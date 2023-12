An American Tiktoker’s journey to supporting Palestine A high school student with 3 million followers explains why he’s now working to challenge the dominant Western narrative on Israel and Palestine.

Die Reise eines amerikanischen Tiktokers zur Unterstützung Palästinas

Ein High-School-Schüler mit 3 Millionen Followern erklärt, warum er sich jetzt gegen die vorherrschende westliche Sichtweise auf Israel und Palästina einsetzt.

Von Guy Christensen

4. Dezember 2023

Der amerikanische TikToker Guy Christensen postet ununterbrochen über Palästina und Israel, seit er im Oktober mehr über den Konflikt erfahren hat.

Als Autor von Inhalten habe ich jahrelang hauptsächlich Ungerechtigkeiten in meinem eigenen Land, den Vereinigten Staaten, angeprangert und aktuelle Ereignisse kommentiert, die junge Menschen interessieren. Aber all das änderte sich am 7. Oktober.

Bis dahin war ich nur ein Highschool-Schüler mit einer Plattform auf TikTok (@yourfavoriteguy) und einem vagen Bewusstsein für die Spannungen zwischen Israel und Palästina.

Doch dann griff die Hamas Israel an. Damals ahnte ich noch nicht, dass dies der Beginn einer fesselnden Geschichte von Unterdrückung, Kolonialisierung und dem Streben nach Gerechtigkeit sein würde, die mein Verständnis der Welt neu definieren würde.

Während die ganze Welt ihre Aufmerksamkeit auf Israel richtete, wurde ich Zeuge der Online-Empörung gegen die Hamas, sowohl auf TikTok als auch in den Medien, was mich dazu veranlasste, mich mit den Feinheiten des Konflikts zu beschäftigen. Ich wollte mehr wissen. Was ich fand, war mehr als das, was mir die Medien erzählten.

Reuters

Beerdigung eines Palästinensers, der bei einer Razzia der israelischen Streitkräfte im besetzten Westjordanland getötet wurde

Ich war schockiert, als ich von Israels illegalen Siedlungen im besetzten Westjordanland, der Gewalt gegen Palästinenser, den daraus resultierenden vertriebenen Familien und den mit Bulldozern zerstörten Häusern erfuhr, und es traf mich tief. Es erinnerte an die Kolonialisierung der amerikanischen Ureinwohner durch englische Siedler. Die Parallelen waren eindringlich und warfen die Frage auf: Warum wurde darüber nicht gesprochen?

Als ich durch ein Meer von Informationen navigierte, entdeckte ich Informationen über Israels getrenntes Straßensystem, restriktive Genehmigungen und Berichte über Misshandlungen durch israelische Soldaten.

Ich lernte das wahre Wesen des Gazastreifens kennen: zwei Millionen Menschen, eingesperrt hinter einer Gefängnismauer auf einem Stück Land. Die Hälfte von ihnen sind Kinder. Israel schränkt ihren Zugang zu Wasser und Kalorien ein. Sie sind nicht frei. Das Ausmaß dieser Ungerechtigkeiten erinnerte mich an die Schattierungen der südafrikanischen Apartheid.

Israel hatte sogar einen Begriff dafür: „Hafrada“ – was „Trennung“ bedeutet. Das Gesetz über den „Jüdischen Staat“, das die Ersetzung palästinensischer Haushalte durch zionistische Haushalte erlaubt, bietet eine weitere Ebene der beunruhigenden Wahrheit. All dies zu erfahren war ein Wendepunkt, der mich dazu brachte, die Moral des israelischen Handelns zu hinterfragen und über tiefgreifende Fragen zu Gerechtigkeit und Menschenrechten nachzudenken.

Reuters

Israelische Soldaten ruhen sich auf einem Panzer in der Nähe der israelischen Grenze zu Gaza aus

Während meiner Recherchen dämmerte mir eine rätselhafte Erkenntnis. Die westlichen Medien schienen Israel einhellig als hundertprozentig im Recht darzustellen, obwohl es eindeutige Beweise für das Gegenteil gab. Wenn Israel illegal Siedlungen im Westjordanland errichtete und Gewalt gegen Palästinenser ausübte, warum wurde dann so einhellig darüber geschwiegen? Ich war verblüfft.

Menschenrechtsorganisationen boten einen Kontext an, aber ihre Stimmen schienen von der großen Erzählung übertönt zu werden.

Der Wendepunkt auf meinem persönlichen Weg kam, als ich eine E-Mail von einer zionistischen Organisation erhielt, die mir 5.000 Dollar anbot, wenn ich Israel meine Unterstützung zusagte. Dies geschah, nachdem ich auf meinem Konto ein Video gepostet hatte, das die Parallelen zwischen der amerikanischen Kolonisierung und der des historischen Palästina aufzeigte. Meine erste Begegnung mit Israels Propagandamaschine war ein Angebot, die Wahrheit gegen Geld zu tauschen. Ich war angewidert. Meine Moral stand nicht zum Verkauf.

Nachdem ich das Angebot auf meiner Plattform enthüllt hatte, nahm mein Leben eine unerwartete Wendung. Mediengiganten wie Forbes, das Wall Street Journal und die BBC baten mich um Interviews. Doch diese Aufmerksamkeit hatte ihren Preis: Meine Familie war zu Recht besorgt über mögliche Konsequenzen und befürchtete, dass meine Worte uns zur Zielscheibe machen könnten.

In den folgenden Tagen wurde ich weiterhin Zeuge des unverhohlenen Massakers an Tausenden unschuldiger Palästinenser im Gazastreifen. Die totale Zerstörung, die Israels Führer versprachen, indem sie den Palästinensern Wasser, Lebensmittel, Hilfsgüter und das Internet abschnitten. Israels Propagandamaschine produziert immer mehr Lügen, um dem Westen ihr Narrativ aufzutischen. Es gibt nichts, was den Massenmord an Tausenden von palästinensischen Zivilisten entschuldigen könnte, egal was sie sagen.

Mein Verständnis wurde durch historische Dokumente wie den Bericht der King-Crane-Kommission, der 1922 veröffentlicht wurde, vertieft. Ihre Voraussicht, dass der Zionismus nicht ohne die schwerste Verletzung der bürgerlichen und religiösen Rechte“ der Palästinenser existieren kann, stimmte mit der harten Realität überein, die ich aufdeckte.

Reuters

Menschen nehmen an einem Free Palestine Family Walk in Durban teil

Die Teile des Puzzles fügten sich allmählich zusammen, als ich mich mit dem Filmmaterial aus dem Gazastreifen, den Berichten über mörderische Überfälle im besetzten Westjordanland und den Aussagen israelischer Soldaten aus erster Hand in Breaking the Silence beschäftigte. Es ergab sich ein Bild der systematischen Unterdrückung und des Leidens, das die Palästinenser seit Jahrzehnten ertragen.

Mit der Wahrheit konfrontiert, kämpfte ich mit der Angst vor Konsequenzen. Die Nachrichten in den Vereinigten Staaten waren voll von Berichten über Harvard-Studenten, die auf die schwarze Liste gesetzt wurden, und über Nachrichtensprecher, die wegen ihrer Unterstützung der Palästinenser gefeuert wurden. Die Frage, was wäre, wenn mir das Gleiche passieren würde, drängte sich auf. Doch die Verantwortung, die mit meiner Plattform einherging, überwand mein Zögern. Warum sollte ich eine solche Plattform haben, wenn nicht, um sie für das Gute zu nutzen, besonders wenn es schwierig wird?

So begann ich, mich für die Palästinenser einzusetzen. Nachrichten nach der Schule zu verbreiten, Fakten akribisch zu recherchieren und die Berichterstattung mit Schule, Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen, wurde zu meiner täglichen Routine. Je mehr Videos ich drehte, desto mehr erfuhr ich über das Ausmaß der Unterdrückung durch Israel. Dieses neue Wissen hat meine Entschlossenheit keineswegs gebremst, sondern das Feuer, das in meiner Seele entfacht worden war, noch weiter angefacht.

Reuters

US-Außenminister Blinken nimmt an einem AIPAC-Gipfel in Washington teil

Aber ich kam immer wieder auf die Frage zurück, warum in den westlichen Medien völlige Funkstille über Israel herrschte. Ich beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Was ich aufdeckte, war beschämend: eine gezielte Agenda, um Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen. In den USA wird durch die Anti-BDS-Gesetze – Strafmaßnahmen, die Einzelpersonen für den Boykott Israels zur Unterstützung der Palästinenser bestrafen – das Grundrecht auf friedlichen Protest praktisch zum Schweigen gebracht.

Doch damit nicht genug: Die Ranken des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) reichen tief in die politische Landschaft hinein. Millionen von Dollar fließen von der AIPAC-Lobbyarbeit in die Taschen unserer Vertreter, einschließlich Präsident Joe Biden.

Über das United Democracy Project (UDP) schüttet das AIPAC auch Millionen von Dollar in unsere Wahlen, um fortschrittliche demokratische Abgeordnete, die Israels Handeln in Frage stellen, auszuschalten. Die enge Verbindung zwischen politischen Spenden und unerschütterlicher Unterstützung für Israel wirft einen Schatten auf die Objektivität unserer Politiker.

Um diesem komplizierten Geflecht noch eine weitere Ebene hinzuzufügen, haben die Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg 317,9 Milliarden Dollar an Hilfe für Israel bereitgestellt – eine schwindelerregende Zahl, die Fragen über Prioritäten und Verantwortlichkeit aufwirft.

Wie kann es einen offenen und ehrlichen Dialog geben, wenn abweichende Meinungen unterdrückt werden und politische Entscheidungen finanziellen Interessen unterworfen zu sein scheinen?

Angesichts dieser Enthüllungen zerbricht die Illusion einer fairen und unvoreingenommenen Berichterstattung. Anti-BDS-Gesetze stellen mit ihrem Zwangscharakter das Wesen der demokratischen Werte in Frage. Der Einfluss des AIPAC und seine beträchtlichen finanziellen Zuwendungen geben Anlass zur Sorge über die Objektivität unserer gewählten Vertreter.

Es stellt sich die Frage: Wie kann es einen offenen und ehrlichen Dialog geben, wenn abweichende Meinungen unterdrückt werden und politische Entscheidungen von finanziellen Interessen abhängig zu sein scheinen?

Diese Erkenntnisse bestärkten mich in meiner Entschlossenheit, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Mir wurde klar, dass ich, wenn ich mich für die Palästinenser einsetzen wollte, nicht nur die von Israel verbreiteten Geschichten in Frage stellen musste, sondern auch die in der amerikanischen Politik verankerten Zwänge. Je mehr Schichten ich aufdeckte, desto mehr verstärkte sich die Dringlichkeit, das Narrativ zu durchbrechen.

Meine Anhänger wurden zu Begleitern auf dieser Reise. Sie engagierten sich, bildeten sich gemeinsam mit mir weiter und unterstützten die Sache mit überwältigender Mehrheit. Freundliche Worte strömten herbei. Doch nicht alle waren unterstützend. Drohungen von Zionisten wurden zu einer bedauerlichen Realität, doch ich beschloss, mich nicht entmutigen zu lassen.

Meine Freunde reagierten unterschiedlich auf meine neu entdeckte Sache. Einige, wie meine wunderbare Freundin, nahmen die Gelegenheit zum Lernen wahr und unterstützten mich. Aber nicht alle Freunde teilten die gleiche Begeisterung für das Bewusstsein.

Einer gab sogar zu, dass er nicht lernen wollte, weil er befürchtete, dass das Verständnis des palästinensischen Kampfes ihn dazu bringen würde, das Leiden der Palästinenser zu teilen – ein Gefühl, das er unbedingt vermeiden wollte, weil Unwissenheit weniger schmerzhaft ist.

Reuters

Palästina-Marsch in London

Als Oberstufenschüler sind meine Tage ein heikler Tanz, aber die Genugtuung, die ich dadurch erhalte, dass ich für die Palästinenser eintrete und die Wahrheit ans Licht bringe, macht jede Anstrengung wert.

Der Weg von der Unwissenheit zum Eintreten für die Palästinenser war sowohl herausfordernd als auch erhellend. Ich hoffe, mit meiner Plattform zu einem kollektiven Erwachen und Verständnis beizutragen und die Erzählungen, die die Unterdrückung aufrechterhalten, in Frage zu stellen.

Mein Engagement für die Wahrheit bleibt unerschütterlich. Die Reise hat gerade erst begonnen, aber ich bin entschlossen, den Stimmen der Unterdrückten Gehör zu verschaffen, denn in ihren Geschichten liegt das Potenzial für sinnvolle Veränderungen. Die Welt mag sich gegen sie vereinen, aber solange es Menschen gibt, die bereit sind, ihre Stimme zu erheben, wird die Flamme der Gerechtigkeit weiter brennen.

QUELLE: TRT Welt

Guy Christensen ist ein amerikanischer Online-Influencer mit mehr als 3 Millionen Followern. Er berichtet über aktuelle Ereignisse für andere junge Menschen und kommentiert sie auf seinem Tiktok-Konto @yourfavoriteguy.

Übersetzt mit Deepl.com



