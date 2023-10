Israel delays ground invasion as US presses for post-Hamas plan Sources tell MEE the US would ‚inherit‘ ground realities after an Israeli land invasion of Gaza, and that’s giving Washington pause

Gepanzerte Fahrzeuge und Panzer des israelischen Militärs entlang der Grenze zu Gaza, am 24. Oktober 2023 (AFP)

Quellen berichten MEE, dass die USA nach einer israelischen Bodeninvasion in Gaza die Bodenverhältnisse „erben“ würden, und das lässt Washington innehalten

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israel verzögert Bodeninvasion, während die USA auf einen Nach-Hamas-Plan drängen

Von Sean Mathews

25. Oktober 2023

Die Regierung Biden schwankt zwischen der bedingungslosen Unterstützung des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen, um einen größeren regionalen Konflikt zu verhindern, und ihrem Unbehagen über Israels Endspiel.

Am Dienstag versuchte der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, Gerüchte zu zerstreuen, wonach die bedingungslose Unterstützung der USA ins Wanken geraten könnte. In den Kommentaren wurde angedeutet, dass eine Verzögerung einer Bodeninvasion nicht zu einer Ruhepause bei den Kämpfen führen würde und der Hamas zugute käme.

Ein ehemaliger hochrangiger US-Beamter, der mit den Überlegungen der Biden-Administration vertraut ist, erklärte gegenüber Middle East Eye, dass Washington, während der Krieg in die nächste Phase eintritt, glaubt, die Vorteile seiner bedingungslosen Unterstützung für Israel zu erkennen.

„Unsere Gespräche mit den Israelis helfen ihnen, sorgfältig darüber nachzudenken, was sie tun werden, Leitplanken aufzustellen und unüberlegte Handlungen zu verhindern“, so der ehemalige Beamte, der mit den Überlegungen der Regierung vertraut ist.

Am Mittwoch berichtete das Wall Street Journal, Israel habe sich bereit erklärt, seine erwartete Bodeninvasion zu verschieben, um den USA mehr Zeit für die Aufstellung von Luftabwehrsystemen in der Region zu geben. Netanjahu sagte später am Mittwoch, dass Israel eine Bodeninvasion vorbereite, machte aber keine Angaben zum Zeitpunkt oder zu anderen Details.

In der Zwischenzeit haben die USA eine Thaad-Batterie (Terminal High Altitude Area Defense) und Patriot-Boden-Luft-Raketen in die Region entsandt, um ihre Verteidigung zu verstärken, da ihre Streitkräfte von iranisch unterstützten Milizen im Irak und in Syrien angegriffen werden. Sie hofft, dass die Stationierung zusätzlicher Feuerkraft zusammen mit zwei Flugzeugträgerkampfgruppen im Mittelmeer auch die libanesische Hisbollah abschrecken kann.

Die Regierung Biden hat nicht nur ihre Stützpunkte und Israel mit militärischem Gerät ausgestattet, sondern auch einen beispiellosen praktischen Ansatz für den Krieg gewählt.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat fast täglich mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant telefoniert, um Operationen zu besprechen. Während seines Besuchs in Israel in der vergangenen Woche nahm Biden in seltener Weise an einer Sitzung des israelischen Kriegskabinetts teil. Das Weiße Haus hat eine zusätzliche Militärhilfe für Israel in Höhe von 14 Milliarden Dollar gefordert.

In der Zwischenzeit haben die USA Militärberater nach Israel entsandt, darunter Generalleutnant James Glynn vom Marine Corps, der nach Angaben von Axios an den Kämpfen gegen die Gruppe Islamischer Staat im Irak beteiligt war.



Kein Plan für den Tag danach

Israels Bombardierung des Gazastreifens hat nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 6.546 Palästinenser getötet, mehr als 1.500 werden vermisst. Mehr als 70 Prozent der Getöteten sind Kinder, Frauen und ältere Menschen.

Der Krieg brach am 7. Oktober aus, nachdem die Hamas einen Angriff im Süden Israels verübt hatte. Nach Angaben israelischer Behörden wurden bei dem Angriff rund 1.400 Menschen in Israel getötet, die meisten davon vermutlich Zivilisten. Mindestens 220 weitere Menschen wurden in Gaza gefangen genommen, darunter Soldaten und Zivilisten.

Die Verzögerung der Bodeninvasion verschafft den USA mehr Zeit für die Befreiung der Geiseln und der fast 600 amerikanischen Bürger, die im Gazastreifen festsitzen. Nach Angaben von US-Beamten befinden sich unter den etwa 22o Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, 10 Amerikaner. Zwei wurden am Freitag freigelassen.

Die Strategie, sich eng an die erwartete israelische Bodeninvasion zu binden, birgt jedoch auch Risiken für die USA.

„Die Stärke und das Ansehen der USA in der Region werden direkt mit der Leistung Israels in diesem Krieg verbunden sein“, sagte David Schenker, ein ehemaliger Beamter des Außenministeriums, gegenüber MEE. „Noch schlimmer als das, was am 7. Oktober passiert ist, wäre es für die USA, wenn sich Israel in Gaza festfährt.“

Was Israel als reflexartige Reaktion auf den brutalen Hamas-Angriff erklärte, ist kein erreichbares Ziel“.

