die von den palästinensischen Widerstandsgruppen freigelassen wurden, daran gehindert, mit der Presse zu sprechen.

Bei der ebenfalls von den Palästinensern freigelassenen älteren Israelin Yocheved Livschitz, die den Medien berichtete, wie sie von den Geiselnehmern „sehr nett“ behandelt worden sei, waren die israelischen Behörden nicht so schnell. „Als wir in Gaza ankamen, sagten sie uns zunächst, sie glaubten an den Koran und würden uns nichts antun. Sie sagten, sie würden uns so behandeln, wie sie die Menschen um sie herum behandeln. Wir standen unter strenger Bewachung“, sagte sie vor Journalisten. „Sanitäter und ein Arzt kamen und sorgten dafür, dass wir regelmäßig Medikamente erhielten. Sie waren sehr an unserer Gesundheit interessiert. Wir hatten einen Arzt, der alle zwei oder drei Tage kam, um nach uns zu sehen. Sie waren sehr verantwortungsbewusst und sorgten dafür, dass die Medikamente mitgebracht wurden. Wenn es keine identischen Medikamente gab, besorgten sie gleichwertige.

Sie fügte hinzu, dass die Palästinenser sehr freundlich waren und dafür sorgten, dass die Geiseln gut aßen. „Wir aßen dasselbe Essen wie sie. Wir wurden gut behandelt, und sie haben auf jedes Detail geachtet. Sie hatten Frauen bei uns, die sich mit weiblicher Hygiene auskannten und dafür sorgten, dass wir alles hatten… Sie bereiteten alles vor, was wir brauchten, einschließlich Shampoo und Körperpflegemittel.“

Livschitz machte die israelischen Besatzungsbehörden für das Elend der Bewohner der jüdischen Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens verantwortlich. „Die Ineffizienz der Armee und des Geheimdienstes hat uns sehr geschadet. Wir waren ein Sündenbock für die Regierung.“

Diese Äußerungen veranlassten israelische Extremisten dazu, sie in Zwischenrufe zu verwickeln und sie zu drängen, ihre Rede vor der Presse abzubrechen. Auf die Frage eines Reporters, warum sie den Hamas-Kämpfern die Hand geschüttelt habe, als diese sie freigelassen hätten, antwortete Livschitz: „Weil sie uns sehr nett behandelt haben.“

Die israelischen Behörden wissen, dass die Wahrheit ihrer falschen Darstellung schadet, und waren über die Äußerungen der älteren Dame verärgert. Der israelische Rundfunk berichtete, dass es „ein Fehler“ gewesen sei, ihr zu erlauben, mit den Medien zu sprechen. Es wurde festgestellt, dass die USA ihre beiden freigelassenen Bürger daran gehindert hatten, mit der Presse zu sprechen. „Warum“, fragte ein Radiomoderator, „hindert Israel die beiden aus dem Gazastreifen freigelassenen israelischen Frauen nicht daran, mit der Presse zu sprechen, um die offizielle Darstellung nicht zu beschädigen?“

Wie aufs Stichwort erließ das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu am Dienstag eine offizielle Verfügung, die es Livschitz verbot, erneut mit der Presse zu sprechen, um zu verhindern, dass die Stimmung in der Welt von pro- zu antiisraelisch kippt.

Der Oppositionsführer und ehemalige Journalist Yair Lapid war weniger subtil. Er forderte die Journalisten auf, zu lügen, denn „die Wahrheit schadet dem israelischen Narrativ“, und „objektive Medien dienen der Hamas“.

Mehrere andere Funktionäre haben aus demselben Grund dasselbe empfohlen; Livschitz‘ Äußerungen haben dem falschen Narrativ geschadet.

Die westlichen Mainstream-Medien sind im Großen und Ganzen mitschuldig daran. Positive Äußerungen der freigelassenen Geiseln werden in der Regel übersehen, verzerrt oder kaum beachtet. Laut CNN sagte die freigelassene israelische Frau beispielsweise, sie habe sich wie in der Hölle gefühlt. Nicht einmal die israelischen Medien gingen so weit, die Wahrheit zu verdrehen. Die Absicht ist, die Palästinenser zu entmenschlichen und ihr Abschlachten für das westliche Publikum akzeptabler zu machen.

Deshalb will Israel auch nicht, dass jemand die Wahrheit sagt. Die Reaktion auf die Äußerungen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, in denen er versuchte, den Hamas-Angriff in einen Kontext zu stellen, indem er darauf hinwies, dass er nicht aus einem „Vakuum“, sondern aus „56 Jahren“ israelischer Besatzung entstanden sei, ist ein typisches Beispiel dafür. Der äußerst unangenehme israelische Gesandte bei der UNO, Gilad Erdan, forderte Guterres zum Rücktritt auf. Er ist rumänisch-ungarischer Abstammung, war politischer Berater von Ariel Scharon und später von Benjamin Netanjahu und hat eindeutig rechtsgerichtete Ansichten.

Die „schmutzige Sprache“, mit der israelische Minister die Palästinenser beschreiben, wurde von Verteidigungsminister Yoav Gallant auf den Punkt gebracht, der die Menschen in Gaza als „menschliche Tiere“ bezeichnete und versprach, dort „alles zu vernichten“. Ein israelischer Militärbeamter wies darauf hin, dass der Schwerpunkt [bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen] auf dem Schaden und nicht auf der Genauigkeit liege, während ein anderer versprach, dass der Gazastreifen zu einer „Stadt der Zelte… Es wird keine Gebäude geben“.

Der israelische Präsident Isaac Herzog, die vermeintliche Taube des israelischen linken Flügels – was zeigt, wie weit rechts das gesamte politische Spektrum in Israel ist – hat unterdessen jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Gaza den zivilen Status abgesprochen und sie alle als Terroristen bezeichnet. „Wir werden ihnen das Rückgrat brechen“, drohte er.

Die grausame Bombardierung Israels, bei der bisher 12.000 Tonnen Sprengstoff auf den Gazastreifen abgeworfen wurden, was dem Abwurf einer Atombombe auf Hiroshima durch die USA im Jahr 1945 entspricht, setzt dies in die Tat um. All dies geschieht mit der vollen Unterstützung von Joe Biden, dem britischen Premierminister Rishi Sunak und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die sich alle zu Fototerminen mit Netanjahu in Israel eingefunden haben. Sie werden eines Tages neben ihm auf der Anklagebank stehen, und dieser Tag kann für die Menschen im besetzten Palästina nicht früh genug kommen. Übersetzt mit Deepl.com



