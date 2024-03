Ein Marschflugkörper wie du und ich Roberto De Lapuente

Ein Marschflugkörper wie du und ich Immer mehr werden Kinder dieses Landes in militärischen Beschlag genommen. Aktuell greift das ZDF zu: In seiner Kindernachrichtensendung Logo

Mehr und mehr werden die Kinder dieses Landes in militärischen Beschlag genommen. Aktuell greift das ZDF zu: In seiner Kindernachrichtensendung Logo.

Wir erleben dieser Tage den fatalsten Zugriff auf die Köpfe und Seelen der Kinder, seit den schlimmsten Tagen auf diesem Boden. Seit Jahren kann man mittlerweile beobachten, wie Kinder für jeden Katastrophismus sensibilisiert werden. Aufgebauschte Weltuntergänge versetzen sie in Panik, sie werden aktiviert, um gegen »Oma, die Klimasau« anzusingen – oder wurden gezielt verängstigt, als das Virus und die dazugehörigen Maßnahmen unser aller Alltag in den Griff bekam. Die Angst, Großvater zu töten, wurde explizit in Kinderköpfe verankert – das war gewollt.

Früher nannte man das: schwarze Pädagogik. Heute firmiert das als verantwortungsbewusste Erziehung. Dass all dem noch eine Krone aufzusetzen möglich war, schien manchem nicht vorstellbar. Doch genau das geschieht dieser Tage – Logo, die Nachrichten für Kinder im Zweiten, machen es vor. In einem kurzen Video buhlen Waffen für die Ukraine um Anerkennung und Aufmerksamkeit.

Waffen im Gespräch

Das Video sieht man auf dem Instagram-Auftritt des Nachrichtenformates. Es dauert etwas weniger als eine Minute. Zu sehen sind Standbilder der Kriegsgeräte Taurus, Leopard 2, SCALP und Storm Shadow. Alle sind mit Augen und einem bewegten Mund ausgestattet. Sie sprechen miteinander. SCALP sagt mit französischem Akzent zu Taurus: »Lass mich raten, du darfst deshalb nicht in die Ukraine, weil euer Kanzler mal wieder zögert und zaudert?« Taurus erklärt selbstbewusst, dass es diesmal sogar eine Erklärung gäbe: Es sei so gut, dass es über das Ziel hinausschießen könne, daher wolle man nicht liefern.

Storm Shadow legt mit britischem Akzent nach: Man nenne das »scholzen«. Eingeleitet wird das kurze Video mit einem Satz von Taurus: »Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen.« Leopard 2 jammert indes mit polnischem Akzent darüber, dass sich der Bundeskanzler damals auch geweigert hätte, den Panzer liefern zu lassen.

Zu sehen ist dieses Schandstück kindlicher Beeinflussung hier: Auf dem Instagram-Kanal von Logo. Weiterlesen in overton-magazin.de

