Israel Is Turning Hospitals Into Mass Graves While The West Fixates On ‚Antisemitism‘ A mass grave created by the IDF has been uncovered at a Gaza hospital, where Palestinian civilians appear to have been the victims of a gruesome massacre. „Bah, that’s old news Caitlin,“ you may be…

Israel verwandelt Krankenhäuser in Massengräber, während der Westen auf „Antisemitismus“ fixiert ist

Von Caitlin Johnstone

22. April 2024

In einem Krankenhaus im Gazastreifen wurde ein von der IDF angelegtes Massengrab freigelegt, in dem palästinensische Zivilisten offenbar Opfer eines grausamen Massakers wurden.

„Ach, das ist doch Schnee von gestern, Caitlin“, werden Sie jetzt vielleicht sagen. „Wir wissen bereits von dem Massaker und den Massengräbern, die vor ein paar Wochen im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza entdeckt wurden.“

Nein, nein, das ist ein anderes Massengrab von einem anderen IDF-Massaker in einem ganz anderen Krankenhaus in Gaza. Das inzwischen völlig zerstörte al-Shifa-Krankenhaus befand sich in Gaza-Stadt; ich spreche vom Nasser Medical Complex in Khan Younis, wo Berichten zufolge etwa 210 Leichen in einem Massengrab entdeckt wurden, nachdem sich die israelischen Streitkräfte Anfang des Monats aus der Stadt zurückgezogen hatten. Zwei verschiedene Massaker, zwei verschiedene Krankenhäuser, zwei verschiedene Massengräber voller palästinensischer Zivilisten.

Die israelischen Streitkräfte greifen Krankenhäuser an, mähen Zivilisten nieder und versuchen, die Beweise für ihre Verbrechen zu begraben. Daher ist es nur natürlich, dass sich die westliche politische Medienklasse sehr stark auf das Problem der Antisemitismusvorwürfe an den Universitäten konzentriert.

„Biden prangert Antisemitismus auf dem College-Campus inmitten der Columbia-Proteste an“, lautet eine neue Schlagzeile der Washington Post.

„As Protests Continue at Columbia, Some Jewish Students Feel Targeted„, warnt uns die New York Times eindringlich.

DasWeiße Haus verurteilt die „eklatant antisemitischen“ Proteste an der Columbia University„, schreit Fox News.

„DieColumbia University sieht sich einer ausgewachsenen Krise gegenüber, da der Rabbiner jüdische Studenten dazu aufruft, ’nach Hause zu gehen‘„, berichtet CNN.

„Columbia University: Weißes Haus verurteilt Antisemitismus bei Hochschulprotesten„, berichtet die BBC.

Weit weniger Aufmerksamkeit als die Tatsache, dass sich einige zionistische Studenten unwohl fühlen, weil andere Studenten sagen, dass Palästinenser Menschen sind, erhält die Tatsache, dass Israel nach einem bestimmten Muster Zivilisten massakriert und in Massengräbern vor Krankenhäusern in Gaza verscharrt, oder die Tatsache, dass die IDF Kinder in Rafah abgeschlachtet hat, oder die Tatsache, dass der Internationale Strafgerichtshof Berichten zufolge erwägt, Benjamin Netanjahu und andere israelische Beamte wegen Kriegsverbrechen anzuklagen.

Diese Themen sind wichtig, aber nicht annähernd so wichtig wie die emotionale Aufregung einiger westlicher Juden über Pro-Palästina-Proteste. Aus diesem Grund muss die Welt aufhören, sich um ihre Achse zu drehen, bis dieses ungeheuerliche Problem gelöst ist.

Bei all den westlichen Drehungen und Verzerrungen rund um Israels Massengräueltaten in Gaza in den letzten sechs Monaten ging es darum, Gefühle über Menschenleben zu stellen. Wie westliche jüdische Zionisten über pro-palästinensische Gefühle denken. Wie sich Joe Bidens Gefühle gegenüber Netanjahu insgeheim anfühlen. Wie Israelis über den 7. Oktober denken.

Wann immer sich eine Gelegenheit bietet, die Gefühle einer politisch bequemen Bevölkerung in den Mittelpunkt der Berichterstattung zu stellen, tut die westliche Presse dies mit überschwänglicher Begeisterung. Wo immer sich die Gelegenheit bietet, die israelischen Gräueltaten in den Mittelpunkt zu stellen, ist die westliche Presse nirgends zu finden.

Wenn du zu einer Gruppe gehörst, die nicht vom westlichen Imperium unterstützt wird, kannst du zusehen, wie deine gesamte Familie vor deinen Augen ermordet wird, und die westliche politische und mediale Klasse wird dich trotzdem nicht als Opfer betrachten. Wenn du zu einer Gruppe gehörst, die das Imperium als menschlich betrachtet, dann wird sogar jemand, der deine Gefühle verletzt, als unverzeihliches Hassverbrechen betrachtet.

________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat,haben Siehier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Artikel kaufen. Alle meine Arbeiten können frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie für Merchandising-Artikel; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste auf Substackeinzutragen , die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …