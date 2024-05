Dank an Nora Hoppe

Gaza: Die Belagerung … und der Kampf um die Menschlichkeit

Nora Hoppe

Quelle: Al Mayadeen Englisch

28. Oktober 2023

Der Kampf, den Palästina, insbesondere in Gaza, führt, ist ein zivilisatorischer Kampf… ein Kampf für die gesamte Menschheit.

Anmerkung: Ich bin weder Journalist noch Historiker. In diesem Essay beziehe ich einige historische Daten mit ein, die den meisten Lesern bereits bekannt sein dürften… aber in einigen Fällen können diese bekannten Daten nicht oft genug wiederholt werden – vor allem für die Jugend… und in bestimmten Zusammenhängen ist es notwendig, um den Sinn dieses Essays zu erhellen.

Warum gibt es Menschen, die Widerstand leisten und weiterkämpfen, obwohl sie eingekesselt, zahlenmäßig und waffentechnisch unterlegen sind… obwohl sie unerträglichen Umständen ausgesetzt sind? Wofür ist das Leben lebenswert? Was ist es, wofür manche Menschen bereit sind zu sterben? Und was ist es, das für manche Menschen „heilig“ ist?

Wie kann es sein, dass manche Menschen lächeln und in einem zerstörten Haus überhaupt noch Hoffnung finden können? Wie ist es möglich, dass manche Menschen den Geburtstag eines Kindes feiern können – inmitten eines Trümmermeeres?

Wie ist es möglich, dass manche Menschen ihren Widerstand aufrechterhalten können, selbst wenn ihre eigenen Kinder vor ihren Augen ermordet und in Stücke gerissen wurden?

In der westlichen Welt, in der Raubtierkapitalismus, Neoliberalismus und Materialismus die Oberhand gewonnen haben und das Glaubenssystem, das Wertesystem, die Kultur und den Alltag der meisten Menschen dort bestimmen, gibt es keine Antworten auf solche Fragen, und daher kann dieser Kampf von der schweigenden Mehrheit im Westen nicht verstanden werden.

Die besonders abscheulichen und grausamen Umstände, unter denen die Palästinenser über Jahrzehnte hinweg zu leiden hatten – die ständige Unterwerfung, Verfolgung und ethnische Säuberung – haben diesen Menschen deutlich vor Augen geführt, was die wahren Prioritäten im Leben sind und welchen Sinn ein kollektiver, vereinter Kampf haben kann… Dinge, die von einem Volk, das in sein individuelles Selbst, in seinen Konsumismus und in seine ständige Forderung nach mehr von allem vertieft ist, nicht verstanden werden können.

Younes Arar, ein Menschenrechtsaktivist, der an der Gründung und den Aktivitäten der Kampagne „Entfernt das Ghetto, nehmt die Siedler aus Hebron“ beteiligt war, und der Leiter der Sektion Al-Khalil (Hebron) des Komitees für den Widerstand gegen die Kolonisierung und die Mauer der Palästinensischen Befreiungsorganisation, versuchte, den Geist seines Volkes zu beschreiben: „Wir sind wie unsere Olivenbäume – ihre Zweige ragen zwar in den Himmel, Stürme können sie zwar biegen, aber nicht entwurzeln, denn ihre Wurzeln sind fest in der Tiefe unseres Landes verankert, das wir lieben und dem wir angehören…“

Wie viele bereits wissen, wurde das zionistische Gebilde, das als „Staat Israel“ bekannt ist, als äußerst günstiger westlicher „Vorposten“ für das britische Empire gegründet, dessen Macht zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu schwinden begann, da die „arabische Welt“ (die sich über den Maghreb bis zur Levante erstreckte) nicht nur durch eine gemeinsame Sprache geeint war und mehrere kulturelle Aspekte teilte, sondern auch wichtige strategische Knotenpunkte umfasste: der Persische Golf, die Straße von Hormuz, der Golf von Aden, das Rote Meer, der Suezkanal, das östliche Mittelmeer – die Briten sahen darin eine drohende Gefahr für ihr Empire. Außerdem hatten sie ein Auge auf die riesigen und reichen Ressourcen in dieser Region geworfen.

