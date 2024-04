https://www.middleeastmonitor.com/20240418-irish-activist-accuses-european-commission-head-of-enabling-genocide-in-gaza/



Ein prominenter irischer Aktivist und Autor hat am Mittwoch versucht, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, unter „Bürgerarrest“ zu stellen und beschuldigte sie, den „Völkermord“ in Gaza zu ermöglichen.

„Meiner Meinung nach sollte Ursula von der Leyen eigentlich von den echten Ordnungsbehörden verhaftet werden, weil sie den Völkermord in Gaza ermöglicht hat“, sagte David Cronin gegenüber Anadolu. „Völkermord wird als das schlimmstmögliche Verbrechen angesehen. Und sie hat den Völkermord in Gaza mit ihrer Reise im Oktober eindeutig ermöglicht, und zwar durch nachfolgende Erklärungen, in denen sie ihre uneingeschränkte Solidarität mit Israel, das in Gaza einen Völkermord begeht, bekräftigt hat.“

Cronin betonte, er habe sich gegen von der Leyen und ihre Unterstützung für Israel entschieden, als er zum Europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsgipfel in Brüssel eingeladen wurde, auf dem sie sprach.

„Als ich heute Morgen aufwachte, war ich noch mehr davon überzeugt, dass ich etwas tun musste“, erklärte er. „Die erste Nachricht, die ich erhielt, stammte von einem Journalisten aus Gaza, der im Flüchtlingslager Maghazi im Zentrum von Gaza lebt. Er hatte eine sehr erschütternde Nachricht über die Kinder, die von Israel getötet wurden, eine ganze Gruppe von Kindern wurde gestern von Israel getötet, während sie draußen spielten.“

Unter Hinweis auf von der Leyens Unterstützung Israels seit dem 7. Oktober fügte Cronin hinzu: „Es ist sehr interessant, dass der Internationale Gerichtshof, als er Israel Ende Januar aufforderte, seinen Völkermord in Gaza zu stoppen, die Tatsache anführte, dass hochrangige israelische Politiker völkermörderische Absichten an den Tag legten, und Ursula von der Leyen keinerlei Missbilligung ihrer Äußerungen zum Ausdruck brachte.“

Auf diese Weise habe von der Leyen Israel Zeit verschafft, „Massaker zu begehen“, ohne internationalem Druck ausgesetzt zu sein, diese Massaker zu beenden.

Cronin ist auch Mitherausgeber von The Electronic Intifada, einer auf Palästina fokussierten Website, und eine prominente Stimme in der israelisch-palästinensischen Frage. Er unterbrach von der Leyens Rede auf dem Gipfel am Mittwoch, um seine Anschuldigungen öffentlich zu machen. Es ist nicht das erste Mal, dass Cronin eine solche Aktion durchführt. In der Vergangenheit hat er auch versucht, den ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair und den ehemaligen israelischen Außenminister Avigdor Lieberman zu verhaften.

