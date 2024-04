EU Parliament bans Al Mayadeen’s photos of Gaza genocide at exhibition The European Parliament removed 14 photos taken by an Al Mayadeen correspondent in the Gaza Strip from a photo exhibition exposing Israeli crimes, revealing the EU’s crackdown on pro-Palestinian content.

EU-Parlament verbietet Ausstellung von Al Mayadeens Fotos des Gaza-Völkermordes

Von Al Mayadeen Englisch

18. April 2024



Das Europäische Parlament hat 14 Fotos, die von einem Al Mayadeen-Korrespondenten im Gazastreifen aufgenommen wurden, aus einer Fotoausstellung entfernt, die die israelischen Verbrechen aufzeigt und damit das harte Vorgehen der EU gegen pro-palästinensische Inhalte offenbart.

Im Rahmen des harten Vorgehens westlicher Medien gegen pro-palästinensische Inhalte hat das Sekretariat des Europäischen Parlaments 14 Fotos des Mediennetzwerks Al Mayadeen aus einer von einer linken Parlamentsfraktion organisierten Fotoausstellung entfernt.

Der Korrespondent von Al Mayadeen, Moussa Assi, erklärte, dass die Organisatoren die Ausstellung, die am 16. April in Brüssel stattfinden sollte, mit der Absicht geplant hatten, Fotos zu zeigen, die die Folgen der humanitären Krise in Gaza zeigen. Al Mayadeen Media Network wurde von den Organisatoren eingeladen, Fotos zu zeigen, die die Auswirkungen des Krieges, insbesondere auf die Kinder im Gazastreifen, die weit verbreitete Zerstörung, den Zustand der Krankenhäuser im Gazastreifen und vieles mehr zeigen.

Er fügte hinzu, dass das Sekretariat des Parlaments argumentierte, es habe nicht genügend Zeit gehabt, um die Fotos vor der Ausstellung zu prüfen. Die Organisatoren der Ausstellung bestätigten jedoch, dass sie die Fotos innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens eingereicht hatten. Sie behaupteten, die Entscheidung, die Fotos zu entfernen, sei politisch motiviert und durch den Druck rechtsgerichteter Parteien im Europäischen Parlament beeinflusst.

Die Organisatoren forderten unseren Korrespondenten, einen Vertreter von Al Mayadeen Media Network, auf, auf der Ausstellung eine Rede zu halten, bei der die verbotenen Fotos auf einem Bildschirm im Hintergrund zu sehen sein würden. Die Mitarbeiter des EU-Parlaments schritten jedoch ein, verlangten die Entfernung der Fotos und schnitten die Kabel des Bildschirms provokativ ab.

Die Geschehnisse deuten darauf hin, dass das Europäische Parlament die Ausstrahlung jeglicher Inhalte, die die israelischen Verbrechen in Gaza aufdecken, verhindern wollte . Heuchlerischerweise durften Bilder aus dem Krieg in der Ukraine in der Ausstellung gezeigt werden, was die klare Doppelmoral und selektive Menschlichkeit der EU beweist, insbesondere ihre Haltung zur humanitären Krise in Gaza.

Offensichtlicher Versuch, die Wahrheit zu verbergen

Einige Mitglieder der Linksfraktion betonten, dass die Entscheidung weder die Haltung der Partei noch die Stimmung der europäischen Öffentlichkeit widerspiegele, die die palästinensische Sache zunehmend unterstützt.

In seiner Rede erwähnte der Korrespondent von Al Mayadeen, dass die Entscheidung des Europäischen Parlaments, die Fotos zu entfernen, ein klarer Versuch sei, „die Wahrheit“ über die Geschehnisse im Gazastreifen und die Realität von „Israels“ anhaltendem Völkermord im Gazastreifen zu verschleiern.

Er bezeichnete die Entscheidung als einen direkten Angriff auf Al Mayadeen, das bereits mehrfach in Bezug auf die palästinensische Sache im besetzten Palästina, im Libanon und in anderen Ländern angegriffen wurde. Unser Korrespondent betonte, dass die Verpflichtung von Al Mayadeen, immer die Wahrheit zu sagen, einen Preis hat, der zu einer Zensur führt.

Al Mayadeen bekräftigt sein Engagement für Palästina

Im vergangenen Jahr billigte das israelische Kriegskabinett Verordnungen, die es der Besatzungsregierung ermöglichen, das Al Mayadeen Media Network zu verbieten und zu schließen, das gemäß den Beschreibungen in den Notstandsverordnungen ein ausländischer Sender ist und in „Israel“ in drei Sprachen sendet: Arabisch, Englisch und Spanisch.

Das Kriegskabinett der Besatzungsmacht hat angeordnet, auch die Online-Aktivitäten von Al Mayadeen im besetzten Palästina zu blockieren und die Sendeanlagen des Senders zu beschlagnahmen.

Übersetzt mit deepl.com

