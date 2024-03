A house divided will crumble Time for a clean sweep of the Palestinian leadership.

Der ehemalige Ministerpräsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammad Shtayyeh, übergibt am 26. Februar 2024 sein Rücktrittsschreiben an PA-Chef Mahmoud Abbas. Thaer Ganaim APA-Bilder

Ein geteiltes Haus wird zerbröckeln

Omar Karmi

Power Suits

26. März 2024

Mohammad Shtayyeh übergibt sein Rücktrittsschreiben an Mahmoud Abbas

Ende Februar trafen sich Vertreter palästinensischer politischer Gruppierungen in Moskau, um die Bildung einer gemeinsamen Regierung zu erörtern – ein erster Versuch einer koordinierten politischen Reaktion der Palästinenser auf den israelischen Völkermord in Gaza.

Das Treffen verlief durchweg positiv, auch wenn die beiden wichtigsten Fraktionen, Fatah und Hamas, die seit 2007 zerstritten sind, nicht teilnahmen.

Mustafa Barghouti, der Vorsitzende der Palästinensischen Nationalen Initiative, sagte, er habe „noch nie eine Atmosphäre gesehen, die so nahe an der Einheit war“.

Es dauerte jedoch nur zwei Wochen, bis sich die beiden Fraktionen wieder gegenseitig an die Gurgel gingen.

Dieser rasche Abstieg in gegenseitige Beschuldigungen deutet darauf hin, dass eine echte Versöhnung noch in weiter Ferne liegt, und offenbart den Mangel an Visionen und Legitimität der derzeitigen Generation palästinensischer Führer und Politiker.

Das Moskauer Treffen folgte auf den Rücktritt der im Westjordanland ansässigen Regierung der Palästinensischen Autonomiebehörde unter der Leitung von Mohammed Shtayyeh, ein Schritt, der weithin als erster Versuch der Palästinensischen Autonomiebehörde gewertet wurde, sich an die neue Realität anzupassen.

Am 14. März wurde dann die Ernennung von Muhammad Mustafa, einem Wirtschaftswissenschaftler, engen Verbündeten von Palästinenserchef Mahmud Abbas und ehemaligen Leiter des Palästinensischen Investitionsfonds, zum neuen Premierminister bekannt gegeben.

Diese Ankündigung rief einen scharfen Gegenschlag der Hamas hervor, die diese Entscheidung als „einseitig“ bezeichnete.

„Einzelentscheidungen und oberflächliche und leere Schritte wie die Bildung einer neuen Regierung ohne nationalen Konsens verstärken nur die Politik des Unilateralismus und vertiefen die Spaltung“, erklärte die Bewegung in einer Erklärung.

Unverzeihlich

Dies schien die Fatah zu überraschen.

Einem palästinensischen Beamten zufolge, der gegenüber The Electronic Intifada unter der Bedingung der Anonymität sprach, dachte die Fraktion, dass Mustafa – der nach dem israelischen Angriff 2014 den Wiederaufbau in Gaza mit beaufsichtigt hatte – sich nicht als umstritten erweisen würde.

„Es war [mit allen anderen Fraktionen] abgestimmt“, so der Beamte.

Die Fatah – die von Mahmoud Abbas angeführt wird – antwortete etwas kindisch, dass die Hamas sie nicht konsultiert habe, bevor sie ihr „Abenteuer“ am 7. Oktober startete.

Unverständlicherweise machte sie dann die Hamas für den israelischen Völkermord verantwortlich.

Diejenigen, „die für die Rückkehr der Besatzung in den Gazastreifen verantwortlich sind und die Nakba verursacht haben, die unser palästinensisches Volk durchlebt … haben kein Recht, nationale Prioritäten zu diktieren“, so Abbas‘ Fraktion in einer Erklärung vom 15. März.

Selten war eine politische Erklärung einer palästinensischen Gruppierung zu irgendeinem Zeitpunkt so unbedarft.

Selbst der von The Electronic Intifada kontaktierte Beamte räumte ein, dass die Erklärung „entsetzlich“ sei.

Und sie bestärkt einmal mehr diejenigen, die sagen, dass die Ära Abbas eher früher als später zu Ende gehen muss.

Es ist nicht so, dass die palästinensische Öffentlichkeit laut Meinungsumfragen mit überwältigender Mehrheit der Meinung ist, dass die Operation vom 7. Oktober gerechtfertigt war.

Es geht nicht darum, dass die Hamas doppelt so populär ist wie die Fatah und jede Parlamentswahl gewinnen würde, wenn sie jetzt abgehalten würde, und zwar mit 30 Prozent gegenüber 14 Prozent für die Fatah; oder dass zwei Drittel der palästinensischen Öffentlichkeit der Meinung sind, dass die Palästinensische Autonomiebehörde zu einer Belastung für das palästinensische Volk geworden ist; oder sogar, dass Abbas eine Präsidentschaftswahl gegen jeden denkbaren Kandidaten verlieren würde, sei es von der Hamas, von seiner eigenen Partei oder sogar gegen Unabhängige.

Es geht darum, dass die Palästinensische Autonomiebehörde unter Abbas in 19 Jahren nur Spaltung, Demütigung und Rückzug erlebt hat, während derer sie eine Strategie verfolgte – wenn man sie so nennen kann -, die sich vollständig auf die Unterstützung derselben Länder stützt, die jetzt Israels Völkermord in Gaza unterstützen.

Und das muss ein Ende haben.

Saubere Sache

In gewisser Weise hat die palästinensische Spaltung für Klarheit gesorgt.

Sie hat gezeigt, dass trotz der fast vollständigen Unterwerfung des besetzten Westjordanlandes, einschließlich der Zusammenarbeit zwischen der PA und Israel im Sicherheitsbereich, die es der israelischen Besatzung einfach ermöglichte, sich ungehindert zu konsolidieren, Israels strategisches Gesamtziel dasselbe blieb: die Blockierung aller Wege zur Befreiung der Palästinenser.

Im Westjordanland gab es nur mehr Siedlungen, weniger Lebensraum, ein brutales Apartheidsystem und eine ständige Verengung des politischen Horizonts, was einem langsamen Völkermord gleichkam. All dies wurde von Israels Verbündeten und Sponsoren unterstützt und gefördert.

Und die Weigerung, in Gaza mitzuspielen?

Isolation, Verarmung, Inhaftierung, militärische Brutalität und Vernachlässigung. All das wird von Israels Verbündeten und Förderern unterstützt und gefördert.

Es ist natürlich schwer, eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln, wenn man mit einem unberechenbaren israelischen Unterdrücker konfrontiert ist, der die ganze Macht eines modernen Militärs gegen eine weitgehend wehrlose Zivilbevölkerung einsetzt und dabei die absolute Unterstützung der reichsten und mächtigsten Länder der Welt genießt.

Aber das ist die Realität, mit der das palästinensische Volk konfrontiert ist.

Und die palästinensische Führung muss sich dieser Realität sofort stellen.

In einer Zeit, in der die Weltöffentlichkeit und die große Mehrheit der Länder der Welt fest hinter den Palästinensern und ihrem Kampf für Gerechtigkeit stehen – ein Apartheid-Südafrika-Moment, wenn Sie so wollen -, können sich die palästinensischen Führer eine Spaltung einfach nicht leisten.

Da kurzfristig keine Wahlen abgehalten werden können, gibt es im Moment keine andere Lösung, als die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) so neu zu konstituieren, dass sie alle Fraktionen – einschließlich der Hamas und des Islamischen Dschihad, die noch in diesen Club aufgenommen werden müssen – sowie Vertreter der palästinensischen Diaspora einschließt und die Palästinensische Autonomiebehörde fest unter ihre kollektive Führung stellt.

Wenn der politische Wille vorhanden ist, kann dies in kurzer Zeit erreicht werden.

Und zwar trotz des unvermeidlichen Widerstands von Ländern wie den USA und dem Vereinigten Königreich gegen jede Beteiligung von Gruppen, die sie als terroristisch betrachten.

Sich auf Länder zu verlassen, die sich am israelischen Völkermord mitschuldig gemacht haben – ob langsam oder schnell – ist eine Sackgasse, wie sich über viele Jahrzehnte hinweg gezeigt hat.

Und es liegt an den Palästinensern, ihr Haus so in Ordnung zu bringen, dass es ihnen passt und den Willen des Volkes so weit wie unter den gegebenen Umständen möglich repräsentiert.

Dies erfordert eine Säuberung der derzeitigen Führung im Westjordanland, die ihre Zeit hinter sich hat und Platz machen muss. Abbas und seine Gefolgsleute sind uninspiriert, unpopulär und waren in den letzten sechs Monaten weitgehend abwesend.

In Moskau blieb es dem russischen Außenminister Sergej Lawrow vorbehalten, die palästinensischen Vertreter mit einem Zitat von Jesus daran zu erinnern, dass ein „Haus, das mit sich selbst uneins ist, keinen Bestand hat“.

Die Palästinenser brauchen und verdienen eine einheitliche Führung, die den Schwung nutzen kann, der durch die massive Welle pro-palästinensischer Gefühle in den letzten sechs Monaten weltweit entstanden ist.

Übersetzt mit deepl.com

