https://www.middleeastmonitor.com/20231206-netanyahu-there-is-no-possibility-right-now-to-bring-all-hostages-home/



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in Tel Aviv am 28. Oktober 2023 [ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images].

Netanjahu: Es gibt im Moment keine Möglichkeit, alle Geiseln nach Hause zu bringen

6. Dezember 2023

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat gestern den Familien der aus dem Gazastreifen freigelassenen Kriegsgefangenen mitgeteilt, dass es „im Moment keine Möglichkeit gibt, alle nach Hause zu bringen“, berichtet Reuters.

Das Treffen fand statt, nachdem die Kämpfe im Gazastreifen nach einer siebentägigen Pause wieder aufgenommen wurden und mehr als 100 Kriegsgefangene aus der Enklave zurückkehrten. Das Schicksal von 138 weiteren Personen ist noch offen.

Mehrere Angehörige, die an dem Treffen teilnahmen, übten scharfe Kritik an der Regierung.

Dani Miran, dessen Sohn Omri am 7. Oktober entführt worden war, sagte, er fühle sich durch das Treffen in seiner Intelligenz beleidigt und habe es mitten in der Sitzung verlassen.

„Ich werde nicht ins Detail gehen, was bei dem Treffen besprochen wurde, aber diese ganze Vorstellung war hässlich, beleidigend und chaotisch“, sagte er dem israelischen Fernsehsender Channel 13 und meinte, die Regierung habe aus der Angelegenheit eine „Farce“ gemacht.

„Sie sagen ‚wir haben dies getan, wir haben das getan‘. [Hamas-Führer im Gazastreifen, Yahya] Sinwar ist derjenige, der unsere Leute zurückgebracht hat, nicht sie. Es ärgert mich, dass sie sagen, sie hätten Dinge diktiert. Sie haben nicht einen einzigen Schritt diktiert.

Das Treffen war als Forum für freigelassene Kriegsgefangene gedacht, um Ministern von ihren Erfahrungen in der Gefangenschaft zu berichten.

„Es war ein sehr turbulentes Treffen, viele Leute schrien“, sagte Jennifer Master, deren Partner Andrej ein Kriegsgefangener ist.

Nach israelischen Angaben befinden sich eine Reihe von Frauen und Kindern weiterhin in den Händen der Hamas, während Familien mit erwachsenen männlichen Verwandten, die sich in Gefangenschaft befinden, dazu aufrufen, sie nicht zu vergessen.

„Wir alle versuchen sicherzustellen, dass unsere Angehörigen nach Hause kommen. Die einen wollen die Frauen oder Kinder, die noch übrig sind, und die anderen wollen die Männer“, sagte Master dem israelischen Fernsehsender Channel 12.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …