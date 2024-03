La Macronnerie of a Failed French President: Ukraine Macron desperately wants to carve his name into the history books as a French president who actually did something. Anything. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact…

© Foto: SCF

La Macronnerie eines gescheiterten französischen Präsidenten: Ukraine

Martin Jay

21. März 2024

Macron möchte unbedingt als französischer Präsident in die Geschichtsbücher eingehen, der tatsächlich etwas getan hat. Irgendetwas.

Was denkt sich Emmanuel Macron bei seinen jüngsten medialen Verabredungen, die die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen haben? Zunächst dachten wir, seine Äußerungen über die Entsendung französischer Truppen in die Ukraine zum Kampf gegen die russischen Streitkräfte seien nur ein Vorwand, um Journalisten und eine leichtgläubige französische Öffentlichkeit abzulenken. Es stimmt, es hat Deutschland verunsichert, das Macron umgehend antwortete und ihn daran erinnerte, dass sich die EU-Länder nicht „im Krieg mit Russland“ befinden – eine merkwürdige Aussage, wenn man bedenkt, dass erst eine Woche zuvor ein durchgesickertes Audiogespräch mit deutschen Luftwaffenchefs enthüllte, dass sie Taurus-Raketen in die Ukraine schicken wollten, um die Krimbrücke zu treffen.

Jetzt, da wir alle wissen, was die Deutschen vorhatten, war Scholz natürlich gezwungen, einen Rückzieher zu machen und den Skandal herunterzuspielen, indem er an seiner Position der Neutralität festhielt.

Aber wenn Sie das lustig finden, dann warten Sie erst einmal ab, was Macron für das alte Europa auf Lager hat. Könnte es wirklich wahr sein, dass er glaubt, französische Truppen könnten in der Ukraine landen? Ein kurzer Blick auf das eigentliche Zitat aus dem Le Parisienne-Interview lässt das Gegenteil vermuten, nämlich dass er sich absichert oder, wie einige vermuten, versucht, die Amerikaner zu ködern, damit sie zuerst dorthin wollen. Ist das, was der britische Ausdruck „voreilig“ wirklich bedeutet?

„Vielleicht müssen wir irgendwann – ich will es nicht, ich werde nicht die Initiative ergreifen – Operationen am Boden durchführen, was auch immer das sein mag, um den russischen Kräften entgegenzuwirken“, wird er zitiert. In Wirklichkeit scheint er falsch zitiert worden zu sein, denn hier gibt es keine Geschichte. Sogar er selbst hat zu Protokoll gegeben, dass er dies nicht genehmigen wird. Deutet er also an, dass andere westliche Länder die Führung übernehmen, vielleicht die Polen, Litauer und Letten? Möglicherweise.

In Wirklichkeit wäre das wahrscheinlichste Szenario, dass die USA in den sauren Apfel beißen und eine Privatarmee finanzieren, die sich aus verschiedenen Nationalitäten zusammensetzt. Doch selbst diese Initiative müsste für die Medien und sogar für Russland selbst vorbereitet werden, damit klar ist, dass es sich nicht um einen NATO-Krieg handelt.

Diese Überlegung hat natürlich einen fatalen Fehler, da sie von der Annahme ausgeht, dass Putin es nicht wagen würde, Vergeltungsmaßnahmen gegen Truppenteile zu ergreifen, von denen er weiß, dass sie sich an einem bestimmten Ort befinden, da er sich damit auf Artikel V des NATO-Vertrags berufen könnte. Doch jeder kleine geopolitische Schreiberling, der Putin kennt, weiß, dass ihn dies nicht aufhalten würde, da die Tötung westlicher Truppen – oder besser noch die Gefangennahme einer kleinen Zahl – das Ende der westlichen Intervention bedeuten würde. Die westlichen Eliten haben die Technologie und gut ausgebildete Soldaten. Was ihnen fehlt, ist das Durchhaltevermögen und der politische Mut, um sich dem Sturm der Entrüstung zu stellen, sobald die Leichensäcke wieder auf heimischem Boden ankommen. Für Macron könnte das bedeuten, dass, wenn er jemals über französische Truppen nachdenken sollte, es sich um afrikanische Truppen aus ehemaligen französischen Kolonien handeln würde oder könnte, die im Rahmen privater Verträge als Söldner angeworben werden.

Aber wie ich 1993 in Somalia gesehen habe, konnten westliche Führer wie Clinton es nicht ertragen, dass auch nur eine kleine Zahl ihrer eigenen Leute getötet oder gefangen genommen wurde. Osama bin Laden sah, wie Clinton sich in die Hose machte, als bei dem spektakulären Fehlschlag der US-Ranger in Mogadischu bei einer Operation, die eigentlich nur eine Stunde dauern sollte, nur 18 Soldaten starben. Black Hawk Down und seine Folgen inspirierten Bin Laden dazu, sowohl die US-Botschaften in Dar Es Salam als auch in Nairobi zu bombardieren, nachdem er gesehen hatte, wie verwundbar der Westen im Kampf gegen den Terrorismus ist oder einfach seine Nase in die Probleme anderer Länder steckt. Es genügte, dass Newsweek die Leiche eines US-Soldaten zeigte, der durch die Straßen von Mogadischu geschleift wurde, um Clinton zu veranlassen, sich nicht nur ganz aus Somalia zurückzuziehen, sondern auch die UNO davon zu überzeugen, sich später im Jahr 1995 zurückzuziehen. Es bedeutete auch, dass der Westen Hunderttausenden von Opfern des Bürgerkriegs in Ruanda, der 1994 zu einem Völkermord führte, nicht helfen würde. Ein U.S.-Soldat. Ein Newsweek-Titel.

Die Idee westlicher Truppen in der Ukraine ist ein Fehlstart und stellt, wenn überhaupt, eine weitere krachende Fehlkalkulation westlicher Führer dar, die sich damit abfinden müssen, einen Krieg in der Ukraine zu verlieren. Aber wenn Macron nur Medienpräsenz wollte und etwas, um die Franzosen von den geschmacklosen Berichten abzulenken, die darüber kursieren, dass seine Frau tatsächlich ein Mann ist, dann war dies genau das Richtige. Macron, das sollten wir nicht vergessen, befindet sich in den letzten drei Jahren seiner Amtszeit als Präsident und möchte unbedingt seinen Namen in die Geschichtsbücher als ein französischer Präsident eintragen, der tatsächlich etwas getan hat. Irgendetwas. Also denken sich seine Medienleute eine Reihe von Geschichten aus, die darauf abzielen, dass diejenigen, die die Geschichtsbücher schreiben, nett zu ihm sind und ausblenden, dass er während seiner Amtszeit mindestens drei Sahel-Länder an Russland verloren hat, und zwar aufgrund seiner eigenen ungeheuren Arroganz und seines Glaubens an die Republik und ihre Bedeutung für Afrika vor 50 Jahren. Wie kann ein solches Wiesel von einem Politiker seine Popularität steigern und sich selbst als mehr Mann darstellen als seine Frau, wenn die ganze Welt ihn als Feigling, gescheiterten Staatsmann und Lügner sieht? Natürlich mit einem Foto, das ihn als Boxer zeigt, der auf einen Sack einschlägt! Voilà.

Übersetzt mit deepl.com

