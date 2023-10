Infos zu dem Raketenangriff auf das Hospital in Gaza, von Jonathan Cook:

(Youtube-Film zu dem Angriff bei Al-Jazeera:



https://www.aljazeera.com/news/2023/10/18/what-do-we-know-about-the-strike-on-the-hospital-in-gaza)

This is another Iraqi WMD moment. We’re being gaslit It’s not just ‚unlikely‘ that a Palestinian rocket hit the Gaza hospital. It’s impossible. The media know this, they just don’t dare say it

Dies ist ein weiterer irakischer WMD-Moment. Wir werden in die Luft gejagt

Von JONATHAN COOK

18. Oktober 2023

Es ist nicht nur unwahrscheinlich, dass eine palästinensische Rakete das Krankenhaus in Gaza zerstört hat. Es ist unmöglich. Die Medien wissen das, sie wagen nur nicht, es zu sagen.

Wir sagen es noch einmal: Die GRÖSSTEN Fake News kommen von den etablierten Medien. Wenn viel auf dem Spiel steht, machen sie sich kaum die Mühe, ihre Rolle als Sprachrohr der westlichen Propaganda zu verbergen.

Dies ist ein weiterer irakischer WMD-Moment. Wir werden in den Wind geschlagen. Glauben Sie Ihren Augen und Ohren und den Gesetzen der Physik, nicht den Lügen, die von unseren Führern und Medien über den Raketenangriff auf das Baptistenkrankenhaus in Gaza in der vergangenen Nacht verbreitet werden:

Keine palästinensische Gruppe hat eine Rakete, die ein Krankenhaus zerstören kann. Was sie haben, sind verherrlichte Feuerwerkskörper, die kleinere Schäden und gelegentlich ein oder zwei Tote verursachen können. Wenn die Hamas oder der Islamische Dschihad ein Gebäude in die Luft jagen und Hunderte von Menschen töten könnte, wie es gestern Abend geschehen ist, würde man auch in Tel Aviv oder Aschkelon davon hören. Sie tun es nicht, weil sie es nicht können.

Israels Apologeten (und davon gibt es viele) verbreiten alle möglichen Videos, die nichts mit dem Krankenhausangriff zu tun haben. Aber das Video des Schlags selbst zeigt, dass eine unglaublich große und starke Waffe eingesetzt wird. Hören Sie sich das Geräusch an, das die Rakete kurz vor dem Einschlag macht – dieses zischende Geräusch wird durch ihre phänomenale Geschwindigkeit verursacht, wenn sie durch die Luft schneidet. Das ist *nicht* das Geräusch einer fallenden palästinensischen Rakete.

Wenn Sie sich die Videos ansehen, in denen palästinensische Raketen abgefeuert werden, fällt Ihnen auf, wie langsam sie sich bewegen. Fast im Schneckentempo. Wenn sie scheitern, fallen sie mit der Geschwindigkeit des freien Falls, nicht mit der nahezu Überschallgeschwindigkeit der Rakete, die das Krankenhaus getroffen hat. Wer das anders sieht, hat die Gesetze der Physik nicht verstanden.

Israels Apologeten versuchen, die Sache noch mehr zu vernebeln, indem sie behaupten, dass entweder eine palästinensische Rakete niederging oder abgefangen wurde und die Rakete oder Teile davon in einem sehr großen Munitionslager im Krankenhaus einschlugen. Akzeptieren wir einfach die rassistische Annahme, dass Hunderte von Familien froh waren, sich inmitten eines unerbittlichen israelischen Bombenangriffs neben einem riesigen Sprengstofflager in Sicherheit bringen zu können. Akzeptieren wir auch die phantastische Vorstellung, dass ein herabfallender glorifizierter Feuerwerkskörper oder ein Bruchstück davon die starken Mauern des Krankenhauses durchdringen und eine solche Explosion auslösen könnte. Wenn all dies wahr wäre, würde man dennoch eine Reihe von Sekundärexplosionen sehen, wenn die Waffen durch die erste Explosion zur Explosion gebracht werden. Das ist aber nicht der Fall, denn es gibt nur eine Explosion, die von einer riesigen Rakete ausgeht.

Es handelt sich um eine verzweifelte Psy-Op, weshalb Israel jetzt eine Aufnahme von zwei Hamas-Kämpfern veröffentlicht hat, die sich nach dem Raketeneinschlag unterhalten und darüber diskutieren, ob sie oder der Islamische Dschihad es getan haben. Es ist dasselbe Israel, das die monatelange Planung der Hamas nicht entdeckt hat, die nötig war, um den Ausbruch vor 10 Tagen zu organisieren. Doch diesmal hatte Israel anscheinend Glück und hörte zufällig mit, als Huey und Louie beschlossen, sich selbst zu belasten.

Denken Sie daran, dass Israel eine ganze Einheit von „Mistaravim“ hat, israelisch-jüdische Undercover-Agenten, die darauf trainiert sind, sich als Palästinenser auszugeben und heimlich unter Palästinensern zu operieren. Israel produzierte eine sehr populäre Fernsehserie über solche Leute in Gaza namens Fauda. Man muss schon sehr leichtgläubig sein, um zu glauben, dass Israel einen solchen Anruf nicht manipulieren könnte und würde, um uns zu täuschen, so wie es die Palästinenser in Gaza regelmäßig täuscht.

Die meisten Leute, die diese Lügen verbreiten, wissen, dass es sich um Lügen handelt, auch die Medien, und ganz besonders die Nahost- und Verteidigungskorrespondenten. Zumindest einige wenige, wie Jeremy Bowen und Jon Donnison von der BBC, versuchen vorsichtig zu behaupten, es sei unwahrscheinlich, dass eine Hamas-Rakete Schäden in der Größenordnung des Krankenhauses in Gaza verursachen könne. Aber es ist nicht unwahrscheinlich. Es ist unmöglich, und das wissen sie. Sie trauen sich nur nicht, es zu sagen.

