A Jeffersonian Conversation on Antisemitism The elected imbeciles strolling the halls of government. The platitudes with which they perfume their genocidal hypocrisy regarding bombed children. The Congressional committees which conduct themselves as a grotesque amalgam of the Sanhedrin and the Council Of Trent. All are a direct result of a citizenry with a limitless inability to fathom.

Fotografiert von Nathaniel St. Clair

Ein Jeffersonsches Gespräch über Antisemitismus

von Jerry Long

13. Mai 2024

Jeder, der den leichten Ausdruck der Erleichterung auf Benjamin Netanjahus Gesicht während seiner Ansprache am Abend des 7. Oktobers wahrgenommen hat, wusste, dass zwei Dinge passieren würden: Sehr viele unschuldige Palästinenser würden sterben, und sowohl der Kongress der Vereinigten Staaten als auch die amerikanischen Nachrichtenorganisationen würden alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Blutbad zu rechtfertigen.

Für diejenigen, die das wussten, wäre die wichtigste Maßnahme, die wir jetzt ergreifen könnten, ein echtes Gespräch über Gaza, Antisemitismus und das Chaos an den Universitäten. Ein Gespräch im Stil der Gründerväter, gefüllt mit Vernunft und Analyse und Nachdenken. Eine Jeffersonsche Argumentation (zu Jefferson später mehr), die ehrlich die grundlegenden Aspekte jeder Ansicht betrachtet.

All das ist völlig unmöglich. Denn Amerika ist ein skandalös faules und uninformiertes Land, das den Sinn für Anstand dem Sinn für Geschichte vorzieht.

Die gewählten Schwachköpfe, die durch die Hallen der Regierung schlendern. Die Plattitüden, mit denen sie ihre völkermörderische Heuchelei in Bezug auf zerbombte Kinder parfümieren. Die Ausschüsse des Kongresses, die sich wie eine groteske Mischung aus dem Sanhedrin und dem Konzil von Trient verhalten. Sie alle sind das unmittelbare Ergebnis einer Bürgerschaft mit grenzenloser Unfähigkeit zum Ergründen.

Was mich betrifft, so weiß ich zwar, was Antisemitismus ist, gebe aber bereitwillig zu, dass ich nicht weiß, was er nicht ist. Leider scheint das auch keine führende jüdische Organisation zu wissen. Ihre derzeitigen Definitionen vermengen Religion, ethnische Zugehörigkeit und Nationalität zu einer amorphen Dreifaltigkeit, die offenbar dazu dient, jede Handlung oder Äußerung zu stigmatisieren, die Waffenlieferungen behindert.

Aber ich weiß, dass die Behauptung, Gott habe uns das gegeben, nicht länger als gültiges Argument für die Behandlung der Palästinenser als Menschen angesehen werden kann. Ich weiß, dass, wenn Israel „ein Licht für die Völker“ ist, der primäre Schein von den Bränden ausgeht, die von amerikanischen 2000-Pfund-Bomben verursacht werden. Ich weiß, dass bestimmte Mitglieder des Kongresses auch nur ein geringes Interesse am internationalen Status der Vereinigten Staaten zeigen müssten, bevor man sie glaubhaft einer doppelten Loyalität bezichtigen könnte.

Und ich weiß noch etwas. Amerika ist KEINE jüdisch-christliche Nation und war auch nie dazu bestimmt, eine zu sein. Es wäre also nützlich, wenn das amerikanische Volk sich bemühen würde, ein paar wesentliche Fakten über die Glaubensrichtungen zu kennen, die es zu vertreten vorgibt.

Die Tatsache, dass Jesus sein Leben als reformierender Rabbi verbrachte und alle seine Apostel als Juden starben. Die Tatsache, dass das Christentum von Paulus von Tarsus erfunden wurde, der Jesus nie getroffen hat und dessen schwache Qualifikation für die Erfindung einer Religion darin bestand, dass er die Anhänger Jesu verfolgte. Die Tatsache, dass das Christentum von Kaiser Konstantin im Jahr 325 n. Chr. zur Einigung des Römischen Reiches konsolidiert wurde, woraufhin er das erste Konzil von Nicäa einberief, um buchstäblich per Mehrheitsentscheid zu entscheiden, was das Wort Gottes ist und was nicht.

Und was nützliche Gespräche angeht, so wünschte ich mir, dass die manische Elice Stefanik und die Antisemitismusexperten im Kongress in der Lage wären, sich auf den bekannten College-Verwalter Thomas Jefferson zu berufen.

Denn obwohl Jefferson, wie hoffentlich die meisten Abiturienten wissen, die Unabhängigkeitserklärung geschrieben hat, war er stolzer darauf, die Universität von Virginia gegründet zu haben. Und während weder sein Rassismus noch sein Sexismus für jeden modernen Republikaner ein Problem darstellen würden, gab es ein Thema, bei dem seine Ansichten eine theatralische, überparteiliche Empörung ausgelöst und der UVA eine Sechs auf Jonathan Grenblatts Campus-Berichtsbogen eingebracht hätten: Thomas Jefferson hielt das Judentum für verwerflich.

Ich glaube nicht, dass er so dachte. Verderbt ist sein eigentliches Wort. Und genau da liegt das Problem. Jefferson vertrat die aufklärerische Ansicht, dass das Judentum eine barbarische Religion sei, die Regeln über die Menschlichkeit stelle, oder wie es sein häufiger Brieffreund John Adams ausdrückte: „Das Prinzip der Hebräer ist die Furcht.“ In dem heutigen übersensiblen Klima wäre eine Anstellung für ihn nicht in Frage gekommen.

Und wenn die Äußerung dieses aufklärerischen Gedankens Ihre Säulen jüdisch-christlicher Gewissheit ins Wanken bringt, ist es vielleicht das Beste, sich nicht nach der Einstellung unseres dritten Präsidenten zu Jesus zu erkundigen.

So überraschend es auch klingen mag, die Jefferson-Bibel wurde in der Lobby von Monticello nicht zum Verkauf angeboten. Sie enthielt auch keinen blattvergoldeten Nachdruck der Articles of Confederation und den Text von „Proud To Own An African“ von einem Vorfahren von Lee Greenwood.

Mit Schere und Kleister stellte Jefferson Versionen der Bibel in Griechisch, Latein, Französisch und Englisch zusammen, die nur die Worte des Menschen Jesus enthielten. Keine Erwähnung der hebräischen Bibel. Kein Adam und keine Eva. Keine Erbsünde. Keine Jungfrauengeburt. Keine Wunder. Keine Transsubstantiation. Und keine Auferstehung.

Man kann sich nur vorstellen, was für ein Spießrutenlauf es gegeben hätte, wenn man ihn gefragt hätte, ob er mit Jahwes Pakt mit den Israeliten vertraut sei und ob er wolle, dass seine Universität von Gott verflucht werde.

Glücklicherweise fällt es weniger geschwätzigen Nichtjuden als Tom und mir leicht, keine ehrliche Meinung zu solchen Themen zu äußern, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die meisten Juden nur selten um eine solche bitten. Wenn es um eine Diskussion über Israel, den Zionismus und den Nahen Osten geht, sind zwei Juden drei Meinungen die Norm, und ein Nichtjude, der keine Meinung hat, ist seit Jahrzehnten das Kodizil.

Während der „selbsthassende“ Jude während meines gesamten Erwachsenenlebens eine Reihe von Möglichkeiten hatte, über Israel zu sprechen, erlaubte sich der selbstzensierende Nichtjude aus Angst vor Antisemitismusvorwürfen nur zwei: Liebe es oder finanziere es.

Das ist es, was unseren gegenwärtigen Moment der größeren Gesprächsfreiheit sowohl wundersam als auch verräterisch macht.

Verräterisch, weil wir in einer Zeit leben, die sich weigert, Ironie zu sehen. Ein Zeitalter, in dem Kriege zwischen Glaubensrichtungen und Gewissheiten in bodenlosen Tälern des Todes wüten, während die Vernunft, die nicht beleidigt sein will, sanftmütig auf ihren Fernsehbildschirm blickt.

