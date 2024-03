https://www.unz.com/pescobar/donetsk-avdeyevka-mariupol-on-the-road-in-electoral-donbass/

Donezk, Awdejewka, Mariupol – unterwegs im Wahlkampf-Donbass

Pepe Escobar

20. März 2024

Sie haben 10 lange, leidvolle Jahre darauf gewartet, an dieser Wahl teilzunehmen. Und sie haben gewählt, und zwar in großer Zahl, und haben damit dem politischen Führer, der sie nach Mütterchen Russland zurückgebracht hat, eine erdrutschartige Wiederwahl beschert. Die VVP kann nun allgemein als „Mr. 87%“ bezeichnet werden. In Donezk war die Wahlbeteiligung sogar noch höher: 88,17 %. Und nicht weniger als 95 % haben für ihn gestimmt.

Es war eine demütigende – und erhellende – Erfahrung, den russischen Wahlprozess im Donbass zu verfolgen. Vor unseren Augen wurde das ganze Gewicht der kollektiven, unerbittlichen Verleumdungskampagne des Westens sofort von der reichen schwarzen Erde Noworossijas verschluckt. Die tadellose Organisation, die völlige Transparenz der Abstimmung, der Enthusiasmus von Wahllokalmitarbeitern und Wählern gleichermaßen unterstrichen den historischen Ernst des politischen Augenblicks: Gleichzeitig war alles von einem ungreifbaren Gefühl des stillen Jubels umhüllt.

Es handelte sich natürlich um ein Referendum. Der Donbass ist ein Mikrokosmos für den festen inneren Zusammenhalt der russischen Bürger mit der Politik von Team Putin – und gleichzeitig ein Gefühl, das die überwältigende Mehrheit des globalen Südens teilt. Der Sieg der VVP war ein Sieg der globalen Mehrheit.

Und das ist es, was die mickrige globale Minderheit noch mehr in Rage bringt. Mit der höchsten Wahlbeteiligung seit 1991 fügten die russischen Wähler den intellektuellen Schweinehunden, die sich als westliche „Führung“ ausgeben – der wohl mittelmäßigsten politischen Klasse der letzten 100 Jahre -, eine massive strategische Niederlage zu. Sie stimmten für ein gerechteres, stabileres System der internationalen Beziehungen, für Multipolarität und für eine echte Führungsrolle von Zivilisationsstaaten wie Russland.

Hinter der VVP mit 87 % lagen mit großem Abstand die Kommunisten mit 3,9 %. Das ist ziemlich bezeichnend, denn diese 91 % bedeuten eine totale Ablehnung der globalistischen Davos/Great Reset-Plutokraten-„Zukunft“, die sich die 0,001 % vorstellen.

Awdejewka: Wählen unter totaler Verwüstung

Am zweiten Wahltag konnte man sich in der Sektion 198 im Zentrum von Donezk, unweit des Regierungsgebäudes, ein Bild vom reibungslosen Ablauf und der Transparenz des Systems machen – auch wenn Donezk am späten Nachmittag und frühen Abend des letzten Wahltages nicht vom Beschuss verschont blieb.

Anschließend wurde ein strategischer Boxenstopp in einem Mini-Markt in der Nähe eingelegt. Juri, ein Aktivist, kaufte eine ganze Ladung frischer Eier, die er zu den fast verhungerten Zivilisten bringen wollte, die noch in Awdejewka leben. Zehn Eier kosten umgerechnet einen Dollar und vierzig Cents.

In Yasinovata, ganz in der Nähe von Avdeyevka, besuchen wir die MBOU, die Schule Nummer 7, die nach ununterbrochenem Beschuss tadellos wiederaufgebaut wurde. Die Direktorin Ludmilla Leonova, eine außergewöhnlich starke Frau, nimmt mich mit auf eine Führung durch die Schule und ihre nagelneuen Klassenräume für Chemie und Biologie, wobei ein uriges sowjetisches Alphabet den Klassenraum für die russische Sprache ziert. Der Unterricht wird hoffentlich im Herbst wieder aufgenommen.

In der Nähe der Schule wurde ein Flüchtlingszentrum für diejenigen eingerichtet, die aus Avdeyevka gebracht wurden. Alles ist blitzsauber. Die Menschen werden abgefertigt, in das System aufgenommen und warten dann auf die richtigen Papiere. Alle wollen so schnell wie möglich einen russischen Pass bekommen.

Im Moment sind sie in Schlafsälen untergebracht, etwa 10 Personen in jedem Zimmer. Einige sind wie durch ein Wunder mit ihren eigenen Autos aus Awdejewka gekommen: Es gibt ein paar ukrainische Nummernschilder zu sehen. Die allgemeine Erwartung ist, nach Avdeyevka zurückzukehren, sobald der Wiederaufbau beginnt, um ihr Leben in ihrer eigenen Stadt wieder aufzubauen.

Dann geht es auf die Straße nach Awdejewka. Nichts, absolut nichts bereitet uns auf die totale Verwüstung vor. In meinen fast 40 Jahren als Auslandskorrespondent habe ich so etwas noch nie gesehen – nicht einmal im Irak. Am inoffiziellen Eingang von Awdejewka, neben dem Skelett eines zerbombten Gebäudes und den Überresten eines Panzerturms, flattern die Fahnen aller Militärbataillone, die an der Befreiung teilgenommen haben, im Wind.

Jedes Gebäude in jeder Straße ist zumindest teilweise zerstört. Einige wenige verbliebene Bewohner versammeln sich in einer Wohnung, um die Verteilung von lebensnotwendigen Gütern zu organisieren. Ich finde eine wie durch ein Wunder erhaltene Ikone hinter dem Fenster einer zerbombten Erdgeschosswohnung.

FPVs lungern hier herum – sie werden von einem Handgerät erfasst, und unsere Militäreskorte ist in voller Alarmbereitschaft. Als wir eine Wohnung im Erdgeschoss betreten, die als eine Art Mini-Lebensmittellager für Spenden aus Yasinovata oder vom Militär dient, erfahren wir, dass derselbe Raum am Morgen in ein Wahllokal umgewandelt worden war. Dort haben die wenigen verbliebenen Bewohner von Awdejewka tatsächlich gewählt.

Ein fast blinder Mann mit seinem Hund erklärt, warum er nicht weggehen kann: Er wohnt in derselben Straße, und seine Wohnung ist noch funktionsfähig – auch wenn er kein Wasser und keinen Strom hat. Er erklärt, wie die Ukrainer die einzelnen Wohnblocks besetzten – wobei die Bewohner zu Flüchtlingen oder Geiseln in den Kellern wurden – und dann, von den Russen bedrängt, in nahe gelegene Schulen und Krankenhäuser verlegt wurden, bis sie schließlich flohen.

Die Kellergeschosse sind ein Albtraum. Praktisch kein Licht. Die Temperatur ist mindestens 10 Grad Celsius niedriger als auf Straßenniveau. Es ist unvorstellbar, wie sie überlebt haben. Ein anderer Bewohner spaziert lässig mit seinem Fahrrad vorbei, umgeben von verfallenen Betonskeletten. Die lauten Knallgeräusche – meist von außen – sind unaufhörlich.

Dann, inmitten der totalen Verwüstung, eine Vision: die elegante Silhouette der Maria-Magdalenen-Kirche, makellos erhalten. Dmitri, der Hausmeister, führt mich herum; es ist eine wunderschöne Kirche, die Malereien auf dem Dach schimmern noch im fahlen Sonnenlicht, ein prächtiger Kronleuchter und der Innenraum ist nahezu unversehrt.

Die Renaissance von Mariupol

Den letzten Wahltag verbringen wir in Mariupol, das mit fast halsbrecherischer Geschwindigkeit wiederaufgebaut wird: Der neue Bahnhof ist gerade fertiggestellt worden. Die Stimmabgabe erfolgt nahtlos in der Schule Nummer 53 im Wohnbezirk 711. Ein wunderschönes Wandgemälde hinter der Wahlurne zeigt die Partnerstädte St. Petersburg und Mariupol, mit den legendären Scharlachroten Segeln aus der Geschichte von Alexander Green in der Mitte.

Ich schaue mir noch einmal den Hafen an: Der internationale Frachtverkehr ist immer noch nicht in Gang gekommen, es kommen nur Schiffe vom russischen Festland. Aber das erste Geschäft wurde mit Kamerun abgeschlossen – Früchte im Tausch gegen Metalle und Industrieerzeugnisse. Weitere Geschäfte mit afrikanischen Staaten sind in Sicht.

Die Pakrowska-Kirche, ein Wahrzeichen von Mariupol, wird derzeit sorgfältig restauriert. Wir werden von Vater Viktor empfangen, der eine Gruppe von Gemeindemitgliedern zum Mittagessen einlädt. Es entspinnt sich ein gutes Gespräch, das von der christlichen Orthodoxie über den Niedergang des Westens bis hin zur LGBT-Agenda reicht.

Wir gehen auf das Dach und umrunden eine Balustrade, die einen spektakulären 360-Grad-Blick auf Mariupol bietet, mit dem Hafen, dem zerstörten Eisenwerk Azovstal und dem russischen Asowschen Meer im tiefen Hintergrund. Die massiven Kirchenglocken läuten – wie eine Metapher für die Wiederauferstehung einer schönen Stadt, die das Potenzial hat, zu einer Art Nizza am Asowschen Meer zu werden.

Zurück in Donezk muss der Besuch einer „geheimen“ Schule/eines „geheimen“ Museums, das nur 2 km von der Feuerlinie entfernt liegt und das ich letzten Monat zum ersten Mal besucht habe, abgesagt werden: Donezk wird weiterhin bombardiert.

Mit Blick auf Awdejewka und den nicht nachlassenden Beschuss stellen sich auf der langen 20-stündigen Fahrt zurück nach Moskau einige Fragen zu den Zahlen.

In Tschetschenien, das von Superpatriot Kadyrow regiert wird, lag die Wahlbeteiligung bei 97 %. Und nicht weniger als 99 % stimmten für die VVP. Anders als in der Vergangenheit kann man also jeden Versuch einer farbigen Revolution in Tschetschenien vergessen.

Das gleiche Muster im Kaukasus, in der Region Kabardino: Die Wahlbeteiligung lag bei 96 %. Nicht weniger als 94 % stimmten für die VVP.

Zwischen Kasachstan und der Mongolei, in Tuwa, lag die Wahlbeteiligung bei 96 %. Und 95% stimmten für die VVP. In den autonomen Jamal-Nenzen lag die Wahlbeteiligung bei 94 %. Die VVP erhielt jedoch „nur“ 79 % der Stimmen. In Burjatien am Baikalsee lag die Wahlbeteiligung bei 74 % und 88 % der Stimmen entfielen auf die VVP.

Der Schlüssel bleibt wieder einmal Moskau. Die Wahlbeteiligung war im Vergleich zu anderen Regionen relativ niedrig: 67 %. Nun, Moskau ist immer noch weitgehend verwestlicht und in vielerlei Hinsicht ideologisch globalisiert – und damit kritischer als andere Teile Russlands, was die patriotische Betonung angeht.

Und das bringt uns zum entscheidenden Punkt. Selbst nach dem durchschlagenden Erfolg von Herrn 87% werden sie niemals aufgeben. Wenn es auch nur die geringste Chance gibt, dass eine erfolgreiche Strategie des hybriden Krieges eine farbige Revolution auslöst, wird Moskau die Bühne sein. Eigentlich ziemlich erbärmlich, wenn man es mit den Bildern von Herrn 87% vergleicht, der am Sonntag auf dem überfüllten Roten Platz wie der ultimative Rockstar salutierte.

Der Kreml geht kein Risiko ein. Putin wandte sich an den FSB und brachte es direkt auf den Punkt: Versuche, interethnischen Unfrieden zu säen – als Vorspiel zu farbigen Revolutionen – müssen streng unterdrückt werden. Der FSB wird die nächste Stufe einleiten: Verräter werden namentlich identifiziert und ohne Verjährungsfrist verfolgt.

Nach der Wahleuphorie weiß niemand so recht, wie es weitergehen soll. Es muss etwas sehr Bedeutendes sein, das den historischen Erdrutschsieg der VVP bei den Wahlen würdigt. Er hat jetzt einen Freibrief, alles zu tun. Priorität Nummer eins: ein für alle Mal mit dem vom Hegemon gebauten Terrormischling fertig werden, der Noworossija seit zehn langen Jahren angreift.

