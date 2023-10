Dieser Stellvertreterkrieg kann nicht gleichzeitig „unprovoziert“ UND eine große strategische Investition sein

Caitlin Johnstone

3. Oktober 2023Während der Widerstand gegen die Finanzierung des US-Vertreterkriegs in der Ukraine auf dem Capitol Hill zunimmt, haben die Apologeten des Imperiums verzweifelt Denkschriften darüber verfasst, wie sehr der Krieg den strategischen Interessen der USA dientum Unterstützung für die weitere Unterstützung durch Washington herzustellen. Solche Argumente stehen im krassen Widerspruch zu den Propagandameldungen, mit denen wir zu Beginn des Krieges überschwemmt wurden, dass es sich um eine „unprovozierte Invasion“ handelte, aber die Manager des Imperiums scheinen nicht mehr besonders daran interessiert zu sein, dieses Narrativ zu verteidigen.

Die jüngste Erscheinung in diesem neuen Genre „unser Stellvertreterkrieg in der Ukraine fördert die strategischen Interessen der USA“ kommt von dem berüchtigten Kriegspropagandisten Max Boot in der Washington Post zu uns. Boots Artikel trug ursprünglich den Titel „Ukraine-Hilfe ist eine gute Investition.



Vereinigten Staaten vertraglich verpflichtet sind, zu schützen“, so Boot weiter. „Und all das alles wurde erreicht, ohne dass ein einziger US-Soldat an der Front zu gefährden.“

„Das ist eine unglaubliche Investition“, freut sich Boot.

In seinem masturbatorischen Schwärmen darüber, wie viele Russen durch diesen Krieg getötet wurden, erwähnt Boot zu keinem Zeitpunkt den immensen Tribut, den den dieser absichtlich provozierte und völlig unnötige Krieg für die ukrainischen Leben. Deren Tod, Zerstückelung und Vertreibung sind der bei weitem größte Preis, der für diese „Investition“ gezahlt wird, aber Boot hält sie nicht einmal einer Fußnote für würdig.Wir sehen, dass diese „Investition“ immer häufiger von den Managern des von den Managern des US-Imperiums und ihren Apologeten immer häufiger propagiert wird. In einem Artikel, der in der Connecticut Post versicherte Senator Richard Blumenthal letzten Monat den Amerikanern, dass „wir für unsere Investitionen in der Ukraine auf unsere Kosten kommen“. Ein paar Tage zuvor zuvor hatte Senator Mitt Romney den Stellvertreterkrieg als „die beste Investition in die nationale Verteidigung, die wir je getätigt habendenn „wir schwächen und vernichten das russische Militär für einen sehr geringen Betrag… ein geschwächtes Russland ist eine gute Sache.“Im Dezember sagte der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell.

dass die Finanzierung des Stellvertreterkriegs „eine direkte Investition in die Verringerung der zukünftigen Fähigkeiten von Wladimir Putins künftige Fähigkeit, Amerika zu bedrohen, unsere Verbündeten zu gefährden und unsere Kerninteressen anzugreifen“. Im vergangenen November veröffentlichte die von der imperialen Kriegsmaschinerie finanzierte Denkfabrik Center for European Policy Analysis einen Bericht in dem es hieß, dass „die USA 5,6 % ihres Verteidigungshaushalts für die Zerstörung fast die Hälfte von Russlands konventionellen militärischen Fähigkeiten zu zerstören, scheint eine absolut unglaubliche Investition“. Lassen Sie nicht zu, dass die MAGA-Republikaner sie beenden“, aber die Überschrift wurde inzwischen zu dem etwas weniger gruseligen „Das haben die USA von der Hilfe für die Ukraine“ geändert.Behauptung dass die Finanzierung des Krieges „das strategisch Richtige“ sei, argumentiert Boot, dass „es schwer ist, sich eine außenpolitische Initiative der USA die seit dem Ende des Kalten Krieges erfolgreicher oder wichtiger war als die US-Hilfe für die Ukraine“.“Russland hat schätzungsweise 120.000 Soldaten verloren und 170.000 bis 180.000 wurdenverletzt“, schreibt Boot. „Russland hat außerdem schätzungsweise 2.329 Panzer verloren,2.817 Schützenpanzer, 2.868 Lastwagen und Jeeps, 354 gepanzerte gepanzerte Mannschaftstransporter, 538 selbstfahrende Artilleriefahrzeuge, 310 gezogeneArtilleriegeschütze, 92 Starrflügelflugzeuge und 106 Hubschrauber.“Die russischen Streitkräfte sind vernichtet worden, wodurch die Gefahr für NATO-Frontstaaten wie Polen und die baltischen Republiken, die dieVereinigten Staaten vertraglich verpflichtet sind, zu schützen“, so Boot weiter. „Und all das alles wurde erreicht, ohne dass ein einziger US-Soldat an der Front zu gefährden.“„Das ist eine unglaubliche Investition“, freut sich Boot.In seinem masturbatorischen Schwärmen darüber, wie viele Russen durch diesen Krieg getötet wurden, erwähnt Boot zu keinem Zeitpunkt den immensen Tribut, den den dieser absichtlich provozierte und völlig unnötige Krieg für die ukrainischen Leben. Deren Tod, Zerstückelung und Vertreibung sind der bei weitem größte Preis, der für diese „Investition“ gezahlt wird, aber Boot hält sie nicht einmal einer Fußnote für würdig.Wir sehen, dass diese „Investition“ immer häufiger von den Managern des von den Managern des US-Imperiums und ihren Apologeten immer häufiger propagiert wird. In einem Artikel, der in der Connecticut Post versicherte Senator Richard Blumenthal letzten Monat den Amerikanern, dass „wir für unsere Investitionen in der Ukraine auf unsere Kosten kommen“. Ein paar Tage zuvor zuvor hatte Senator Mitt Romney den Stellvertreterkrieg als „die beste Investition in die nationale Verteidigung, die wir je getätigt habendenn „wir schwächen und vernichten das russische Militär für einen sehr geringen Betrag… ein geschwächtes Russland ist eine gute Sache.“Im Dezember sagte der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell.dass die Finanzierung des Stellvertreterkriegs „eine direkte Investition in die Verringerung der zukünftigen Fähigkeiten von Wladimir Putins künftige Fähigkeit, Amerika zu bedrohen, unsere Verbündeten zu gefährden und unsere Kerninteressen anzugreifen“. Im vergangenen November veröffentlichte die von der imperialen Kriegsmaschinerie finanzierte Denkfabrik Center for European Policy Analysis einen Bericht in dem es hieß, dass „die USA 5,6 % ihres Verteidigungshaushalts für die Zerstörung fast die Hälfte von Russlands konventionellen militärischen Fähigkeiten zu zerstören, scheint eine absolut unglaubliche Investition“. Es ist eines der krassesten Beispiele für dieses neue Genre der Imperiums Apologetik gesehen, als die von Bill Kristol geführte Gruppe „Republikaner für Ukraine“ einen Fernsehspot schaltete, in dem sie erklärte, wie sehr dieser Krieg eine fantastische Investition sei, die den strategischen Interessen der USA diene.