Vor allem aber ein Zeitalter, das aktiv versucht, Bücher zu verbieten, während die drei zerstörerischsten Bücher, die je von Menschen geschrieben wurden, dazu benutzt werden, alles zu rechtfertigen, vom Morden über das Verhungernlassen bis hin zum Fliegen von Flugzeugen in Gebäude und der Festlegung, dass das Leben mit der Erektion beginnt.

Joe Bidens Position zu Israels gnadenlosem Abschlachten des Gazastreifens war immer klar. Er will warten, bis es niemanden mehr gibt, den Netanjahu vernichten kann. Ein Blick in seine milchigen Augen sollte diese verknöcherte Gewissheit bestätigen, die sich durch seine politische Karriere zieht.

Und es ist passend, dass Biden sich selbst als Zionist bezeichnet. Zionisten sind Libertäre mit einer Vorliebe für Gewalt. Selbstgefällige Anhänger einer Bewegung, die nicht in der Lage sind, die erste praktische Folgefrage zu überstehen. Ich versuche oft, mir ihre akzeptablen Diskussionsparameter vorzustellen, wenn Theodore Herzl sich für Kenia (es ist ein Irrtum, dass die Briten Uganda angeboten haben) als Standort für ein Heimatland entschieden hätte. Wie viele einheimische Bewohner der Innenstadt von Nairobi müssten dann als Terroristen eingestuft werden? Wie viele UN-Resolutionen gegen illegale Siedlungen am Viktoriasee müssten vom amerikanischen Botschafter mit einem Veto belegt werden?

Für Nicht-Zionisten, die wie ich glauben, dass Israel ein absolutes Existenzrecht mit festgelegten Grenzen und einer Verfassung hat, ist die Tatsache, dass ein „Groß-Israel“ nicht länger als 80 Jahre bestand und um 920 v. Chr. endete, von Bedeutung.

Es ist auch wichtig, dass die Diaspora keine dantesche Hölle ist. Sie ist ein fehlerhafter, aber akzeptabler Ort, an dem die ungerechten Schrecken, die Alfred Dreyfus zugefügt wurden, Lloyd Blankfein nicht daran hinderten, sich zu entfalten. Darüber hinaus umarmt die Diaspora in dieser fetten Zeit von Trump und Biden jeden, dem es an Reichtum und Macht mangelt, Juden und Nichtjuden gleichermaßen in einer immer enger werdenden Umarmung der Hoffnungslosigkeit.

Am Ende wird sich vielleicht ein Jefferson’sches Gespräch über Antisemitismus als unmöglich erweisen. Denn sie kann erst dann beginnen, wenn der Holocaust als das gesehen wird, was er war: ein ranziges und unsagbar obszönes Kapitel in einem Buch der Verderbtheit des 20. Jahrhunderts, das Armenier, Kambodschaner, Ruander und Kulaken einschließt – und kein Rechenschaftsbericht, der den Verteidigern Israels erlaubt, seine Politik als irgendwie jenseits der Kritik zu betrachten.

Unabhängig davon ist jeder Jude und Nichtjude in den Vereinigten Staaten dafür verantwortlich, was Israel mit unseren Steuergeldern tut. Jeder Jude und Nichtjude in den Vereinigten Staaten ist verantwortlich für den militaristischen Terrorismus, mit dem unsere Regierung versucht, die Welt zu regieren.

Und wenn wir uns nicht einmal über diese Tatsachen einigen können, sollten wir uns darauf einigen, dass Stammesdenken auf einem endlichen Planeten Wahnsinn ist.

Man muss nicht Thomas Jefferson sein, um diese Wahrheit für selbstverständlich zu halten.

Jerry Long ist Schriftsteller, Schauspieler, Podcaster und politischer Satiriker, der zusammen mit seinem Bruder Joe an zahlreichen Projekten mit Adam McKay gearbeitet hat. Er ist auch unter jlbeggar@gmail.com zu erreichen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …