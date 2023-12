https://www.paulcraigroberts.org/2023/12/06/civilization-has-disintegrated/

Die Zivilisation hat sich aufgelöst

Von Paul Craig Roberts



6. Dezember 2023

Die gesamte Zivilisation hat sich aufgelöst, nicht nur die westliche Zivilisation. Diese Tatsache ist offensichtlich, denn die ganze Welt schaut dem Völkermord in Gaza zu, vielleicht so unterhaltsam wie die Römer dem Tod im Kolosseum. Die „moralisch-demokratische“ US-Regierung lässt noch mehr Bomben und Geld fließen, um Israels Völkermord an Palästina zu ermöglichen. Europäische Regierungen nennen den Völkermord „Israels Recht auf Selbstverteidigung“. Christliche Zionisten rechtfertigen den Völkermord im Namen Christi. In Europa werden diejenigen, deren moralisches Gewissen sie zum Protest treibt, verhaftet. Im „freien und demokratischen“ Großbritannien ist das Schwenken einer palästinensischen Flagge ein Grund zur Verhaftung. Die muslimische Welt tut nichts und zeigt damit ihre völlige Ohnmacht und ihren Mangel an Selbstachtung. Und die Russen und Chinesen sehen tatenlos zu, wie die USA und Israel den Nahen Osten in ihrem Interesse umgestalten – eine Entwicklung, die die Macht des Bösen noch vergrößern wird.

Für diejenigen unter uns, die sich der Errungenschaften der westlichen Zivilisation, aber auch ihrer Makel und Verbrechen bewusst sind, ist es niederschmetternd zu erleben, wie sich das moralische Bewusstsein in der westlichen Welt völlig verflüchtigt. Der Westen lässt nicht nur zu, dass dies geschieht, er beteiligt sich offen an dem Bösen. Denn das Böse ist, was es ist.

Die israelischen Juden stellen sich selbst als Opfer dar, während sie das Leben anderer zerstören. Die israelischen Juden, die sich darüber beklagen, einen Holocaust erlitten zu haben, führen nun einen solchen durch. Die Dinge sind auf den Kopf gestellt worden. Das Böse ist gut, und das Gute ist böse. Das moralische Gewissen hat sich von der Welt verabschiedet.

Israel kündigt Ausweitung der Bodenoffensive auf den gesamten Gazastreifen an und bombardiert Flüchtlingslager