Wenn Amerika die Ukraine aufrüstet, bekommen wir viel für wenig“, hieß es in dem Spot. „Putin ist ein Feind von Amerika. Wir haben 5 % unseres Verteidigungshaushalts für die Bewaffnung der Ukraine verwendet und damit 50% von Putins Armee zerstört. Wir haben das getan

Das alles haben wir erreicht, indem wir Waffen aus dem Lager geschickt haben, nicht unsere Truppen. Je mehr die Ukraine Russland schwächt, desto mehr schwächt sie auch Russlands engsten Verbündeten, China.“

Wir

Die Propagandisten des zentralisierten US-Imperiums verlangen von uns, dass wir eine Menge sehr dummer Dinge glauben.

aber eine der dümmsten ist die Behauptungdass dieser Krieg gleichzeitig (A) völlig unprovoziert war, und (B) nur zufällig die strategischen Interessen der USA massiv fördert. Es kann wirklich nicht beides sein. Wenn man annimmt, dass dieser Krieg für die USA ein sehr kostengünstiges, Mittel mit hohem Nutzen für die USA ist, um ihre strategischen Interessen dann müsste man schon Tapioka statt Hirn haben, um auch zu glauben

dass die USA nicht alles getan hätten, um sicherzustellen, dass der Krieg

passiert. Und genau das ist geschehen, weshalb US-Geheimdienstmitarbeiter und westliche Außenpolitiker jahrelang behaupteten, dass die Aktionen der USA und ihrer Verbündeten Russland zu einem Krieg provozieren würden. Der Grund, warum es so wichtig ist, dass der Krieg in der Ukraine durch das

US-Zentralimperium provoziert wurde, ist, dass dies zeigt, wo der Weg zum Frieden liegt.

Wenn Imperiumssimps auf Kritik an der westlichen Stellvertreterkriegsführung in derUkraine mit „Oh, Sie sagen also, wir sollten die Ukrainer einfach im Stich lassenund Putin das Land übernehmen lassen???“, übersehen sie, dassdass dies kein Krieg nur zwischen Russland und der Ukraine ist, und Russland sieht es nicht,Russland glaubt, es kämpft einen Krieg gegen die Aggression und den Expansionismus des NATO-Bündnisses, was der NATO-Chef selbst kürzlich bestätigt hat.

Das bedeutet, dass das NATO-Bündnis den Frieden in der Ukraine fördern kannUkraine erleichtern kann, indem es sich bereit erklärt, die Aggressionen, die zu diesem Krieg geführt haben, zurückzunehmenNATO Mächte haben immer gewusst, dass sie auf diese Weise Frieden in der Ukraine herbeiführen könnten, aber sie ziehen es nicht vor, die Kriegsmaschinerie der NATO von Russlands Grenzen weg zu verlegen und Moskau die gleiche Freiheit von militärischen Bedrohungen in seiner unmittelbaren Umgebung zu gewähren, auf die Washington besteht.

Die Verantwortlichen des Imperiums haben dies nicht getan und sogar die Friedensverhandlungen in den ersten Tagen des Konflikts sabotiert, weil sie fest daran glauben, dass dieser Krieg ihren Interessen dient.Dies ist es, was die Apologeten des Imperiums aus der Geschichte weglassen, wenn sie behaupten dass Putin diesen Krieg durch einen Truppenabzug aus der Ukraine beenden kann; sie lassen die Rolle ihrer eigenen Regierung bei der Auslösung und Aufrechterhaltung diesen Krieg. Zu fordern, dass Russland seine Aggressionen einstellt, ohne dass das westliche Imperium die Aggressionen einstellt, die den Krieg erst provoziert habenist die Forderung, dass Russland sich dem Diktat des Imperiums beugt und unterwirft.

Die Leute, die ein Ende der russischen Aggressionen fordern , nicht aber die westlichen Aggressionen, auf die Russland reagiert, wollen nicht

wirklich Frieden, sondern nur, dass das Imperium die unverschämten Curser, die es gewagt haben, ihm zu trotzen.Es ist gut, sich darüber im Klaren zu sein, denn es zeigt, wer die Hindernisse für den Frieden wirklich sind. Je länger wir so tun, als ob die einzigen, die diesen Krieg am Laufen halten in Moskau sitzen, desto länger wird uns jeder Weg zum Frieden verschlossen bleiben. Übersetzt mit Deepl.com

