Edward Said Warned Against Anti-Palestinian McCarthyism | Common Dreams Said’s legacy reads today as a scathing condemnation of the hypocrisy of U.S. liberal institutions, their moral corruption, and the hollowness of the very values that they profess to teach.

Ein Student nimmt an einer pro-palästinensischen Demonstration an der Columbia University teil.

(Foto: Tarik Endale | ታሪክ እንዳለ/x)

Edward Said warnte vor antipalästinensischem McCarthyismus

Von Seraj Assi

21. April 2024

Common Dreams

Saids Vermächtnis liest sich heute wie eine vernichtende Verurteilung der Heuchelei der liberalen US-Institutionen, ihrer moralischen Korruption und der Hohlheit der Werte, die sie zu lehren vorgeben.

Überall in den Vereinigten Staaten erheben sich Studenten gegen den israelischen Völkermord in Gaza und erinnern an die Studentenbewegungen der 1960er Jahre. Von Columbia bis Brown, von Yale bis Harvard veranstalten Studenten Sitzstreiks, Hungerstreiks, Arbeitsniederlegungen und interreligiöse Gebete und fordern ein Ende der US-Unterstützung für Israel und der Mitschuld ihrer akademischen Institutionen an dem andauernden Völkermord.

Während einige US-Institutionen einen heiklen Weg beschreiten, ist die Verwaltung der Columbia University unter der Leitung von Präsident Minouche Shafik gewaltsam gegen ihre eigenen Studenten vorgegangen und hat die NYPD zu Massenverhaftungen von über 100 Studenten gerufen und andere mit einer 15-minütigen Ankündigung suspendiert. In einem beispiellosen brutalen Vorgehen gegen die freie Meinungsäußerung auf dem Campus zerstörte die Polizei Solidaritätslager und Habseligkeiten der Studenten, während sie die verhafteten Studenten wegen „unerlaubten Betretens“ des Campus anklagte, für dessen Besuch sie satte Studiengebühren von mehr als 60.000 Dollar pro Jahr zahlen müssen!

In ihrem Versuch, die Rechtsextremen im Kongress zu besänftigen und die Columbia davor zu bewahren, „von Gott verflucht zu werden“, wie ein republikanischer Kongressabgeordneter Shafik warnte , hat sich die Columbia auf die Seite des Völkermordes gestellt und damit ihr eigenes Erbe, die Meinungsfreiheit und den friedlichen Protest auf dem Campus zu schützen, untergraben.

Scharfsinnig warnte Said davor, Antisemitismus und die Notlage der Juden in Europa als Mittel zur Unterdrückung und Verunglimpfung der Palästinenser und zur Rechtfertigung von Israels Unterdrückung seiner Opfer einzusetzen.

Die Gewalt hat nach hinten losgegangen, da Hunderte von Studenten weiterhin an der Columbia protestieren, was einen Welleneffekt auf dem gesamten US-Campus ausgelöst hat, und sich gegen das wehren, was sie als wachsenden McCarthyismus in der US-Akademie ansehen. Eine frühe Zielscheibe dieses akademischen McCarthyismus war der prominente palästinensisch-amerikanische Intellektuelle und angesehene Columbia-Professor Edward Said, dessen Schriften über Postkolonialismus, Humanismus und Demokratiekritik zur Pflichtlektüre an der Columbia und in allen Geisteswissenschaften gehören.

Said war selbst Opfer antipalästinensischer Einschüchterungsversuche. Sein Büro an der Columbia University wurde gelegentlich überfallen und verwüstet. Er erhielt mehrere Morddrohungen, wurde mit Terrorismusvorwürfen beschmiert und von Studenten und AIPAC-Agenten bespitzelt. Kurz vor seinem Tod wurde Said zur Zielscheibe einer bösartigen akademischen Verfolgung, die er nur deshalb überlebte, weil die Columbia zu dieser Zeit noch einen Funken akademischer und moralischer Integrität besaß.

Im Juli 2000 begab sich Said auf eine Solidaritätsreise in den Südlibanon, wo er von der libanesischen Grenze aus einen Stein in Richtung eines israelischen Wachhauses schleuderte, was er als „symbolische Geste der Freude“ bezeichnete, um das Ende der israelischen Besetzung des Südlibanon zu feiern. Ein Fotograf hielt die Aktion fest und zeigte Said mit weit nach hinten gestrecktem Arm, bereit zum Wurf. Die israelische Lobby, angeführt von der Anti-Defamation League, forderte die Columbia auf, Said zu bestrafen. Die Columbia ließ sich nicht einschüchtern, obwohl die Verwaltung zwei Monate lang unheimliches Schweigen bewahrte, um zu reagieren. In ihrem fünfseitigen Antwortschreiben erklärte die Universität, dass Saids Vorgehen durch die Grundsätze der akademischen Freiheit geschützt sei. Unter Berufung auf John Stuart Mill und das Fakultätshandbuch der Columbia-Universität hieß es in dem Schreiben:

Es gibt nichts Grundlegenderes für eine Universität als den Schutz des freien Diskurses von Einzelpersonen, die sich frei fühlen sollten, ihre Ansichten ohne Angst vor der abschreckenden Wirkung einer politisch dominanten Ideologie zu äußern… Diese Angelegenheit trifft den Kern dessen, was die grundlegenden Werte einer großen Universität sind.

