Die App „No Thanks“ wurde entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, Produkte mit Verbindungen zu Israel zu identifizieren.

Die No Thanks-App sollte Menschen helfen, Produkte mit Verbindungen zu Israel zu identifizieren (MEE/Imran Mulla)

Google hat eine Handy-App, die Menschen dabei helfen soll, Unternehmen mit Verbindungen zu Israel zu boykottieren, wieder in Betrieb genommen, Tage nachdem sie aus dem Play Store entfernt worden war

Israelisch-palästinensischer Krieg: Google stellt App wieder ein, die hilft, mit Israel verbundene Unternehmen zu boykottieren

Von Imran Mulla

4. Dezember 2023

Google hat eine beliebte Handy-App, die Menschen dabei helfen soll, Unternehmen mit Verbindungen zu Israel zu boykottieren, wieder eingeführt, nachdem sie vor einigen Tagen aus dem Play Store entfernt worden war.

Mit der „No Thanks“-App können Nutzer die Strichcodes von Produkten scannen oder ihren Namen eingeben, um herauszufinden, ob der Artikel mit Israel in Verbindung steht.

Nach Angaben der Entwickler wurde die App entfernt, weil ein Satz in der Beschreibung lautete: „Willkommen bei No Thanks, hier können Sie sehen, ob das Produkt in Ihrer Hand das Töten von Kindern in Palästina unterstützt oder nicht.“

Am 3. Dezember nahm Google die App wieder in seinen Play Store auf, mit einer neuen Beschreibung: „Unsere App vereinfacht das Scannen von Barcodes und die Suche nach Produkten, die für die Boykottbewegung gelistet sind.“

No Thanks wurde am 13. November eingeführt und über 100.000 Mal heruntergeladen, bevor es am 30. November aus dem Play Store entfernt wurde.

Seit der Wiederaufnahme der App haben Nutzer jedoch berichtet, dass sie die App nicht mehr finden können, wenn sie im Store danach suchen.

Middle East Eye hat Google um einen Kommentar gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten.

No Thanks hat die Websites Boycotzionism und Ulastempat genutzt, um eine Liste von Unternehmen zusammenzustellen, die angeblich Verbindungen zu Israel haben.

Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt einen Kunden, der eine Dose Coca Cola scannt, während er die App benutzt, die besagt, dass das Produkt „Israel unterstützt“.

Nach Angaben von No Thanks wurde die App von Ahmed Bashbash entwickelt, der in Ungarn lebt und sich selbst als Palästinenser aus Gaza bezeichnet.

Bashbash sagte gegenüber DW News, dass er seinen Bruder „in diesem Massaker“ verloren habe – und dass seine Schwester im Jahr 2020 gestorben sei, weil sie keine medizinische Hilfe erhalten habe.

„Ich habe sie [die App] im Namen meines Bruders und meiner Schwester gemacht, die ich durch diese brutale Besatzung verloren habe, und mein Ziel ist es, zu verhindern, dass das, was mir passiert ist, einem anderen Palästinenser passiert“, sagte er dem deutschen Sender.

Nach Angaben von No Thanks wurde eine Version für Apple-Produkte entwickelt, die derzeit geprüft wird.