Die Kolonialmächte kamen auf die Idee, in einem geografischen Raum, der den arabischen Maghreb von der arabischen Levante trennte, ein „fremdes Gebilde“ zu errichten, das den britischen imperialistischen Mächten und dem Westen gegenüber loyal sein sollte, ein „fremdes Gebilde“, das durch seine Anwesenheit ein ständiges Ungleichgewicht in der Region garantieren und immer wieder Unruhe stiften sollte, um eine dauerhafte Instabilität zu schaffen und den Aufstieg einer „panarabischen“ Macht zu verhindern.

Theodor Herzls zionistisches Projekt eines „jüdischen Staates“ (der bereits Argentinien, Zypern, Mesopotamien, Mosambik und die Sinai-Halbinsel als potenzielle jüdische Heimat in Betracht gezogen hatte) bot sich als „Geschenk des Himmels“ an und passte perfekt ins Konzept, und die Balfour-Erklärung von 1917 besiegelte das Geschäft. (Die beiden Boni des Pakets bestanden darin, dass der Westen leichteren Zugang zu den begehrten Ressourcen in der Region erhalten und gleichzeitig seine eigene jüdische Bevölkerung, die er nicht besonders mochte, reduzieren würde). An diesem großen Plan beteiligten sich auch Frankreich und die Vereinigten Staaten, die eindeutig ihre eigenen kolonialistischen Vorteile sahen.

Biden hat diese kolonialistische „Agenda“ ungewollt mehrfach offengelegt, als er 1986 sagte: „Gäbe es kein Israel, müssten die Vereinigten Staaten von Amerika ein Israel erfinden.“… Und am 28. Oktober 2022: „Gäbe es kein Israel, müssten wir eines erfinden.“… und wieder am 18. Juli 2023, und wieder am 19. Oktober 2023: „Ich habe lange gesagt: Wenn es Israel nicht gäbe, müssten wir es erfinden.“

Der Westen hat seine Unterstützung für „Israel“ immer mit dem Holocaust begründet. Und er rechtfertigt seine diskriminierenden Ansichten gegenüber Palästina oft mit dem umstrittenen „berüchtigten“ Großmufti in Jerusalem Amin al-Husseini, dessen antizionistischer Eifer ihn dazu veranlasste, eine Art Bündnis mit Hitler zu suchen [obwohl Hitler in einer Rede 1939 von den Arabern als „lackierten Halbaffen“ sprach]. Viele glaubten, dass die Nazis den arabischen Aufstand sogar inspiriert und finanziert haben… aber laut Philip Mattar gibt es keine zuverlässigen Beweise für eine solche Behauptung. Tatsächlich schloss Hitlers Englandpolitik trotz der Feindseligkeit gegenüber Großbritannien jede echte Unterstützung für arabische Führer aus; englische Kolonialinitiativen (wie die Förderung der zionistischen Einwanderung) hatten Gemeinsamkeiten mit den Bestrebungen der Nazis, die Juden aus Europa zu vertreiben.

Wenn es also um Gerechtigkeit für den Westen ginge, wenn der Westen jemals aufrichtige Gefühle für die Leiden des jüdischen Volkes während und nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt hätte, dann hätte er für jüdische Heimstätten in Deutschland und in faschistischen Regionen anderer europäischer Länder gesorgt, die sich mit den Nazis verschworen hatten… in genau den Ländern, in denen so viele Juden jahrhundertelang gelebt hatten!

Und – wie vorhergesehen – kam 1948 die Nakba, in deren Verlauf 78 % des Mandatsgebiets Palästina zu „Israel“ erklärt wurden, was mit der Vertreibung und dem Elend von 700.000 Palästinensern, der Entvölkerung und Zerstörung von über 500 palästinensischen Dörfern durch „israelische“ Streitkräfte, Terroranschlägen durch Mitglieder paramilitärischer Terrororganisationen – z. B. Haganah, Irgun, Lehi (eine Organisation, die ursprünglich ein Bündnis mit dem faschistischen Italien und Nazideutschland anstrebte) mit ihren verschiedenen Brigaden und Elite-Kampftruppen (wie Palmach) – gegen die Zivilbevölkerung und die anschließende geografische Auslöschung; die Verweigerung des palästinensischen Rückkehrrechts; die Schaffung permanenter palästinensischer Flüchtlinge; und die „Zertrümmerung der palästinensischen Gesellschaft“… Ethnische Säuberung im großen Stil, eine Praxis, die bis heute anhält.

Die Gründung „Israels“ durch die westlichen Mächte kann als die Einpflanzung eines metastasierenden Tumors in der gesamten nicht-westlichen Welt betrachtet werden – trotz aller schädlichen globalen Instabilitäten und der Zerstörung, die sie verursacht hat.

Manche mögen eine solche Bemerkung mit Hitlers Beschreibung der Juden als „gefährlicher Bazillus“ in Mein Kampf in Verbindung bringen… Aber wir sprechen hier nicht über „Juden“ oder andere Menschen, sondern über eine rassistische kolonialistische Ideologie namens Zionismus.

Der Begriff „antisemitisch“ wird als Knüppel benutzt, um jede Kritik an der israelischen Entität zu verurteilen und zu verhindern. Es handelt sich in der Tat um eine lächerliche Fehlbezeichnung, die absichtlich geschaffen wurde, um die Unterschiede zwischen den Begriffen „Judentum“, „Zionismus“ und „Israel“ zu verwischen – so dass man als „Nazi“ denunziert werden kann, wenn man nur seine Stimme gegen die zionistische imperialistische Expansion erhebt. Tatsächlich richtet sich die Gründung des „Staates Israel“ gegen alle Menschen, die als „Semiten“ bezeichnet werden können: verschiedene alte und moderne Völker, die ihren Ursprung in Südwestasien haben, darunter die Araber, Akkader, Kanaaniter, Phönizier und Hebräer.

Um die Wahrheit zu sagen, ist genau dieser „Staat“ letztendlich zu einem Fluch für jüdische Menschen in der ganzen Welt geworden… da Menschen jüdischen Glaubens oft automatisch mit dem zionistischen Albtraum in Verbindung gebracht werden. Ein weiteres verhängnisvolles Geschenk des britischen Empires…

Seit 75 Jahren müssen die Palästinenser Ausrottung, barbarische ethnische Säuberung, unerbittliche Apartheid, Vertreibung, Demütigung, Folter, Tötungen, den wiederholten Einsatz von weißem Phosphor… und jetzt massive Teppichbombenangriffe ertragen, die durch die totale Unterbrechung der Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Medizin, Strom, Gas, Öl und… noch verstärkt werden.

Die Belagerung des Gazastreifens hat den 8 x 40 km großen, von über 2,3 Millionen Menschen bewohnten „Gazastreifen“ in das größte Freiluft-Konzentrationslager der Geschichte verwandelt.

Der russische Präsident Wladimir Putin verurteilte die israelische Belagerung des Gazastreifens als „inakzeptabel“ und verglich sie mit der Blockade Leningrads durch die Nazis während des Zweiten Weltkriegs. Der Hauptunterschied zwischen den beiden ist die Dauer: Die Blockade von Leningrad dauerte fast zweieinhalb Jahre; die Belagerung des Gazastreifens dauert nun schon fast 57 Jahre an (seit 1967, als er während des Sechstagekriegs unter „israelische“ Herrschaft kam).

Und seit gut zwei Wochen erleidet der Gazastreifen ein Massaker nach dem anderen durch die unerbittlichen massiven Bombenteppiche des zionistischen Terrorregimes, das seinen bisherigen Höhepunkt im Blutbad im arabischen Baptistenkrankenhaus al-Ahli fand. Das von den USA finanzierte fanatische zionistische Gebilde ist offensichtlich bestrebt, seine eigene „Endlösung“ für die palästinensische Bevölkerung durchzusetzen.

Doch trotz – oder gerade wegen – all der barbarischen Massaker wächst die Intifada weiter.

Die Palästinenser von Gaza („gaza“ bedeutet in den semitischen Sprachen „heftig“, „stark“ – was nicht nur „Hebräisch“, sondern auch Arabisch, Amharisch und zahlreiche andere alte und moderne Sprachen umfasst), bleiben in ihrem Kampf standhaft und werden ihren Widerstand fortsetzen, solange es nötig ist.

Solange es nötig ist. Egal, was passiert.

Eine außergewöhnliche, erschütternde Standhaftigkeit – ähnlich wie die der Leningrader während ihrer qualvollen Blockade (über die ich hier geschrieben habe) – eine Standhaftigkeit, die es ihnen ermöglichte, trotz aller Widrigkeiten zu überleben… ähnlich wie die der Nordvietnamesen und des Vietcong, denen es gelang, „die bestgerüstete Armee der Welt“ zu besiegen und die USA zu vertreiben. Und wie die Leningrader am 27. Januar 1944 und wie die Nordvietnamesen und der Vietcong am 30. April 1975 werden auch die Palästinenser am Ende triumphieren, weil sie über eine Kraft verfügen, die die Imperialisten nie ergründen werden.

Am anderen Ende des Spektrums: Während der Westen schweigend und gleichgültig zuschaut – mit westlichen Regierungen, die Massaker, ethnische Säuberungen und Völkermord in verschiedenen Teilen der Welt unterstützen – versinkt er zusammen mit seiner geliebten Frankenstein-Schöpfung und seinem Protektorat: dem zionistischen Gebilde – in Fäulnis und sinkt rückgratlos immer tiefer in einen Abgrund. Auf dem Weg nach unten sind Krieg und Zerstörung die einzigen Mittel, mit denen die inzwischen verzweifelten Westmächte glauben, ihre Weltherrschaft sichern zu können.

Um es unverblümt zu sagen: Wenn es darauf ankommt, führt die zionistische Entität – neben ihren eigenen räuberischen Plänen, das gesamte verbleibende Territorium Palästinas und vieles mehr an sich zu reißen – pflichtbewusst diesen schmutzigen Krieg für die Westmächte durch – so wie es von Anfang an geplant war.

Wie Pepe Escobar es kürzlich hier so treffend formulierte: „Der Krieg gegen Russland in der Ukraine und der israelische ‚Krieg gegen den Terror‘ in Gaza sind nur parallele Fronten eines einzigen, sich erschreckend entwickelnden, globalen Krieges.“

Dieser globale Krieg ist ein Kampf gegen die Menschheit als Ganzes.

Im Zentrum und an vorderster Front dieses Kampfes steht Gaza – die weltweit konzentrierteste Ansammlung von mutigem Widerstand gegen die Kräfte der Unterdrückung, des Kolonialismus, des Rassismus, des Faschismus, des Zionismus und des Nazismus, deren Ziele in diesen Tagen ihren Höhepunkt zu erreichen scheinen.

In der Zwischenzeit scheinen die Völker der „Globalen Mehrheit“ endlich genug von der Hegemonie, der Unipolarität, der westlichen Vorherrschaft und dem Imperialismus zu haben. Sie wachen langsam aus einem langen und steinigen Schlaf auf.

Doch dieses verheißungsvolle Erwachen kommt zu spät und reicht nicht aus. Die meisten sind noch groggy und trübe. Wo bleibt das Gewissen und die Verantwortung für diejenigen, die ihren Kampf bereits führen? Die Völker der „globalen Mehrheit“ (sowie eine kleine Minderheit des Westens) gehen auf die Straße, um gegen die abscheulichen Verbrechen zu demonstrieren, die sie Tag für Tag in Gaza direkt miterleben… Aber wo bleibt die Empörung und der Aufschrei ihrer Regierungen? Festgefahren in ihren „Formalitäten“ und ihrer „Diplomatie“, veranstalten sie große Treffen, besteigen ihre Flugzeuge und sitzen in klimatisierten Konferenzen, um diese Angelegenheiten am Rande zu besprechen.

Neben Präsident Putin gibt es nur wenige Staatsmänner, die diese Verbrechen unmissverständlich ansprechen. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro prangerte den von den israelischen Besatzungstruppen begangenen Völkermord an der Bevölkerung von Gaza an, forderte eine Sondersitzung der Vereinten Nationen und wies den israelischen Botschafter an, das Land zu verlassen. Der ehemalige bolivianische Präsident Evo Morales rief dazu auf, „Israel“ zum terroristischen Staat zu erklären und die diplomatischen Beziehungen zu diesem Land abzubrechen, da es Völkermord an der Zivilbevölkerung begehe. Er bezeichnete auch westliche Länder, die den zionistischen Staat unterstützen, als Komplizen des Völkermords. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa bezeichnete die israelische Bodeninvasion im nördlichen Gazastreifen als Völkermord und bezeichnete die Besatzungsmacht als „unterdrückerisch und apartheidisch“. Ione Belarra, Spaniens Ministerin für soziale Rechte und Vorsitzende von Podemos, hat die Regierung ebenfalls aufgefordert, die diplomatischen Beziehungen zu „Israel“ wegen dessen „geplanten Völkermordes“ auszusetzen.

Aber was den UN-Sicherheitsrat betrifft, könnte man fast annehmen, dass er die anhaltenden Kriegsverbrechen und den Völkermord an Gaza legitimiert hat – da er sich geweigert hat, die Besetzung und Aggression zu verurteilen. (Die gesamte UNO ist eine Verhöhnung der Gerechtigkeit und sollte sofort aufgelöst werden.)

Wir können uns darüber freuen, dass die Regierungen, die die „Globale Mehrheit“ repräsentieren, sich nicht länger von der Hegemonie diktieren lassen wollen: Sie wollen den Dollar umgehen, sie planen den Bau neuer Seidenstraßen, sie schmieden neue, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit anderen für Handel und gemeinsame Projekte in Bezug auf technologische Innovationen, Energie und Logistik. Diese Schritte und die neuen geopolitischen Allianzen sind allesamt vielversprechende Entwicklungen für eine gerechtere, ausgewogenere multipolare Welt. Doch die Veränderungen in den Bereichen Wirtschaft, Banken und Technologie reichen nicht aus. Es gibt kaum eine Auseinandersetzung mit dem globalen Zustand der Menschheit als Ganzes. Wir können die Dinge in unserer Welt nicht wirklich ändern, ohne Unterdrückung, Rassismus, Kolonialismus und Hegemonie an der Wurzel zu packen. Wo sind die internationalen Konferenzen zur Geschichte, zur Bildung, zur Kultur, zur Ethik?

Wir befinden uns in einem globalen Zivilisationskrieg, der leicht zu unserem Ende führen kann. Es ist an der Zeit, ein neues Bewusstsein zu entwickeln. Es ist an der Zeit, Entscheidungen über unser kollektives Überleben mit einem kollektiven menschlichen Gewissen zu treffen.

Das ULTIMATUM ist bereits da.

Gaza ist das brennende Licht der Menschheit in der Dunkelheit der Untätigkeit und Gleichgültigkeit, aus der sich die „globale Mehrheit“ nur langsam erhebt. Gaza ist das nackte Bewusstsein für den gegenwärtigen globalen Zustand unserer Menschheit. Gaza verkörpert den tiefen Glauben an etwas, das größer ist als alles Materielle oder Sterbliche: Empathie gegenüber den Mitmenschen und ein entschlossener kollektiver Kampf gegen Ungerechtigkeit, der über den eigenen Tod hinausgeht.

Gaza ist das Paradigma.

Der verwurzelte Olivenbaum von Palästina, von Najat

Empfohlene Leseliste:

Not to Begin at the End (2001) – Mahmoud Darwish, Übersetzung des vollständigen Textes, gesendet am 53. Jahrestag der Gründung des Staates Israel und dem Beginn der palästinensischen Nakba: https://web.archive.org/web/20011202055655/http://www.ahram.org.eg/weekly/2001/533/op1.htm

Palästina: Eine viertausendjährige Geschichte (2018) – Nur Masalha

https://www.are.na/block/3389959

The Invention of Ancient Israel: Das Verschweigen der palästinensischen Geschichte (1996) – Keith Whitelam

Deconstructing the Walls of Jericho (1999) – Zeev Herzog (Professor für Archäologie an der Universität Tel Aviv und Direktor des dortigen Instituts für Archäologie), ein Artikel in der Wochenzeitschrift „Haaretz“ (nicht mehr auf der „Haaretz“-Seite zugänglich, der Text kann hier gelesen werden:

http://websites.umich.edu/~proflame/neh/arch.htm)

Die Erfindung des jüdischen Volkes (2008) – Shlomo Sand

Die Holocaust-Industrie (2000) – Norman Finkelstein… und seine anderen Bücher

In the Shadow of Zion: Das gelobte Land vor Israel (2014) – Adam Rovner

Der Mufti von Jerusalem: Al-Hajj Amin Al-Husayni und die palästinensische Nationalbewegung (1988) – Philip Mattar

Nora Hoppe

Unabhängige Filmemacherin, Drehbuchautorin; Essayistin; Übersetzerin.

Übersetzt mit deepl.com