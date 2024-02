The Western Press Are Just Printing Straight Up Nazi Propaganda About Middle Easterners Now Mass media outlets like The Guardian, The New York Times and The Wall Street Journal have been allowing the publication of some amazingly racist pieces these last few days. All are directed at middle…

Die westliche Presse druckt jetzt nur noch reine Nazi-Propaganda über Menschen aus dem Nahen Osten

Caitlin Johnstone

7. Februar 2024

Massenmedien wie der Guardian, die New York Times und das Wall Street Journal haben in den letzten Tagen die Veröffentlichung einiger erstaunlich rassistischer Artikel zugelassen. Alle richten sich gegen Menschen aus dem Nahen Osten und Menschen mit nahöstlicher Abstammung, während das westliche Imperium immer mehr Bomben auf immer mehr Länder im Nahen Osten abwirft.

Am Montag veröffentlichte der Guardian eine politische Karikatur, die von der Nazi-Propaganda der 1930er Jahre nicht zu unterscheiden wäre, außer dass sie zufällig einen Moslem und keinen Juden zeigt. Die Karikatur zeigt den iranischen Führer Ali Khamenei, der die Fäden der so genannten iranischen Stellvertretergruppen im Nahen Osten wie den Houthis, der Hisbollah und der Hamas in der Hand hält, und zwar genau so, wie die Nazis die Juden als bösartige Marionettenspieler darstellten, die das Weltgeschehen manipulieren.

Vergleichen Sie dies:

Die Propaganda der Nazis über die Juden als Marionetten der Weltpolitik im Vorfeld des Holocausts:

Bis heute ist es für die Mainstream-Presse selbstverständlich, dass es inakzeptabel ist, jemanden jüdischen Glaubens in irgendeinem Zusammenhang als Marionettenspieler darzustellen. Fox News, die niederländische Zeitung De Volkskrant, die indische Bharatiya Janata Party und der rechtsgerichtete politische Karikaturist Ben Garrison sind in den letzten Jahren allesamt unter Beschuss geraten, weil sie jüdische Menschen auf diese Weise dargestellt haben. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass, wenn The Guardian eine ähnliche Karikatur über den israelischen Einfluss mit einem israelischen Führer veröffentlicht hätte, dies ein riesiger Skandal gewesen wäre, der einen internationalen Aufschrei ausgelöst hätte.

Tatsächlich liegt die Messlatte für die Qualifizierung als empörende rassistische Trope bei der Kritik an Israel etwas niedriger. Mainstream-Plattformen wie der Guardian, die New York Times und die Sunday Times wurden unter Druck gesetzt, israelkritische Karikaturen zu entfernen, die weit weniger eindeutig antisemitisch sind als Karikaturen über finstere Puppenspieler. Im Jahr 2014 wurde der Sydney Morning Herald unter Druck gesetzt, eine Karikatur zu entfernen und sich für sie zu entschuldigen, die als antisemitisch eingestuft wurde, weil sie „das groteske Stereotyp eines Juden zeigt, der eine Fernsteuerung benutzt, um Häuser und Menschen in Gaza in die Luft zu jagen“, etwas, das in den letzten vier Monaten täglich vorkam und eine objektive Tatsache war.

Es besteht keine Chance, dass die Redakteure des Guardian auch nur eine Sekunde lang auf die Idee gekommen wären, eine solche Karikatur über israelische Führer im Jahr 2024 zu veröffentlichen, aber anscheinend ist es völlig in Ordnung, genau dieselbe Art von aufgewärmter Nazi-Propaganda über iranische Führer zu veröffentlichen.

Der Kolumnist der New York Times, Tom Friedman, der noch nie einen Krieg im Nahen Osten erlebt hat, der ihn nicht körperlich erregt hat, durfte einen Artikel mit dem Titel „Understanding the Middle East Through the Animal Kingdom“ veröffentlichen, in dem die Menschen im Nahen Osten mit Insekten und Parasiten verglichen werden.

Natürlich gibt es in Friedmans Artikel keine sinnvolle Analyse; er vergleicht Länder, die er mag, mit coolen Tieren und Länder, die er nicht mag, mit ekligen Käfern. Die Hamas ist eine Spinne. Der Iran ist eine „parasitische Wespe“, und Libanon, Jemen, Syrien und Irak sind die Raupen, in die sie ihre Eier legt. Netanjahu ist ein Lemur, der je nach den politischen Erfordernissen des Augenblicks von einer Seite zur anderen springt, und die Vereinigten Staaten? Leute, hört euch das an: Die Vereinigten Staaten sind ein Löwe. Rooooar!

Noch einmal: Kein westliches Mainstream-Blatt würde es einem Kolumnisten erlauben, Israelis mit Insekten oder Parasiten zu vergleichen, und das zu Recht – es ist genau die Art von entmenschlichender Sprache, die von den Nazis benutzt wurde, um den Weg zum Holocaust zu ebnen. Aber der Vergleich von muslimischen Bevölkerungsgruppen ist in den Augen der westlichen Presse völlig in Ordnung.

„Wir haben keine Gegenstrategie, die die Wespe sicher und effizient tötet, ohne den ganzen Dschungel in Brand zu setzen“, schreibt Friedman, als sei es völlig normal, so etwas in der einflussreichsten Zeitung der westlichen Welt zu schreiben.

„Manchmal denke ich über den Nahen Osten nach, indem ich CNN schaue. Ein anderes Mal bevorzuge ich Animal Planet“, schließt Friedman, dem anscheinend noch nie gesagt wurde, dass es ein peinliches Eingeständnis ist, über den Nahen Osten nachzudenken, wenn man beides sieht.

Und das war’s. Das ist das Ausmaß der Analyse von Herrn Thomas L. Friedman, der nicht weniger als drei Pulitzer-Preise für diese Art von kindlichem Schwachsinn gewonnen hat. Und wenn das nicht ein Armutszeugnis für den westlichen Journalismus ist, dann ist es das auch nicht.

Das Wall Street Journal hat einen Artikel von Steven Stalinsky mit dem Titel „Willkommen in Dearborn, Amerikas Dschihad-Hauptstadt“ über die Stadt in Michigan veröffentlicht, die die größte muslimische Bevölkerung pro Kopf in den Vereinigten Staaten beherbergt.

In den letzten Jahrzehnten erlebte Dearborn eine Einwanderungswelle aus Palästina und aus Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, die die USA derzeit bombardieren, wie Syrien, Irak und Jemen, und offenbar findet Herr Stalinsky es empörend und skandalös, dass eine solche Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt Israels Aktionen in Gaza ablehnen würde. Er regt sich über einen palästinensisch-amerikanischen islamistischen Geistlichen auf, der Präsident Biden einen „senilen Pharao“ nennt, was, wie wir uns wohl alle einig sind, urkomisch ist.

Stalinsky leitet eine Denkfabrik namens Middle East Media Research Institute (MEMRI), die buchstäblich von einem ehemaligen israelischen Geheimdienstoffizier gegründet wurde. Der pro-palästinensische Aktivist und Akademiker Norman Finkelstein hat MEMRI beschuldigt, „dieselbe Art von Propagandatechniken wie die Nazis“ anzuwenden, und selbst der unverschämt prinzipienlose Reichspropagandist Brian Whitaker hat geschrieben, dass MEMRI „sich als Forschungsinstitut ausgibt, obwohl es im Grunde eine Propagandaoperation ist“.

In den letzten Tagen hat das Wall Street Journal auch Leitartikel mit wahnwitzigen Überschriften wie „Chicago stimmt für die Hamas“ veröffentlicht, nachdem der Stadtrat von Chicago für einen Waffenstillstand in Gaza gestimmt hatte, und „Der Krieg der UNO gegen Israel“ über die inzwischen widerlegte Behauptung, dass einige UNRWA-Mitarbeiter an dem Anschlag vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen.

Und ich muss sagen, dass es ein interessanter Zufall ist, dass all diese Dämonisierung und Entmenschlichung der muslimischen Bevölkerung durch die Massenmedien genau zu dem Zeitpunkt stattfindet, an dem das westliche Imperium militärische Sprengstoffe auf Nationen voller Muslime regnen lässt. Es ist fast so, als würde die westliche Presse versuchen, Zustimmung für die militärischen Aggressionen der westlichen Regierungen zu erzeugen. Es ist fast so, als hätten sie das schon immer getan.