Zur Verteidigung von Said fügte der Brief hinzu: „Wenn wir Professor Said den Schutz verweigern, frei zu schreiben und zu sprechen, wessen Rede wird dann als nächstes unterdrückt werden und wer wird der Inquisitor sein, der bestimmt, wer das Recht haben sollte, seine oder ihre Meinung ohne Angst vor Vergeltung zu äußern?“

Die Ära der moralischen Klarheit und intellektuellen Integrität in der akademischen Welt geht nun inmitten des israelischen Völkermordes in Gaza zu Ende. Die tragische Ironie besteht darin, dass die derzeitige Atmosphäre des antipalästinensischen McCarthyismus an den US-Hochschulen – angeführt von einer unwahrscheinlichen Koalition aus rechtsextremen Republikanern, Mainstream-Medien und liberalen akademischen Institutionen – von niemand anderem als Said selbst vorhergesehen wurde. In seinem bahnbrechenden Essay „Zionismus vom Standpunkt seiner Opfer“ (1979) warnte Said:

Der besondere, man könnte sogar sagen privilegierte Platz, den die Vereinigten Staaten in dieser Diskussion einnehmen, ist aus vielerlei Gründen beeindruckend. In keinem anderen Land, mit Ausnahme Israels, ist der Zionismus als unbestrittenes Gut verankert, und in keinem anderen Land gibt es eine so starke Konjunktion mächtiger Institutionen und Interessen – die Presse, die liberale Intelligenz, der militärisch-industrielle Komplex, die akademische Gemeinschaft, die Gewerkschaften -, für die […] die unkritische Unterstützung Israels und des Zionismus sowohl ihr nationales als auch ihr internationales Ansehen stärkt.“

Indem er den Aufstieg des antipalästinensischen McCarthyismus in der akademischen Welt vorwegnahm, stellte Said einen Zustand akademischer Unterdrückung und Campus-Polizei fest, in dem Palästinenser „keine Erlaubnis zum Erzählen haben“ und im Namen der Bekämpfung des Antisemitismus zunehmend dämonisiert und zum Schweigen gebracht werden – ein belasteter Begriff, der zu einem Schutzschild für Israels Völkermord und ethnische Säuberung der Palästinenser geworden ist. Scharfsinnig warnte Said vor der Instrumentalisierung des Antisemitismus und der Notlage der Juden in Europa als Mittel zur Unterdrückung und Verunglimpfung der Palästinenser und zur Rechtfertigung der Unterdrückung ihrer Opfer durch Israel. Er erkannte, dass die systematische Aufblähung des Antisemitismus mit der Kritik am Zionismus die antipalästinensischen Gefühle im akademischen und medialen Diskurs in den USA nährt. Er warnte weiter:

Man muss jedoch zugeben, dass alle Liberalen und sogar die meisten „Radikalen“ nicht in der Lage waren, die zionistische Gewohnheit zu überwinden, Antizionismus mit Antisemitismus gleichzusetzen. So kann jeder wohlmeinende Mensch den südafrikanischen oder amerikanischen Rassismus ablehnen und gleichzeitig stillschweigend die zionistische Rassendiskriminierung gegen Nicht-Juden in Palästina unterstützen. Das fast völlige Fehlen von handhabbarem historischem Wissen aus nicht-zionistischen Quellen, die Verbreitung von böswilligen Vereinfachungen durch die Medien (z.B., Juden gegen Araber), der zynische Opportunismus verschiedener zionistischer Interessengruppen, die unter Universitätsintellektuellen verbreitete Tendenz, unkritisch Phrasen und politische Klischees zu wiederholen (dies ist die Rolle, die Gramsci den traditionellen Intellektuellen zugewiesen hat, nämlich die eines „Legitimationsexperten“), die Angst, das hochsensible Terrain dessen zu betreten, was Juden ihren Opfern angetan haben, in einem Zeitalter der völkermörderischen Ausrottung der Juden – all dies trägt zur Abstumpfung und geregelten Durchsetzung einer fast einhelligen Unterstützung für Israel bei.

Der Angriff auf die Columbia-Studenten ist ein Angriff auf die verfassungsmäßigen Rechte und die Grundpfeiler der Demokratie. Es ist bedauerlich, dass die gewaltsamste Niederschlagung von Studentenprotesten in der Geschichte der USA mit einem der schlimmsten Völkermorde der jüngeren Vergangenheit zusammenfällt, bei dem über 35.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet wurden, die meisten von ihnen Kinder, und fast zwei Millionen Menschen vertrieben wurden.

Einen Tag nach den Massenverhaftungen in Columbia legten Palästinenser in Gaza große Massengräber im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis frei , in denen Hunderte von Zivilisten und Patienten liegen, die von Israel massakriert oder lebendig begraben wurden. Noch bedauerlicher ist aus Sicht der jungen Generation, dass dieser Völkermord durch US-Waffen und Steuergelder, diplomatische Unterstützung und die Komplizenschaft der Medien und der Wissenschaft unterstützt und aufrechterhalten wird. (Die Biden-Administration bereitet sich darauf vor, Israel das größte Militärhilfepaket in der Geschichte der USA zukommen zu lassen, und zwar mit dem Segen beider Parteien.) Trotz massiver Proteste haben sich US-Hochschulen geweigert, sich wegen des völkermörderischen Krieges in Gaza von Israel zu trennen (mit wenigen bemerkenswerten Ausnahmen wie Rutgers und UC Davis). Mehrere Universitäten, darunter Columbia, haben die Ortsgruppen von Students for Justice in Palestine und Jewish Voice for Peace suspendiert.

Edward Saids Vermächtnis liest sich heute wie eine vernichtende Verurteilung der Heuchelei der liberalen US-Institutionen, ihrer moralischen Korruption und der Hohlheit der Werte, die sie zu lehren vorgeben. Diese Ironie wird am besten durch das Protestschild eines Columbia-Studenten veranschaulicht, auf dem zu lesen war:

„Columbia, warum verlangen Sie von mir, dass ich Prof. Edward Said lese, wenn Sie nicht wollen, dass ich es benutze?“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …