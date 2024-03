War on Gaza: While eyes are on Rafah, Israel is cementing control of northern Gaza Israel is building infrastructure to carve up Gaza, prevent the return of displaced Palestinians, and change the geographical and demographic facts on the ground

Ein israelischer Soldat bedient einen gepanzerten Bulldozer mit einem großen ausgestopften Bären an der südlichen Grenze Israels zum Gazastreifen am 21. März inmitten des anhaltenden Krieges Israels gegen den Streifen (Jack Guez/AFP)

Krieg gegen Gaza: Während die Augen auf Rafah gerichtet sind, zementiert Israel die Kontrolle über den nördlichen Gazastreifen

Ameer Makhoul

25. März 2024

Israel baut eine Infrastruktur auf, um den Gazastreifen aufzuteilen, die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser zu verhindern und die geographischen und demographischen Fakten vor Ort zu verändern

Nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu vor kurzem einen Plan zur Invasion von Rafah – wo 1,4 Millionen Palästinenser Schutz suchen – gebilligt hatte, kündigte er letzte Woche an, dass sich das Militär auf den Vormarsch vorbereiten werde.

Das so genannte „Dreier-Kriegskabinett“, bestehend aus Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und dem ehemaligen Oppositionsführer Benny Gantz, hatte sich bereits auf einen Einmarsch in Rafah geeinigt, um die Kontrolle über den Philadelphi-Korridor (auch Philadelphi-Route oder Saladin-Achse genannt) zu übernehmen.

In einer Rede vor der US-amerikanischen Pro-Israel-Lobbygruppe Aipac betonte Netanjahu, dass der „Weg zum Sieg über Rafah“ führe, eine Strategie, die nach seinen Worten in der israelischen Gesellschaft eine „überwältigende Unterstützung“ genieße.

Doch während die Drohungen israelischer Politiker mit einer bevorstehenden Invasion Rafahs die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf den Süden lenken, hat die Regierung im Norden des Gazastreifens ihre Maßnahmen beschleunigt, um die Besatzung zu konsolidieren und ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.

Ein Hauptmerkmal dieser Strategie ist die Verhinderung der Rückkehr von vertriebenen Palästinensern aus dem Süden, um die geografischen und demografischen Merkmale des Gazastreifens zu verändern.

Permanente Besatzung

Von CNN analysierte Satellitenbilder zeigen, dass eine Straße, die vom israelischen Militär gebaut wird, um den Gazastreifen in zwei Teile zu teilen, die Mittelmeerküste erreicht hat.

Dem CNN-Bericht zufolge zeigt ein Satellitenbild vom 6. März, „dass sich die Ost-West-Straße, an der seit Wochen gebaut wird, nun vom Grenzgebiet zwischen Gaza und Israel über den gesamten etwa 6,5 km breiten Streifen erstreckt und den nördlichen Gazastreifen, einschließlich Gaza-Stadt, vom Süden der Enklave trennt“.

In dem Bericht heißt es, dass das Militär eine „große Menge an Minen und Sprengstoff“ eingesetzt hat, um das Gebiet zu räumen. Die von den Amerikanern hergestellten Bomben wurden eingesetzt, um die verbliebenen Häuser und die Infrastruktur im nördlichen Gazastreifen zu zerstören, insbesondere im Gebiet Beit Hanoun, das an den Grenzübergang Erez grenzt.

Andere Gebiete in der Nähe von Gaza-Stadt, insbesondere in den östlichen Vororten, sind Teil der Pufferzone, die Israel in Gaza und entlang der Grenze errichtet.

Im Stadtteil Zaytoun macht das israelische Militär inmitten der nicht enden wollenden Waffenstillstandsverhandlungen Fortschritte bei einem „Pilotprojekt“ der zivilen Verwaltung, mit dem die Verteilung von Lebensmitteln und anderen Gütern vollständig kontrolliert werden soll. Dahinter steht die Überzeugung, dass derjenige, der die Lebensmittel kontrolliert, auch die Bevölkerung kontrolliert.

Dieses Projekt geht einher mit dem strikten Verbot von Hilfslieferungen an den Gazastreifen und der Ausweisung humanitärer Organisationen aus diesem Gebiet, eine Politik, die Israel auf andere Gebiete des Gazastreifens ausweiten will. Im Rahmen seiner Bemühungen, das Flüchtlingsproblem und das palästinensische Rückkehrrecht aus der Welt zu schaffen, hat Israel gezielt die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, Unrwa, ins Visier genommen und will sie zerstören.

CNN-Satellitenbild Gaza

Satellitenbilder, die in einem CNN-Bericht vom 8. März gezeigt wurden, zeigen eine neue Straße, die Israel quer durch den Gazastreifen baut und die den Norden, einschließlich Gaza-Stadt, vom Süden der Enklave trennt (Screengrab/CNN)

Die israelischen Streitkräfte versuchen außerdem, palästinensische Agenten zu rekrutieren, mit denen sie unter dem Deckmantel der Verteilung von Lebensmitteln und Hilfsgütern zusammenarbeiten können. In Wirklichkeit versuchen sie jedoch, diese Agenten in Sicherheitsfragen zu schulen und sie zu Milizen auszubilden, die die Palästinenser unterdrücken werden. Diese Milizen werden zu einem verlängerten Arm der Besatzung und profitieren von ihrem korrupten System.

In Wirklichkeit baut Israel die Infrastruktur für eine dauerhafte Besetzung des Gazastreifens auf

Vor allem die neu gebaute Straße im Norden zerschneidet die Stadt und macht sie zu isolierten Wohnvierteln. Die Lage der Straße, die sich bis zum Meer erstreckt, scheint mit der Lage des von den USA geplanten „Schwimmdocks“ übereinzustimmen, dessen Bau die Regierung Biden als „vorübergehendes“ Mittel zur Verteilung humanitärer Hilfe vorgeschlagen hat.

In Wirklichkeit baut Israel die Infrastruktur für eine dauerhafte Besetzung des Gazastreifens unter Bedingungen auf, die sich grundlegend von denen unterscheiden, die bis zum Rückzug im Jahr 2005 galten. Insbesondere wird der Gazastreifen nicht mehr als Erweiterung der palästinensischen Bevölkerung oder als Teil der palästinensischen geografischen Region betrachtet.

Ziel ist es vielmehr, die Rückkehr der vertriebenen Bewohner zu verhindern, während diejenigen, denen die Rückkehr gelingt, nichts mehr vorfinden werden, wohin sie zurückkehren könnten, da es keine Häuser, keine Stadtteile und keine Stadt mehr gibt.

Diese Doktrin gilt seit der palästinensischen Nakba von 1948 und der Schaffung des palästinensischen Flüchtlingsproblems, das immer noch als „vorübergehende“ Vertreibung definiert wird.

Israelische Neuansiedlung

Israel ist dabei, seine Besatzung des Gazastreifens wiederherzustellen, indem es die Kontrolle über die wichtigsten Straßen, Korridore und Wege übernimmt. Bis zu seinem einseitigen Rückzug im Jahr 2005 war den Palästinensern der Zugang zu diesen Gebieten verwehrt.

Die Idee, den Gazastreifen in für Israelis zugängliche und für Palästinenser gesperrte Gebiete aufzuteilen, geht auf die Besetzung von 1967 zurück.

Im Jahr 1971 erstellte Ariel Sharon, der israelische Armeekommandant der südlichen Region und spätere Premierminister, einen Plan zur Aufteilung des Gazastreifens und des Nordsinai in fünf Siedlungsgebiete, die den geografischen Zusammenhang zwischen den Palästinensern im Norden, im Zentrum und im Süden verhindern sollten.

Israel umgibt dieses Gebiet von Norden her mit Siedlungen und Kontrollpunkten und von Süden her mit einem Siedlungsblock in der nördlichen Sinai-Wüste.

Scharon nannte ihn den „Fünf-Finger-Plan“, und die von Golda Meir geführte Regierung nahm ihn 1972 vollständig an.

Der erste ist der „Nördliche Finger“, der einen Siedlungsblock im äußersten Norden des Gazastreifens – Beit Hanoun und den Grenzübergang Erez – umfasst. Damit sollte die Reichweite von Aschkelon (Asqalan al-Burj) auf Gebiete im Gazastreifen ausgedehnt werden.

Der zweite ist der „Netzarim-Finger“, der sich zwischen dem al-Montar- oder Karni-Übergang und dem Meer erstreckt. Er ist 8 km lang und trennt Gaza-Stadt vom Gaza-Tal und dem Zentrum des Streifens. Vor 2005 befand sich die Siedlung Netzarim im Westen des Gazastreifens, entlang der Küste. Sie führte durch die al-Rashid und Salah al-Din Road, die Hauptverkehrsstraße im Gazastreifen, und erstreckte sich vom Norden in den Süden des Streifens und bildete einen Kontrollpunkt für den Hafen von Gaza.

Der dritte Finger ist die Kissufim-Achse, eine Siedlung in der Nähe der Shuhada-Straße, die Deir al-Balah von den zentralen Gebieten des Gazastreifens bis nach Khan Younis trennt, wo der Siedlungsblock von Gush Katif errichtet wurde.

Der vierte ist der Kibbuz Sufa zwischen Khan Younis und Rafah. Er wurde 1974 als Militärposten auf der Sinai-Halbinsel gegründet und 1977 zu einer zivilen Farm ausgebaut. Er sollte sich bis zum Meer erstrecken.

Jugendliche sehen aus der Ferne zu, wie Menschen die Trümmer zerstörter Gebäude in der Wohnsiedlung Asra nordwestlich von Nuseirat im Gazastreifen durchsuchen, am 25. März 2024

Jugendliche beobachten aus der Ferne, wie Menschen die Trümmer zerstörter Gebäude in der Wohnsiedlung Asra, nordwestlich von Nuseirat im Gazastreifen, durchsuchen, am 25. März 2024 (AFP)

Der fünfte Finger ist der Siedlungsblock Yamit im nördlichen Sinai, der von Süden her an Rafah angrenzt und jede geografische Verbindung zwischen Rafah und Sinai verhindert.

Zwölf seiner Städte und ein israelischer Flughafen wurden 1982 nach dem Camp-David-Abkommen mit Ägypten annektiert. Danach wurde der Philadelphi-Korridor (Saladin-Korridor) eingerichtet. Mit dem Einmarsch in Rafah versucht Israel, den Grenzübergang zu Ägypten zu kontrollieren.

Es ist erwähnenswert, dass die meisten „Finger“ von Osten nach Westen verlaufen und das Meer erreichen, um eine geografische Kontinuität im Gazastreifen zu verhindern. Israels Ziel war es, den Gazastreifen in mehreren strategischen Bereichen vom Norden und Süden abzuschneiden.

Die meisten dieser Pläne waren jedoch nicht von Dauer und endeten 2005, als die Regierung Scharon beschloss, sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückzuziehen.

In einer neuerlichen Eskalation hielt der Siedlungsrat im Westjordanland eine populäre Konferenz zur Wiederbesiedlung des Gazastreifens ab, an der 12 Minister aus den Parteien des religiösen Zionismus und des Likud teilnahmen.

Der Rat befasste sich mit Plänen zum Wiederaufbau von Siedlungsblöcken an denselben Orten, die 2005 im Zuge der Umsetzung des Rückzugsplans aus dem Gazastreifen und dem nördlichen Westjordanland abgezogen und abgerissen wurden.

Fixierung auf Hilfe

Netanjahus Drohungen, Rafah und den Philadelphi-Korridor zu stürmen, sind wahrscheinlich eine Verhandlungstaktik, um die Hamas-Führung und Ägypten unter Druck zu setzen und zu erpressen. Dennoch bestehen israelische Analysten darauf, dass Israels wahre strategische Interessen im nördlichen Gazastreifen liegen und dass eine Konfrontation mit Ägypten ein strategisches Dilemma auslösen könnte.

Das bedeutet, dass eine umfassende Beendigung des Krieges nicht in Frage kommt, sondern nur partielle und zeitlich begrenzte Vereinbarungen, nach denen der Krieg weitergeht – und bei denen sich Israel nicht zurückzieht und die vertriebenen Familien nicht zurückkehren.

Im besten Fall wird jede Diskussion über die Rückkehr der Vertriebenen in Gaza unbedeutend sein und nicht zu ihrer tatsächlichen Rückkehr führen. Tatsächlich wird Israel noch vor einem Waffenstillstand sein Kontrollsystem vervollständigt und seine koloniale Präsenz im Gazastreifen zementiert haben. Mit anderen Worten: Israel führt keine militärische Kampagne durch, die mit dem Ende dieses Krieges enden wird.

Palästinenser und Araber sind zu sehr auf Verhandlungen oder Waffenstillstandsgespräche und Israels Obstruktionstaktik konzentriert. Dies führt dazu, dass rund um die Uhr nach Details gesucht wird, die eine Reihe von Ablenkungen darstellen, während Israels Handlungen vor Ort eindeutig eine Rückkehr zur totalen Besetzung des Gazastreifens und zur Zerstörung einer einzigen geografischen Einheit für seine Bevölkerung erkennen lassen.

Die Fixierung der internationalen Gemeinschaft auf humanitäre Hilfe bei gleichzeitiger Ignorierung der langfristigen Pläne Israels wird zu einer weiteren Vertreibung der Palästinenser auf unbestimmte Zeit führen.

Ein weiteres Problem ist der Vorschlag eines „Schwimmdocks“, das nach Angaben des Weißen Hauses dazu dienen soll, täglich zwei Millionen Mahlzeiten nach Gaza zu liefern. Diesem Plan zufolge soll Israel in Zusammenarbeit mit dem US-Militär, das den Gazastreifen nicht betreten darf, die Kontrolle über die Sicherheit des Behelfshafens übernehmen. Netanjahu hat jedoch vor kurzem erklärt, dass dieses Dock dazu beitragen könnte, Palästinenser aus dem Gazastreifen zu „deportieren“, und dass Israel über dieses Dock ihre Massenvertreibung durchführen könnte.

Erwähnenswert ist auch, dass die breite Straße, die die israelische Armee vom Südosten von Gaza-Stadt bis zum Meer baut, geografisch mit dem Vorschlag des israelischen Außenministers Israel Katz an die Staats- und Regierungschefs der EU übereinstimmt, die Palästinenser auf eine künstliche Insel zu vertreiben.

Darüber hinaus deutet die ständige Betonung des nördlichen Gazastreifens als eigene Region darauf hin, dass international anerkannt wird, dass der nördliche Gazastreifen vom Süden abgetrennt wurde. Durch die Einrichtung getrennter Strukturen für die Verteilung von Hilfsgütern für den Norden und den Süden, die von Israel verwaltet werden sollen, stellt die internationale Gemeinschaft sicher, dass Israel weiterhin im Gazastreifen präsent ist und ihn besetzt.

Dies bedeutet auch, dass die amerikanische humanitäre Hilfe zu einer Verlängerung der israelischen Besatzung und ihrer Kontrollmechanismen über den Gazastreifen werden kann. Dieses Projekt entstand vor dem Hintergrund, dass die Unterstützer der Netanjahu-Regierung die Einreise von Hilfsgütern in den Gazastreifen über den Grenzübergang Karem Abu Salem oder Kerem Shalom verhindern.

Unrealistischer Diskurs

Hinzu kommt, dass der politische Diskurs innerhalb der palästinensischen Gruppierungen unrealistisch ist und die Situation so behandelt, als ob die Bedingungen vor dem 7. Oktober unverändert wären und sich nicht drastisch verändert hätten. Sie behaupten, die Palästinenser müssten einfach ihre Spaltung überwinden, obwohl das Gaza-Tal zu einer Grenze geworden ist, die die Bewegungsfreiheit der Palästinenser im Gaza-Streifen einschränkt, ähnlich wie die Apartheidmauer im Westjordanland.

Es muss direkter arabischer Druck auf die USA ausgeübt werden, um Israel zu zwingen, humanitäre Hilfe über die Landgrenzen nach Gaza zu lassen.

Die Apartheidmauer hat die politischen und geografischen Gegebenheiten der Bevölkerung im Westjordanland drastisch verändert. Sie wurde auf den Ruinen der palästinensischen städtischen Präsenz und einer Bevölkerung errichtet, die gewaltsam vertrieben und an einer Rückkehr gehindert wurde.

Mit der Verwirklichung seiner Pläne im Gazastreifen, insbesondere im Norden, sichert Israel seine dauerhafte Besetzung des Gazastreifens. Palästinenser und Araber – wie auch die internationale Gemeinschaft – sollten ihre Aufmerksamkeit auf die drastischen Veränderungen der geografischen und demografischen Fakten vor Ort richten.

Es muss direkter arabischer Druck auf die USA ausgeübt werden, um Israel zu zwingen, humanitäre Hilfe über die Landgrenzen in den Gazastreifen zu lassen und sich nicht den Bedingungen der israelischen Regierung zu beugen, da der Gazastreifen ein palästinensisches – und kein israelisches – Gebiet bleibt.

Darüber hinaus müssen sie eine entschlossene Haltung einnehmen und eine massive Kampagne starten, um Druck auf die Biden-Administration auszuüben, damit diese die Lieferung von Militärhilfe und Waffen an Israel einstellt, die dazu dienen, alle Elemente des grundlegenden Lebens in Gaza auszulöschen, während gleichzeitig unzureichende humanitäre Hilfe geleistet wird, die in der Tat jegliche Menschlichkeit vermissen lässt.

Ein solcher Druck von außen ist notwendig, da sowohl die Regierung Netanjahu als auch die Opposition alle Schritte in Richtung einer politischen Lösung blockieren.

Während sie ihre Besatzung im Gazastreifen verfestigen, hungern sie die palästinensische Bevölkerung systematisch aus und begehen schwerwiegende Handlungen, die Kriegsverbrechen und tödlichen Völkermord gleichkommen – deren Folgen möglicherweise noch schlimmer sind als die täglichen Bombardierungen der Stadt und ihrer Bevölkerung.

Ameer Makhoul ist ein führender palästinensischer Aktivist und Schriftsteller in der Gemeinschaft der 48 Palästinenser. Er ist der frühere Direktor von Ittijah, einer palästinensischen NRO in Israel. Er wurde von Israel zehn Jahre lang inhaftiert.