– Liam Collins, ehemaliger Oberst der US-Spezialeinheiten

Aber jede taktische Verzögerung der Bodeninvasion lässt das Problem, das im Raum steht, unberücksichtigt: Wer wird den Gazastreifen regieren, wenn Israel sein erklärtes Ziel, die Hamas auszuschalten, erreicht hat?

MEE hat bereits berichtet, dass US-Beamte Israel gefragt haben, wie seine Pläne für den Gazastreifen nach einer möglichen Bodeninvasion aussehen würden.

Israelische Beamte haben erklärt, dass sie keinen Plan für die verarmte Mittelmeerenklave – in der mehr als 2,1 Millionen Palästinenser leben – haben, sobald sie den Krieg dort beendet haben.

Aaron David Miller, ein ehemaliger Nahost-Unterhändler im Außenministerium, sagte, die Regierung Biden sei „eindeutig nicht glücklich mit dem, was die Israelis vorhaben“.

„Sie haben öffentlich gesagt, dass es ihnen an Klarheit und Konsequenz mangelt und dass es keinen Plan für den Tag danach gibt“, sagte er.

Und das könnte eine schlechte Nachricht für die USA sein, die sich so eng an Israels militärische Operationen gebunden haben, aber auch versuchen, sich als Vermittler in der Region darzustellen.

„Die USA sagen Israel, dass sie nach einer Landinvasion die Realität vor Ort erben“, sagte ein ehemaliger hochrangiger US-Beamter, der mit den Überlegungen der Regierung Biden vertraut ist, gegenüber MEE. „Und es ist in niemandes Interesse, in einem Morast gefangen zu sein“.

Den USA fehlt es an Bandbreite

Am Tag vor Bidens Kriegsbesuch in Israel veröffentlichte das Washingtoner Institut für Nahostpolitik eine Analyse des „Post-Hamas-Gaza“, die MEE zufolge einige US-Beamte ihren israelischen Kollegen als Fahrplan für den Fall eines Rückzugs der Gruppe übermittelten. Das Papier wurde nicht als offizielle Forderung, sondern als eine von mehreren Optionen vorgestellt.

Das Papier empfiehlt eine Übergangsverwaltung für den Gazastreifen, bei der die zivilen Angelegenheiten von den Palästinensern vor Ort kontrolliert werden und die Sicherheit von einer Friedenstruppe der arabischen Nachbarstaaten gewährleistet wird, bis die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) die Führung übernehmen kann. Die internationale Gemeinschaft würde beim Wiederaufbau helfen.

Die Autoren erklärten, dass der Plan eine „substantielle Reform“ der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) erfordern würde, die im besetzten Westjordanland nur begrenzte Regierungsbefugnisse hat, von den Palästinensern weithin als korrupte Kollaborateurin Israels angesehen wird und deren Popularität auf einem historischen Tiefstand ist.

Der Plan würde eine ernsthafte Unterstützung durch die USA erfordern, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass Washington ihn aktiv verfolgt.

Die Gespräche mit den arabischen Führern in Jordanien und Ägypten konzentrierten sich auf die unmittelbaren Auswirkungen des Krieges, wobei der jordanische König Abdullah II. und der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi rote Linien gegen die Zwangsumsiedlung von Palästinensern zogen.

Bei den arabischen Verbündeten Washingtons kam es zu Massendemonstrationen zur Unterstützung der Palästinenser, wobei einige ihrer Bürger sogar die Hamas aufforderten, Israel mit weiteren Raketen zu beschießen. Wenn sie jetzt öffentlich mit Israel zusammenarbeiten, um den Gazastreifen zu verwalten, könnte dies ihre Herrschaft gefährden, so Experten.

„Die USA stellen Israel eine Frage, auf die sie selbst keine Antwort haben“, sagte Miller und fügte hinzu, dass Washington „nicht über die nötige Bandbreite“ verfüge, um mit seinen arabischen Partnern sinnvoll über ein Gaza nach der Hamas zu verhandeln.

Israel trifft seine eigenen Entscheidungen“.

In der Zwischenzeit unterstützt die Regierung Biden weiterhin öffentlich die Beseitigung der Hamas. In einem NBC-Interview am Wochenende sagte Außenminister Anthony Blinken, Israel könne nicht zum Status quo zurückkehren“, wenn die Hamas die Enklave regiere.

Biden sagt, er sei gegen eine israelische Besatzung des Gazastreifens, wich aber der Frage aus, ob er eine sofortige, umfassende Invasion der Enklave unterstütze. „Die Israelis treffen ihre eigenen Entscheidungen“, sagte er, als er am Dienstag gefragt wurde.

Liam Collins, ein pensionierter Oberst der US-Spezialeinheiten und Professor an der Militärakademie der Vereinigten Staaten in West Point, erklärte gegenüber MEE, dass die Regierung Biden die Kriegsziele eines Verbündeten nicht unterstützen könne und diese wahrscheinlich zurückgeschraubt werden müssten.

„Was Israel als reflexartige Reaktion auf den brutalen Hamas-Angriff erklärte, ist kein erreichbares Ziel“, sagte er gegenüber MEE.

„Es ist möglich, die Hamas zu schwächen, aber es ist nicht realistisch, die Hamas militärisch oder politisch zu eliminieren. Das geht nur, wenn man die Wurzeln des Konflikts angeht“, sagte er. Übersetzt mit Deepl.com

